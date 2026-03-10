Der DROP Act ist eine beispiellose Waffe der Finanzkriegsführung gegen Russland

Andrew Korybko

Russlands Ölkunden würden unter Androhung von Sanktionen gezwungen, ihre Käufe einzustellen oder ihre Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen, falls dieses Gesetz verabschiedet wird.

Der russlandfeindliche Hardliner Michael McCaul, der zugleich Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses ist, kündigte Anfang Februar im Repräsentantenhaus die Einbringung des parteiübergreifenden „Decreasing Russian Oil Profits“ (DROP) Act an, der bereits im vergangenen Dezember im Senat vorgestellt worden war. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, hätte Trump die Befugnis, gezielte Sanktionen gegen jeden zu verhängen, der russisches Öl kauft, importiert oder dessen Export erleichtert. Ausnahmen wären nur unter einer von drei Bedingungen möglich.

Die erste Bedingung lautet, dass die Russland für solche Käufe geschuldeten Gelder auf ein Konto im jeweiligen Käuferland überwiesen werden müssen, dort ausschließlich „zur Abwicklung von Transaktionen mit Agrarrohstoffen, Lebensmitteln, Medikamenten oder medizinischen Geräten“ verwendet werden dürfen und sich die Regierung dieses Landes verpflichten muss, ihre Käufe russischen Öls deutlich zu reduzieren.

Die zweite Bedingung ist, dass diese Gelder entweder zur Bewaffnung der Ukraine oder zum Wiederaufbau des Landes verwendet werden.

Die dritte Bedingung besteht darin, dass die Regierung des jeweiligen Landes erhebliche wirtschaftliche oder militärische Unterstützung für die Ukraine bereitstellt.

Die ersten beiden Bedingungen sind für Russland inakzeptabel, die dritte hingegen nicht, da Russland bereits Öl an Länder verkauft, die die Ukraine erheblich unterstützen. Die Bedingung, im Gegenzug für den Verzicht auf gezielte Sanktionen bedeutende wirtschaftliche oder militärische Hilfe für die Ukraine zu leisten – eine willkürliche Unterscheidung, da kein Mindestmaß an Unterstützung festgelegt ist – könnte dazu führen, dass noch mehr Waffen und Gelder in die Ukraine fließen. Das wiederum könnte die Verwirklichung der russischen Ziele behindern und den Konflikt verlängern, sofern Russland nicht zu Kompromissen bereit ist.

Genau darin liegt der Zweck des DROP Act: Seine Autoren stellen sich vor, dass die USA Russlands verbleibende Ölkunden weltweit erfolgreich dazu zwingen, ihre Importe durch Lieferungen anderer Anbieter zu ersetzen – da Russland unter den ersten beiden Bedingungen realistischerweise nicht weiter exportieren würde – oder ihre Unterstützung für die Ukraine auszuweiten. Damit wird dieses Gesetz zu einer beispiellosen Waffe der Finanzkriegsführung, die zudem mit indienähnlichen Strafzöllen kombiniert werden könnte, sofern rechtliche Schlupflöcher genutzt werden. Dies würde wahrscheinlich die Zahl der Staaten erhöhen, die sich an die Vorgaben halten.

Die einzigen wirklichen Grenzen dieser Politik sind Marktmechanismen: zum einen die Abhängigkeit der betroffenen Personen oder Staaten vom US-Finanzmarkt, wodurch sie für die angedrohten Sanktionen des DROP Act anfällig werden, und zum anderen die Fähigkeit des Ölmarktes, ausfallende russische Exporte zu ersetzen. Selbst wenn also die meisten verbleibenden russischen Ölkunden dem US-Finanzsystem ausgesetzt sind, könnte es schlicht nicht genügend Öl auf dem Weltmarkt geben, um ihre Importe zu ersetzen. In diesem Fall könnten sie ihre Unterstützung für die Ukraine ausweiten, anstatt Russland fallen zu lassen.

Dies ist das wahrscheinlichste Szenario vor dem Hintergrund steigender Ölpreise infolge des Dritten Golfkriegs und der daraus resultierenden Flexibilität der USA, ihre Sanktionen gegen Indiens Import russischen Öls – bislang das Hauptziel dieser Form der Finanzkriegsführung – vorübergehend auszusetzen, um die Stabilität des Marktes eines Partners zu sichern. Die Gegenleistung für ähnliche Sanktionsausnahmen gegenüber anderen wichtigen Handelspartnern könnte darin bestehen, dass diese sich verpflichten, einen Teil ihrer Mittel für die Bewaffnung der Ukraine oder deren Wiederaufbau bereitzustellen, sobald die Ölkrise abklingt und sie dies leichter tun können.

Unabhängig davon, ob diese Länder Russland fallen lassen oder ihre Unterstützung für die Ukraine ausweiten, ist der DROP Act darauf ausgelegt, Russland Probleme zu bereiten. Diese könnten sich anders entwickeln als erwartet oder möglicherweise gar nicht in bedeutendem Umfang eintreten. Die zentrale Erkenntnis bleibt jedoch: Es handelt sich um ein äußerst feindseliges Gesetzesvorhaben. Sollte Trump 2.0 dieses beispiellose Instrument der Finanzkriegsführung gegen Russland einsetzen – falls es verabschiedet wird, was keineswegs sicher ist –, könnte dies die Beziehungen zu Russland weiter komplizieren und eine gerade erst beginnende Annäherung zunichtemachen.