Hat Trump mit dem Krieg eine Fehlentscheidung getroffen?

Paul Craig Roberts

Die Propaganda, die die Amerikaner über die angebliche Härte der Angriffe Washingtons und Israels auf den Iran erhalten, scheint nicht durch Beweise untermauert zu sein. Offenbar musste die US-Marine, die Trump zur Eskortierung von Öltankern durch die Straße von Hormus einsetzen wollte, außerhalb der Reichweite iranischer Raketen verlegt werden. Die amerikanischen Stützpunkte in den ölreichen Staaten scheinen nicht mehr funktionsfähig zu sein, und die USA werden ihre Operationen offenbar vom weit entfernten Italien aus durchführen. Zudem widerspricht Trumps Rhetorik der Kriegspropaganda. Er spricht nun von einem Krieg, der Monate dauern soll, anstatt nur wenige Tage. Doch die USA und Israel, die fälschlicherweise mit einem schnellen Zusammenbruch des Irans rechneten, hatten nicht genügend Raketen für einen monatelangen Krieg eingeplant. Daher spricht Trump nun von „Bodentruppen“, die er zuvor ausgeschlossen hatte. Angesichts der Größe des Irans – dieser ist größer als Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien zusammen – verfügen die Vereinigten Staaten von Amerika nicht über ausreichend Truppen, und es ist zweifelhaft, dass Israel eigene Truppen riskieren würde. Die Israelis setzten geschickt westliche, nichtjüdische Truppen gegen den Irak und Libyen sowie arabische Streitkräfte zur Eroberung Syriens ein.

Selbst die wenigen Kommentatoren, darunter viele erfahrene Militärs, sprechen davon, dass Russland, China oder Indien den Konflikt durch Vermittlung beenden könnten. Offenbar haben sie nie bedacht, wie ein Konflikt beigelegt werden kann, wenn eine Seite – die israelisch-amerikanische – die Vernichtung der anderen beabsichtigt. Wie soll der Iran seine eigene Vernichtung durch Vermittlung herbeiführen? Für den Iran ist dies ein existenzieller Konflikt. Das Überleben des Irans als souveräner Staat hängt allein von einem iranischen Sieg ab. Eine iranische Regierung, die sich einer Vermittlung unterwirft, würde die Auslöschung des Irans als Staat dulden. Sie wäre eine Regierung von Verrätern.

Ich habe nie verstanden, wie die iranische Regierung so völlig falsch informiert sein konnte, dass sie glaubte, es ginge darum, ob der Iran Uran anreichert, um Atomwaffen herzustellen. Die Atomfrage war nie mehr als ein Vorwand, um den Iran zu vernichten. In Wahrheit ging es immer darum, den Iran aus dem Weg eines Großisraels zu räumen. Der vorherige Vorwand war der „Krieg gegen den Terror“, mit dem die zionistischen Regimes von Bush und Obama den Irak und Libyen zerstörten und der später auch zur Zerstörung Syriens genutzt wurde. Zionisten haben unmissverständlich klargemacht, dass ihr Ziel Großisrael ist. Netanjahu selbst und mehrere israelische Minister haben im Fernsehen Karten von Großisrael präsentiert, einem Gebiet, das den muslimischen Nahen Osten umfasst. Diese neue Formulierung des amerikanischen Krieges um Großisrael im 21. Jahrhundert wurde vom zionistischen Regime Donald Trumps ins Leben gerufen. Wie kann es sein, dass die iranische Regierung glaubte, Washington hätte Interesse an Verhandlungen über ein Abkommen zur Nichtnuklearwaffenpolitik mit dem Iran? So wie Russland und China die Wolfowitz-Doktrin scheinbar nicht begreifen, scheint der Iran die Agenda Großisraels nicht zu verstehen. Es besteht keinerlei Möglichkeit, dass sich eine iranische Regierung aus dem Großisrael-Konflikt herausverhandelt. Aber warten Sie ab, bis der Iran wieder einmal seine vermeintlich aussichtslose Position aufgibt und zu Verhandlungen zurückkehrt.

Nach meinen Informationen warnte der Vorsitzende der US-Generalstabschefs Präsident Trump davor, einen Krieg zu beginnen, für den keine ausreichenden Waffenvorräte angelegt worden seien. Doch Trump ließ sich – möglicherweise von Netanjahu – überzeugen, dass wenige Raketen und Bomben genügen würden und der Zusammenbruch der iranischen Regierung die Einsetzung eines Marionettenherrschers, etwa des Sohnes des ehemaligen amerikanischen Marionettendiktators im Iran ermöglichen würde.

Wie meine treuen Leser wissen, befürchte ich seit jeher, dass die mit Israel verbündeten zionistischen Neokonservativen, die seit der Ära George W. Bush die amerikanische Außenpolitik bestimmen, zu aggressiv gegen Russland, China und den Iran vorgehen. Die Agenda der zionistisch-amerikanischen Neokonservativen, die auf amerikanische Welthegemonie und israelische Hegemonie im Nahen Osten abzielt, führt unweigerlich in ein nukleares Armageddon.

Meiner Meinung nach wurden Russland, China und der Iran von Führern schlecht geführt, die ihre Träumen der Realität vorziehen und daher nicht erkannt haben, dass sie Ziele im Weg der amerikanischen und israelischen Hegemonie sind. Es ist fast so, als hätten sie die Wolfowitz-Doktrin nie gelesen oder besäßen keinerlei Kenntnis von der zionistischen Doktrin Großisraels.

Ich versuche, optimistisch zu bleiben. Doch Russland und China, die die neokonservative Aggression der USA eindämmen sollen, haben ihre Verantwortung völlig vernachlässigt. Putin führt deshalb einen Krieg in der Ukraine, den er nicht gewinnen will. China gibt vor, einen Krieg vermeiden zu können, obwohl seine Ölimporte durch einen Krieg, den China hätte verhindern können, um 50 % zurückgehen. Die iranische Regierung, die einen Krieg zu vermeiden suchte, der für jeden vernünftigen Menschen offensichtlich unvermeidbar war, unterwarf sich ein zweites Mal amerikanischen „Verhandlungen“ und wurde erneut getäuscht und überraschend angegriffen. Russland, China und Iran scheinen von nicht kompetenten, realitätsfernen Menschen geführt zu werden. Wird Russland und China, wenn sie endlich die Realität erkennen, nur noch der Einsatz von Atomwaffen zur Verfügung stehen?

Glenn Greenwald prangert die Heuchelei von Präsident Donald Trump und seinen „Make Israel Great Again“-Anhängern an, wenn sie behaupten, ein Regimewechsel durch Bomben und Raketen sei kein Krieg. Doch die eigentliche Frage ist: Wessen Regime wird gestürzt? Das des Irans oder das von Trump? > LINK)

Trumps Behauptung, der Iran sei ein „Kartenhaus“, das zusammenbrechen würde, hat sich bereits als falsch erwiesen. Sollten die iranischen Raketen Trump und Israel überdauern, werden amerikanische Stützpunkte und das satanische Israel schwer getroffen werden – es sei denn, der Iran hat eine unfähige Regierung, die nicht begreift, dass sie um ihr Überleben kämpft und dummerweise einem Waffenstillstand zustimmt. Die Öllieferungen werden gestoppt, und Trump wird dafür verantwortlich gemacht werden. Die amerikanische Inflation steigt, die Beschäftigung sinkt, die Aktienkurse fallen und vernichten Vermögen. Und wenn Trump kein Land bestechen kann, um in den Iran einzumarschieren – was ohnehin nichts ändern würde –, bleibt ihm als Alternative zum Gesichtsverlust nur ein Atomangriff auf den Iran oder ein Angriff Israels mit seiner Zustimmung.

Wenn Trump sich mit Atomwaffen retten muss, obwohl uns ein dreitägiger Friedensschluss versprochen wurde, sind Trump und die Vereinigten Staaten erledigt. Auch ein Krieg, den er sich selbst ausgesucht hat und den er dummerweise im Jahr der Zwischenwahlen begonnen hat, ist für Trump das Ende.

Natürlich sollten wir nicht so reden, aber die Fakten sprechen für sich.

Unterdessen demonstriert das Trump-Regime weiterhin seine Autorität über den Rest der Welt. Trump ist in seiner Behauptung der Hegemonie Washingtons sogar noch dreister als die zionistischen Neokonservativen, die die amerikanische Außenpolitik gegenüber Israel im 21. Jahrhundert bestimmt haben. Ein stellvertretender Außenminister hat erklärt, Washington werde nicht zulassen, dass Indien zu einem starken Rivalen Amerikas wie China wird. So viel zur indischen nationalen Souveränität. https://www.rt.com/india/633990-us-wont-allow-india-to/

Trump erklärt: „Ich muss bei der Ernennung des nächsten iranischen Präsidenten mitwirken.“ Laut Trump etabliert er Demokratie im Iran, doch das Volk kann seinen Präsidenten nicht selbst wählen.

Trump erklärt, ein Regimewechsel in Kuba sei „nur eine Frage der Zeit“. Zuerst will Trump das Regime im Iran und dann das in Kuba wechseln.

Mit anderen Worten: Der „Friedenspräsident“ ist zum „Kriegspräsidenten“ geworden.

Trump verliert Anhänger. Seine Basis ist gespalten. Er hat Marjorie Taylor Green und Thomas Massey, seine wichtigsten Unterstützer im Kongress, verloren. Auch Tucker Carlson, seine wichtigste Unterstützung in den Medien, ist weg.

Sollte sich herausstellen, dass Trump sich vom israelischen Ministerpräsidenten zu einem Krieg provozieren ließ, den er in einem Jahr der Zwischenwahlen verlieren würde, gäbe es niemanden mehr, der ihn vor einem Amtsenthebungsverfahren schützen könnte.

Sagen Sie mir, ob das ein Zeichen für einen intelligenten US-Präsidenten ist.

Dieser Krieg, den Trump für Israel begonnen hat, birgt viele Risiken. Eines davon ist, dass Trump und/oder Israel, um eine Niederlage zu vermeiden, Atomwaffen einsetzen könnten.

Vergessen Sie nicht: Die USA konnten Nordkorea und China im Koreakrieg nicht besiegen. Die USA haben den Vietnamkrieg verloren. Die USA konnten in Afghanistan nicht ein paar Tausend leicht bewaffnete Taliban besiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA ein so großes und scheinbar so geschlossenes Land wie den Iran besiegen, ist gering.

Jedes Land hat Verräter, auch der Iran, in dem es von Washington und Israel gekaufte „Progressive“ gibt. Möglicherweise gelingt es diesen „Progressiven“, das iranische Volk zu verraten. Sollten sie Erfolg haben und der Iran fallen, würde dies Trumps Ego stärken und ihn dazu veranlassen, Russland und China ins Visier zu nehmen.

Sowohl Putin als auch Xi haben ihre Länder für Trumps Versuch, sie zu stürzen, vorbereitet. Sowohl Putin als auch Xi hätten den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran mit geringem Aufwand verhindern können.

Das wäre so einfach gewesen. Russland, China und Iran hätten lediglich ein gemeinsames Sicherheitsabkommen verkünden müssen. Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Selbst Egoisten wie Trump und Netanjahu wissen, dass sie nicht gleichzeitig gegen Russland, China und Iran Krieg führen können.

Doch Iran vertraute zum zweiten Mal Verhandlungen mit Washington, die erneut für einen Hinterhalt gegen Iran missbraucht wurden. Putin glaubt, seine „besondere Beziehung zu Donald Trump“ werde Russland ein gemeinsames Sicherheitsabkommen einbringen, das den Ukraine-Konflikt beendet. Die chinesische Führung scheint nicht über Handelsabkommen hinausdenken zu können. Sollte dieses Bild der Führungsriege Russlands und Chinas zutreffen und Trump sich gegen Iran durchsetzen, wird er wahrscheinlich größere Kriege beginnen.

Seit einem Vierteljahrhundert, ja sogar länger, beobachte ich, wie die dummen Araber, die mit ihren gegenseitigen Kämpfen und Verrat beschäftigt sind, von den zionistisch-amerikanischen Streitkräften, die Israel gegen sie aufgestellt hat, massakriert werden. Seit einem Vierteljahrhundert beobachte ich, wie Russland, China und Iran die tödliche Bedrohung ihrer nationalen Existenz durch Washington und seine NATO-Marionettenstaaten nicht erkennen. Russische Kommentatoren, die sich in ihrem Denken stets für fortschrittlich halten, haben sich in dem Glauben getäuscht, Russland habe eine Spaltung zwischen Amerika und Europa herbeigeführt. Welch ein Unsinn!

Abgesehen von Alexander Dugan ist es äußerst schwierig, in Russland intelligente Kommentare zu der Herausforderung zu finden, vor der das Land steht.

China scheint dem Irrglauben verfallen zu sein, es könne siegen, indem es nichts tut und den Aggressor aussitzt. Das funktioniert nur, wenn der Aggressor kooperiert.

Vielleicht wird Donald Trump, Israels bewährter Kriegsstratege, nach den Zwischenwahlen abgesetzt. Wenn ja, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs mittelfristig. Und wenn nicht der Iran seine Macht behält, werden die Vereinigten Staaten von Amerika wahrscheinlich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zu Atomwaffen greifen. Das, so denke ich, würde Amerikas Ende zur Folge haben.