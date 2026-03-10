US-Unipolarität versus Chinas Multipolarität: Wessen Vision wird die neue Weltordnung prägen?

Der Kalte Krieg II verändert das globale System und steht im Konflikt zweier Visionen: Die USA wollen Kolonialismus und Einflusssphären wiederbeleben, China strebt eine multipolare Ordnung an, die auf Souveränität und Kooperation beruht.

Die Vereinigten Staaten führen einen neuen Kalten Krieg gegen China. Dies wird in Washington seit mehreren Jahren offen zugegeben .

Der erste und der zweite Kalte Krieg unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten. Die ideologische Spaltung ist nicht exakt dieselbe.

Die Vereinigten Staaten sind kapitalistisch und bilden das Herzstück des kapitalistischen Weltsystems, während China sozialistisch ist. Die Volksrepublik China ist jedoch nicht die Sowjetunion; sie führt keinen sozialistischen Staatenblock an, und Peking hat deutlich gemacht, dass es keine Revolution „exportieren“ will.

„Wir werden keine Modelle anderer Länder importieren und auch nicht das chinesische Modell exportieren “, bekräftigte Präsident Xi Jinping im Jahr 2017 – fügte aber hinzu: „Wir werden der Welt durch unsere Entwicklung mehr Möglichkeiten bieten.“

Nach dieser Feststellung sollte betont werden, dass die Tatsache, dass China sich stark von der UdSSR unterscheidet, nicht bedeutet, dass es im Zweiten Kalten Krieg keinen ideologischen Aspekt gab.

Zwischen den USA und China bestehen eindeutige ideologische Unterschiede, und beide vertreten eine ganz unterschiedliche Vision der internationalen Beziehungen.

Der zweite Kalte Krieg wird daher auch weiterhin einen enormen Einfluss auf die neue Weltordnung haben, die sich gerade herausbildet .

Kurz gesagt, das politische Modell, das Washington der Welt aufzwingen will, ist das genaue Gegenteil des politischen Modells, das von Peking befürwortet wird.

Die Regierung von Donald Trump möchte zur Politik der Kolonialzeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückkehren, als westliche Imperien die Welt unter sich aufteilten und andere Regionen als ihre imperialen „Einflusssphären“ behandelten und den Ländern des Globalen Südens die Souveränität verweigerten.

Im krassen Gegensatz dazu lehnt China – das im Jahrhundert der Demütigung ein Opfer des Kolonialismus war – die westliche Hegemonie ab und will den Globalen Süden zum Protagonisten einer gerechteren internationalen Ordnung erheben.

Peking setzt sich für ein multipolares System ein, in dem alle Länder, unabhängig von ihrer Größe, auf der internationalen Bühne Gehör finden und in multilateralen Institutionen gleichberechtigt vertreten sind.

Peking betrachtet die Souveränität als ein heiliges Prinzip, das in einem fest etablierten System des Völkerrechts, an das sich jedes Land halten muss, unabhängig davon, ob es eine Großmacht oder eine kleine Nation ist, geachtet und garantiert werden muss.

Zwei Reden bei einer Veranstaltung verdeutlichen die gegensätzlichen Visionen der USA und Chinas.

Diese beiden gegensätzlichen globalen Visionen wurden auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 im Februar deutlich formuliert.

US-Außenminister Marco Rubio hielt eine unverhohlen prokolonialistische Rede, in der er dazu aufrief, die Dekolonisierung des globalen Südens rückgängig zu machen, die „großen westlichen Imperien“ wiederzubeleben und „ein neues westliches Jahrhundert aufzubauen“.

Der ranghöchste US-Außenpolitiker diffamierte die antikolonialen Bewegungen des Globalen Südens als finstere Verschwörung „gottloser Kommunisten“. Gleichzeitig lobte er die Kolonisierung Amerikas durch europäische Konquistadoren, während er die von ihnen an den indigenen Völkern begangenen Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit verharmloste und leugnete.

Rubios imperialistische Tirade hätte nicht unterschiedlicher sein können als die Äußerungen des chinesischen Außenministers Wang Yi .

Wang verurteilte das „Gesetz des Dschungels und den Unilateralismus“ der USA und forderte stattdessen ein System der „internationalen Zusammenarbeit“ auf der Grundlage einer „Win-Win-Kooperation“.

Der ranghöchste chinesische außenpolitische Beamte erklärte (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Monopolisierung der globalen Macht durch wenige Länder ist unpopulär. Wir leben in einer multipolaren Welt und müssen echten Multilateralismus praktizieren .

Es bedarf mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen . Globale Angelegenheiten sollten von allen diskutiert und die Zukunft der Welt von allen entschieden werden.

Wir müssen sicherstellen, dass sich alle Länder an dieselben Regeln halten , d. h. an die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen, die auf den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta beruhen. Alle Länder sollten hinsichtlich ihrer Rechte, Chancen und Regeln gleichgestellt sein, und alle Länder, insbesondere kleine und mittlere, sollten ihren Platz in den internationalen Beziehungen finden und ihre Rolle darin wahrnehmen können.

Im direkten Vergleich verdeutlichen diese Reden prägnant die ideologischen Gräben des Zweiten Kalten Krieges.

Das von China propagierte multipolare Modell der internationalen Beziehungen ist das genaue Gegenteil des von den Vereinigten Staaten vertretenen unipolaren Modells.

Peking verteidigt die Dekolonisierung und wünscht sich eine Weltordnung, die auf Multipolarität, Multilateralismus und Frieden basiert; Washington hingegen setzt militärische Gewalt ein und führt Wirtschaftskrieg in einem verzweifelten Versuch, ein unipolares System wiederherzustellen, in dem es überall auf der Welt einseitig und ohne Konsequenzen handeln kann.

Washington wünscht sich ein internationales System, das auf dem Recht des Stärkeren beruht.

Die extrem imperialistische Weltanschauung der US-Regierung wurde von Donald Trumps stellvertretendem Stabschef für Politik, dem rechtsextremen weißen Nationalisten Stephen Miller , artikuliert .

In einem Interview mit CNN im Januar verteidigte Miller die illegale Invasion Venezuelas durch die Trump-Regierung , bei der US-Truppen mehr als 100 Menschen töteten und den international anerkannten Präsidenten Nicolás Maduro entführten.

Miller argumentierte, dass die globale politische Ordnung auf dem Prinzip „Recht ist, was Macht schafft“ beruhe und auch weiterhin beruhen sollte. In einem Interview mit CNN-Moderator Jake Tapper äußerte er sich wie folgt:

STEPHEN MILLER : Die Vereinigten Staaten – und das ist von grundlegender Bedeutung – die Vereinigten Staaten setzen ihr Militär ein, um unsere Interessen in unserer Hemisphäre ohne Umschweife zu sichern.

Wir sind eine Supermacht . Und unter Präsident Trump werden wir uns auch wie eine Supermacht verhalten .

Es ist absurd, dass wir einer Nation in unserer unmittelbaren Nachbarschaft erlauben, zum Lieferanten von Ressourcen für unsere Gegner zu werden, aber nicht für uns; Waffen von unseren Gegnern zu horten; sich als Ressource gegen die Vereinigten Staaten positionieren zu können, anstatt für die Vereinigten Staaten zu handeln.

JAKE TAPPER : Sollten souveräne Staaten nicht tun können, was sie wollen?

STEPHEN MILLER : Bei der Monroe-Doktrin und der Trump-Doktrin geht es einzig und allein um die Sicherung der nationalen Interessen Amerikas.

…

Die Zukunft der freien Welt hängt davon ab, dass Amerika in der Lage ist, sich und seine Interessen ohne Entschuldigungen durchzusetzen .

Dies sind nicht nur die Randmeinungen eines Einzelnen. Es handelt sich um die imperialistische Ideologie, die von hochrangigen Beamten der US-Regierung, darunter Trump und Marco Rubio, offen propagiert wird.

Rubios prokolonialistische Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 machte unzweifelhaft deutlich, dass das Ziel des US-Imperiums darin besteht, die Dekolonisierung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückgängig zu machen und die Welt in die Kolonialzeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zurückzuversetzen.

Chinas Vision einer multipolaren Welt

Das von China propagierte Modell internationaler Beziehungen ist das einer multipolaren Welt, die auf Multilateralismus, Win-Win-Kooperation und der Achtung der Souveränität aller Länder, insbesondere auch kleiner Länder, basiert.

Die Volksrepublik China lehnt Imperialismus und Hegemonie entschieden ab, und zwar nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte.

Im Jahrhundert der Demütigung – vom Beginn des Ersten Opiumkriegs des Britischen Empires 1839 bis zur Revolution von 1949 – wurde China teilweise von zahlreichen westlichen Mächten und Japan kolonisiert. Die europäischen Kolonialreiche, Japan und die Vereinigten Staaten fielen in China ein , beuteten seine Arbeiter und Ressourcen aus und brachten sogar Teile seines Territoriums unter ihre Kontrolle.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 hat die Volksrepublik China alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihre Souveränität zu verteidigen und sicherzustellen, dass sich das Jahrhundert der Demütigung niemals wiederholt.

Diese Geschichte prägt die Politik des chinesischen Außenministeriums maßgeblich.

Pekings Vision für die Welt wurde in der Rede von Außenminister Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 dargelegt.

Dies war das genaue Gegenteil der von Rubio geäußerten Bemerkungen.

Nachfolgend ein Auszug aus Wangs Rede (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

Im vergangenen Jahr war die internationale Landschaft von zunehmenden Umbrüchen und Turbulenzen geprägt, und das Recht des Stärkeren sowie Unilateralismus breiteten sich ungehindert aus . Die Menschheit steht an einem Wendepunkt im Kampf für Frieden und Entwicklung. In dieser Situation schlug Präsident Xi Jinping die Globale Governance-Initiative (GGI) vor und rief dazu auf, den fünf Prinzipien der souveränen Gleichheit, der internationalen Rechtsstaatlichkeit, des Multilateralismus, des menschenzentrierten Ansatzes und konkreter Maßnahmen zu folgen , um gemeinsam ein gerechteres und gleichberechtigteres globales Governance-System aufzubauen . Die GGI entspricht dem progressiven Trend der Zeit, stellt die größte gemeinsame Basis der Nationen der Welt dar und stieß daher kurz nach ihrer Ankündigung auf breite Resonanz in der internationalen Gemeinschaft. Sie verleiht dem Bestreben, eine Gemeinschaft mit geteilter Zukunft für die Menschheit zu schaffen, neue Dynamik und bietet einen Kompass für das riesige Schiff der Geschichte, um durch Stürme in eine bessere Zukunft zu navigieren. Nachdem die Menschheit Wind und Wetter getrotzt hat, um so weit zu kommen, sollte Zusammenhalt die unumgängliche Entscheidung sein. Wir sollten die globale Governance reformieren und verbessern, um das Schiff der Geschichte auf den richtigen Kurs zu bringen.

Bei der Reform und Verbesserung der globalen Regierungsführung hat die Revitalisierung des Systems der Vereinten Nationen Priorität.

Die Gründung der Vereinten Nationen war ein wichtiges Ergebnis des Sieges im Zweiten Weltkrieg, eine historische Entscheidung, die frühere Generationen nach schmerzlicher Reflexion über vergangenes Leid und die Friedensbemühungen, in die die Nationen bisher ihre größten Anstrengungen investiert haben, getroffen haben. Dieses Gebäude wurde von den Völkern der Welt gemeinsam errichtet. Wir tragen die volle Verantwortung, es zu stärken und zu erneuern, und haben kein Recht, es zu zerstören oder abzureißen.

Die Vereinten Nationen sind nicht perfekt, aber sie bleiben die weltweit umfassendste und einflussreichste zwischenstaatliche Organisation. Auf der UN-Plattform hat jedes Land, unabhängig von seiner Größe oder seinem Wohlstand, eine Stimme und ein Stimmrecht sowie seine gebührenden Pflichten und gleichen Rechte . Ohne die Vereinten Nationen würde die Welt in das Recht des Stärkeren zurückfallen, in dem die Starken die Schwachen ausbeuten , und viele kleine und mittlere Länder würden die für ihr Überleben und ihre Entwicklung so wichtige multilaterale Grundlage verlieren.

Deshalb ist es für uns heute unerlässlich, uns erneut zum Gründungsauftrag der Vereinten Nationen zu bekennen, die Führungsrolle der Vereinten Nationen wiederzubeleben, die Ziele der UN-Charta einzuhalten und die Effizienz und Wirksamkeit des UN-Systems zu steigern, damit die Organisation sich besser an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts anpassen und neue Vitalität entfalten kann.

Bei der Reform und Verbesserung der globalen Governance liegt der Schlüssel in der Zusammenarbeit aller Länder.

Der Grund für die mangelhafte Funktionsfähigkeit des internationalen Systems liegt nicht bei den Vereinten Nationen selbst, sondern vielmehr bei einzelnen Ländern , die Differenzen und Meinungsverschiedenheiten aufbauschen, sich über alle anderen stellen, Blockkonfrontationen anheizen und sogar die Mentalität des Kalten Krieges wiederbeleben wollen . All dies hat das Fundament des Vertrauens untergraben, das Klima der Zusammenarbeit verschlechtert und die Funktionsfähigkeit internationaler Institutionen beeinträchtigt.

Um die internationale Zusammenarbeit zu sichern, ist es wichtig, Gemeinsamkeiten zu finden, Unterschiede beiseitezulegen und eine für alle Seiten vorteilhafte Kooperation anzustreben . Die Welt ist vielfältig. Es ist nur natürlich, dass sich Länder in ihren Gesellschaftssystemen, ihrer Geschichte, ihrer Kultur, ihren Interessen und Bedürfnissen unterscheiden. Und gerade diese Unterschiede erfordern Dialog und Zusammenarbeit. Es gibt keinen Grund, warum Länder einander nicht respektieren und zum Erfolg des jeweils anderen beitragen können . So wie Gentlemen miteinander umgehen, kann es auch ohne Uniformität Harmonie geben.

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Vom Sieg im Zweiten Weltkrieg bis zur Überwindung der globalen Finanzkrise, von der Klimapolitik bis zum Kampf gegen den Terrorismus – keiner dieser Fortschritte wäre ohne die aufrichtige Zusammenarbeit der Länder trotz ihrer Unterschiede möglich gewesen. Wir sollten uns stets vor Augen halten: Nur in der Einheit liegt die Stärke, und nur in der Einheit finden wir Hoffnung.

Bei der Reform und Verbesserung der globalen Governance sollte der Multilateralismus stets gewahrt bleiben .

Die Monopolisierung globaler Macht durch wenige Länder ist unpopulär . Wir leben in einer multipolaren Welt und müssen echten Multilateralismus praktizieren . Es bedarf mehr Demokratie in den internationalen Beziehungen ; globale Angelegenheiten sollten von allen diskutiert und die Zukunft der Welt von allen mitgestaltet werden.

Wir müssen sicherstellen, dass sich alle Länder an dieselben Regeln halten , d. h. an die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen, die auf den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta beruhen. Alle Länder sollten hinsichtlich ihrer Rechte, Chancen und Regeln gleichgestellt sein, und alle Länder, insbesondere kleine und mittlere, sollten ihren Platz in den internationalen Beziehungen finden und ihre Rolle darin wahrnehmen können.

Um Multilateralismus zu leben, sollten insbesondere die großen Länder mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sollten die Initiative ergreifen und auf Kooperation statt auf Konflikt oder Konfrontation setzen . Sie sollten die Regeln einhalten, anstatt mit zweierlei Maß zu messen. Sie sollten die Initiative ergreifen und Gleichberechtigung fördern, anstatt anderen ihren Willen aufzuzwingen. Sie sollten die Initiative ergreifen und Offenheit fördern, anstatt auf eigennützigen Unilateralismus zurückzugreifen.

Der Globale Süden gewinnt gemeinsam an Einfluss . Das globale Governance-System muss sich ebenfalls anpassen, um ihren Stimmen und ihrer Repräsentation mehr Gewicht zu verleihen . Die Zeit wird zeigen: Je demokratischer die internationalen Beziehungen sind, desto friedlicher ist die Welt; je stärker der Multilateralismus, desto effektiver die globale Governance.