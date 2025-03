Der dunkle MAGA-Technokrat in der Regierung und im Unternehmen – Teil 2

Von Iain Davis

Iain Davis setzt seine Analyse der Ideologien der Oligarchen fort, die Teil der neuen Trump-Regierung sind, und untersucht, wie ihre Ideen in Politik umgesetzt werden. Er befasst sich mit der konsequenten Einführung von Infrastrukturen, die die USA und die Welt auf einen bevorstehenden Technokratismus von Regierung und Unternehmen in einer multipolaren Welt vorbereiten.

In Teil 1 dieser Serie haben wir die politischen Philosophien untersucht, die von Elon Musk und Peter Thiel seit langem übernommen und gefördert werden, und die Auswirkungen betrachtet, die sich aus dem offensichtlichen Einfluss beider Männer auf die Trump-Administration ergeben. Musk ist ein prominenter Verfechter der Technokratie, und Peter Thiel ist ein neoreaktionärer Akzelerationist, der insbesondere die Dunkle Aufklärung befürwortet. Bevor Sie diesen Artikel (Teil 2) lesen, empfehle ich Ihnen dringend, sich mit den Erklärungen zur Technokratie und zur NRx (der neoreaktionären Bewegung) in Teil 1 vertraut zu machen. Andernfalls fehlt vielen der hier aufgeführten Referenzen der Kontext.

Wie wir in Teil 1 festgestellt haben, gehören Thiel und Musk zur oligarchischen Klasse, da sie eingeladen wurden, einem Netzwerk beizutreten, das von anderen Oligarchen geleitet wird, deren stratosphärischer Reichtum den der Namen, die auf den Listen der „reichsten Menschen der Welt“ veröffentlicht werden, bei weitem übersteigt. Thiel und Musk werden in ihren exklusiven Club aufgenommen und sind damit Männer. In Teil 2 werden wir untersuchen, wie die politischen Philosophien und die damit verbundenen Wirtschaftstheorien von Thiel und Musk die öffentliche Politik beeinflussen. Denken Sie daran, dass diese beiden Männer bei dem Versuch, einen amerikanischen Technate-Staatskonzern zu schaffen, bei weitem nicht allein sind.

Libertäre Technokraten?

Obwohl sie einige libertäre Ideen aufgreifen, gibt es weder bei den Technokraten noch bei den beschleunigungistischen Neoreaktionären etwas wirklich „Libertäres“. Ihre verworrenen Theorien könnten, sobald sie angewendet werden, nicht autoritärer und freiheitsfeindlicher sein. Genauso wie es ein Widerspruch in sich ist, Musk als „libertären Technokraten“ zu bezeichnen, ist es absurd, Peter Thiel als „Anarcho-Kapitalisten“ zu bezeichnen. Dennoch halten Propagandisten daran fest, uns dazu zu ermutigen, sie in diesem Sinne zu sehen. Lesen Sie dazu einen Artikel aus dem Jahr 2014 in The Atlantic mit dem Titel „Der libertäre Kapitalist plädiert für Staatsmacht und dafür, kein Geld zu verdienen“.

Es ist möglich, dass sich Menschen wie Thiel und Musk selbst als Libertäre bezeichnen, weil sie denken, dass „Freiheit“ die Freiheit bedeutet, die von der Oligarchie gewährt wird – und für die Oligarchie.

In Teil 1 haben wir auf die venezianische Republik Bezug genommen. Der Doge von Venedig war der Herrscher über das Banken-, Finanz- und Handelsimperium der venezianischen Republik. Das heißt, der Doge erhielt von den damaligen Oligarchen die Freiheit zu herrschen. Wir könnten uns fragen, ob die Benennung des von Musk geleiteten Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE) bewusst auf den venezianischen Magistrat verweist. Einige sagen, dass dies der Fall ist, während andere eine andere Möglichkeit vorschlagen.

Der Dogecoin, ein Memecoin, wurde 2013 als Scherz von den Kryptografen Billy Markus und Jackson Palmer ins Leben gerufen und hat seitdem einen rasanten Anstieg seines Preises und seiner Marktkapitalisierung erlebt, der nicht zuletzt auf Elon Musks Kommentare zurückzuführen ist. Musk äußert sich in seinen Beiträgen zum Dogecoin oft bewusst provokativ. So erklärte er sich beispielsweise 2019 zum „ehemaligen CEO von Dogecoin“, obwohl dies nie der Fall war. Allein seine Social-Media-Beiträge haben zu erheblichen Veränderungen des Dogecoin-Preises geführt. Musk hat auch den Wert aggressiv in die Höhe getrieben, indem er beispielsweise andeutete, dass Dogecoin die Grundlage des vorgeschlagenen „X pay“-Zahlungssystems auf seiner neu erworbenen „X“-Plattform – ehemals Twitter – werden könnte.

Musk ermutigte zu bullischen Investitionen in Dogecoin. Natürlich entbindet einen die Ermutigung durch jemanden nicht von der persönlichen Verantwortung, eine sorgfältige Prüfung durchzuführen. Als einige Investoren ihr letztes Hemd verloren, als die Dogecoin-Preise fielen, versuchten sie 2022, Musk mit einer potenziellen Sammelklage in Höhe von 258 Milliarden Dollar zu verklagen. Der Fall wurde im vergangenen Jahr abgewiesen. Der Richter entschied, dass Musks Kommentare lediglich „ehrgeizig und marktschreierisch, nicht sachlich und anfällig für Fälschungen“ seien. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Dogecoin durch die beiläufigen Kommentare eines Mannes von einem buchstäblichen Witz – einer Krypto-Parodie – zu einer Marktkapitalisierung von 14,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 wurde.

Wenn es einen Insider-Witz bei der Namensgebung des DOGE gibt, der nominell von Elon Musk angeführt wird, argumentieren einige, dass es Musks Vorliebe für den Dogecoin ist, die sich im Akronym D.O.G.E widerspiegelt. Doch die Symbolik des „Doge“ – eines von Oligarchen mit der Freiheit zum Regieren Ausgestatteten – ist vielleicht noch auffälliger. Genau wie beim Begriff „Accelerator“, der für Investitionen mit hoher Wirkung zur Beschleunigung des Wachstums eines Start-ups steht, wird eine offensichtliche zugrunde liegende Ideologie impliziert, auch wenn sie selten diskutiert wird.

In der Einleitung zu seiner Abhandlung „The Dark Enlightenment“ aus dem Jahr 2012 hob der politische Philosoph Nick Land die Bedeutung eines Artikels hervor, den der Oligarch Thiel drei Jahre zuvor verfasst hatte.

Land schrieb:

Ein Meilenstein war die im April 2009 bei Cato Unbound veranstaltete Diskussion unter libertären Denkern (darunter Patri Friedman und Peter Thiel), in der die Enttäuschung über die Richtung und die Möglichkeiten der demokratischen Politik mit ungewöhnlicher Offenheit zum Ausdruck gebracht wurde. Thiel fasste den Trend unverblümt zusammen: „Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind.“

In einem verwandten Artikel, den Thiel unter dem Titel „Die Erziehung eines Libertären“ verfasste, beschrieb er sich selbst, und doch war die darin dargelegte persönliche Philosophie reiner beschleunigungistischer Neoreaktionismus.

Thiel war der Meinung, dass „die Aussichten für eine libertäre Politik in der Tat düster erscheinen“, da die Reaktion der Regierung auf jede Krise „mehr Regierung“ sei. Er behauptete auch, dass die deflationäre Depression in den westlichen Nationen nach dem Ersten Weltkrieg der letzte „scharfe, aber kurze“ Schock gewesen sei, der es ermöglicht habe, die angeblichen Vorteile der schumpeterianischen „kreativen Zerstörung“ zum Blühen zu bringen. Nach dieser Depression, so Thiel, habe die sogenannte „demokratische“ Politik die Möglichkeiten, aus Krisen Kapital zu schlagen, erstickt. Infolgedessen glaube Thiel nicht mehr daran, dass „die Politik alle möglichen Zukunftsszenarien unserer Welt umfasst“.

Thiel erklärte mit vielen Worten, dass Demokratien nutzlos seien, und verkündete, dass er ein neues Lebensziel gefunden habe:

In unserer Zeit besteht die große Aufgabe für Libertäre darin, einen Ausweg aus der Politik in all ihren Formen zu finden – von den totalitären und fundamentalistischen Katastrophen bis hin zum unreflektierten Demos, der die sogenannte „Sozialdemokratie“ lenkt. Die entscheidende Frage ist dann die nach den Mitteln, wie man nicht über die Politik, sondern jenseits davon entkommen kann.

Für Thiel sind wir der „unreflektierte Demos“: die Anhänger des „neo-puritanischen Glaubens“ an die progressive „Sozialdemokratie“ – die Gefolgsleute der Kathedrale (und die Menschen, die Nick Land als „unartikulierte Proletarier“ betrachtet). Thiel ist der Ansicht, dass wir uns unsere „technoplastische“ Zukunft zu eigen machen, verständlich werden, über die Politik hinausgehen und die kapitalistische Innovation befreien müssen, indem wir dem Modell der Regierungskonzerne die Treue schwören.

Zu diesem Zweck identifizierte Thiel drei „technologische Grenzen“, auf denen er seine düster aufgeklärte Aristokratie aufbauen konnte.

[1] Der Cyberspace war die erste Grenze, die er identifizierte. Dort konzentrierte sich Thiel auf die Schaffung einer „neuen Weltwährung, frei von jeglicher staatlicher Kontrolle und Verwässerung“. Der Cyberspace würde „neue Formen des Widerspruchs und neue Wege zur Bildung von Gemeinschaften ermöglichen, die nicht durch historische Nationalstaaten begrenzt sind“ – und zu einer neuen Welt führen, die „die bestehende soziale und politische Ordnung verändern würde“.

[2] Der Weltraum wäre eine weitere Grenze für Thiel, an der die „libertäre Zukunft der klassischen Science-Fiction“ aufgebaut werden könnte.

[3] Seasteading wäre seine Zwischenetappe, bei der die unbesetzten Ozeane von Menschen besiedelt werden könnten. Er bezeichnete Seasteading als „zaghafter als das Internet, aber viel realistischer als die Raumfahrt“. Seasteading würde uns zumindest die Zeit geben, die Ideen für den Weltraum auf der Erde zu entwickeln, bevor wir die Sterne kolonisieren.

Diese Grenzen sind notwendig, betonte Thiel, denn „wir befinden uns in einem tödlichen Wettlauf zwischen Politik und Technologie.“ Er schloss:

Wir wissen nicht genau, wie knapp dieser Wahlkampf ist, aber ich vermute, dass es sehr knapp werden könnte, sogar bis zum Schluss. Anders als in der Welt der Politik können in der Welt der Technologie die Entscheidungen Einzelner immer noch von größter Bedeutung sein. Das Schicksal unserer Welt kann von den Bemühungen einer einzelnen Person [Trump?] abhängen, die die Maschinerie der Freiheit aufbaut oder verbreitet, die die Welt für den Kapitalismus sicher macht. [Hervorhebung hinzugefügt.]

Zwischen 2006 und 2012 war Thiel maßgeblich an der Organisation der Singularity Summits beteiligt, die vom Machine Intelligence Research Institute – ursprünglich das Singularity Institute for Artificial Intelligence (SIAI) – in Zusammenarbeit mit der Stanford University einberufen wurden. Thiel stellte einen Großteil der Finanzierung bereit.

Thiel kann nicht gleichzeitig ein Verfechter der beschleunigten Neoreaktion und ein Anarchokapitalist – ein Libertärer – sein. Die beiden Philosophien schließen sich gegenseitig aus.

In Teil 1 haben wir festgestellt, dass die Technokraten die Auffassung „Alle Menschen sind gleich geschaffen“ ablehnen. In ähnlicher Weise halten Land, Yarvin, Fisher und andere Akzelerationisten es für unerlässlich, eine herrschende Instanz zu haben, die nur aus einigen wenigen Menschen bestehen kann, die ein ungleiches, zusätzliches Herrschaftsrecht ausüben. Sowohl die Technokraten als auch die Akzelerationisten missverstehen oder interpretieren die Bedeutung der Präambel der Unabhängigkeitserklärung grundlegend falsch. Sie ignorieren den zweiten Satz der relevanten Erklärung völlig – nämlich: „dass sie [die Menschen] von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören.“

„Gleichheit“ bedeutet im eigentlichen libertären Denken nicht, dass alle gleich sind – auch wenn Technokraten das Wort sicherlich so interpretieren.

Die libertäre „Gleichheit“ leugnet nicht, dass Menschen relative Stärken und Schwächen haben. Sie ist keine Ablehnung von Führung oder möglichen Formen der Meritokratie. Sie bedeutet selbstverständlich, dass jeder Mensch das gleiche Recht auf „Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ hat. Diese Rechte sind unveräußerlich – oder unübertragbar. Unsere Rechte werden nicht von anderen für uns festgelegt oder von anderen eingeschränkt, und niemand auf der Welt hat mehr oder weniger „gleiche Rechte“ als jeder andere.

Diese Idee ist nicht schwer zu verstehen. Sie ist von zentraler Bedeutung für die politische Philosophie des Anarcho-Kapitalismus, wie Murray Rothbard (1926–1995) deutlich zum Ausdruck brachte:

Niemand und keine Gruppe von Menschen darf die Person oder das Eigentum eines anderen angreifen. Dies kann als „Nichtangriffsaxiom“ bezeichnet werden. „Aggression“ wird definiert als die Androhung oder Anwendung physischer Gewalt gegen die Person oder das Eigentum eines anderen.

Der Anarchokapitalismus lehnt die Anwendung von Gewalt – die aggressive Durchsetzung behaupteter Autorität – durch den Staat, um einzelne Personen zu zwingen oder ihr Eigentum zu beschlagnahmen, von ganzem Herzen ab. Ein Beispiel ist die Androhung von Geld- oder Haftstrafen für Personen, die ihre Steuern nicht an die „richtigen“ Behörden gezahlt haben. Der Anarchokapitalismus lehnt den Staat und all seine diktatorischen Forderungen entschieden ab.

Im Gegensatz dazu sind die Befürworter der Technokratie und der Befürworter der Dunklen Aufklärung, wie Musk und Thiel, nicht daran interessiert, die Staatsmacht einzuschränken, auch wenn sie etwas anderes behaupten mögen. Stattdessen wollen sie den Staat vom öffentlichen in den privaten Sektor verlagern und seine Macht ausweiten, sobald er ausreichend privatisiert ist. Sie lehnen zwar die „repräsentative Demokratie“ ab und bezeichnen sie sowohl als „Demokratie“ (was sie nicht ist) als auch als ein mit Problemen behaftetes bürokratisches System (was sie ist), aber die Lösungen, die sie anbieten, vergrößern in jeder Hinsicht die Macht des Staates, den sie angeblich verurteilen.

Was die Anhänger der Technokratie und die Anhänger der Dunklen Aufklärung vorschlagen, sind unterteilte, hierarchische soziopolitische Machtstrukturen, die mehr staatlich und mehr autoritär nicht sein könnten. Sie streben danach, die Macht des Staates zu erweitern und zu maximieren, wenn auch auf leicht unterschiedliche Weise. Die Bezeichnung ihres neuen Staatsmodells als Technate (wie es Technokraten tun) oder als Gov-Corp (wie es beschleunigungistische Neoreaktionäre tun) ändert nichts an der Natur des tyrannischen Etatismus, den sie uns allen aufzwingen wollen.

Die Flagge der Dunklen Erleuchtung – Quelle

Der technopopulistische Mythos

Der Begriff „Technopopulismus“, geprägt von den Politikwissenschaftlern Christopher Bickerton und Carlo Accetti, wird zunehmend verbreitet. Den US-Wählern, die Trump gewählt haben, wurden zwar technopopulistische Versprechen gemacht, aber dies war eindeutig ein Verkaufsargument, um sie dazu zu verleiten, einen Technokraten der Regierung und der Wirtschaft zu unterstützen.

„Populismus“ kann allgemein als Versuch definiert werden, ‚die einfachen Leute anzusprechen, die das Gefühl haben, dass ihre Anliegen von etablierten Elitegruppen missachtet werden‘. ‚Technokratie‘ bedeutet im Allgemeinen ‚ein Regierungs- oder Gesellschaftssystem, das von Experten aus Wissenschaft oder Technologie kontrolliert oder beeinflusst wird‘.

Weder links noch rechts, verspricht der Technopopulismus eine neue Art von Politik, die auf der Überzeugung beruht, dass die begrenzte Rolle gewählter Politiker darin besteht, die entsprechenden Expertenteams zusammenzustellen, um die Politik zu lenken und technologische Lösungen für soziale und wirtschaftliche Probleme zu finden, die den „einfachen Menschen“ zugutekommen. Doch das scheinbare technopopulistische Angebot, die demokratische Rechenschaftspflicht in den USA beizubehalten, ist eine Täuschung.

Die Technopopulisten sagen, sie wollen die „Technokratie“ – mit einem kleinen „t“ – zum Wohle der Öffentlichkeit entfesseln. Aber das neue Regierungssystem, das sie vorschlagen, errichtet eine „Technokratie“ – mit einem großen „T“ –, die den Interessen der „amerikanischen Eliten“ dient.

Dies geht aus dem Projekt 2025 (auch bekannt als „The 2025 Presidential Transition Project“), Promise to America, der Heritage Foundation hervor. Es wird behauptet, sein Ziel sei es, „die Woke-Kulturkrieger, die jede einzelne Institution in Amerika infiltriert haben, zu entmachten und zu entziehen.“ Während die Entmachtung und Entziehung von Woke-Kriegern für amerikanische Wähler verlockend klingt, untergräbt die Methodik des Projekts 2025 tatsächlich die „repräsentative Demokratie“ der USA.

Die Trump-Administration ist offenbar eng mit dem Projekt 2025 verbunden – trotz aller Dementis. Ein offensichtliches Beispiel für diese Verbindung: Trump hat Russell Vought für die Rückkehr auf den Posten des Direktors des Office of Management and Budget (OMB) nominiert, und Vought war nicht zufällig eine Schlüsselfigur bei der Einberufung der Initiative Project 2025. Die Mitwirkenden des Projekts 2025 waren in Trumps erster Amtszeit einflussreich und sind in seinen aktuellen Personalentscheidungen nicht weniger auffällig.

Das Projekt 2025 legt eine Agenda für die ersten 180 Tage im Amt fest, die darauf abzielt, die Exekutive in die Lage zu versetzen, diese Schlüsselziele zu erreichen: die Bürokratie des öffentlichen Sektors drastisch zu reduzieren, die Funktionen des Staates zu privatisieren und zu deregulieren und die technologische Innovation Amerikas zu befreien, indem sie vor der angeblichen Infiltration durch den chinesischen Technologiesektor „abgeschottet“ wird.

Laut Projekt 2025 kann die US-Technologie bei richtiger Anwendung also zur Lösung aller möglichen sozialen Probleme eingesetzt werden – von der antiamerikanischen Chancenungleichheit im Bildungssystem bis hin zur Woke-Propaganda, die die Medien befallen hat. Mit anderen Worten: Amerikanische Technologie, die von Amerikanern für Amerikaner hergestellt wird, kann jede lang ersehnte Antwort auf die Missstände in Amerika liefern. Die Macht der amerikanischen KI kann freigesetzt werden, um beispielsweise soziale Medien zu überwachen und Missbräuche wie Medicare-Betrug zu bekämpfen. Das Projekt 2025 bietet die zusätzliche Rechtfertigung dafür, dass sich die USA in einem KI-Wettrüsten mit China befinden und daher entsprechend in KI investieren müssen.

Nach seiner Amtseinführung erließ Trump eine Reihe von Durchführungsverordnungen. Heutzutage ist dies keine ungewöhnliche Praxis für einen neuen US-Präsidenten. Trumps Durchführungsverordnungen waren jedoch eindeutig stark von Projekt 2025 beeinflusst.

Ironischerweise werden die Heritage Foundation und ihr Projekt 2025 von einigen der „Eliten“ finanziert, denen das Projekt vorwirft, die Amerikaner zu verraten. Die Familien Coors, Koch, Uihlein, Barre Seid, Bradley und Scaiffe gehören zu den Geldgebern sowohl der Stiftung als auch des Projekts 2025.

Anstelle von Technopopulisten sind es die „TechnoKings“ (siehe Teil 1), die Trump bei der Auswahl des Personals seiner Regierung „unterstützt“ haben. Musks Einfluss ist bekannt, aber Marc Andreessen, der Risikokapitalgeber und Mitbegründer von Andreessen Horowitz, ist ein weiterer Einflussnehmer. Andreessen war nicht nur an Trumps Auswahl für technologie- und wirtschaftsbezogene Positionen beteiligt – Bereiche, in denen er vielleicht über Fachwissen verfügt –, sondern auch für Positionen im US-Verteidigungs- und Geheimdienstbereich.

Die machiavellistischen Gründe für Andreessens Unterstützung von Trump liegen auf der Hand. Wie The Verge berichtete, erklärte Andreessen im Juli 2024, dass er und seine Partner Trump unterstützten, nicht weil sie die von den republikanischen Wählern geäußerten Bedenken teilten, sondern weil sie die Trump-Regierung nutzen könnten, um das regulatorische Umfeld zu schaffen, das sie sich für den Erfolg ihres Projekts wünschten.

Dieses Projekt ist ein Gov-Corp-Technate. Nicht Technopopulismus, sondern Techno-Optimismus.

Im Jahr 2023 veröffentlichte Marc Andreessen das Techno-Optimist Manifesto. Er erklärte genau, warum er und seine TechKing-Partner ihre Chance ergriffen haben:

Wir können zu einer weitaus besseren Lebens- und Seinsweise gelangen. [. . .] Wir glauben, dass es kein materielles Problem gibt – sei es von der Natur oder von der Technologie geschaffen –, das nicht mit mehr Technologie gelöst werden kann. [. . .] Wir haben ein Problem mit der Armut, also erfinden wir Technologien, um Überfluss zu schaffen. Nennen Sie uns ein reales Problem, und wir können eine Technologie erfinden, die es löst. [. . .] Kombiniert man Technologie und Märkte, erhält man das, was Nick Land als Techno-Kapital-Maschine bezeichnet hat, den Motor der fortwährenden materiellen Schöpfung, des Wachstums und des Überflusses. [. . .] Wir glauben an den Akzelerationismus – den bewussten und absichtlichen Antrieb der technologischen Entwicklung –, um [. . .] sicherzustellen, dass die Techno-Kapital-Aufwärtsspirale für immer anhält. [. . .] Wir glauben, dass sich die Intelligenz in einer Aufwärtsspirale befindet, [. . .] da Menschen symbiotische Beziehungen mit Maschinen eingehen und so neue kybernetische Systeme schaffen. [. . .] Wir glauben, dass künstliche Intelligenz unsere Alchemie ist, unser Stein der Weisen. [. . .] Wir glauben an erweiterte Intelligenz genauso wie an künstliche Intelligenz. Intelligente Maschinen erweitern intelligente Menschen und treiben eine geometrische Erweiterung dessen voran, was Menschen tun können.

Dies ist eine reine beschleunigungistische Neoreaktion, die stark von der Technokratie beeinflusst ist. Es ist Nick Land und insbesondere nicht Curtis Yarvin, den Andreessen zu den „Schutzheiligen“ des Techno-Optimismus zählt.

Leute wie Thiel, Andreessen und Musk meinen es ernst. Sie wollen die Dunkle Aufklärung umsetzen und sind wild entschlossen, Technate in Regierungsunternehmen zu etablieren. Ihr Oligarchen-Netzwerk ist nicht von der Trump-Administration zu unterscheiden. Derzeit ist die mächtigste Nation der Erde in ihren Händen.

In wahrhaft technopopulistischer Manier ist es vielleicht Andreessens Identifizierung von Feinden in Regierungsunternehmen, die am aufschlussreichsten ist:

Unsere Feinde sind keine schlechten Menschen, sondern schlechte Ideen. Unsere heutige Gesellschaft ist seit sechs Jahrzehnten einer massiven Demoralisierungskampagne ausgesetzt – gegen Technologie und gegen das Leben – unter verschiedenen Namen wie „existenzielle Risiken“, „Nachhaltigkeit“, „ESG“, „Ziele für nachhaltige Entwicklung“, „soziale Verantwortung“, „Stakeholder-Kapitalismus“, „Vorsorgeprinzip“, „Vertrauen und Sicherheit“, „Technologieethik“, „Risikomanagement“, „De-Growth“, „Grenzen des Wachstums“. Diese Demoralisierungskampagne basiert auf schlechten Ideen der Vergangenheit – Zombie-Ideen, von denen viele aus dem Kommunismus stammen und damals wie heute katastrophal sind.

Die Ausrottung dieser „Feinde“ liest sich wie eine Wunschliste amerikanischer Wähler. Sie haben scheinbar dafür gestimmt, sich von der übermäßigen Einflussnahme der Globalisten zu befreien, die über Institutionen wie die WHO, das WEF, die UNO und sogar die NATO ausgeübt wird. Andreessens Versuch, Ideen wie „Nachhaltigkeit“, „Stakeholder-Kapitalismus“ und sogar „soziale Verantwortung“ mit dem Kommunismus in Verbindung zu bringen, ist bestenfalls falsch, wirkt aber unaufrichtig und lediglich anbiedernd. Dies ist das technopopulistische Verkaufsargument der Dunklen Aufklärung.

Die Oligarchen loszuwerden, war offensichtlich ein Wahlkampfthema, das viele Stimmen einbrachte. Aber die amerikanische Öffentlichkeit ist nicht entkommen, im Gegenteil, sie ist in die Fänge der autoritärsten Oligarchen geraten, die man sich vorstellen kann. Oligarchen, die vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte nicht nur die politische Autorität, sondern auch die Technologie haben, um ihre Technates der Regierungskonzerne Wirklichkeit werden zu lassen.

Dies ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für uns alle. Nicht nur für Amerikaner.

Das gleiche Engagement für Akzelerationismus und kreative Zerstörung ist überall zu beobachten. Im Wesentlichen ist Gov-Corp die ultimative öffentlich-private Partnerschaft – eine Art umgekehrter Faschismus, bei dem die privaten Interessengruppen die beanspruchte Autorität und Gewalt des Staates nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Die Konstruktion von Technates ist nicht auf die USA beschränkt. China betreibt beispielsweise bereits eine öffentlich-private Technokratie. Was vor unseren Augen geschieht, ist keine Verwirklichung eines libertären Traums. Es ist der Aufbau eines allwissenden, allkontrollierenden, alles verschlingenden globalen Netzwerks von Gov-Corp-Technates, das von einer Bürokratie mit mehreren Polen überwacht wird.

Oberflächlich betrachtet scheint die neue Art der technopopulistischen Politik, die wir untersucht haben, gegen das Establishment gerichtet zu sein. Zumindest wird sie so dargestellt. Sie wird High-Tech-Lösungen und KI-Analysen nutzen, um beispielsweise „niedrigere Steuern, viel billigere Energie (grün und fossil), schnelleres Wachstum und eine Produktivitätsrevolution“ zu erreichen. Damit wir es nicht vergessen: Sie wird „Amerika wieder groß machen“ (MAGA).

Das Problem bei diesem Wunschtraum ist jedoch, dass die angeblichen „Technopopulisten“ und bekennenden Neoreaktionäre, die dahinter stehen, in Wirklichkeit eine Technokratie und Staatskonzerne im großen Stil als Lösung installieren. Nicht MAGA, sondern „Dark MAGA“.

Amerikanische Regierungs-Technokraten

Im Jahr 2020 gründete Pronomos Capital, eine von Peter Thiel, Marc Andreessen und Coinbase unterstützte Risikokapitalgesellschaft, den aufstrebenden Stadtstaat Próspera mit niedrigen Steuern und geringer Regulierung auf der Insel Roatán in Honduras. Der Werbetext für Próspera lautete:

Próspera ist eine neu gegründete Stadt mit einem Regulierungssystem, das es Unternehmern ermöglicht, besser, billiger und schneller zu bauen als irgendwo sonst auf der Welt.

Die derzeitige Regierung von Honduras betrachtet den Anspruch von Próspera auf einen besonderen wirtschaftlichen und regulatorischen Status als illegal. Die vorherige Regierung von Honduras unter Juan Orlando Hernández (JOH), der später in den USA wegen Drogenschmuggels verurteilt wurde, richtete zunächst drei sogenannte Zonen für Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung (ZEDEs) ein, von denen Próspera eine ist. Die Initiative wurde von der Bevölkerung von Honduras heftig abgelehnt.

Die ZEDEs schaffen ein „Sonderregime“, in dem Investoren – Pronomos Capital (Thiel, Andreessen usw.) – die absolute Kontrolle über die „Steuer-, Sicherheits- und Konfliktlösungspolitik“ haben. Im Grunde genommen sind die ZEDEs Start-up-Regierungskorps.

Im Jahr 2022 leitete die neue Regierung von Xiomara Castro Sarmiento den Prozess zur Aufhebung der ZEDE-Gesetzgebung ein. Dies erweist sich als schwierig, da das ZEDE-Rahmenwerk von Próspera eine fünfzigjährige „Built to last“-Klausel enthält, die das Projekt für diesen Zeitraum garantiert. Investoren von Regierungsunternehmen strengten eine 11-Milliarden-Dollar-Klage an, um die Versuche der honduranischen Regierung zu stoppen, ihre Ambitionen zu durchkreuzen.

Die Technokraten-Oligarchen setzten das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank gegen die gewählte Regierung von Honduras ein. Es ist nicht übertrieben, ihr Vorgehen als direkte Drohung zu bezeichnen, die gesamte Nation in den Bankrott zu treiben. Wie wir noch sehen werden, sind diese Oligarchen keine „netten“ Menschen. Ob sie sich nun als Christen bezeichnen oder nicht.

Viele der Próspera-Marken werden von NeWay Capital LLC gehalten, das von Erick Brimen und Trey Goff gegründet wurde. NeWay Capital gründete die Freedom Cities Coalition (FCC), die ebenfalls von Pronomos Capital – Thiel, Andreessen, Coinbase et al. – unterstützt wird. Im Jahr 2023 schlug Trump vor, zehn sogenannte „Freedom Cities“ in den USA zu errichten. Die Mainstream-Medien konzentrierten sich auf seine Kommentare zu „fliegenden Autos“, aber er sprach in Wirklichkeit von embryonalen Technates der Regierungsunternehmen.

Berichten zufolge befindet sich die FCC nun angeblich „in Gesprächen“ mit der Trump-Administration, um in den gesamten USA Technates der Regierungsunternehmen zu schaffen. Trey Goff sagte, „die Energie in Washington ist absolut elektrisierend“, und das Ziel sei es, „nicht nur zehn, sondern so viele zu schaffen, wie der Markt bewältigen kann“.

Wenn diese „Start-up-Nationen“ – neoreaktionäre Reiche – vom Kongress genehmigt werden, werden sie Stadtstaaten wie Próspera sein. Die FCC nennt diese „Sonderbezirke“ Wohlstandszonen. Das technopopulistische Angebot besteht darin, Innovationen zu entfesseln, Beschäftigungsmöglichkeiten an Land zu schaffen und die amerikanische Wirtschaft wiederzubeleben. Das Ziel der FCC ist es, „die Entwicklung neuer städtischer Zentren zu beschleunigen“.

„Freedom Cities“ werden de facto in US-amerikanischen ZEDEs betrieben. Ziel ist es, alle Regulierungen aufzuheben und den Tech-Oligarchen die Freiheit zu geben, zu tun, was sie wollen. Laut FCC werden dies Städte ohne Grenzen sein, die ‚Zonen regulatorischer Klarheit und wirtschaftlicher Dynamik [. . .] sind und es Unternehmern und Bauherren ermöglichen, sich mit der Geschwindigkeit des menschlichen Einfallsreichtums zu bewegen‘.

Die beschleunigungistischen Neoreaktionäre und Technokraten preschen vor. Wie Andreessens Techno-Optimist Manifesto zeigt, besteht kein Zweifel daran, was sie vorhaben.

Im Jahr 2022 veröffentlichte Balaji Srinivasan – ehemaliger General Partner von Andreessen Horowitz und ehemaliger Chief Technology Officer von Coinbase – sein Buch „The Network State: How to Start a New Country“. Darin skizzierte er die neoreaktionäre Strategie, „der Politik in all ihren Formen zu entkommen“ und es Tech-Milliardären und Oligarchen zu ermöglichen, ihre eigenen souveränen Staaten – Sov-corps – zu gründen.

Die kollektive Vision der NRx hat nichts Proamerikanisches an sich. Srinivasan möchte, dass sich die vorgeschlagenen „Start-up-Nationen“ von den USA abspalten, und hält die USA für veraltet und überholt.

In Kürze werden wir über Trumps seltsame und scheinbar einseitige Erklärung sprechen, dass seine Regierung beabsichtige, sich Grönland zu schnappen – und anscheinend auch Gaza. Wir sollen glauben, dass es Trump ist, der Grönland (und vielleicht auch Gaza) will; dass Trump der große Stratege ist, der eine Art geopolitisches 5D-Schachspiel spielt. Aber es sind Peter Thiel und sein Oligarchen-Netzwerk, die auf Grönland einen Technate-Staatskonzern namens Praxis aufbauen wollen. Die Menschen in Grönland sollten vorsichtig sein. Es gibt keine gesetzliche Beschränkung für die „auf Dauer angelegte“ territoriale Expansion von Próspera und die TechnoKing-Oligarchen haben die Unterstützung der Weltbank, um sicherzustellen, dass ihr Projekt von Dauer ist.

Eine humane Alternative zum Völkermord?

Nach der Amtseinführung von Trump veröffentlichte die New York Times ein kontroverses Interview mit dem bereits erwähnten politischen Theoretiker der neoreaktionären Bewegung (NRx) Curtis Yarvin.

Yarvins Behauptung, die USA sollten als Unternehmensmonarchie (Gov-Corp) unter der Führung eines allmächtigen CEO (Trump) geführt werden, skizzierend, formulierte der Autor und Interviewer der Times, David Marchese, seine Argumente zu den vermuteten rassistischen Aspekten von Yarvins Ideologie.

Die beiden diskutierten nichts von nennenswertem Interesse. Der Artikel ermöglichte es Yarvin, einige seiner Ideen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen – ohne jedoch ihre entsetzlichen Auswirkungen offenzulegen. In der Zwischenzeit brachte Marchese von der Times ein praktisch irrelevantes Gegenargument vor.

Die etablierten Medien werden diese schrecklichen Folgen nicht aufzeigen. Aber genau das hatte Yarvin, der von Peter Thiel und anderen neoreaktionären Oligarchen bewunderte Anführer der NRx, 2008 unter seinem Pseudonym Mencius Moldburg vorgeschlagen:

Kurz gesagt ist es unser Ziel, eine humane Alternative zum Völkermord zu schaffen. Das heißt: Die ideale Lösung erzielt dasselbe Ergebnis wie Massenmord (die Entfernung unerwünschter Elemente aus der Gesellschaft), aber ohne jegliche moralische Stigmatisierung. Die beste humane Alternative zum Völkermord, die mir einfällt, ist nicht, die Schutzbefohlenen [Menschen] zu liquidieren – weder im übertragenen noch im wörtlichen Sinne –, sondern sie zu virtualisieren. Ein virtualisierter Mensch befindet sich in permanenter Einzelhaft, eingeschlossen wie eine Bienenlarve in einer Zelle, die bis auf Notfälle versiegelt ist. Dies würde ihn in den Wahnsinn treiben, wenn die Zelle nicht eine immersive Virtual-Reality-Schnittstelle enthielte, die es ihm ermöglicht, ein reiches, erfülltes Leben in einer vollständig imaginären Welt zu führen.

Die vermutete rassistische Ader von Yarvin ist von Bedeutung, wenn wir die Auswirkungen seiner Regierungs- und Unternehmensphilosophie betrachten. Aber sich vorzustellen, dass Identitätspolitik irgendeine Art von intellektueller Grundlage bietet, um die NRx zu bekämpfen, verdammt jeglichen Widerstand zum Scheitern. Wenn das Ziel darin besteht, sich der beschleunigenden Neoreaktion zu widersetzen, dann ist es nicht sinnvoll, auf die Spaltung zwischen der progressiven Linken und dem rechten Flügel – oder „Alt-Right“ – hinzuweisen. Solche Argumente erfassen nicht einmal annähernd, was die Dunkle Aufklärung ist. Sie lenken die Öffentlichkeit nur davon ab, den realen Bedrohungen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Die Dunkle Aufklärung ist nicht rassistisch. Sie ist anti-menschlich. Ihren Befürwortern ist es egal, welche Hautfarbe die Kunden von Regierungsunternehmen haben. Sie streben vielmehr danach, die gesamte Menschheit zu verändern, um dem ein Ende zu setzen, was es bedeutet, ein souveränes menschliches Wesen zu sein.

Regierungskunden

Musk hat bereits seinen Wunsch geäußert, seine X-Plattform in einen Zahlungsdienstleister und ein Finanzportal umzuwandeln, von dem er hofft, dass es „die Hälfte des weltweiten Finanzsystems“ werden könnte. Dank der Fortschritte, die das Libra-Projekt (Diem) von Facebook gemacht hat – mehr dazu in Kürze – konnte Musk 2023 damit beginnen, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für sein Finanzdominanzprojekt zu beantragen.

Über seinen „Digital State“ – auch darauf werden wir gleich noch eingehen – sind die Ukrainer die „Kunden“ des Digital State. Musk möchte X zur Grundlage eines weltweiten Digital State machen, in dem alle Nutzer Kunden sind.

Bürger als Kunden von Regierungsdiensten sind ein wesentlicher Bestandteil der von Neoreaktionären wie Thiel und Andreessen gewünschten Gov-Corp-Struktur. So wie wir überall den Aufstieg der damit einhergehenden „Beschleuniger“ beobachten können, so hält auch die Bezeichnung von uns als „Kunden“ Einzug in das Vokabular von Regierungen auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2019 erklärte der US-amerikanische multinationale Konzern IBM, der aufgrund seiner Geschäftstätigkeit das größte industrielle Forschungsunternehmen der Welt ist und dessen wechselvolle Geschichte die Unterstützung der Nazis bei der Verübung eines Holocausts umfasst, warum wir uns alle als Kunden unserer Regierungen betrachten müssen:

Die heutige Gesellschaft verändert sich in Rekordgeschwindigkeit, da Unternehmen weltweit innovative Lösungen entwickeln, die die Welt effizienter und nachhaltiger machen sollen. [. . .] Apps versorgen uns mit personalisierten Informationen auf der Grundlage der Geolokalisierung; wir können bequem von der Couch aus online einkaufen und unsere Finanzen über unser Smartphone organisieren. [. . .] [Es] ist an der Zeit, die Dienstleistungen des öffentlichen Sektors zu überdenken und neu zu erfinden, [. . .] eine digitale Neuerfindung hilft, Vertrauen in den öffentlichen Sektor als Marke aufzubauen: Die Regierung steht hinter Ihnen. [. . .] Wir bei IBM sind dazu da, Sie durch das aktuelle Zeitalter der digitalen Neuerfindung zu führen.

IBM ist neben dem mit der CIA verbundenen Unternehmen Oracle ein Partner des britischen Ministeriums für Arbeit und Renten (DWP) und unterstützt es bei der „Beschleunigung der Transformation“ zu einem neuen digitalen DWP-Dienst. Das britische DWP seinerseits hat im Zuge seiner geplanten Einsparungen in Höhe von 6 Milliarden Pfund die Zahlung von Heizkostenzuschüssen im Winter an Rentner eingestellt und sich verpflichtet, den Zugang zu Behindertenleistungen einzufrieren und einzuschränken. Es senkt effektiv die Arbeitslosenunterstützung für Kranke und Behinderte und verschärft die Anspruchskriterien für fast alle staatlichen Leistungen. Gleichzeitig setzt die britische Regierung das Gesetz über unheilbar kranke Erwachsene (End of Life) durch – allgemein als Gesetz über Sterbehilfe bekannt –, um es dem Staat zu erleichtern, Menschen zu töten, die es einfach nicht mehr aushalten. All dies ist laut DWP Teil seiner Bemühungen, ein besseres „Kundenerlebnis“ zu bieten.

Im Jahr 2021 erließ die Biden-Regierung die Executive Order 14058, um das Kundenerlebnis der US-Bundesregierung zu verbessern. Infolgedessen gilt laut dem US-Heimatschutzministerium (DHS):

[. . .] jede Person, die Steuern zahlt oder Medicare in Anspruch nimmt, ist ein Kunde der Bundesregierung. Jeder Veteran, der eine Einrichtung des VA nutzt, ist ein Kunde, jeder Regierungsangestellte, der seine Zeiterfassung ausfüllt, ist ein Kunde. Die „Kundenerfahrung“ ist die Art und Weise, wie Menschen unsere Regierungsdienste erleben und wahrnehmen. Sie ist das, was an den Berührungspunkten passiert, wenn jemand mit einem Regierungsdienst interagiert. Die Kundenerfahrung kann ein einzelner Berührungspunkt sein oder mehrere über eine längere Beziehung zwischen dem „Kunden“ und der Regierung. Jeder Berührungspunkt ist eine Gelegenheit für eine positive Interaktion, die zu einer positiven Kundenerfahrung beiträgt.

Die Mainstream-Medien verbreiten eifrig die Idee, dass Politiker wie Trump das Sagen haben. Aber nicht nur veranschaulicht EO 14058 den klaren Wandel hin zu einem NRx-Regierungs- und Unternehmensdenken, sondern zeigt auch, dass der Wandel nicht davon abhängt, welche Regierung gerade im Amt ist. „Gov-Corp“ steht für die zugrunde liegende Philosophie, die dieser Neuerfindung der Regierungsführung zugrunde liegt. Technokratie ist das Betriebssystem für die bevorstehenden Technates, unabhängig davon, wen man wählt.

Der Übergang zu digitalem Geld und „digitalen Staaten“ ist der Schlüssel zur Neugestaltung der Gesellschaft. Ähnlich wie die „Alles-App“ WeChat in China, die als öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Regierung und Tencent betrieben wird und es dem technokratischen Staat ermöglicht, schätzungsweise 1,3 Milliarden chinesische Kunden direkt zu beeinflussen, bietet die Größe der X-Nutzerbasis Musks Netzwerk die Möglichkeit, seine Version eines digitalen Staates mit einer Alles-App zu errichten.

Mit schätzungsweise 600 Millionen Nutzern ist Musks Team bereit, das X-Geld-Zahlungssystem seiner Plattform zu starten. Es scheint, als rechne Musk nicht mit regulatorischen Problemen, da ein weiterer Baustein des digitalen Staates X an seinen Platz fällt. Während X sich in Zusammenarbeit mit Visa zu einem „umfassenden Finanzdienstleistungszentrum“ entwickelt, ist geplant, digitale Währungen bis Ende des Jahres in das X-Geld-System zu integrieren.

Das neue interoperable globale Währungssystem, das sich abzeichnet, wurde entwickelt, um das gleiche alte Währungsspiel mit dem zusätzlichen Vorteil der KI-Überwachung und Verhaltenskontrolle fortzusetzen. Investoren können spekulieren – und sich an kreativer Zerstörung beteiligen – und gleichzeitig ihre digitalen Finanzimperien schützen, indem sie Werte in neuen digitalen Reserveaktiva, mit ziemlicher Sicherheit Bitcoin, speichern. Eine sogenannte „Synthetic Hegemonic Currency“ kann und wird geschaffen, hauptsächlich unter Verwendung von auf USD lautenden Stablecoins, die durch US-Schulden abgesichert sind. Im Gegensatz zur Erfahrung der Investoren ist es unwahrscheinlich, dass viele ihrer Kunden davon profitieren werden.

SWIFT-Präsentation zum Thema „Schaffung von Interoperabilität für die Finanzindustrie“ – Quelle

Technokraten in Regierung und Unternehmen sind nicht „nett“

Neue Methoden des Völkermords in Betracht zu ziehen, um sich von allen zu befreien, die man als „unerwünscht“ ansieht, ist etwas, das wir mit tyrannischen Größenwahnsinnigen in Verbindung bringen, nicht mit egalitären demokratischen „Führern“. Leider scheinen die wahnsinnigen Tyrannen, zumindest in den USA, die Oberhand zu haben.

Wie viele Unlimited-Hangout-Leser bereits wissen, erhielt Thiel Investitionsmittel von In-Q-Tel der CIA, um Palantir voranzutreiben. Teil dieser Vereinbarung war, dass Palantir eine öffentlich-private Partnerschaft gründet, die ein Projekt der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) namens Total Information Awareness (2003 in Terrorism-IA-Programm umbenannt) retten sollte. Der Zweck von TIA bestand darin, ein allumfassendes US-Überwachungs- und Bevölkerungskontrollsystem zu schaffen, mit einem starken Fokus auf Präventivmaßnahmen und andere „vorausschauende“ Interventionen, die es dem Staat ermöglichen würden, jede beliebige Politik zu rechtfertigen.

Das TIA-Projekt geriet ins Stocken, als die US-Öffentlichkeit von seinen Absichten erfuhr. Die staatliche Finanzierung wurde offiziell eingestellt – was lediglich bedeutete, dass die „weniger kontroversen“ Aspekte unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung fortgesetzt wurden, während die umstrittenen Projekte noch weiter in den Hintergrund rückten. Seit dem 11. September ist „Terrorismus“ das bequeme PR-Schlagwort, um eine Vielzahl von Rechtsverstößen zu vertuschen. Das TIA-Programm wurde unvermindert fortgesetzt, um die gesamte US-Bevölkerung als öffentlich-private Partnerschaft auszuspionieren.

Kurz nach der Gründung von Palantir im Jahr 2003 trafen sich Thiel und der Mitbegründer und CEO von Palantir, Alex Karp, Berichten zufolge mit dem Chefarchitekten der TIA, John Poindexter. Die beiden haben Poindexter offenbar davon überzeugt, dass sie seine Vision eines digitalen Gulags im Inland der USA teilten. Im Gegensatz zur TIA, die bei der DARPA des Pentagons untergebracht war, würden sie das TIA-System jedoch als private Einrichtung entwickeln. Laut dem Magazin „New York“ überzeugten Thiel und Karp Poindexter davon, dass Palantir „Daten zusammenführen würde, die von einer Vielzahl von Spionageagenturen gesammelt wurden – von menschlicher Intelligenz und Mobiltelefonanrufen bis hin zu Reiseunterlagen und Finanztransaktionen“.

Offensichtlich folgte die Anschubfinanzierung von In-Q-Tel bald darauf. Die CIA blieb bis 2008 der einzige Kunde von Palantir. Das heißt, Palantir genoss aufgrund seiner Partnerschaft mit dem Staat ein Monopol.

Obwohl Thiels Kader bei PayPal – oft als PayPal-Mafia bezeichnet – angeblich dafür verantwortlich ist, Musk vom CEO-Posten des Unternehmens zu verdrängen, scheint die Kluft zwischen den beiden Männern etwas übertrieben. So wie klar ist, dass Musk die Technokratie installieren will, ist auch Thiels Leidenschaft für die Dunkle Aufklärung eindeutig. Beide Ideologien verstärken sich gegenseitig. Obwohl es einige offensichtliche Spannungen zwischen Musk und Thiel gibt, sind sie auf dem gleichen Weg. Yarvin zum Beispiel schätzt Musks Beitrag auf jeden Fall.

Thiel und Musk sind bereits megareiche Magnaten in der Größenordnung der alten Raubritter. Als solche sollen ihre jeweiligen Träume von der Dunklen Aufklärung und Technokratie, wenn sie verwirklicht werden, sie zu „Souveränen“ dessen machen, was Yarvin als „Flickenteppich von Reichen“ bezeichnet.

Die gemeinsame Ansicht von Technokraten und Neoreaktionären, dass die Gesellschaft besser wäre, wenn sie von Leuten wie Musk und Thiel regiert würde, ist ein absurder und gefährlicher Irrsinn. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass sie nett sind.

Palmer Lucky, CEO von Anduril Industries, ist ein weiterer Schützling von Thiel, der sein Unternehmen Oculus VR Headset an Mark Zuckerberg verkauft hat und mit Hilfe von Thiels Risikokapitalgesellschaft Founders Fund in das Kriegsgeschäft eingestiegen ist. Über Anduril investiert Thiel in eine Verteidigungstechnologie, die die Tötungsfähigkeit von KI maximiert.

Peter Thiel und Elon Musk haben beide maßgeblich zur Entwicklung der KI beigetragen. Sie schlossen sich 2015 zusammen, um OpenAI, das von Thiels Schützling Sam Altman gegründet wurde, als „gemeinnütziges“ Forschungsunternehmen zu beschleunigen. Heute wird OpenAI, angetrieben durch den Erfolg seines generativen KI-Chatbots ChatGPT, auf rund 160 Milliarden US-Dollar geschätzt. Folglich ist seine „gewinnorientierte“ Tochtergesellschaft OpenAI Global LLC bereit, fantastische Gewinne zu erzielen.

OpenAI wurde als Instrument zur Entwicklung von KI vorgestellt, das „der gesamten Menschheit zugutekommen“ soll. Vermutlich spiegeln die Verteidigungsaufträge von OpenAI und die Beteiligung des Unternehmens an der Bewerbung des Silicon Valley-Konsortiums um die Vorherrschaft im militärisch-industriellen Komplex der USA dieses prinzipientreue Engagement wider. Oder vielleicht ist die ethische Haltung des Teams hinter OpenAI genauso glaubwürdig wie ihr „gemeinnütziger“ Anspruch.

Es gibt allen Grund, Heuchlern wie Thiel und Musk nicht zu vertrauen. Einer dieser Gründe ist der Eingriff von Palantir in nationale Gesundheitsdatensysteme, der in einigen Ländern – darunter auch Großbritannien – ein virtuelles Datenmonopol im Gesundheitswesen schafft. Dies ist äußerst besorgniserregend, da es offensichtlich ist, dass die Patientenversorgung – oder auch nur grundlegendes menschliches Mitgefühl – für Thiels Palantir keine Priorität hat. An Thiels Verhalten ist nichts „Christliches“.

Im Gegenteil, Palantir hat aktiv am palästinensischen Völkermord Israels und an der fast vollständigen Zerstörung des palästinensischen Gesundheitssystems mitgewirkt. Im Januar 2024 vereinbarten Thiel und Alex Karp, CEO von Palantir, eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Verteidigungsministerium und unterzeichneten einen Vertrag mit den israelischen Besatzungstruppen (IOF), um „die fortschrittliche Technologie von Palantir zur Unterstützung kriegsbezogener Missionen zu nutzen“.

Das British Medical Journal kommentierte diesen Deal wie folgt:

Die Operationen der israelischen Streitkräfte wurden aufgrund der systematischen Zerstörung des gesamten Gesundheitssystems im Gazastreifen und 943 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen als „Krieg gegen Krankenhäuser“ bezeichnet. Hunderte von Mitarbeitern des Gesundheitswesens wurden festgenommen, gefoltert und getötet. Zusätzlich zu den direkten Angriffen auf das Gesundheitswesen, den anhaltenden Bombardierungen, der Zwangsumsiedlung von Palästinensern und der nahezu vollständigen Belagerung des Gazastreifens hat die israelische Armee eine schwere gesundheitliche und humanitäre Krise mit hohen Raten an Unterernährung, Infektionskrankheiten, Hungersnot und Dehydrierung verursacht.

Mehrere von Thiel unterstützte Unternehmen – Palantir (mit Startkapital von In-Q-Tel), Anduril und das digitale Überwachungsunternehmen Clearview AI – haben den Ukraine-Russland-Konflikt offenbar als Testumgebung für ihre Technologie genutzt. Wie Stavroula Pabst in ihrem Unlimited Hangout-Artikel „How Peter Thiel-Linked Tech is Fueling the Ukraine War“ feststellt, nutzen diese Unternehmen „den Konflikt, um umstrittene KI-gesteuerte Waffensysteme und Gesichtserkennungstechnologien zu entwickeln, die möglicherweise sowohl die Kriegsführung als auch die KI für immer verändern werden.“

Trotz Thiels selbstbeschriebener libertärer und christlicher Überzeugungen stellte Pabst fest, dass die Nettoauswirkungen seines Risikokapitals unmenschlicher nicht sein könnten:

Die Beteiligung dieser von Thiel unterstützten Gruppen am Krieg dient nicht nur der Entwicklung problematischer und unvorhersehbarer Waffentechnologien und -systeme, sondern offenbar auch der Förderung und weiteren Vernetzung eines größeren Überwachungsapparats, der durch die gemeinsamen Bemühungen von Thiel und seinen Elite-Verbündeten im öffentlichen und privaten Sektor geschaffen wurde und der wohl auf die Verfestigung eines wachsenden technokratischen Panoptikums abzielt, das darauf abzielt, das öffentliche und private Leben zu erfassen. Vor dem Hintergrund von Thiels wachsender Dominanz über weite Teile der Technologiebranche, offensichtlichen Versuchen, moderne politische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, zu umgehen oder anderweitig zu untergraben, und antidemokratischen Tendenzen können die Aktivitäten von mit Thiel verbundenen Organisationen in der Ukraine nur als Bereitschaft gewertet werden, den Verlauf aktueller Ereignisse und die Angelegenheiten souveräner Nationen gleichermaßen zu beeinflussen.

Obwohl Pabsts Artikel im Oktober 2023 geschrieben wurde, haben sich ihre vorausschauenden Beobachtungen zweifellos bewahrheitet. Zu Beginn des Jahres 2025 ist klar, dass Thiel und Musk zu einer Gruppe von Technologietitanen gehören, die sich bei der Trump-Regierung eingeschmeichelt haben.

Während der Krieg in der Ukraine von den „TechnoKings“ hinter Trump offensichtlich zur Entwicklung von KI-Waffensystemen genutzt wurde, hat sich die Trump-Regierung scheinheilig als Friedensvermittler positioniert.

Peter Thiel – Quelle:

Für sich genommen sind die Ideologien des Kommunitarismus, des Stakeholder-Kapitalismus, der Technokratie, der Dunklen Aufklärung und jeder anderen politischen Ideologie kaum mehr als akademische Träumereien. Sobald sie jedoch durch die Macht und Autorität, die der Staat unrechtmäßig beansprucht, umgesetzt werden, könnten sie nicht bedeutender sein.

Thiel hat den derzeitigen Vizepräsidenten J.D. Vance und andere republikanische politische Kandidaten, wie Blake Masters, der 2014 zusammen mit Thiel das Buch „Zero to One: Notes on Startups, Or How to Build the Future“ verfasst hat, stark unterstützt. Es gibt eine Reihe von Thiel-Schützlingen in der neuen Trump-Regierung. Es ist schwer vorstellbar, dass Vance in die Position aufsteigen könnte, die manche als zweitmächtigste Position in den USA bezeichnen, wenn er nicht schon sein ganzes Berufsleben lang von Thiel unterstützt worden wäre.

Als Mann von Thiel ist Vances Bewunderung für die Dunkle Aufklärung offensichtlich. Vance übernahm Yarvins Motto „Retire All Government Employee“ (RAGE), das nun vom DOGE verkörpert zu werden scheint, und schlug vor, dass ein zukünftiger Trump-Administrator „jeden einzelnen Bürokraten der mittleren Ebene, jeden Beamten im Verwaltungsstaat entlassen und durch unsere Leute ersetzen sollte“.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Buzzfeed Auszüge aus dem Inhalt eines E-Mail-Austauschs zwischen Curtis Yarvin und Milo Yiannopoulis. In einer E-Mail gab Yarvin bekannt, dass er die Ergebnisse der US-Wahl 2016 zusammen mit Thiel verfolgt hatte und sagte, dass Thiel „vollständig aufgeklärt sei, aber sehr vorsichtig agiere“. In seinem 2021 erschienenen Buch „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power“ beschreibt der Bloomberg-Technology-Autor Max Chafkin Yarvin als den „politischen Hausphilosophen“ des „Thielverse“, wie Gil Duran in einem Artikel vom Juli 2024 in The New Republic schreibt.

Natürlich möchte Thiel nicht, dass allgemein bekannt wird, dass er die Dunkle Aufklärung der NRx unterstützt. Mit ihrem Ziel, den politischen Bereich zu zerstören und durch eine Unternehmensmonarchie zu ersetzen, würde die Dunkle Aufklärung, wenn sie von der Öffentlichkeit vollständig verstanden würde, Empörung hervorrufen und wäre für Thiel ein PR-Desaster. Trotz des Risikos, dass dies geschieht, beeinflussen Yarvins Ideen ihn weiterhin.

Eine dieser verrückten Ideen offenbarte Yarvin in seinem Vortrag auf der BIL-Konferenz im März 2012 (eine Alternative zu TED). Als Mencius Moldbug sprach sich Yarvin für eine Regierung durch Unternehmen aus:

Es gibt keinen Unterschied zwischen einem CEO und einem Diktator. Wenn die Amerikaner ihre Regierung ändern wollen, müssen sie ihre Diktatorphobie überwinden.

Nur wenige Wochen später hielt Thiel einen Vortrag in Stanford, wo er sagte:

Ein Start-up ist im Grunde wie eine Monarchie strukturiert. Wir nennen es natürlich nicht so. Das würde seltsam veraltet wirken, und alles, was keine Demokratie ist, ist den Menschen unangenehm. Wir neigen zur demokratisch-republikanischen Seite des Spektrums. Das ist es, was wir aus dem Staatsbürgerkundeunterricht gewohnt sind. Aber die Wahrheit ist, dass Start-ups und Gründer eher zur diktatorischen Seite neigen, weil diese Struktur für Start-ups besser funktioniert.

Zehn Tage vor Trumps Amtseinführung nutzte Thiel die Financial Times als Sprachrohr, um über die Versprechen des Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit zu dozieren, Einzelheiten über das Attentat auf Kennedy offenzulegen und die Redefreiheit zu schützen usw. Die Zeit wird zeigen, ob diese Versprechen eingehalten werden.

In diesem Artikel legte Thiel die Wurzeln seiner eigenen Philosophie offen:

In diesen düsteren letzten Wochen unseres Interregnums tauchen noch dunklere Fragen auf. [. . .] Die Zukunft verlangt nach frischen und ungewöhnlichen Ideen. Neue Ideen hätten das alte Regime vielleicht retten können, das unsere tiefsten Fragen – die Ursachen für die 50-jährige Verlangsamung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts – kaum anerkannte, geschweige denn beantwortete.

Mit Sicherheit hat Thiel die Politik ab 2009 als Mittel zur Förderung seiner beschleunigungistischen, auf die Neue Rechte ausgerichteten Ziele angesehen. Nicht, weil er die Werte einer politischen Partei, sei es der Demokraten, Republikaner oder Libertären, besonders teilt, sondern weil er erkennt, dass Menschen darauf programmiert sind, sich wohl zu fühlen, solange sie glauben, dass das, was sie unterstützen, etwas mit „Demokratie“ zu tun hat. Denken Sie daran, Thiel bezeichnet uns als „gedankenlosen Demos“.

Im Jahr 2014 berichtete Corey Pein in einem Artikel für The Baffler über einige der anderen Verbindungen zwischen Yarvin und Thiel und ordnete Thiel treffend der NRx zu. Gemeinsam bezeichneten sie sie als eine Gruppe von „Mundatmern Machiavellis“.

In seiner Antwort auf Peins Artikel sagte Thiel laut einem kurz darauf in der New York Times veröffentlichten Artikel:

Eigentlich fand ich das sogar ein bisschen schmeichelhaft. [. . .] Es war die volle Verschwörungstheorie. In Wahrheit sitzt niemand herum und plant die Zukunft, obwohl ich manchmal denke, dass es besser wäre, wenn die Leute das täten.

Das war blanker Unsinn. Thiel weiß sehr wohl, dass es Menschen gibt, die „herumsitzen und die Zukunft planen“. Er selbst unterhält ein Netz von Verbindungen zu den Planern, von denen er spricht – und ist offensichtlich einer von ihnen.

Thiel sitzt als Präsident von Thiel Capital im Lenkungsausschuss von Bilderberg. Der Lenkungsausschuss legt die Tagesordnung für die geheimen Bilderberg-Treffen fest, bei denen etwa 130 ausgewählte globalistische Delegierte hinter verschlossenen Türen über politische Initiativen debattieren. Thiels Geschäftspartner Alex Karp, CEO von Palantir, ist ebenfalls Mitglied des Lenkungsausschusses, ebenso wie der ehemalige Vorstandsvorsitzende und CEO von Google, Eric Schmidt, und der Präsident des Weltwirtschaftsforums (WEF), Børge Brende. Daher ist es nicht überraschend, dass das Hauptthema der Debatte beim letzten Bilderberg-Treffen 2024 die Künstliche Intelligenz (KI) war.

Peter Thiel verteidigt 2016 die berüchtigte Geheimhaltung der Bilderberg-Treffen

Der ehemalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wurde zum Vorsitzenden des nächsten Bilderberg-Treffens gewählt und wird auch den Vorsitz der nächsten Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) übernehmen. Der britische Guardian berichtet, dass seine Ernennung einen Moment markiert, in dem die „einflussreiche“ Bilderberg-Gruppe zur „Konzentration der Kontrolle an der Spitze des Atlantischen Bündnisses“ beiträgt. Da Bilderberg „Premierminister, EU-Kommissare, Bankchefs, Vorstandsvorsitzende und Geheimdienstchefs“ zusammenbringt, sei es lächerlich, dass Thiel – ein hochrangiges Bilderberger-Mitglied – vorgebe, diejenigen nicht zu kennen, die offensichtlich „die Zukunft planen“.

Yarvin wurde in dem bereits erwähnten Interview mit David Marchese in The New York Times gefragt, was er damit meine, dass Thiel „vollständig aufgeklärt“ sei:

Vollkommen erleuchtet bedeutet für mich, vollkommen desillusioniert zu sein. [. . .] Es ist eine Desillusionierung vom Glauben an diese alten Systeme. Und das, was diese Desillusionierung ersetzen sollte, ist nicht: „Oh, wir müssen die Dinge auf Curtis‘ [oder Peters] Art tun.“ Es ist im Grunde nur eine größere Offenheit des Geistes.

Sicher, die Dunkle Aufklärung lehnt die „alten Systeme“ – d. h. die repräsentative Demokratie – ab, aber Yarvins diplomatische Antwort kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Thiel und andere Mitglieder der NRx offenbar wissen, was sie an ihrer Stelle haben wollen: ein Regierungs-Unternehmen, das ein Netzwerk von durch Sovcorps verwaltete Funktionsabläufe in einem Technate überwacht, statt innerhalb bestehender Nationalstaaten.

Die US-Satelliten-Regierungsfirma Technate in der Ukraine

Während der Krieg in der Ukraine offensichtlich von den „TechnoKings“ hinter Trump genutzt wurde, um KI-Waffensysteme zu entwickeln, hat sich die Trump-Regierung scheinheilig als Friedensvermittler positioniert. Natürlich würde jeder vernünftige Mensch das Ende der Feindseligkeiten begrüßen, aber es gibt einen klaren Subtext in der politischen Wende der USA.

Die Trump-Regierung hat das mögliche Abkommen der USA mit der Ukraine über den Zugang zu den möglichen Seltenerdmetallvorkommen der Ukraine als „Gewinn“ für die US-Wähler hervorgehoben. Er erklärte der US-Öffentlichkeit, dass es in der Ukraine „Seltene Erden im Wert von 500 Milliarden Dollar“ gebe. Dies ist höchst spekulativ.

Die Ukraine verfügt zwar über große Vorkommen an Kohle, Öl, Gas und Uran, doch befinden sich diese größtenteils auf dem Gebiet, das derzeit von der Russischen Föderation besetzt ist. Die Schätzungen der Seltenerdmetallvorkommen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine wurden vor etwa einem halben Jahrhundert erstellt, und einige, wie der unabhängige Energie- und Bergbauberater Tony Mariano, haben erhebliche Zweifel an der wirtschaftlichen Rentabilität oder sogar an der Existenz der angeblichen Vorkommen:

Soweit ich weiß, gibt es in der Ukraine keine wirtschaftlich nutzbaren Seltenerdvorkommen. Ich habe Tonvorkommen untersucht, die ich für vielversprechend hielt, aber festgestellt, dass sie nicht rentabel sind. Das bedeutet nicht, dass es keine gibt, sondern dass weitere Erkundungen und Untersuchungen erforderlich sind.

In Bezug auf die Mineralvorkommen, die in den „neuen Territorien“ Russlands bekannt sind, einschließlich möglicher, wenn auch unwahrscheinlicher Seltenerdvorkommen, hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft zur erneuten Zusammenarbeit mit den USA signalisiert. Im Sinne einer öffentlich-privaten Partnerschaft (Stakeholder-Kapitalismus) erklärte Putin dem Journalisten Pavel Zarubin, dass Russland bereit sei, „unseren amerikanischen Partnern eine Zusammenarbeit anzubieten – wenn ich Partner sage, meine ich damit nicht nur Verwaltungs- und Regierungsstrukturen, sondern auch Unternehmen.“

Während weiterhin Russen und Ukrainer starben, sagte Kirill Dmitriev, ehemaliger Investmentguru von Goldman Sachs, McKinsey & Company und WEF sowie derzeitiger CEO des Russian Direct Investment Fund – 2023 von Putin zum Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten für Investitionen ernannt –, dass US-Energiekonzerne „Zugang zu russischen Naturressourcen“ begrüßen würden.

Im Jahr 2014 ermöglichten und unterstützten die USA ukrainische Nazis (den Rechten Sektor und andere), den gewaltsamen Euromaidan-Putsch zu inszenieren, der den gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch stürzte. Die Gräueltaten ukrainischer Nazis in Odessa und Mariupol folgten unmittelbar darauf und markierten den Beginn eines acht Jahre andauernden Krieges, in den russische Streitkräfte 2022 offiziell eintraten.

Von dem Moment an, als Russland seine sogenannte „besondere Militäroperation“ in der Ukraine begann, konzentrierte sich die Reaktion der USA darauf, die wirtschaftliche, finanzielle und ressourcenpolitische Kontrolle über die Ukraine zu erlangen und im Gegenzug das Militär des Landes zu stärken. Es ist nicht unangemessen zu beobachten, dass die russische Intervention es der öffentlich-privaten Partnerschaft der USA ermöglichte, die Ukraine zu erobern. Da die russische Regierung nun auf die Zusammenarbeit mit ihren US-Partnern hofft und der US-Bundesstaat maßgeblich an der Auslösung des aktuellen Konflikts beteiligt war, muss man sich fragen, worum es in diesem Krieg wirklich ging.

Große US-Unternehmen wie Microsoft und Amazon begannen am 24. Februar 2022, dem Tag, an dem Russland angeblich in die Ukraine „eingedrungen“ sein soll, mit der Digitalisierung der ukrainischen Regierung. Seitdem ist die Ukraine zu einem weltweit führenden Land im Bereich der „digitalen Demokratie“ geworden. Die ukrainischen Bürger werden dazu gezwungen, digitale Ausweise und digitale Zahlungen zu akzeptieren und sich bei vielen ihrer alltäglichen Bedürfnisse vollständig auf die digitale Infrastruktur zu verlassen. Dies wurde von globalistischen Denkfabriken wie dem Centre for International Governance Innovation mit großer Begeisterung aufgenommen.

Da die ukrainische Energie- und Technologieinfrastruktur immer stärker von US-Unternehmen abhängig wurde, einigten sich globale Investoren – über den Vermögensverwaltungsriesen BlackRock – mit der ukrainischen Regierung auf Vereinbarungen zur „Strukturierung der Wiederaufbaumittel des Landes“.

Im November 2022 kündigte BlackRock an:

BlackRock FMA [Financial Markets Advisory] wird das ukrainische Wirtschaftsministerium bei der Erstellung eines Fahrplans für die Umsetzung des Investitionsrahmens beraten, einschließlich der Festlegung von Gestaltungsmöglichkeiten für die geplante Einrichtung, Struktur, das Mandat und die Verwaltung. Die Absichtserklärung formalisiert die Gespräche, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Vorstandsvorsitzende und CEO von BlackRock, Larry Fink, im September über die Möglichkeiten geführt haben, öffentliche und private Investitionen in die Ukraine zu lenken.

Das WEF arrangierte weitere Treffen zwischen der Regierung Zelensky und dem CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, sowie einem Konsortium von Investoren, die von Führungskräften von BlackRock, Bridgewater Associates, Carlyle Group, Blackstone, Dell, ArcelorMittal und anderen vertreten wurden. Nachdem die Finanzarchitektur stand und US-amerikanische und andere multinationale Unternehmen bereit waren, Kapital zu schlagen, verlagerte sich der Schwerpunkt Anfang 2024 auf die Reduzierung des Investitionsrisikos.

Larry Fink (auf dem Bildschirm) nimmt im Dezember 2022 an einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teil, um „Wiederaufbauinvestitionen“ in dem vom Krieg zerrütteten Land zu besprechen – Quelle

Krieg ist das bevorzugte Geschäftsmodell für private Militärunternehmen (PMCs – Söldner) oder internationale Verteidigungsunternehmen (IDCs), wie sie in der Ukraine genannt werden. Da die ukrainische Regierung ein Gesetz zur Legalisierung von IDCs, die in der Nachkriegs-Ukraine tätig sind, vorbereitet – zeitgleich mit der Entscheidung des Pentagons, die Beschränkungen für in der Ukraine tätige US-amerikanische PMCs (IDCs) zu lockern – sind US-amerikanische PMCs nur ein Teil des militärisch-industriellen Komplexes der USA, der den durch die „Invasion“ Russlands geschaffenen 35-fachen Anstieg des ukrainischen Verteidigungsmarktes ausnutzen will. Dies ist eine weitere verlockende Gelegenheit für multinationale Finanziers, wie z. B. die Investoren von BlackRock, im Ukraine-Krieg zu profitieren.

Offensichtlich wird eine „Nachkriegs“-Ukraine benötigt, um diese Investitionsmöglichkeiten in solide Unternehmungen zu verwandeln. Da die Invasion der öffentlich-privaten US-Stakeholder in der Ukraine abgeschlossen ist und die russischen öffentlich-privaten Stakeholder bereit sind, Geschäfte zu machen, befindet sich die Ukraine in einer prekären Lage. Sie ist fast vollständig in den Händen von US-Unternehmen.

So ist die Ukraine beispielsweise in Bezug auf ihre Internetverbindung und andere Kommunikationssysteme stark von Musks Starlink abhängig. Tatsächlich wird die „digitale Demokratie“ der Ukraine nun weitgehend von Oligarchen wie Musk kontrolliert.

Die ukrainische Diia-App ist das Produkt eines gemeinsamen Projekts der CIA-Frontorganisation USAID und des ukrainischen Ministeriums für digitale Transformation, das Diia den buchstäblichen Digitalstaat nannte. Diia ist eine „Alles-App“. Sie bindet die ukrainischen Bürger an ein zentralisiertes digitales Kontrollsystem (Diia), über das sie auf staatliche Dienstleistungen zugreifen. Ihre digitalen Ausweise und digitalen Pässe, Führerscheine, Bußgelder und Zahlungen, ihre Steuererklärungen, Steuerkonten, ihre mRNA-Impfstoffzertifikate und vieles mehr können alle vom Digitalen Staat überwacht werden.

Natürlich hat die Beendigung des Krieges oberste Priorität. Aus humanitärer Sicht könnte es derzeit nichts Wichtigeres geben. Trump wird mit ziemlicher Sicherheit Anerkennung zuteil werden, wenn seine offensichtliche Diplomatie erfolgreich ist, und dies wird von seinen Anhängern sicherlich als weiterer Beweis für seine großartige Führungsqualitäten gewertet werden.

Wir sollen glauben, dass die Hinhaltetaktik der ukrainischen Regierung in Bezug auf Trumps Abkommen über den Zugang von US-Unternehmen zu den ukrainischen Seltenerdvorkommen der Grund dafür ist, dass die USA Berichten zufolge damit gedroht haben, die Starlink-Verbindung der Ukraine zu kappen. Die Privatisierung eines Staates wie der Ukraine könnte für seine Bevölkerung nicht gefährlicher sein. Musk wies schnell darauf hin, dass er persönlich die Kriegsbemühungen der Ukraine beenden könnte, und behauptete, die „gesamte Frontlinie des ukrainischen Militärs würde zusammenbrechen, wenn ich sie ausschalten würde“. Später fügte er hinzu, dass er dies nicht tun würde. Obwohl sein Team angesichts des Dogecoin-Debakels offensichtlich die Auswirkungen seiner Kommentare voll und ganz versteht.

Tatsächlich gibt es ein riesiges Netzwerk internationaler Investoren, die mit Habgier auf eine Nachkriegs-Ukraine blicken. Der Seltenerd-Deal ist ein Nebenschauplatz, um die Öffentlichkeit zu verwirren. Der gesamte Nationalstaat Ukraine ist reif für die Ernte und der Übergang zu einem US-Satelliten-Staatskonzern Technate ist bereits in vollem Gange.

Die neue Weltwährung

Wie bereits erwähnt, ist es eines der langfristigen Ziele von Peter Thiel, „eine neue Weltwährung“ zu schaffen. Zufälligerweise zielte eine der ersten Durchführungsverordnungen von Trump darauf ab, die Führungsrolle der USA im Bereich der digitalen Finanztechnologie zu stärken. Darin versprach er seiner Wählerschaft, „die Einrichtung, Ausgabe, Zirkulation und Verwendung einer CBDC [Central Bank Digital Currency] innerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten“ zu verbieten.

Aber es gibt eine Einschränkung: Der Erlass „soll im Einklang mit geltendem Recht umgesetzt werden“. Wie wir wissen, können sich Gesetze jederzeit ändern.

Trump nahm in diese EO eine Verpflichtung der US-Regierung auf, „die Souveränität des US-Dollars zu fördern und zu schützen, unter anderem durch Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und des Wachstums von rechtmäßigen und legitimen dollarbasierten Stablecoins weltweit“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Wie in der vierteiligen Untersuchungsserie über die Kryptowährungsindustrie, die im vergangenen November von den Autoren Whitney Webb und Mark Goodwin von Unlimited Hangout veröffentlicht wurde, ausführlich berichtet wurde, deutet Trumps Anordnung vom 23. Januar eher darauf hin, dass die mit CBDC verbundenen gesellschaftlichen Risiken nicht abgewendet werden, sondern dass sie etwas weitaus Schlimmeres ankündigt.

Wie Webb und Goodwin betonen:

Die Politik der Federal Reserve seit letztem Jahr hat deutlich gemacht, dass sie „die Ausgabe von privaten Stablecoins gegenüber der offiziellen Ausgabe von CBDC bevorzugt“. Da Stablecoins genauso programmierbar und überwachbar sind wie CBDCs und einige Stablecoin-Emittenten wie Tether bereits mit US-Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten, ist der aktuelle Gesetzesentwurf zu Stablecoins darauf ausgerichtet, den Weg für die faktische CBDC der USA zu ebnen und sicherzustellen, dass die Wall Street und etablierte Titanen der digitalen Finanzwelt wie PayPal im Vorteil sind.

Insbesondere Thiel, PayPal, Facebook (jetzt Meta) und die US-Finanzaufsichtsbehörden bereiten sich seit einiger Zeit auf „eine neue Weltwährung“ vor. Um den Prozess zu verstehen, den sie in Gang gesetzt haben, müssen wir zunächst untersuchen, wie diese öffentlich-private Partnerschaft offenbar den Finanzaufsichtsrahmen in den USA geprägt hat.

Thiel betonte die Idee der „neuen Weltwährung“ in seinem bereits erwähnten Artikel „The Education of a Libertarian“ aus dem Jahr 2009 (das Stück, an das Sie sich vielleicht erinnern, beeinflusste Nick Lands Konzeptualisierung der Dunklen Aufklärung). In diesem Stück schrieb er:

Die Gründungsvision von PayPal konzentrierte sich auf die Schaffung einer neuen Weltwährung, die frei von jeglicher staatlicher Kontrolle und Verwässerung ist – sozusagen das Ende der monetären Souveränität. In den 2000er Jahren schaffen Unternehmen wie Facebook den Raum für neue Formen des Widerspruchs und neue Wege, Gemeinschaften zu bilden, die nicht durch historische Nationalstaaten begrenzt sind. Durch die Gründung eines neuen Internetunternehmens kann ein Unternehmer eine neue Welt erschaffen. Die Hoffnung des Internets besteht darin, dass diese neuen Welten die bestehende soziale und politische Ordnung beeinflussen und zu Veränderungen zwingen.

Peter Thiel saß bis 2022 im Vorstand von Meta (Facebook), bis er das Unternehmen verließ, um sich Berichten zufolge „auf politische Aktivitäten zu konzentrieren“. Bei seinem Ausscheiden dankte Mark Zuckerberg, CEO von Meta, Thiel persönlich dafür, dass er ihm „so viele Lektionen über Wirtschaft, Ökonomie und die Welt beigebracht hat“.

Im Jahr 2019 kündigte Facebook unter Thiels offensichtlichem Einfluss seine Absicht an, ein Stablecoin-Zahlungssystem namens Libra einzuführen, das bald darauf in Diem umbenannt wurde. Das Projekt wurde von David A. Marcus, der 2014 von PayPal zu Facebook wechselte, und von Morgan Beller, der von der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz kam, gemeinsam geleitet.

Libra scheint gescheitert zu sein. Aber wie Whitney Webb und Mark Goodwin erklären, hängt diese Interpretation davon ab, was man als den eigentlichen Zweck von Libra (Diem) ansieht.

Mit schätzungsweise mehr als zwei Milliarden Facebook-Nutzern weltweit hätte Libra, wenn es erfolgreich gewesen wäre, das potenzielle „Ende der Währungssouveränität“ für die Zentralbanken bedeutet. Offenbar hat allein die Ankündigung des Libra-Projekts die Finanzaufsichtsbehörden in helle Aufregung versetzt. Die unregulierte Ausgabe von „Geld“ durfte nicht zugelassen werden! Daher musste Zuckerberg von so ziemlich der gesamten globalen Finanz- und Politikelite befragt werden.

Die synthetische Hegemonialwährung (SHC)

Im Mai 2019 schrieb Thiels Schützling Sam Altman einen Blogbeitrag, in dem er sagte:

Ich glaube zwar nicht, dass die US-Regierung die Kryptowährung stoppen kann, aber ich denke, sie könnte den Gewinner schaffen – nennen wir ihn „USDC“ für US Digital Currency – und einige Herausforderungen lösen, mit denen Regierungen derzeit im Zusammenhang mit der Kryptowährung konfrontiert sind. Ich denke, die erste Supermacht, die so etwas tut, wird eine beneidenswerte Position in der Zukunft der Welt einnehmen und eine gewisse Macht über eine weltweite Währung haben.

Im August 2019 war das Hauptthema der Diskussion auf dem G7-Zentralbankersymposium in Jackson Hole, Wyoming, eine, wie es der damalige Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, nannte, wachsende „destabilisierende Asymmetrie im Herzen des IMFS“ [Internationales Währungs- und Finanzsystem].

Carney erklärte den versammelten Bankern und Finanziers, dass die „Weltwirtschaft neu geordnet wird“. Er sagte, dass der US-Dollar kurzfristig weiterhin „wichtig“ sei, dass sich aber „das Spiel“ ändern müsse, um einer „multipolaren Welt“ gerecht zu werden. Daher müsse sich „die globale Reservewährung“ – der US-Dollar (USD) – in eine Art „synthetische Hegemonialwährung“ (SHC) verwandeln.

Carney fügte hinzu:

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines multipolaren IMFS derzeit gering erscheinen mag, bieten technologische Entwicklungen das Potenzial für die Entstehung einer solchen Welt. Eine solche Plattform würde eher auf dem Virtuellen als auf dem Physischen basieren. [. . .] Die Technologie hat das Potenzial, die Netzwerkexternalitäten zu durchbrechen, die verhindern, dass die etablierte globale Reservewährung (der USD) verdrängt wird. [. . .] Das bekannteste Beispiel hierfür ist Libra – eine neue Zahlungsinfrastruktur, die auf einer internationalen Stablecoin basiert, die vollständig durch Reserveaktiva in einem Währungskorb, der den US-Dollar, den Euro und das Pfund Sterling umfasst, abgesichert ist. [. . .] Die Bank of England und andere Regulierungsbehörden haben deutlich gemacht, [. . .] dass die Bedingungen für die Einführung eines neuen systemischen privaten Zahlungssystems lange vor der Einführung in Kraft treten müssen. Daher ist es eine offene Frage, ob eine solche neue synthetische Hegemonialwährung (SHC) am besten vom öffentlichen Sektor bereitgestellt werden sollte, vielleicht über ein Netzwerk digitaler Währungen der Zentralbanken. [. . .] Selbst wenn sich die ersten Varianten der Idee als unzureichend erweisen, ist das Konzept faszinierend. Es lohnt sich zu überlegen, wie eine SHC im IMFS angesichts des Ausmaßes der Herausforderungen des aktuellen IMFS und der Risiken beim Übergang zu einer neuen hegemonialen Reservewährung wie dem Renminbi bessere globale Ergebnisse unterstützen könnte.

Hier ist also Carney, der sagt, dass die Libra-Stablecoin die „faszinierende“ Möglichkeit eröffnet hat, eine neue, durch Währungsreserven gedeckte SHC zu schaffen, dass aber Libra selbst aufgrund des Fehlens klarer „Einsatzbedingungen“ „nicht in Frage kommt“. Wenn jedoch die erforderlichen regulatorischen „Einsatzbedingungen“ „weit vor einer Einführung in Kraft treten“, so Carney, bestehe die Möglichkeit, eine SHC unter Verwendung von Libra-ähnlichen Stablecoins zu schaffen. Dies, so schlug er vor, könnte Herausforderungen durch neue mögliche hegemoniale Reservewährungsalternativen, wie den chinesischen Renminbi, abwehren und einen USD-SHC schaffen, der für ein „multipolares IMFS“ geeignet ist.

Einen Monat nach Jackson Hole, im September 2019, traf sich Zuckerberg mit Abgeordneten auf dem Capitol Hill, um über die „zukünftige Internetregulierung“ zu diskutieren. Er wurde auch zu einem „Überraschungstreffen“ ins Weiße Haus eingeladen.

Im Oktober sagte Zuckerberg dann vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses über das bereits erwähnte Libra (Diem) aus und wurde erneut ins Weiße Haus eingeladen – diesmal zum Abendessen und diesmal in Begleitung des damaligen Facebook-Vorstandsmitglieds Peter Thiel. Laut einem Bericht von NBC News hielt es die Trump-Administration nicht für notwendig, offenzulegen, worüber gesprochen wurde.

Unmittelbar danach begann sich Zuckerbergs Libra-Projekt von einer stabilen Münze, die auf einem „Währungskorb“ basiert, zu entfernen und war 2020 enger an den USD gekoppelt. Die Financial Times berichtete Ende November 2021, dass Libra zunächst als „eine einzelne Münze, die eins zu eins durch den Dollar gedeckt ist“, eingeführt werden sollte.

Webb und Goodwin spekulieren, und das aus gutem Grund, dass es bei Facebooks angeblich aggressivem Streben nach Libra (Diem) nicht so sehr um die Stablecoin selbst ging, sondern vielmehr darum, eine Bedrohung zu schaffen, die eine Änderung der Vorschriften rechtfertigen würde. Es scheint, dass das Team hinter Libra immer mit dem Scheitern von Libra und der daraus resultierenden Schaffung eines regulatorischen Rahmens für eine potenzielle USD Synthetic Hegemonic Currency gerechnet hat.

Bereits im Juli 2019, zwei Monate vor dem Jackson-Hole-Symposium, erklärte Facebook in einer SEC-Meldung:

Libra wurde von Regierungen und Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern eingehend geprüft, und wir gehen davon aus, dass diese Prüfung fortgesetzt wird. [. . .] Diese Gesetze und Vorschriften sowie alle damit verbundenen Anfragen oder Untersuchungen können die Einführung der Libra-Währung verzögern oder behindern. [. . .] Daher kann nicht garantiert werden, dass Libra oder unsere damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig oder überhaupt verfügbar sein werden.

Die Tatsache, dass Facebook (jetzt Meta) wusste, dass Libra scheitern könnte, und auf neue Vorschriften setzte, die neue digitale Finanzmärkte eröffnen würden, könnte vorsichtige Beobachter zu dem Schluss kommen lassen, dass Zuckerbergs Libra-Projekt als Verkörperung der „schöpferischen Zerstörung“ gedacht war.

Während die Libra (Diem) Stablecoin es nicht geschafft hat, hat sich der Stablecoin-Markt insgesamt recht gut entwickelt, wenn man ihn an der Marktkapitalisierung misst. Die führenden Stablecoins sind Tethers USDT (140 Milliarden US-Dollar), Circles USDC (44 Milliarden US-Dollar) und der auf der Ethereum-Blockchain basierende „dezentrale“ DAI (3 Milliarden US-Dollar). Dann haben wir FD121 Ltd.s FDUSD (1,8 Milliarden US-Dollar) und USDD (750 Millionen US-Dollar), die ursprünglich auf der TRON-Blockchain ausgegeben wurden.

Die von der Paxos Trust Company ausgegebene PayPal-Stablecoin PYUSD mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 480 Millionen US-Dollar zeichnet sich dadurch aus, dass Paxos eine vollständig regulierte US-Depotbank ist. Darüber hinaus ist PYUSD vielleicht die am stärksten 1:1 an den USD gekoppelte Stablecoin, da sie mit einer Mischung aus USD-Einlagen, kurzfristigen US-Staatsanleihen und Bargeldäquivalenten abgesichert ist.

Als die Nixon-Regierung 1971 das Goldfenster schloss und damit das 1944 in Bretton Woods formulierte Währungssystem beendete, wurde der USD vollständig von jeglichem realen intrinsischen Wert (Gold) getrennt, obwohl das Mindestreserve-Bankwesen die Dollar-Gold-Bindung bereits praktisch aufgegeben hatte. Das nachfolgende Fiat-Währungssystem hat zu einer enormen Ausweitung der Geldmenge und einem Anstieg der globalen Verschuldung geführt. Diese Unvermeidbarkeiten führten letztendlich zu dem, was Carney als „destabilisierende Asymmetrie im Herzen des IMFS“ bezeichnete.

Carney erkannte, dass Japan und China die weltweit führenden Inhaber von US-Schulden waren. Beide Länder haben den Prozess des Dumpings von US-Schatzpapieren (Staatsanleihen) beschleunigt. Ihre Bewegungen auf dem Anleihemarkt bedrohen die Dominanz des US-Dollars als Weltreservewährung weiter. Jetzt ist Trump mit einem finanzpolitischen Paket ins Weiße Haus gekommen, das niedrige inländische Steuern und höhere internationale Handelszölle verspricht, und das zu einem Zeitpunkt, an dem das „exorbitante Privileg“ seines Landes – der wirtschaftliche Vorteil der USA, der durch die Finanzierung des eigenen Defizits durch die Ausgabe der Reservewährung, die jede andere Nation kaufen muss, entsteht – schwindet.

Die öffentlichen Ausgaben der USA werden durch Kreditaufnahme finanziert – durch die Ausgabe von Staatsanleihen. Die traditionelle monetäre Sichtweise würde nahelegen, dass die einzige Option, die den USA zur Verfügung steht, darin besteht, die Geldmenge massiv zu erhöhen – schon wieder! Aber angesichts der schwindelerregenden Staatsverschuldung von 36 Billionen US-Dollar und der zunehmenden Abneigung anderer nationaler Regierungen, diese Schulden zu kaufen (was zu einer geringeren Nachfrage führt), scheinen die Kreditkosten der USA zu steigen und das wachsende Schuldenproblem zu verschärfen.

Kurz gesagt: Der US-Dollar und die US-Wirtschaft scheinen am Ende zu sein. Es sei denn natürlich, die USA finden einen anderen Absatzmarkt, um ihre Schulden zu begleichen. Wenn dies gelingt, gibt es keinen Grund, warum das monetäre Schneeballsystem nicht weiterlaufen kann. Natürlich wird es weiterhin schreckliche Auswirkungen auf die Menschen auf der ganzen Welt haben, insbesondere auf die Ärmsten – einschließlich der ärmsten Amerikaner. Aber wann haben sich habgierige Oligarchen jemals um soziale Benachteiligung gekümmert?

Der Gesamtbestand an Stablecoins hat inzwischen die 200-Milliarden-Dollar-Marke überschritten. In den USA ist Tether derzeit der drittgrößte Käufer von dreimonatigen US-Schatzanweisungen und der weltweit 16. größte Käufer von US-Staatsanleihen. Da Stablecoins US-Schulden absorbieren, gelten sie als Schlüssel zur Stabilisierung der US-Zinssätze. Der vorgeschlagene Clarity for Payment Stablecoins Act hat einige zu der Annahme veranlasst, dass es zu einer regulatorischen Anforderung für auf USD lautende digitale Token (Stablecoins) werden könnte, ihre Coins ausschließlich mit US-Schatzwechseln zu besichern. Wenn dem so ist, ist PYUSD unter der Verwahrung von Paxos bereits gut positioniert, um davon zu profitieren.

Die in den Code eingebettete Obergrenze für Bitcoin (BTC) stellt sicher, dass nie mehr als 21 Millionen BTC „geschürft“ (d. h. ausgegeben) werden können. Alle vier Jahre findet eine „Halbierung“ statt, wodurch die Bitcoin-Ausgabe theoretisch reduziert wird. Dies ist das genaue Gegenteil des Fiat-Geldsystems, in dem die Geldmenge realistisch gesehen nur wachsen kann. Die daraus resultierende Inflation führt zu einer anhaltenden Abwertung der Fiat-Währung. Bitcoin ist jedoch von Natur aus deflationär. Es ist eine verlockende Wertanlage für Oligarchen, die das Fiat-Währungssystem so behandelt haben, als wäre es ihr eigenes Lehen, das sie kontrollieren können, und es in den Ruin getrieben haben.

Derzeit besitzen die 21 größten Bitcoin-Inhaber zusammen 2,3 Millionen BTC, was etwa 11 % des gesamten Bitcoin-Angebots entspricht. Bei den heutigen Preisen entspricht dies einem BTC-Bestand von 236 Milliarden US-Dollar.

Der vermutlich pseudonyme Satoshi Nakamoto, Autor (oder Autoren) des ursprünglichen Bitcoin-Whitepapers und Besitzer von vielleicht bis zu 1,1 Millionen BTC, ist offiziell die 19. reichste Person der Welt mit einem Vermögen von rund 91 Milliarden US-Dollar. Er ist möglicherweise keine Einzelperson, sondern eine Gruppe von Bitcoin-Gründern. Einige glauben, dass der Name von Geheimdienstmitarbeitern erfunden wurde, die hinter der Schaffung von Bitcoin stecken könnten.

MicroStrategy, ein Anbieter von Business-Intelligence- und mobilen Software-Diensten, dessen Hauptaktionäre Capital Group, Vanguard, Morgan Stanley und BlackRock sind, ist nach Nakamoto der zweitgrößte Bitcoin-Inhaber. An dritter Stelle stehen die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs, die Berichten zufolge jeweils 19 Milliarden bzw. 6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin halten. Block.one – unterstützt von Thiel – ist mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar der viertgrößte Bitcoin-Inhaber. Der fünftgrößte Halter ist Tether, Eigentümer der USDT-Stablecoin, die über 8 Milliarden US-Dollar verfügt und der weltweit größte Händler von Kryptowährungen ist. Tether hat sich verpflichtet, 15 % seines Jahresgewinns in Bitcoin zu investieren.

Michael Saylor, Gründer und Vorstandsvorsitzender von MicroStrategy, der im vergangenen März von Yahoo Finance ins Kreuzverhör genommen wurde, bezeichnete BTC als „das wertvollste Gut der Welt“ und als „das Endspiel für jeden, der das größte Eigentum im 21. Jahrhundert besitzen will“. Und laut einem Klappentext von Forbes-Redakteur Billy Bambrough, der sich mit Bitcoin und Blockchain auskennt, vom vergangenen Oktober, „hat Saylor [MicroStrategys] Endspiel [. . .] offenbart, eine Bitcoin-Investmentbank zu werden – und Bitcoin im Wert von bis zu 150 Milliarden Dollar aufzukaufen.“

Die Investoren von MicroStrategy sind vermutlich sehr daran interessiert, dass dieses Angebot erfolgreich ist. Sie sind sich, wie auch Saylor, bewusst, dass eine optimistische Haltung gegenüber Bitcoin die Nachfrage nach BTC weiter ankurbelt und das „Endspiel“ näher rückt.

BlackRock ist offenbar derselben Meinung. Das globale Vermögensportfolio des multinationalen Investmentunternehmens ist auf etwa 11 Billionen US-Dollar angewachsen, was nicht zuletzt auf seine Hinwendung zu digitalen Währungen zurückzuführen ist. BlackRock, das Kryptowährungen bisher wie andere große Investmenthäuser eher skeptisch gegenüberstand, betrachtet nun insbesondere Bitcoin als digitales Asset. „Wir glauben“, so CEO Larry Fink im vergangenen Oktober, dass „Bitcoin eine eigene Anlageklasse ist, eine Alternative zu anderen Rohstoffen wie Gold.“ Außerdem gehört BlackRock nun zu den Befürwortern der Digitalisierung des Dollars.

Trumps Exekutivverordnung zur Einrichtung der Präsidialarbeitsgruppe für Märkte für digitale Vermögenswerte hat diese Gruppe mit der Entwicklung „eines bundesstaatlichen Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte, einschließlich Stablecoins, und der Bewertung der Schaffung eines strategischen nationalen Vorrats an digitalen Vermögenswerten“ beauftragt.

Gleichzeitig ist der Weg zur Etablierung von Bitcoin als „neue Goldalternative“ in vollem Gange. Insbesondere hat die Schweizer Regierung bereits mit dem formellen Verfahren zur Änderung von Artikel 99 der Schweizer Bundesverfassung begonnen, um der Schweizerischen Nationalbank (SNB) das Halten von BTC-Reserven zu ermöglichen.

„On-Ramps“ sind Zahlungsdienste, die es Benutzern ermöglichen, Fiat-Währungen gegen digitale Vermögenswerte wie Stablecoins einzutauschen. ‚Off-Ramp‘-Dienste ermöglichen es Benutzern, digitale Vermögenswerte wieder in Fiat-Währungen umzutauschen. Die Verwendung von Stablecoins, die 1:1 an den USD gekoppelt sind, vereinfacht den Prozess erheblich, wenn man Dollars will. Allerdings könnten in einem „multipolaren IMFS“ chinesische und japanische Kunden beispielsweise keine USDs wollen. Fortschritte in der dezentralen Finanztechnologie (DeFi) führen zu einer Homogenisierung der globalen Währungen. Ein effektives SHC, bei dem der USD dominieren wird, rückt immer näher.

Das Circle’s Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen in USDC. Das ist in Ordnung, wenn man in Fiat-USD wechseln möchte, aber wenn man Euro möchte, muss man sich immer noch mit dem USD-Euro-Wechselkurs (Marktpreis) auseinandersetzen. Dieser zusätzliche Umtausch verlangsamt die Transaktion und erhöht die Kosten (Gasgebühren), wodurch die Skalierbarkeit für Nicht-USD-Kunden eingeschränkt wird.

Dezentrale Börsen (DEXs) wie Uniswap nutzen Automated Market Maker (AMM) DeFi. Dies ermöglicht grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Stablecoins, die durch verschiedene Fiat-Währungen gedeckt sind, besser. Interoperabilitätsprotokolle zwischen verschiedenen Blockchains erleichtern die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Blockchains. In Kombination mit AMM-Fortschritten werden grenzüberschreitende Stablecoin-Transaktionen immer schneller und billiger.

Der EURC von Circle ist ein durch den Euro abgesicherter Stablecoin, der die Anforderungen der Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Kryptowerte (MiCA) vollständig erfüllt. Im Jahr 2024 stiegen Forscher der Warwick Business School mithilfe des AMM von Circle in USD (USDC) ein und in EURC (Euro) aus.

Die Forscher berichteten:

Da EURC an den Euro und USDC an den US-Dollar gekoppelt ist, sollte der Handel auf dem EURC/USDC-Markt die Entwicklungen auf dem traditionellen EUR/USD-Markt genau nachverfolgen. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass der Blockchain-Markt effizient funktioniert und die EURC/USDC-Preise innerhalb von 20 Basispunkten – oder 0,2 Prozentpunkten – der traditionellen EUR/USD-Marktpreise liegen. Darüber hinaus reagierten die Blockchain-Preise auf makroökonomische Informationen, wie z. B. Zinsankündigungen der US-Notenbank.

Die USD-gestützten Stablecoins haben Vorrang, und ein auf USD lautender SHC scheint bei weitem das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein. Dennoch sagen einige Experten, wie der ehemalige CEO von Binance.US und Gründer von 1Money, Brian Shroder, eine Zukunft mit Stablecoins in mehreren Währungen voraus. In einem kürzlich geführten Interview mit CoinTelegraph sagte Shroder: „Wir stellen uns ein globales Netzwerk vor, das von Stablecoins angetrieben wird, die alle wichtigen Währungen repräsentieren.“

Ebenso gilt: Wenn sich die Entwicklung von Interoperabilitätsprotokollen und AMM DeFi weiter beschleunigt, dürfte ein solches Mehrwährungssystem den USD weiterhin schützen. Diejenigen, die die Dominanz des USD vorantreiben, wie das von Thiel geführte Konsortium hinter der USDG-Stablecoin des Global Dollar Network, mit seiner vorgeschlagenen kettenübergreifenden Interoperabilität, haben offensichtlich die Nase vorn.

Der Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen (CPMI) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) leitet die Taskforce für grenzüberschreitende Zahlungsinteroperabilität und -erweiterung (PIE Taskforce). Der Ausschuss wurde als Reaktion auf den G20-Fahrplan zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs (2020 erstellt, Abschlussbericht der dritten Phase 2023 veröffentlicht – im Folgenden als G20-Fahrplan bezeichnet) gegründet, der laut BIZ darauf abzielt, „die Geschwindigkeit und Transparenz des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu verbessern, den Zugang zu grenzüberschreitenden Zahlungsdiensten zu erweitern und deren Kosten zu senken“.

Die G20 – kurz für Gruppe der 20 – ist ein internationales Forum, das aus 19 Mitgliedstaaten (darunter die USA, Großbritannien, Russland, China und Indien) sowie der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen Union (AU) besteht. Es wurde 1999 gegründet und ist als multipolares globales Forum mit fünf internen Gruppen zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik strukturiert. Die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der jeweiligen G20-Mitgliedstaaten sowie der EU und der AU dominieren die Beratungen der G20.

Ein wichtiger Beitrag zur G20- und BIS-ausgerichteten CPMI-PIE-Arbeitsgruppe kommt von Coinbase, das durch Y-Combinator (siehe Teil 1) ins Leben gerufen wurde. Coinbase reagierte auf die jüngste PIE-Konsultation mit dem Hinweis, dass alle Ziele der G20-Roadmap durch ordnungsgemäß regulierte Stablecoins erreicht werden könnten. Coinbase stellte fest, dass ein „Ökosystem für gemischte Zahlungen“, das „traditionelle Bankenschienen und Großhandelszahlungen“ unterstützt, von der Einführung von Stablecoins profitieren kann.

Das globale Netzwerk für digitale Identitäten wird aus einer Reihe von „interoperablen“, aber „herstellerunabhängigen“ digitalen ID-Produkten erstellt. Es wird nicht nur eine einzige globale digitale ID-Karte oder ein einziges biometrisches ID-Produkt geben – wie etwa ein einziges Gesichtserkennungssystem. Stattdessen werden alle diese Produkte und Systeme Daten in einem vereinbarten maschinenlesbaren Format exportieren. Im Falle von digitalen ID-Produkten und -Systemen werden sie den biometrischen Datenaustauschformaten der ISO/IEC 19794-Serie und ISO/IEC 19785 entsprechen.

Daher ist es durchaus möglich, dass eine einzige globale Datenbank, vielleicht die ID4D der Weltbank oder eine ähnliche globale Lösung, Daten von allen interoperablen, anbieterunabhängigen digitalen ID-Produkten und -Systemen weltweit sammeln könnte. Das ID4D-Projekt unterstützt die Einführung globaler Interoperabilitätsstandards, die „in der Lage sein werden, Transaktionen im digitalen Zeitalter zu erleichtern“.

Die Internationale Organisation für Normung, abgekürzt als ISO (nicht IOS), hat eine internationale Norm für den elektronischen Datenaustausch zwischen Finanzinstituten. Diese Norm, die als „ISO 20022“ bezeichnet wird, wird wie folgt erklärt:

[. . .] ein globaler Nachrichtenstandard, der die Kommunikation zwischen Finanzinstituten durch strukturierte, maschinenlesbare Nachrichten verbessern soll. [. . .] ISO 20022 ermöglicht Interoperabilität und Effizienz in Zahlungssystemen, Wertpapiermärkten und anderen Finanzbereichen. Seine umfangreichen Datenfelder und seine Erweiterbarkeit machen ihn zu einem Eckpfeiler für die Modernisierung der globalen Finanzinfrastruktur.

Es versteht sich von selbst, dass die BIZ – insbesondere ihr Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen (CPMI) – die im vergangenen Monat angekündigte „Harmonisierung der Zahlungsdaten“ der ISO mit Spannung erwartet. Wie CentralBank.com feststellt, „ist die Verwendung derselben Datenstandards durch alle Länder und die ISO 20022 ein Schlüsselfaktor für effizientere grenzüberschreitende Zahlungen.“

ISO 20022-konforme Stablecoins und zugrunde liegende Blockchains sind laut einem Artikel vom Dezember 2024 auf CryptoNews.com auf dem Vormarsch. Diese Innovation wird durch die multipolare G20-Roadmap vorangetrieben und erhöht das Potenzial, ein globales „einheitliches Hauptbuch“ – oder „gemeinsames Hauptbuch“ – einzurichten, das jede digitale Finanztransaktion auf der Welt effektiv überwacht.

Im Jahr 2024 berichtete die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, bekannt unter der Abkürzung SWIFT, Folgendes:

Das Konzept eines neuen, universellen gemeinsamen Kontobuchs für digitale Zahlungen und Vermögenswerte gewinnt als Möglichkeit, die Art und Weise, wie Transaktionen erfasst und abgewickelt werden, zu verändern, an Interesse. [. . .] In ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2023 stellte die BIZ ihren Entwurf für ein zukünftiges Währungssystem vor, in dem sie eine neue Art von Finanzmarktinfrastruktur vorsieht – ein „einheitliches Kontobuch“ –, das „die Vorteile der Tokenisierung voll ausschöpfen“ könnte. [. . .] [D]as Shared-Ledger-Modell könnte möglicherweise dazu beitragen, die Kosten, die Geschwindigkeit, die Vorhersehbarkeit und die Zugänglichkeit grenzüberschreitender Zahlungen zu verbessern und damit den Fahrplan der G20 zu unterstützen. [. . .] [E]ine auf ISO 20022 basierende Nachrichtenebene wird das Shared-Ledger-Angebot verbessern.

Eine synthetische hegemoniale Währung (SHC) wird derzeit entwickelt, aber wie bei ihrem Gegenstück, der globalen digitalen ID, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich um eine Stablecoin, ein digitales Asset oder einen Token handelt. Vielmehr wird die SHC, wie die Entwickler von Coinbase es ausdrücken, ein „Ökosystem für gemischte Zahlungen“ sein.

Der SHC wird ein interoperables Netzwerk von „anbieterunabhängigen“ digitalen Token sein. Stablecoins beschleunigen die Entwicklung des SHC. Die Interoperabilität, die durch die Harmonisierung maschinenlesbarer Daten ermöglicht wird, wird B2B-Transaktionen revolutionieren.

Das Rennen um die Kontrolle über die „neue Welt“ der regulierten Stablecoins ist eröffnet. Peter Thiel und seine Schützlinge haben in Zusammenarbeit mit Musk und anderen ein globales Netzwerk von Technologie- und Tech-Finance-Unternehmen aufgebaut, die maßgeblich an der Schaffung einer „neuen Weltwährung“ beteiligt waren. Dass wir uns heute an diesem Punkt befinden, ist kein Zufall.

Der öffentlich-private SHC-Überwachungsstaat

Im Jahr 2023 wurde gegen den neuen CEO von Tether, Paolo Ardoino, vom US-Senatsausschuss für Bankwesen, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten wegen möglicher Sanktionsumgehung bei Finanzgeschäften ermittelt. Er reichte beim Ausschuss ein Schreiben ein, in dem er weitere Beweise für die enge Beziehung zwischen führenden Akteuren der FinTech-Entwicklergemeinschaft und dem US-amerikanischen Verteidigungs- und Geheimdienstkomplex vorlegte.

Paolo Ardoino – Quelle

Ardoino schrieb:

Am 1. Dezember 2023 haben wir eine Richtlinie zum Einfrieren von Wallets eingeführt, die die Instrumente für Strafverfolgungsbehörden, die gegen die illegale Verwendung von Stablecoins vorgehen wollen, erheblich verbessern soll. [. . .] Tether hat kürzlich den United States Secret Service in unsere Plattform eingebunden und ist dabei, dasselbe mit dem Federal Bureau of Investigation (FBI) zu tun. Diese strategischen Beziehungen bekräftigen unser Engagement für die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden. [. . .] Wir haben bis zum Datum dieses Schreibens beim Einfrieren von etwa 326 Wallets mit einem Gesamtwert von etwa 435 Millionen USDT für das Justizministerium, den US-amerikanischen Secret Service und das FBI geholfen. [. . .] Wir freuen uns darauf, bei der Gestaltung einer sicheren, gesetzeskonformen und widerstandsfähigen Zukunft für digitale Währungen weiterhin eng mit Strafverfolgungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Während der kanadischen Trucker-Proteste gegen Pandemie-Mandate Anfang 2022 unterstützten Geschäftsbanken und Zahlungsdienstleister die Forderung der kanadischen Regierung, die finanziellen Vermögenswerte der Demonstranten einzufrieren und die Möglichkeit der Unterstützer, für Spendenaktionen für die Trucker zu spenden, zu unterbinden. In ähnlicher Weise erarbeitet die britische Regierung derzeit ein Gesetz, das es den Behörden ermöglichen würde, auf die Bankkonten der Bürger zuzugreifen und die Kontrolle über ihre Finanzen zu übernehmen – unter dem Vorwand der Betrugsbekämpfung.

In beiden Beispielen für den öffentlich-privaten Missbrauch von behaupteter Autorität waren und sind zwei Mechanismen erforderlich, um die Tyrannei durchzusetzen: Einigung (d. h. die Bereitschaft der Banken und Zahlungsanbieter zur Zusammenarbeit) und Gesetzgebung (entweder bestehende oder neue). In einer Welt, in der es ausschließlich digitales Geld gibt, sind jedoch weder politische Debatten noch die Verabschiedung von Gesetzen unbedingt erforderlich. Die vollständige Überwachung unserer Geldverwendung und die Möglichkeit, unsere Ausgaben zu programmieren, sind der „neuen Weltwährung“ – USD SHC – eigen.

Aus menschlicher Sicht ist der alarmierendste Aspekt digitaler Währungen – Stablecoins, CBDC für Privatkunden oder andere – ihre Überwachungsmöglichkeiten und insbesondere ihre Programmierbarkeit. Trumps neuer Erlass zum digitalen Finanzwesen schlägt vor, dass diese Aufgabe nicht von gewählten Amtsträgern, sondern von Partnerschaften mit mehreren Interessengruppen übernommen werden sollte.

Um zu verstehen, warum Programmierbarkeit ein Risiko für uns alle darstellt, sollten Sie die Worte von Bo Li, dem ehemaligen stellvertretenden Gouverneur der Bank of China und derzeitigen stellvertretenden geschäftsführenden Direktor des IWF, berücksichtigen. Im Oktober 2022 sagte Bo Li:

CBDC kann es Regierungsbehörden und Akteuren des Privatsektors ermöglichen, Programme zu erstellen – um intelligente Verträge zu erstellen – und so gezielte politische Funktionen zu ermöglichen. Zum Beispiel Sozialleistungen; zum Beispiel Konsumgutscheine; zum Beispiel Lebensmittelmarken. Durch die Programmierung von CBDC kann [. . .] Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von [Dingen] Menschen besitzen können und [auf welche Art und Weise] dieses Geld verwendet werden kann.

Digitales „Geld“ kann so programmiert werden, dass es uns automatisch daran hindert, für den „falschen“ Zweck zu spenden oder Transaktionen mit bestimmten „unerwünschten“ Personen durchzuführen. Jede Transaktion, die wir tätigen, und alle Gelder, die wir erhalten, werden in dem entsprechenden „Hauptbuch“ (wahrscheinlich einer Blockchain) aufgezeichnet, von dem aus unsere finanziellen Aktivitäten überwacht, analysiert und überprüft werden. Ein solches System macht es überflüssig, dass der Gesetzgeber in unsere Bankkonten hineinschnüffelt.

Chinas digitale Staaten – WeChat Pay und das ähnlich beliebte Alipay – sind vollständig in Chinas e-CNY Retail Central Bank Digital Currency (r-CBDC) integriert. Chinas kapitalistischer Ansatz zur Kontrolle der Zahlungen seiner „Kunden“ ist dem derzeit in der Ukraine verfolgten Ansatz – unter Verwendung seiner e-Hyrvnia r-CBDC – nicht unähnlich, und ein ähnliches System wird vom russischen öffentlich-privaten Staat vorgeschlagen.

Der Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für Finanzmärkte, Anatoly Aksakov, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Rossijskaja Gazeta, dass der Kampf gegen Cyberkriminalität und Finanzbetrug bedeute, dass die russische CBDC für den Einzelhandel – der digitale Rubel – es ermöglichen würde, Konten nach „bestimmten Regeln“ zu sperren. „Wenn nötig“, könnten Zahlungsbeschränkungen verhängt, Transaktionen überprüft und Kontrollmaßnahmen ergriffen werden, sagte er.

Aksakov übernahm auch das Modell des Stakeholder-Kapitalismus und sagte, dass Russlands „größte Telekommunikationsbetreiber, Cybersicherheitsexperten und wichtige IT-Unternehmen“ neben den Geschäftsbanken mit der russischen Regierung zusammenarbeiten würden, um diese „neuen Maßnahmen“ auszuarbeiten. Mit Blick auf die Zukunft schlug er vor, dass „Joint Ventures“ auch „amerikanische Banken“ einschließen könnten, und fügte hinzu, dass „Visa oder Mastercard“ bei der Einführung der Kontrollmaßnahmen für den digitalen Rubel helfen könnten.

Wie Bo Li betonte auch Anatolov das Potenzial des digitalen Rubels für Social Engineering:

Zahlungen in digitalem Rubel können mit Smart Contracts verknüpft werden, bei denen die Überweisung oder Vergütung an den Auftragnehmer durch ein Computerprogramm und nicht durch eine Person geregelt wird. [. . .] Wir konzentrieren uns jetzt darauf, den digitalen Rubel zur Kontrolle der gezielten Ausgaben des [Haushalts-]Budgets zu verwenden. [. . .] Sollten wir das Mutterschaftskapital oder das Kindergeld in den digitalen Rubel umwandeln und dafür sorgen, dass sie nicht für Alkohol und Zigaretten ausgegeben werden können? Meiner Meinung nach ist dies eine gerechtfertigte Maßnahme und solche Einschränkungen sind notwendig.

Die USA schlagen offenbar einen anderen Weg in Richtung ihres geplanten digitalen Staates ein und bevorzugen Kryptowährungen und Stablecoins für die Programmierbarkeit. Aber unabhängig davon, ob sich Ihre Regierung und ihre Partner für die CBDC für Privatkunden oder die genehmigte Stablecoin-Route entscheiden, ist das Ergebnis ein digitales Überwachungs- und Kontrollsystem.

Der programmierbare digitale Staat

Stablecoins sind sicherlich nicht weniger programmierbar als CBDCs. Die globale Outsourcing-Agentur für digitale Beschäftigung Rise stellte fest:

Die Programmierbarkeit von Stablecoins durch Smart Contracts eröffnet Möglichkeiten für Innovationen wie Zahlungen von Maschine zu Maschine in IoT-Anwendungen. [. . .] Die Zukunft von Stablecoin-Zahlungen ist vielversprechend, da laufende Innovationen und eine zunehmende Akzeptanz die Art und Weise, wie wir Finanztransaktionen durchführen, verändern werden.

Diese technologischen Innovationen bedeuten weit mehr als nur eine Veränderung der Art und Weise, wie wir Finanztransaktionen durchführen. In ihrer Gesamtheit droht die interoperable, KI-gesteuerte digitale Technologie jeden Aspekt unseres Lebens zu verändern. Wenn dies der Fall ist, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass KI von motivierten Menschen programmiert wird, die ideologische Überzeugungen haben.

Das Internet der Dinge (IoT), das Internet der Körper (IoB); Fortschritte bei den Zahlungen von Maschine zu Maschine (M2M) – bei denen KI-Algorithmen automatisch digitales Geld von unseren digitalen Geldbörsen abbuchen, ohne dass eine menschliche Interaktion erforderlich ist – und ein vernetztes Netzwerk von Smart Homes auf Smart Grids zeichnen eine dystopische Zukunft, die nur wenige von uns in Betracht ziehen möchten. Leider werden die Technate, die die Regierung und Unternehmen befähigen, bereits gebaut.

Das Smart-Home-Konzept mit digitaler Währung ist bereits Realität. Dies wird durch die Verknüpfung von IoT-gestützten Häusern mit digitalen Geldbörsen erreicht, die durch die Überwachung des Smart Grids, an das sie angeschlossen sind, überwacht werden. Howard Lutnicks – Trumps Kandidat für den Posten des Handelsministers – Investition in Satellogic über Endeavour bringt ihn und seine Partner in eine hervorragende Position, um von der „Milliarden-Dollar-Chance“ zu profitieren, die das WEF in der Erdbeobachtungsindustrie (EO) sieht. Satellitennetzwerke in der Erdumlaufbahn sammeln Daten von digitalen Geräten und die anschließende KI-Analyse der gesammelten Erdbeobachtungsdaten wird so ziemlich jeden Industriesektor revolutionieren.

Jetzt im Amt kann Lutnick zuversichtlich in seiner Behauptung sein, dass Satellogic und seine Investoren, darunter Tether, „einzigartig positioniert sind, um die Erdbeobachtungsindustrie zu dominieren“. So wie Kryptowährungen, insbesondere Stablecoins, Raum für die Ausweitung der US-Schulden bieten, ermöglichen sie auch beschleunigte Investitionen in die Entwicklung der aufstrebenden „digitalen Staaten“.

Die Technologie der Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), wie sie von Musks Neuralink entwickelt wird, bringt uns der Entwicklung zu „technoplastischen Wesen“ näher. Es ist keine Überraschung, dass Peter Thiel ein Investor von Neuralink ist. Thiel investiert auch in Musks BCI-Konkurrenten – Blackrock Neurotech ist einer davon. Auch hier ist Tether ein Investitionspartner von Blackrock Neurotech.

Es gibt offensichtlich einen technologischen Wettbewerb. Auf der einen Seite haben wir Musks Space X, Neuralink und X-pay, auf der anderen Seite Sattelogic, Blackrock Neurotech und Tether. Aber wie wir an Thiels Investitionsstrategie sehen können, ist es das transhumanistische und neurowaffentechnische Potenzial der BCI-Technologie, das technopopulistische Oligarchen begeistert. Wettbewerb regt die Entwicklung an, bis sich das siegreiche Monopol etabliert hat.

Die programmierbare Natur des sogenannten „digitalen Geldes“, kombiniert mit intelligenten Geräten in intelligenten Netzen, die eine präzise Überwachung unseres Energieverbrauchs ermöglichen, bedeutet, dass de facto „Energiezertifikate“ eingeführt werden.

Trumps Erlass zur digitalen Finanzwirtschaft hebt die Bedrohung durch CBDCs nicht auf. Er lenkt lediglich die öffentliche Aufmerksamkeit von der immensen Bedrohung ab, die von programmierbaren digitalen Währungen im Allgemeinen ausgeht.

Programmierbare, privat ausgegebene Stablecoins sollen die drohende US-Schuldenkrise abwenden, indem sie US-Schulden in Kryptowährungen aufnehmen. Aber die offensichtliche zusätzliche Hoffnung ist, dass diese Taktik den USA einen Vorsprung im Wettlauf um die Technokratie verschaffen wird.

Als die Technokratie in den 1930er Jahren entworfen wurde, wurde das Ausmaß des darin vorgeschlagenen Überwachungs- und Kontrollsystems bald als nicht umsetzbar verworfen. Die Idee, eine Bürokratie zu schaffen, die in der Lage ist, den Energieverbrauch jedes Bürgers und jedes Unternehmens auf einem Kontinent zu überwachen, und zwar mit der Technologie von damals, war ein fantastischer Vorschlag. Den Energieverbrauch eines Bürgers oder Unternehmens über ein handhabbares Währungssystem zu messen, bei dem die Ausgaben durch die Verknüpfung der Währung mit der Identität kontrolliert werden, war einfach nicht machbar.

Aber heute ist Technokratie nicht nur endlich technologisch möglich, sondern die Infrastruktur für die Einführung von Technokratie wird auch aktiv aufgebaut.

Technologisch gesehen ist eine solche Dystopie durchaus im Bereich des Möglichen. Glauben Sie, dass die Oligarchen, die hinter dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur stehen, dieses digitale Panoptikum niemals umsetzen würden? Wenn ja, ist es vielleicht an der Zeit, sich zu fragen, warum sie es aufbauen. Ist es einfach so, dass Menschen wie Elon Musk wollen, dass wir ein „Leben im Überfluss“ führen?

Um es klar zu sagen: Programmierbares Geld in Kombination mit einer digitalen ID wird es Oligarchen wahrscheinlich ermöglichen, über öffentlich-private Partnerschaften die „Wissenschaft des Social Engineering, die wissenschaftliche Funktionsweise des gesamten sozialen Mechanismus“ zu überwachen – das ist Technokratie. Sie wird ihnen möglicherweise die vollständige Kontrolle über die Verteilung von „Waren und Dienstleistungen an die gesamte Bevölkerung“ geben. Kurz gesagt, technologische Innovation hat eine Technokratie in hohem Maße möglich gemacht.

Der amerikanische Multipolar-Technate

Der neu nicht gewählte Premierminister von Kanada, Mark Carney, gehört zu den wenigen Politikern der aktuellen Generation, die eng und direkt mit der globalistischen Oligarchie verbunden sind. In einem Interview mit Juno News, das er kurz vor seiner Ernennung zum Premierminister gab, sprach sich Mark Carney für die angeblichen Vorteile dieser globalen Oligarchie aus:

Ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich weiß, wie man Dinge erledigt, ich bin vernetzt. [. . .] Die Leute werden mich beschuldigen, elitär oder globalistisch zu sein, um diesen Begriff zu verwenden, was genau das ist, was wir brauchen.

Carneys Vorschlag einer synthetischen Hegemonialwährung (SHC) soll den Westen in Vorbereitung auf die entstehende multipolare Weltordnung positionieren. Es liegt daher auf der Hand, dass die Multipolarität keine Bedrohung für die globalistischen Oligarchen darstellt.

Die sogenannte „globale Elite“ hat ihre Ambitionen schon immer offen dargelegt, aber Carneys Worte deuten darauf hin, dass sie sich im Moment besonders ermutigt fühlen. Ihr Konzept einer Welt, die in besser handhabbare „Regionen“ oder „Pole“ aufgeteilt ist, ist nicht neu, aber wir scheinen uns dem Ende eines unaufhaltsamen Weges dorthin zu nähern.

Wir müssen diesen Weg nicht einschlagen. Er ist noch nicht in Stein gemeißelt.

Carney hat uns offen gesagt, dass er und seine globalistischen Kumpane nicht zufällig auf seinen vorgeschlagenen SHC gestoßen sind, noch sind sie zufällig in die Fänge einer multipolaren Weltordnung oder ihres neuen IMFS geraten. Es wurden bewusste, wohlüberlegte Entscheidungen getroffen und konkrete Schritte unternommen, um diesen Zustand herbeizuführen.

Es gibt Menschen, die darauf bestehen, dass der Vorstoß in Richtung Multipolarität von den BRICS+-Staaten angeführt wird – insbesondere von den Regierungen Russlands und Chinas. Präsident Putin und der oberste Führer Xi Jinping sind mit Sicherheit prominente Befürworter der Multipolarität. Im Oktober 2024, im Vorfeld des 16. BRICS-Gipfels in Kasan, Russland, erläuterte Xi die multipolare Vision. Er sagte, es gehe darum, eine „integrative wirtschaftliche Globalisierung“ zu fördern. Dies könne durch den Aufbau von „Solidarität und Zusammenarbeit“ zwischen den Ländern erreicht werden.

Das BRICS-Projekt (jetzt BRICS+) bildet einen Block oder „Pol“ von Nationalstaaten. Es hat bereits begonnen, den Globalismus neu zu gestalten. Wie die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rouseff, die jetzt den Vorsitz der New Development Bank (NDB) im Herzen des BRICS+-Projekts innehat, betonte: „Gemessen am BIP haben die BRICS-Länder die G7 bereits an Bedeutung übertroffen.“

In Wahrheit war eine multipolare Weltordnung schon immer das vorletzte Ziel vor der Etablierung einer vollständigen, zentralisierten globalen Regierungsführung. Es gibt zahlreiche Belege für diese Schlussfolgerung.

Der renommierte amerikanische Historiker, Professor und Autor Carroll Quigley hat die Aktivitäten des britisch-amerikanischen Oligarchen-Netzwerks, das von der imperialen Vision der Rhodes-Milner-Gruppe (auch bekannt als Round Table Group) zu Beginn des 20. Jahrhunderts inspiriert wurde, akribisch katalogisiert. In einem Interview mit dem Washington-Post-Reporter Rudy Maxa im Jahr 1974 sprach Quigley über die „Drei-Mächte-Welt“, die das Netzwerk vor dem Zweiten Weltkrieg ins Auge gefasst hatte. Die Idee war, dass ein transatlantischer Block, ein vereinigter europäischer Block und ein östlicher sowjetischer Block eine globale „Balance of Power“-Struktur dominieren würden.

Nach einem 1956 von Henry Kissinger auf Anfrage des Rockefeller Brothers Fund geleiteten Special Studies Project entstand ein über 500 Seiten umfassendes Dokument mit dem Titel „Prospect for America: The Rockefeller Panel Reports“ (das Copyright erstreckt sich auf die Jahre 1958–1961). Die fünf darin enthaltenen Berichte zielten darauf ab, die Probleme und Chancen der USA in den späten 1950er Jahren zu definieren, nationale Ziele zu klären und einen Rahmen zu entwickeln, auf dem nationale Politiken basieren könnten.

Die Vereinten Nationen waren bereits 1945 gegründet worden (das UN-Hauptquartier wurde auf einem von den Rockefellers gespendeten Grundstück errichtet), aber einigen Forschern der Panelberichte zufolge hatte diese internationale Organisation ihre Ziele nicht erreicht. Daher kehrten diese Forscher zu dem ursprünglichen Vorschlag der Rhodes-Milner-Gruppe zurück und schlugen „eine in kleinere Einheiten unterteilte Welt“ [Seite 26] vor, die „aus regionalen Institutionen unter einem internationalen Gremium mit wachsender Autorität“ [Seite 26] bestehen würde:

Die natürlichsten multinationalen Vereinbarungen sind häufig regionaler Natur. [. . .] Vollständig entwickelt implizieren sie eine gemeinsame Vereinbarung über Währungs- und Wechselkursregelungen, eine gemeinsame Disziplin in Steuerfragen und einen freien Kapital- und Arbeitskräfteverkehr. [. . .] Wir glauben, dass dieser regionale Ansatz weltweit Gültigkeit hat. [. . .] Was wir jetzt brauchen, ist die Entschlossenheit, uns in die Richtung zu bewegen, die sie implizieren. Regionale Vereinbarungen sind keine Frage der Wahl mehr. Sie werden durch die Anforderungen von Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft auferlegt. Unser Kurs ist es, durch konstruktives Handeln zu diesem Prozess beizutragen [Seiten 188–190].

Im Oktober 1968 unterstützten die Rockefellers die Gründung eines globalistischen internationalen Thinktanks für Politik – den Club of Rome –, um die „regionalen Vereinbarungen“ umzusetzen, die sie sieben Jahre zuvor für „nicht mehr wählbar“ erklärt hatten.

Das dritte Symposium des WEF im Jahr 1973 wird vom WEF als wichtiger Moment in seiner Geschichte angesehen. Bei dieser Veranstaltung erläuterte Aurelio Peccei, Mitbegründer des Club of Rome, das Konzept des Clubs zur „Nachhaltigkeit des globalen Wirtschaftswachstums“, das, wie den WEF-Delegierten mitgeteilt wurde, von der Gesellschaft erfordere, „wirtschaftliche Entwicklung und Umweltauflagen“ in Einklang zu bringen. In diesem Sinne übernahm das WEF folglich „Klaus Schwabs Stakeholder-Konzept“.

Im selben Jahr, im September 1973, verfasste der Club of Rome einen vertraulichen Bericht mit dem Titel „Regionalisiertes und anpassungsfähiges Modell des globalen Weltsystems“. Darin schlug er vor, die Welt in zehn „Königreiche“ zu unterteilen – vergleichbar mit Blöcken oder Polen. Obwohl der Bericht lediglich als analytisches Computermodell präsentiert wurde, fügte der Club of Rome seinem Bericht eine Vision hinzu:

Unsere Bemühungen in der unmittelbaren Zukunft werden sich auf die weitere Nutzung des bereits entwickelten [Kingdoms]-Modells konzentrieren. [. . .] Die Umsetzung der regionalen Modelle in verschiedenen Teilen der Welt und ihre Verbindung über ein Satellitenkommunikationsnetzwerk [wird] zum Zweck der gemeinsamen Bewertung der langfristigen globalen Zukunft durch Teams aus den verschiedenen Regionen [Königreichen oder „Polen“] erfolgen. Umsetzung der von Führungskräften aus einer unterentwickelten Region skizzierten Zukunftsvision, um mit dem Modell bestehende Hindernisse und die Mittel zu bewerten, mit denen die [multikönigliche oder multipolare] Vision Wirklichkeit werden könnte.

Vorgeschlagenes „Königreich“-Modell des Club of Rome – Quelle

Vor kurzem hat der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, zusammen mit Thierry Malleret das Buch „COVID-19: The Great Reset“ verfasst. Ein Punkt, den sie in ihrem Buch ansprechen, ist, dass die globalen Lieferketten aufgrund globaler existenzieller Krisen fragmentieren. Sie machen einen Mangel an kohärenter globaler Governance dafür verantwortlich und bieten eine Lösung an:

Das wahrscheinlichste Ergebnis entlang des Kontinuums Globalisierung-keine Globalisierung liegt in einer Zwischenlösung: der Regionalisierung. Der Erfolg der Europäischen Union als Freihandelszone oder die neue Regional Comprehensive Economic Partnership in Asien (ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen den zehn Ländern, die die ASEAN bilden) sind wichtige anschauliche Beispiele dafür, wie die Regionalisierung zu einer neuen, abgeschwächten Version der Globalisierung werden könnte. [. . .] Kurz gesagt, die Deglobalisierung in Form einer stärkeren Regionalisierung war bereits im Gange. COVID-19 wird diese globale Divergenz nur beschleunigen, da sich Nordamerika, Europa und Asien zunehmend auf die regionale Selbstversorgung konzentrieren, anstatt auf die weit entfernten und komplizierten globalen Lieferketten, die früher das Wesen der Globalisierung verkörperten [Seite 79].

Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 gab Trumps Kandidat für das Amt des Außenministers, Marco Rubio, Megyn Kelly ein Interview, in dem er sagte:

[. . .] Es ist nicht normal, dass die Welt nur eine unipolare Macht hat. [. . .] Das war eine Anomalie. Es war ein Produkt des Endes des Kalten Krieges, aber irgendwann würde man wieder einen Punkt erreichen, an dem es eine multipolare Welt gibt, mehrere Großmächte in verschiedenen Teilen des Planeten. [. . .] [F]ür die Außenpolitik mussten wir immer im nationalen Interesse handeln, manchmal in Zusammenarbeit mit Menschen, die wir nicht zum Abendessen einladen würden oder von denen wir nicht unbedingt wollen würden, dass sie uns führen. Das ist also eine Balance, aber es ist die Art von pragmatischer und reifer Balance, die wir in der Außenpolitik haben müssen.

Rubio bezeichnete die multipolare Weltordnung als eine Konfrontation zwischen Großmächten, aber auch als ein „pragmatisches und ausgereiftes Gleichgewicht“. Seine Kommentare stimmten mit der Ansicht des globalistischen Think-Tanks Council on Foreign Relations (CFR) überein, der sich konsequent für die Multipolarität einsetzt. Der CFR ist der Ansicht, dass die auf internationalen Regeln basierende Ordnung (das unipolare Modell) „immer schneller zerfällt“.

Thomas E. Graham, Fellow des CFR, sieht fünf potenzielle regionale Pole in einem multipolaren globalen Regierungssystem, bestehend aus den USA, China, Indien, Russland und Europa. Die Denkweise des CFR geht davon aus, dass die USA durch eine Außenpolitik, die darauf abzielt, China als Großmacht einzuschränken, Indien als Macht zu fördern, die Macht Russlands zu erhalten und die Macht Europas zu fördern, zur Multipolarität beitragen können.

Europa wird vom CFR als größte Herausforderung angesehen, da es trotz seiner wirtschaftlichen und möglichen militärischen Macht „an politischem Zusammenhalt mangelt“. Daher plädierte der CFR im Januar 2025 für eine neue Denkweise in der US-Außenpolitik, „um Europa zu ermutigen, die Verantwortung einer Großmacht zu übernehmen […], die über die nötige harte Macht verfügt, um die meisten Sicherheitsrisiken in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu bewältigen“.

Im März 2025 folgte auf die sehr öffentliche Pressekonferenz der Trump-Regierung, bei der es zu einem Streit mit dem zu Besuch weilenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kam, unmittelbar die angebliche Zurückhaltung der USA bei der Militärhilfe für die Ukraine. Dies wurde von den europäischen Partnern der USA offenbar verurteilt, die daraufhin öffentlich einen 800 Milliarden Euro (841,5 Milliarden US-Dollar) schweren „ReArm Europe“-Plan ankündigten. Dies gibt dem seit langem gehegten Wunsch der EU nach einer europäischen militärischen Vereinigung weiteren Auftrieb.

Es scheint, dass Trumps Anordnung, keine US-Waffen an die Ukraine zu liefern, nicht für von Thiel unterstützte Unternehmen wie Anduril gilt. Während Trump den amerikanischen und europäischen Wählern mitteilte, dass die USA keine Waffen liefern würden, schloss Anduril einen Vertrag mit der britischen Regierung über die Lieferung ihrer Angriffsdrohnen Altius 600m und Altius 700m an die Ukraine ab.

Es ist schwer zu sagen, ob die Pressekonferenz zwischen Trump (dem ehemaligen Reality-TV-Star) und Selenskyj (dem ehemaligen Schauspieler und TV-Komiker) komplett inszeniert war oder nicht. Offensichtlich wurden beide Präsidenten zumindest vor ihrem recht außergewöhnlichen öffentlichen Streit gebrieft. Unbestritten ist, dass die globale politische Reaktion genau so verläuft, wie es von den Denkfabriken modelliert und vorgeschlagen wurde.

Die Social-Media-Plattform „X“ von Elon Musk bewirbt Trump zum Zeitpunkt des Schreibens massiv als globalen Friedensstifter, der nur das Blutvergießen in der Ukraine beenden will. Folglich polarisiert die öffentliche Debatte, die sich durch die gesamte westliche Medien- und Social-Media-Landschaft zieht, die Meinungen zwischen denen, die Frieden wollen, und denen, die argumentieren, dass dies kurzsichtige Beschwichtigung sei und die Ukraine weiterkämpfen müsse, um „Putins Aggression“ abzuwehren. Unterdessen schreiten die globalistischen Pläne für eine multipolare Weltordnung ungeachtet dessen voran, welche dieser beiden vorgegebenen Optionen von den USA oder einer anderen Regierung befürwortet wird.

Politische Führer, einflussreiche Finanziers und Vertreter von politischen Denkfabriken im gesamten Westen planen offenbar schon seit einiger Zeit den Aufbau einer regionalisierten multipolaren Weltordnung und befürworten diese sogar mit Begeisterung. Ihr grundlegend globalistisches Projekt ist die neueste Version des hartnäckigen Traums der Oligarchen: eine globale Regierungsführung unter ihrer ausschließlichen Kontrolle.

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist angeblich ein transatlantisches Forum, auf dem hochrangige sogenannte „Vordenker“ auf einem „Marktplatz der Ideen“ zusammenkommen. Die selbsternannten Prominenten diskutieren, planen und einigen sich auf sicherheits- und verteidigungspolitische Strategien. Das Thema der MSC 2025 lautete „Multipolarisierung“.

In der Zusammenfassung des Münchner Sicherheitsberichts 2025 heißt es: „Multipolarisierung ist eine Tatsache.“ Wieder wird uns die Idee präsentiert, dass die Dinge einfach organisch geschehen: Es gibt kein Konzept.

Wir sollen verstehen, dass diejenigen, die der Multipolarität positiv gegenüberstehen, „Chancen für eine integrativere globale Regierungsführung und größere Einschränkungen für Washington“ sehen. Diejenigen, die pessimistischer sind, glauben hingegen, dass sie „das Risiko von Unruhen erhöht“.

Der Bericht verweist auf die internationale Begeisterung für den Zukunftspakt der Vereinten Nationen 2024, der den Global Digital Compact und eine Erklärung über künftige Generationen enthält. Nach der „stillen Revolution“ der UNO basiert der Pakt auf den öffentlich-privaten Partnerschaften des Stakeholder-Kapitalismus und „stützt sich auf die Energie und das Fachwissen von Regierungen, der Zivilgesellschaft und anderen wichtigen Partnern“.

Der UN-Pakt verspricht mehr öffentlich-private globale Zensur, zentralisierte weltweite wirtschaftliche und finanzielle Kontrollpartnerschaften (globale Besteuerung) und strengere Mechanismen für globale Governance-Partnerschaften, um die Kontrolle über Nationalstaaten zu übernehmen, wenn dies für notwendig erachtet wird. Die Vordenker des MSC kommen zu dem Schluss, dass „die Welt eine gewisse ‚Depolarisierung‘ gebrauchen könnte, damit diese Zusammenarbeit [UN-Pakt] zustande kommt“.

Der Plan sieht offenbar vor, dass die Weltordnung einen Prozess der schöpferischen Zerstörung durchläuft, um sie in ihrer jetzigen Form zu entterritorialisieren und sie als effizientere multipolare globale Governance-Struktur zu reterritorialisieren. Zu diesem Zweck heißt es im MSC-Bericht:

Die nächsten vier Jahre werden zeigen, ob ein selektiveres Engagement der USA globale Unruhen schürt oder eindämmt. Da andere Akteure die Lücke füllen werden (müssen), könnte sich die Multipolarisierung des internationalen Systems beschleunigen.

Obwohl die politischen Entscheidungen der USA angeblich darauf abzielen, China entgegenzutreten und sich ihm zu widersetzen, hat China als Ergebnis derselben politischen Entscheidungen der USA erneut gezeigt, dass es bereit ist, „die Lücke zu füllen“. In seiner Rede vor dem Kongress für Außenpolitik sagte der Leiter der Zentralen Kommission für auswärtige Angelegenheiten Chinas – Chinas Außenminister – S.E. Wang Yi:

[. . .] wir sollten uns für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt einsetzen. [. . .] China wird in diesem multipolaren System sicherlich ein Faktor der Sicherheit sein und danach streben, eine standhafte konstruktive Kraft in einer sich verändernden Welt zu sein. [. . .] Die UNO steht im Mittelpunkt der Praxis des Multilateralismus und der Förderung der globalen Regierungsführung. [. . .] Wir haben die Autorität und das Ansehen der UNO entschieden verteidigt.

J.D. Vances Rede vor dem MSC wurde als scharfe Kritik an der europäischen Zensur seiner Bürger und seiner Medien, insbesondere in Bezug auf die Zensur von US-Kommentatoren, berichtet. Im Rahmen seiner Kritik befürwortete Vance auch den Bau eines europäischen „Pols“:

[. . .] die Trump-Regierung ist sehr um die Sicherheit Europas besorgt und glaubt, dass wir zu einer vernünftigen Einigung zwischen Russland und der Ukraine kommen können, und wir glauben auch, dass es in den kommenden Jahren wichtig ist, dass Europa sich in großem Umfang für seine eigene Verteidigung einsetzt. [. . .] Wir denken, dass es ein wichtiger Teil einer gemeinsamen Allianz ist, dass die Europäer sich stärker engagieren, während sich Amerika auf die Weltregionen konzentriert, die in großer Gefahr sind.

Die extrem schnelle Reaktion auf die außenpolitische Wende der USA gegenüber der Ukraine hat die militärische Vereinigung und Aufrüstung der EU vorangetrieben. Dies steht in völligem Einklang mit den Strategien und Plänen globalistischer Thinktanks. Vielleicht kollidieren zufällige Ereignisse und jede Entscheidung ist nichts weiter als eine Reaktion, aber die Beweislage widerspricht der bloßen „Zufallstheorie“ völlig.

Wir sollen glauben, dass der Isolationismus der USA die pessimistische Antwort auf die Multipolarität ist, während der positivere multilaterale Ansatz näher am Wesen des UN-Zukunftsvertrags liegt. So oder so, sowohl der pessimistische Isolationismus als auch der positive Multilateralismus scheinen die multipolare Weltordnung zu beschleunigen.

Trotz der unterschiedlichen Ansätze sind die geopolitischen Ergebnisse scheinbar unteilbar. Beide deuten auf eine regionalisierte Weltordnungsbürokratie hin, und dies war schon immer die geplante administrative Neuorganisation des Planeten, bevor eine feste globale Regierungsführung und letztlich eine globale Regierung eingeführt wurde.

Die Trump-Regierung erklärt offen ihren Isolationismus. Trump hat sich öffentlich aus der Weltgesundheitsorganisation, dem Pariser Abkommen und dem US-Pakt mit der OECD zurückgezogen, um an einem globalen Steuerabkommen zu arbeiten. Er hat internationale Handelszölle eingeführt und seine Verschärfung der Grenzsicherheit der USA ist offenbar einer der Hauptgründe für seine Wiederwahl.

Vieles, was Trump und seine Mitarbeiter sagen, ist Rhetorik und Kuhhandel.

Vieles, was Trump und seine Mitarbeiter sagen, ist Rhetorik und

Kuhhandel. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann hat bereits gesagt, dass Trumps Gehabe als „Bedenken“ interpretiert wurde. Cormann sagte auch, dass die OECD „weiterhin mit den USA und allen Ländern am Tisch zusammenarbeiten wird, um die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen, die Sicherheit fördert, Doppelbesteuerung vermeidet und Steuerbemessungsgrundlagen schützt.“ Trump mag um eine stärkere Verhandlungsposition feilschen, und wir sollten seine großspurigen Erklärungen sicherlich mit Vorsicht genießen.

Wenn wir all dies zusammenfassen, sehen wir jedoch eine deutliche Verschiebung der Erzählung hin zur Polarisierung. Es ist wichtig zu betonen, dass wir eine regelrechte Propagandaoffensive erleben. Dennoch sollen wir glauben, dass es echte geopolitische Spannungen zwischen der EU und den USA gibt, nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auch in Bezug auf Grönland. Der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, sagte, Dänemark habe die „volle Unterstützung“ der EU in der angeblichen Konfrontation der dänischen Regierung mit der US-Regierung.

Trump hat auch aggressive Gesten gegenüber BRICS+ gemacht und gewarnt, dass Zölle auf die Gruppe niederprasseln werden, wenn sie den US-Dollar fallen lässt.

Unterdessen hat Russland, eine der führenden Nationen der BRICS+, erklärt, dass Trumps „Austritt“ aus der WHO „gefährliche Folgen“ haben könnte. Alexei Kurinney, stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses der Staatsduma, sagte, dass „dies aus der Sicht des ausschließlichen Schutzes der Interessen der Vereinigten Staaten ein isolationistischer Schritt ist“.

Als Reaktion auf den scheinbaren Isolationismus der USA kritisierte auch die chinesische Regierung den Austritt der USA aus der WHO und dem Pariser Abkommen. Wie bereits erwähnt, hat sich China diesen beiden Organisationen als zuverlässiger globaler Partner angeboten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, sagte:

China ist besorgt über die Ankündigung der USA, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. [. . .] Der Klimawandel ist eine gemeinsame Herausforderung, der sich die gesamte Menschheit stellen muss. [. . .] Die Rolle der Weltgesundheitsorganisation sollte nur gestärkt und nicht geschwächt werden.

Die Bühne ist eindeutig bereitet für den Endspurt in Richtung einer multipolaren Weltordnung. Aber so seltsam es auch erscheinen mag, genau dieser Vorstoß in Richtung Multipolarität bringt die Nationen einer einzigen globalen politischen, wirtschaftlichen und (vielleicht am bemerkenswertesten) finanziellen und monetären „Union“ näher. Mit anderen Worten: Die Multipolarität, wie sie uns präsentiert wird, scheint eine monumentale psychologische Operation (PsyOp) zu sein.

Im Laufe der Jahre gab es viele Versuche, eine Nordamerikanische Union (NAU) zu gründen, die aus Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada bestehen sollte. Dieses geopolitische Ziel erhielt 1994 mit der Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) Auftrieb, aber der Plan geriet ins Stocken, nachdem er auf starken Widerstand in der Bevölkerung aller drei Länder stieß.

Die US-Regierung hat immer wieder zahlreiche Versuche unternommen, Grönland von Dänemark abzutrennen – meist unter Berufung auf die Verteidigungsbedürfnisse der USA. Grönland ist ein autonomes Gebiet innerhalb des Königreichs Dänemark. Seine Einwohner sind daher Staatsbürger Dänemarks und damit auch der Europäischen Union. 1951 unterzeichneten die Regierungen der USA und Dänemarks den Verteidigungsvertrag für Grönland, der angeblich die nationalen Sicherheitsbedenken der USA beschwichtigte. Die USA unterhalten auf der Insel Grönland die Raumfahrtbasis Pituffik – früher bekannt als Thule Air Base.

Grönland wurde nie im Zusammenhang mit einer der vorgeschlagenen Versionen einer Nordamerikanischen Union oder eines Freihandelsabkommens erwähnt. Die Aussicht auf den Bau des Praxis-Regierungskonzerns Technate auf Grönland hat die Begeisterung offensichtlich neu entfacht.

Die ursprünglichen amerikanischen Technokraten hatten jedoch Grönland zusammen mit karibischen Inselstaaten und zentralamerikanischen Staaten – bis hin zum nördlichsten Gebiet von Südamerikas Kolumbien und Venezuela – in ihr vorgeschlagenes Modell eines nordamerikanischen Technate aufgenommen.

Vor seiner Amtseinführung in diesem Jahr skizzierte Trump seine Träume von der Umsetzung eines Plans, der fast geografisch identisch mit dem ursprünglichen nordamerikanischen Technate von Technocracy Inc. ist. In einer Reihe von – für ihn nicht ungewöhnlichen – verrückten Aussagen deutete Trump an, dass er Grönland, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica und Panama zu einer NAU aus Mexiko, den USA und Kanada hinzufügen wolle. Er drohte sogar mit der Anwendung von Gewalt, sowohl wirtschaftlicher als auch militärischer Art, um eine geopolitische Karte zu erstellen, die genau das oben erwähnte nordamerikanische Technate widerspiegelt.

Karte des von Technocracy Inc. vorgeschlagenen Technate of America – Quelle

Es gibt keine realistische Aussicht, in geopolitischer Hinsicht, dass dieser imaginäre nordamerikanische Technate tatsächlich gegründet wird. Aber wie wir bereits besprochen haben, deuten die Dunkle Aufklärung und die Technokratie auf eine Art von Geopolitik hin, die eher an das System der Stadtstaaten erinnert, die von den venezianischen Bankiers regiert wurden. Der venezianische Stadtstaat war vielleicht das mächtigste Seasteading-Projekt, das die Welt je gesehen hat.

Trumps scheinbar seltsame Ideen, die Kontrolle über Gaza und Grönland zu übernehmen, als ob sie einfach als souveräne Staaten erworben werden könnten, und wo die Souveränität der dort lebenden Menschen „mit Spott“ betrachtet wird, sind der Inbegriff des Denkens der Dunklen Aufklärung. Die erzwungene Vertreibung des „gedankenlosen Volkes“ ist bedeutungslos, wenn man inbrünstig daran glaubt, dass „das System an erster Stelle stehen muss“.

Die Karte der nordamerikanischen Technate, die Trump offenbar absichtlich entworfen hat, erschien erstmals auf dem Cover des Technocracy Study Course. Doch selbst die ursprünglichen Technokraten erklärten nicht, wie all diese Nationalstaaten mit ihren verrückten Ideen in Einklang zu bringen wären.

Ironischerweise haben die technologischen Fortschritte, die heute die Aussicht auf einen Technate realisierbar gemacht haben, auch das Konzept eines geografischen Technate hinfällig gemacht. Die globale Kommunikationstechnologie globalisiert sich naturgemäß. Die Vorstellung der Technokraten von einem geografisch begrenzten politischen Technate wurde durch die Einführung der Global-Governance-Architektur und -Technologie durch die globalistischen Oligarchen weitgehend verdrängt.

Das Modell der zehn Königreiche des Club of Rome war genau das: ein Modell. Es ist zwar offensichtlich, dass es weltweite Bemühungen gab, dieses Modell in die Tat umzusetzen, aber es ist klar, dass die im Aufbau befindlichen Technate der Regierungskonzerne in erster Linie wirtschaftliche und finanzielle Verwaltungszonen sein werden und keine physischen oder geopolitischen Nationen, wie wir sie verstehen. Die Technologie, die zum Aufbau jedes digitalen Staates verwendet wird, ist für alle gleich.

Die Regierungs- und Unternehmensbereiche mögen unterschiedlich sein, wobei beispielsweise Amazon seinen Regierungs- und Unternehmensbereich im Westen und die Alibaba-Gruppe ihren Regierungs- und Unternehmensbereich im Osten dominieren, aber das „Flickenteppich der Bereiche“ wird global sein. Die Dezentralisierung hin zum digitalen Stadtstaat ist das Netzwerk, das eine zentralisierte Kontrolle ermöglicht. Die Bildung regionalisierter Pole ähnelt eher einer bürokratischen Umstrukturierung in Vorbereitung auf eine vereinfachte globale Regierungsverwaltung der Bereiche.

Dennoch scheint die Symbolik von Trumps ansonsten bizarren imperialen Äußerungen relativ leicht zu interpretieren zu sein. Trump und/oder seine engen Berater wollen deutlich machen, dass Technokratie und die Dunkle Erleuchtung die Ideen sind, die die Regierung antreiben. Ich vermute, dass Trump zu diesem Thema oder zu jedem anderen Thema im Rahmen des Zumutbaren alles sagen wird, was man ihm sagt. Meiner Meinung nach schmeichelt es seinem Ego, sich als Möchtegern-Kaiser aufzuspielen. Ich persönlich bezweifle, dass Trump überhaupt versteht, was ein Technate in einem Regierungskonzern ist, aber vielleicht weiß er es ja.

Wie dem auch sei, das Signal, das ausgesendet wurde, könnte nicht deutlicher sein: Die neoreaktionären Technokraten haben die Kontrolle.

Thiel und Musk sind nicht die führenden Architekten des Projekts zur Errichtung des globalen Technate. Aber sie sind überzeugte Anhänger und als gemachte Männer in der Lage, die USA in diese Richtung zu führen. Letztendlich macht die digitale Transformation der Vierten Industriellen Revolution das Konzept des Nationalstaats überflüssig. Die Technokraten und beschleunigungistischen Neoreaktionäre wissen das.

Oligarchen hatten noch nie eine größere Affinität zu einer Nation als zu einer anderen. Das System, das sie anstreben, ignoriert Nationalstaaten vollständig. Wenn ihr Plan gelingt, werden die einzigen Grenzen, die für sie noch relevant sein werden, die sein, die die „Königreiche“ oder „Pole“ einer stark vereinfachten multipolaren globalen Regierungsstruktur abgrenzen, die ein Netzwerk von Reichen überwacht.

Sobald das myzelartige globale Finanznetzwerk floriert und nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen sofort möglich sind – ermöglicht durch ein digitales SHC, das für eine multipolare Welt geeignet ist –, werden geografische politische Grenzen keine wirtschaftliche oder monetäre Bedeutung mehr haben. Wie Peter Thiel 2001 auf einer Mitarbeiterversammlung von PayPal feststellte:

Die Fähigkeit, Geld flüssig zu bewegen, und die Erosion des Nationalstaats hängen eng zusammen.

Das globale System der Technokraten aus Regierung und Unternehmen, das sich abzeichnet, stellt das repressivste, totalitärste System der absoluten Verhaltenskontrolle dar, das je erdacht wurde. Es wird keine Regierungspolitik mehr nötig sein, wenn ganze Bevölkerungen – bestehend aus Millionen einzelner Menschen, die geboren wurden, um selbstständig zu denken – von Unternehmensgiganten mental gekapert und buchstäblich programmiert werden können.

Aber von allen PsyOps, die uns aufgezwungen wurden, ist die größte unter ihnen die jahrtausendelange Propagandakampagne, die uns glauben machen soll, wir seien machtlos. Dies wird vielleicht am deutlichsten durch die Farce der „repräsentativen Demokratie“ veranschaulicht.

Die schwindelerregende Kühnheit der Pläne der Globalisten und die enormen Ressourcen, über die sie derzeit verfügen, anzuerkennen, ist keine „Blackpille“. Im Gegenteil, es ist der erste Schritt in Richtung Befreiung. Um den Wahnsinnigen zu widerstehen, müssen wir zunächst verstehen, was sie tun und wie und warum sie es tun. Danach müssen wir nur noch die einzige Hürde überwinden, die darin besteht, all unsere eigenen Lösungen in die Tat umzusetzen.

Unsere Lösungen müssen die Welt nicht neu erfinden, wir müssen nur unseren winzigen Teil davon neu erfinden. Wenn Sie energieautark sind – oder dem so nahe wie möglich kommen – müssen Sie sich keine Sorgen um die Energiekosten machen. Sie müssen sich nicht zu sehr mit den Lebensmittelpreisen beschäftigen, wenn Sie selbst anbauen oder Waren und Dienstleistungen mit denen tauschen, die dies tun, und Sie müssen sich nicht übermäßig um Wechselkurse kümmern, wenn Sie Ihr eigenes Tauschmittel wählen und mit anderen Gleichgesinnten in Ihrer eigenen Gemeinschaft handeln.

Internationale Finanzinstitutionen kontrollieren kein „Geld“. Oligarchische Investoren kontrollieren keine technologische Entwicklung. Regierungen kontrollieren keine Bevölkerung. Nur Täuschung, Zwang und Gewaltanwendung können diese falschen Wahrnehmungen aufrechterhalten. Täuschung funktioniert, indem Menschen mit Propaganda und psychologischer Kriegsführung bombardiert werden. Zwang und Manipulation sollen uns davon überzeugen, das zu akzeptieren, was wir entschieden ablehnen können – und müssen. Wenn wir das tun, wird mit ziemlicher Sicherheit Gewalt angewendet, aber wir sind auch acht Milliarden Menschen.

Es gibt bessere Alternativen zur oligarchischen Kontrolle von oben. Trotz der Hoffnungen von Musk und Thiel und ihresgleichen sind Technokraten in Regierungsunternehmen nicht unvermeidlich. Wir müssen nur friedlich ablehnen, ihren wahnsinnigen Erlassen zu gehorchen, ihre irrsinnigen Pläne nicht mehr unterstützen und etwas Besseres aufbauen.