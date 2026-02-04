Der ehemalige CIA-Chef David Petraeus informiert israelische Beamte, die für das „neue Gaza“ zuständig sind

Von Jonathan Whittall

Petraeus, der ein wichtiger Befürworter biometrischer Gated Communities zur Bekämpfung von Aufständen war, arbeitet nun für KKR, dessen Portfolio Unternehmen umfasst, die Technologie- und Verteidigungsinteressen in Gaza haben.

Der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus – einer der Väter der modernen Doktrin der Aufstandsbekämpfung – besuchte letzte Woche das vom US-Militär betriebene Koordinationszentrum im Süden Israels, das die sogenannte Waffenruhe im Gazastreifen überwacht, wie mehrere Quellen aus diplomatischen Kreisen gegenüber Drop Site News berichteten.

In seiner Rede im Zivil-Militärischen Koordinationszentrum (CMCC) in Kiryat Gat lobte Petraeus Israels Umstellung auf Säuberung, Sicherung und Wiederaufbau – eine Kehrtwende gegenüber seiner früheren Kritik, dass die israelischen Streitkräfte die Lehren aus den US-amerikanischen Aufstandsbekämpfungsoperationen im Irak, insbesondere die Schaffung von „Gated Communities”, nicht umsetzten.

Eine Woche vor Petraeus‘ Besuch legte die US-Armee dem CMCC Pläne für eine „Gaza First Planned Community” in Rafah vor, wie Drop Site erstmals berichtete. Die Wohnanlage würde bis zu 25.000 Palästinenser in einem Gebiet unter vollständiger israelischer Militärkontrolle beherbergen und biometrische Zugangskontrollen, Identitätsprüfungen, Umerziehungsprogramme sowie Kontrollen über Hilfsleistungen und Wohnraum umfassen.

Laut zwei Quellen, die mit der täglichen Arbeit des CMCC vertraut sind, soll die „Gaza First Planned Community“ als Pilotprojekt dienen – als erster bekannter Schritt im Rahmen des Gesamtplans zum Wiederaufbau eines „neuen Gaza“. Die Anlage soll laut The Guardian von den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert werden.

Petraeus‘ Auftritt am 21. Januar im CMCC fiel mit der Einweihung des sogenannten Board of Peace durch Präsident Donald Trump am folgenden Tag beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, zusammen. Bei der Zeremonie sagte Trump, er sei „entschlossen, dafür zu sorgen, dass Gaza entmilitarisiert, ordnungsgemäß regiert und wunderschön wieder aufgebaut wird”, und fügte hinzu: „Ich bin im Herzen ein Immobilienmensch, und es kommt vor allem auf die Lage an. Und ich sagte: Seht euch diese Lage am Meer an, seht euch dieses wunderschöne Stück Land an.” Auf Trump folgte sein Schwiegersohn Jared Kushner, der unter den Prioritäten für die kommenden 100 Tage einen „Trump-Wirtschaftsentwicklungsplan zum Wiederaufbau und zur Belebung des Gazastreifens” auflistete. Es werde auch einen Prozess geben, um „die Sicherheits- und Regierungsstrukturen zu synthetisieren, um diese Investitionen anzuziehen und zu erleichtern”, sagte Kushner.

In seiner Rede vor dem CMCC verglich Petraeus die Truppenverstärkung der USA im Irak 2007 mit der Militäroperation in Gaza. Petraeus, der während der Besetzung des Irak eine massive Eskalation der US-Truppen und die Bewaffnung lokaler Milizen in einem brutalen Bürgerkrieg leitete, ist der ehemalige Kommandeur des US-Zentralkommandos (CENTCOM). Außerdem weitete er die Nachtrazzien und die Missionen der CIA und der Special Operations innerhalb Afghanistans dramatisch aus. Er war eine Schlüsselfigur bei der Ausweitung der verdeckten Kriegführung der USA im Jemen und anderen Teilen des Nahen Ostens und Afrikas, bevor Präsident Barack Obama ihn zum CIA-Direktor ernannte.

Abgesehen davon, dass er aufgrund seiner Erfahrungen im Irak und in Afghanistan die Einrichtung von Gated Communities fördert, hat Petraeus wahrscheinlich ein besonderes Interesse an Gaza, weil Trump dort offenbar Geschäftsmöglichkeiten anbietet. Kurz nach seinem Rücktritt von der CIA im Jahr 2012 begann Petraeus für Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) zu arbeiten, eine mächtige US-amerikanische Private-Equity- und Investmentgesellschaft. Petraeus ist derzeit Partner bei KKR, Vorsitzender des KKR Global Institute und Vorsitzender von KKR Middle East, das Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien hat.

Petraeus nutzte seine Rede vor dem CMCC auch, um das Feldhandbuch für Aufstandsbekämpfung hervorzuheben, das er Ende 2006 entwickelt hatte. Dieses Handbuch (das hier verfügbar ist) „legt die Doktrin (Grundprinzipien) für militärische Operationen in einem Umfeld der Aufstandsbekämpfung (COIN) fest“. Darin schreibt Petraeus: „Nicht alle islamischen Aufständischen oder Terroristen kämpfen für eine globale Revolution. Einige verfolgen regionale Ziele, wie die Errichtung eines von sunnitischen Arabern dominierten Irak oder die Ersetzung Israels durch einen arabisch-palästinensischen Staat.“

Petraeus lobte auch die Bemühungen des CMCC bei der Koordinierung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen seit Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens im Oktober, obwohl Israel wichtige Hilfsgüter wie Wohnwagen und andere Unterkünfte vollständig blockiert und 37 Hilfsorganisationen die Arbeit im Gazastreifen untersagt hat. Laut Reuters haben mehrere europäische Länder im vergangenen Monat sogar die Entsendung von Personal zum CMCC eingestellt, da es ihrer Meinung nach nicht gelungen ist, den Hilfsfluss zu erhöhen.

Das CMCC wurde eine Woche nach Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas im Oktober 2025 vom CENTCOM ins Leben gerufen. Es umfasst Vertreter aus mehr als 50 Ländern und internationalen Organisationen und hat die Aufgabe, die Hilfe zu koordinieren, den Waffenstillstand zu überwachen und den Wiederaufbau zu planen. Das CMCC wird von Generalleutnant Patrick Frank geleitet, der unter Petraeus im Irak und in Afghanistan gedient hat.

Petraeus vertritt seit langem die Ansicht, dass die Lehren aus dem Truppenaufmarsch der USA im Irak als Leitfaden für die israelischen Operationen dienen könnten. In einem Artikel in Foreign Affairs vom Juni 2024 argumentierte er, dass Israel die Fehler der USA wiederhole – aber auch deren „Erfolge” nachahmen könne, insbesondere die Strategie zur Bekämpfung von Aufständischen, die nach 2007 im Irak angewendet wurde und die er selbst beaufsichtigt hatte. Im Mittelpunkt von Petraeus‘ Argumentation steht die Schaffung von Gated Communities mit biometrischen Zugangskontrollen, Ausweisen und ständigen Patrouillen. In einem Interview mit Al Majalla im Oktober sagte er: „Man räumt jedes Gebäude, jede Etage, jeden Raum, jeden Keller und verschließt jeden Tunneleingang. … Solange man alle Tunneleingänge gefunden hat und über eine gute Zugangskontrolle verfügt. Dann haben Sie biometrische Ausweise, die es den Menschen, die in diesem Gebiet leben, ermöglichen, zurückzukehren und Zugang zu besseren Unterkünften in der Nähe ihrer Häuser zu erhalten, die größtenteils beschädigt oder zerstört sind.“

Am Rande der Konferenz des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv im März 2024 erklärte Petraeus gegenüber der Times of Israel, dass Israel zu einem Ansatz der Aufstandsbekämpfung übergehen sollte: „Die grundlegenden Konzepte der Aufstandsbekämpfung bestehen darin, dass man ein Gebiet säubert, es hält und es auf sehr bedeutende Weise hält … Man schottet es ab. Man schafft sogenannte Gated Communities, allein in Falludscha 12 oder 13 davon. Man verwendet biometrische Ausweise, weil man versucht, den Feind, die Extremisten, von der Bevölkerung zu trennen. Das ist die Grundidee.“

Ähnlich wie Petraeus‘ Modell der Gated Community sieht auch die „Gaza First Planned Community“ die Einführung biometrischer Kontrollen zur Regulierung des Zutritts vor. In der Präsentation des CMCC zu der Wohnsiedlung wurden Systeme beschrieben, bei denen Bewerber mit Sicherheitsdatenbanken abgeglichen werden, um ihnen den Zugang zu Wohnraum und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die Weiterentwicklung der technologischen Möglichkeiten bei Operationen zur Aufstandsbekämpfung bezeichnete Petraeus kürzlich als „Software-Defined Warfare“ (softwaredefinierte Kriegsführung).

Petraeus trat im November 2012 als CIA-Direktor zurück, nachdem ein öffentlicher Skandal um eine außereheliche Affäre mit seiner Biografin bekannt geworden war, in deren Verlauf er ihr geheime Informationen weitergegeben hatte. Später bekannte er sich schuldig, gegen Bundesgesetze verstoßen zu haben, indem er geheime Informationen missbräuchlich verwendet hatte.

Kurz nach seinem Rücktritt begann Petraeus für KKR zu arbeiten, dessen Portfolio Unternehmen umfasst, die Technologie- und Verteidigungsinteressen in Gaza haben. Im Jahr 2017 erwarb KKR eine Mehrheitsbeteiligung an Optiv, das strategische Partnerschaften mit der israelischen Cybersicherheitsindustrie unterhält. Im Mai 2022 führte KKR eine Finanzierungsrunde in Höhe von 200 Millionen Dollar für Sempris an, ein identitätsorientiertes Cybersicherheitsunternehmen, das von ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeitern gegründet wurde. Im Jahr 2023 erwarb KKR Circor, einen Zulieferer für den Luftfahrt- und Verteidigungsmarkt. KKR hat auch in Global Technical Realty investiert, ein sicheres unterirdisches Rechenzentrum in Petah Tikvah, Israel.

KKR hat weitere Verbindungen zu Israel durch seine Beteiligung an Axel Springer, einem deutschen Medien- und Technologieunternehmen, dem vorgeworfen wird, durch das israelische Unternehmen Yad2, das ihm gehört, von den Siedlungen im Westjordanland zu profitieren. Im Dezember 2024 schaltete Yad2 eine Anzeige in der israelischen Finanzzeitung The Marker mit dem Slogan „Vom Fluss bis zum Meer” und Markierungen über das gesamte historische Palästina, die auf Immobilienmöglichkeiten hinweisen. In der Anzeige hieß es: „Yad2 hilft Ihnen, nach vorne zu schauen und eine Zukunft in Ihrem nächsten Zuhause in Israel aufzubauen.”

Amjad Shawa, der Leiter des palästinensischen NGO-Netzwerks, kritisierte in einem Gespräch mit Drop Site aus Gaza-Stadt die Präsentation, die Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner in Davos gehalten hatten, und sagte, dass „keinerlei Rücksprache mit Palästinensern stattgefunden habe, weder mit der Zivilgesellschaft, der Palästinensischen Autonomiebehörde noch dem palästinensischen Privatsektor”.

Er fügte hinzu: „Es ist nur ein schönes Foto, das von KI entworfen wurde und nicht die Realität widerspiegelt. Es befasst sich nicht mit der aktuellen Situation, sondern nur mit dem Bau hier und da. Es geht nicht um politische Perspektiven, sozialen Zusammenhalt, Ordnung oder andere Themen, die für Palästinenser wichtig sind. Wem wird dies gehören? Werden wir Palästinenser dies besitzen? Oder werden andere es besitzen und wir werden es als Palästinenser bedienen?“

Tatsächlich könnten palästinensische Energieressourcen als finanzielle Grundlage für den Wiederaufbau des Gazastreifens in Betracht gezogen werden. Nach diesem Modell würde das unerschlossene Gaza-Marine-Feld, dessen Erdgasvorkommen auf eine Billion Kubikfuß geschätzt werden, monetarisiert werden, um den Wiederaufbau zu unterstützen.

Sowohl der britische Premierminister Tony Blair, der im Vorstand des Board of Peace vertreten ist, als auch Petraeus haben enge Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich um Energieinteressen drehen. Mubadala aus Abu Dhabi erwarb im Dezember 2021 einen Anteil von 22 % am israelischen Offshore-Gasfeld Tamar. Blair war als bezahlter Berater für Mubadala tätig. KKR hielt zusammen mit Blackrock eine Investition in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar in der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und hat eine Minderheitsbeteiligung an ADNOC Gas Pipeline Assets, die über das erforderliche technische Know-how für die Offshore-Gasförderung und -gewinnung sowie für die Verwaltung von Infrastruktur wie Pipelines oder LNG-Terminals und den kommerziellen Gasverkauf verfügt.

Im Irak sammelte Petraeus Erfahrungen mit der Finanzierung kleinerer Wiederaufbauprojekte mit umgeleiteten staatlichen Mitteln. Es wurde ein Irak-Entwicklungsfonds eingerichtet, um irakische Ressourcen für den Wiederaufbau zu kanalisieren. Als Petraeus 2007 die US-Streitkräfte im Irak befehligte, lenkte er beschlagnahmte irakische Gelder durch das Commanders Emergency Response Program (CERP) in ein Instrument zur Bekämpfung von Aufständischen um. Der Ansatz wurde in einem Handbuch des US-Militärs mit dem Titel „Commanders Guide to Money as a Weapons System” (Leitfaden für Kommandeure zum Einsatz von Geld als Waffensystem) beschrieben.

Die Erschließung der Gasvorkommen im Gazastreifen würde in die wirtschaftliche und energetische Zusammenarbeit zwischen Israel und den VAE im Rahmen des Abraham-Abkommens passen. Im Jahr 2025 wurde eine formelle Absichtserklärung zur Zusammenarbeit zwischen den VAE und Israel im Energiebereich unterzeichnet, in der die Zusammenarbeit im Gassektor umrissen wird. Die Beteiligung der VAE am Gasgeschäft im Gazastreifen würde ihre Position als regionaler Energie-Hub weiter stärken, der das Kapital und die Infrastruktur der Golfstaaten mit den Ressourcen des östlichen Mittelmeerraums und den europäischen Märkten verbindet.

Shawa behauptete, dass „Investoren sehr willkommen sind“, aber sie müssen „die Regeln akzeptieren“. Die Regeln besagen, dass Gaza nach palästinensischer Sichtweise wieder aufgebaut werden muss, „nicht nach ihrer Sichtweise“.

Petraeus‘ Besuch ist Teil einer sich abzeichnenden Annäherung der Parteien, die sich an Trumps Plänen für Gaza beteiligen wollen, wo die Palästinenser weiterhin den Status von Insassen oder zukünftigen Arbeitskräften haben würden, aber nicht die Lenker ihres eigenen Schicksals.

„Trumps Plan für Gaza folgt dem bewährten Modell des nordamerikanischen Völkermords, bei dem die Überlebenden in Reservate für Ureinwohner eingesperrt werden. In diesem Modell werden die rassifizierten Körper der Palästinenser als etwas angesehen, das nur gefüttert und getränkt werden muss und jeglicher subjektiven Tiefe entbehrt“, erklärte Dr. Ghassan Abu Sitta, ein Chirurg, der intensiv in Gaza gearbeitet hat, Vorsitzender für Konfliktmedizin an der American University of Beirut und Rektor der University of Glasgow, gegenüber Drop Site.

„Die Karte des von Jared Kushner in Davos vorgestellten ‚Neuen Gaza‘ sieht genau wie die Innenarchitektur eines Gefängnisses aus. Anstatt dass Gaza als Freiluftgefängnis fungiert, würde der Plan es in ein geschlossenes Gefängnis verwandeln, in dem die Insassen – die Palästinenser – mikromanagt werden.“