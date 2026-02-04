US-Gesandte weigerten sich, über „apokalyptische“ Zustände in Gaza zu berichten. Exklusive Fotos zeigen die Realität, die sie verschwiegen haben

Von Jonathan Whittall

Die US-Botschaft in Jerusalem unterdrückte einen Bericht vom Februar 2024 über den Norden Gazas, weil er „nicht ausgewogen“ sei. Diese Fotos von der Erkundungsreise der Vereinten Nationen sind ein visueller Beweis für die dort herrschenden Zustände.

Im Februar 2024, etwas mehr als drei Monate nach Beginn des Krieges Israels gegen Gaza, blockierten der US-Botschafter in Israel, Jack Lew, und seine Stellvertreterin, Stephanie Hallett, laut Reuters ein internes Telegramm, das für eine breitere Verteilung unter hochrangigen Beamten der Biden-Regierung bestimmt war und in dem gewarnt wurde, dass sich der Norden Gazas in eine „apokalyptische Einöde” verwandelt habe. Lew und Hallett blockierten Berichten zufolge das Telegramm, das die Folgen des israelischen Angriffs in erschreckenden Details beschrieb, weil sie es für unausgewogen hielten.

Das Telegramm wurde von Mitarbeitern der US-Agentur für internationale Entwicklung verfasst und basierte auf einer zweiteiligen humanitären Erkundungsmission eines kleinen Teams der Vereinten Nationen, das das Gebiet am 31. Januar und 1. Februar 2024 besuchte.

Ich war Teil dieser Mission.

Der nördliche Gazastreifen stand seit über drei Monaten unter vollständiger Belagerung, als wir im Januar 2024 endlich einreisen durften. Wir fuhren durch Gaza-Stadt, Beit Lahia, Jabaliya und Beit Hanoun.

Was wir vorfanden, war ein endloser Horizont der Zerstörung. Die Menschen lebten unter Plastikplanen oder in den Trümmern von Gebäuden. Schulen waren zerstört worden. In Teilen von Beit Hanoun war das gesamte Gebiet entvölkert und verwüstet worden. Es herrschte ein tödlicher Mangel an sauberem Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Zugang zu medizinischer Versorgung.

Es war bereits zu einer Massenhungersnot gekommen. Alle, mit denen wir sprachen, baten uns um Lebensmittel. Die Menschen auf der Straße winkten uns zu, um etwas zu essen zu bekommen. Die israelischen Behörden verweigerten weiterhin die Einfuhr von Hilfsgütern, obwohl wir vor den tödlichen Zuständen gewarnt hatten.

Wir fanden Leichen von Menschen, die getötet worden waren, weil sie sich israelischen Kontrollpunkten zu sehr genähert hatten. Ihre Überreste wurden von Katzen und Hunden gefressen. Auf einer Mauer, die in einem zerstörten Haus noch stand, fanden wir das Wort „Rache” in hebräischer Schrift, darunter stand das Datum 7. Oktober 2023.

Der Zweck einer solchen Erkundungsmission ist es, über die humanitäre Lage vor Ort zu berichten. Das Ziel ist es, die Realität genau wiederzugeben, nicht politische Ausgewogenheit. Die Bilder, die ich während dieser Reise aufgenommen habe, sind unverfälschte Beweise für die damaligen Zustände im Norden Gazas. Einige, die Leichen zeigen, die unter freiem Himmel verwesen mussten, sind zu grausam, um sie zu zeigen. Eine Auswahl davon wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Viele dieser Szenen waren bereits von palästinensischen Journalisten festgehalten worden, aber auch sie wurden als voreingenommen abgetan.

Fast genau zwei Jahre später hat sich die Lage noch weiter verschlechtert. Der israelische Angriff hat den Norden Gazas noch mehr zerstört, dem Erdboden gleichgemacht und entvölkert – die UNO schätzt, dass über 81 % aller Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt wurden. Vieles von dem Wenigen, das hier gezeigt wird, ist inzwischen verschwunden.

Eine teilweise zerstörte Schule mit Müll- und Trümmerhaufen entlang der Straßen in Jabaliya. Die Schule verfügte weder über sauberes Wasser noch über sanitäre Einrichtungen und wurde von vertriebenen Palästinensern als Notunterkunft genutzt. 31. Januar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Das Innere einer Schule in Jabaliya mit ausgebrannten Fahrzeugen und Trümmern im Innenhof. Die Schule, die kürzlich von israelischen Streitkräften angegriffen worden war, wurde weiterhin als Notunterkunft genutzt. In der Schule gab es weder sauberes Wasser noch sanitäre Einrichtungen. 31. Januar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Vertriebene Familien schützen sich mit Stoffresten und Plastikplanen vor der Kälte in den Trümmern ihrer zerstörten Häuser in Jabaliya. 31. Januar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Ein zerstörter Wassertankwagen auf einer Straße in Beit Lahia. 31. Januar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Die Leichen zweier Palästinenser, die von israelischen Streitkräften getötet wurden, liegen neben Panzerspuren in der Nähe des Netzarim-Korridors, der den Norden und Süden des Gazastreifens trennt. Die Leichen sind teilweise von Hunden und Katzen angefressen. 31. Januar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Eine teilweise zerstörte Schule in Beit Hanoun. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Eine zerstörte Schule mit einem Wandgemälde einer weißen Taube, das noch immer in Beit Hanoun steht. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Eine teilweise zerstörte Schule, umgeben von Trümmern in Beit Hanoun. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Zerstörte Gebäude in Beit Hanoun. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Ein teilweise zerstörtes Gebäude in einem entvölkerten Viertel von Beit Hanoun. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Ein zerstörtes Viertel in Beit Hanoun, wo Straßenhunde auf der Suche nach Leichen durch die zerbombten Gebäude streiften. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Eine Wand in einem palästinensischen Haus in Beit Hanoun, das Soldaten der Golani-Brigade als Stützpunkt genutzt hatten. Auf der Wand steht in hebräischer Schrift das Wort „Rache“ mit dem Datum 7. Oktober 2023 darunter. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Zerstörte Gebäude bis zum Horizont, soweit in Beit Hanoun sichtbar. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)

Die Leiche eines Mannes, der in der Nähe des Nitzarim-Übergangs getötet wurde. 1. Februar 2024. (Foto: Jonathan Whittall.)