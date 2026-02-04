US-Gesandte weigerten sich, über „apokalyptische“ Zustände in Gaza zu berichten. Exklusive Fotos zeigen die Realität, die sie verschwiegen haben

Von Jonathan Whittall
Die US-Botschaft in Jerusalem unterdrückte einen Bericht vom Februar 2024 über den Norden Gazas, weil er „nicht ausgewogen“ sei. Diese Fotos von der Erkundungsreise der Vereinten Nationen sind ein visueller Beweis für die dort herrschenden Zustände.
Im Februar 2024, etwas mehr als drei Monate nach Beginn des Krieges Israels gegen Gaza, blockierten der US-Botschafter in Israel, Jack Lew, und seine Stellvertreterin, Stephanie Hallett, laut Reuters ein internes Telegramm, das für eine breitere Verteilung unter hochrangigen Beamten der Biden-Regierung bestimmt war und in dem gewarnt wurde, dass sich der Norden Gazas in eine „apokalyptische Einöde” verwandelt habe. Lew und Hallett blockierten Berichten zufolge das Telegramm, das die Folgen des israelischen Angriffs in erschreckenden Details beschrieb, weil sie es für unausgewogen hielten.
Das Telegramm wurde von Mitarbeitern der US-Agentur für internationale Entwicklung verfasst und basierte auf einer zweiteiligen humanitären Erkundungsmission eines kleinen Teams der Vereinten Nationen, das das Gebiet am 31. Januar und 1. Februar 2024 besuchte.
Ich war Teil dieser Mission.
Der nördliche Gazastreifen stand seit über drei Monaten unter vollständiger Belagerung, als wir im Januar 2024 endlich einreisen durften. Wir fuhren durch Gaza-Stadt, Beit Lahia, Jabaliya und Beit Hanoun.
Was wir vorfanden, war ein endloser Horizont der Zerstörung. Die Menschen lebten unter Plastikplanen oder in den Trümmern von Gebäuden. Schulen waren zerstört worden. In Teilen von Beit Hanoun war das gesamte Gebiet entvölkert und verwüstet worden. Es herrschte ein tödlicher Mangel an sauberem Trinkwasser, Nahrungsmitteln und Zugang zu medizinischer Versorgung.
Es war bereits zu einer Massenhungersnot gekommen. Alle, mit denen wir sprachen, baten uns um Lebensmittel. Die Menschen auf der Straße winkten uns zu, um etwas zu essen zu bekommen. Die israelischen Behörden verweigerten weiterhin die Einfuhr von Hilfsgütern, obwohl wir vor den tödlichen Zuständen gewarnt hatten.
Wir fanden Leichen von Menschen, die getötet worden waren, weil sie sich israelischen Kontrollpunkten zu sehr genähert hatten. Ihre Überreste wurden von Katzen und Hunden gefressen. Auf einer Mauer, die in einem zerstörten Haus noch stand, fanden wir das Wort „Rache” in hebräischer Schrift, darunter stand das Datum 7. Oktober 2023.
Der Zweck einer solchen Erkundungsmission ist es, über die humanitäre Lage vor Ort zu berichten. Das Ziel ist es, die Realität genau wiederzugeben, nicht politische Ausgewogenheit. Die Bilder, die ich während dieser Reise aufgenommen habe, sind unverfälschte Beweise für die damaligen Zustände im Norden Gazas. Einige, die Leichen zeigen, die unter freiem Himmel verwesen mussten, sind zu grausam, um sie zu zeigen. Eine Auswahl davon wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Viele dieser Szenen waren bereits von palästinensischen Journalisten festgehalten worden, aber auch sie wurden als voreingenommen abgetan.
Fast genau zwei Jahre später hat sich die Lage noch weiter verschlechtert. Der israelische Angriff hat den Norden Gazas noch mehr zerstört, dem Erdboden gleichgemacht und entvölkert – die UNO schätzt, dass über 81 % aller Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt wurden. Vieles von dem Wenigen, das hier gezeigt wird, ist inzwischen verschwunden.