Geheime EU-Mail enthüllt: Brüssel koordinierte Impf-Narrative direkt mit Big Tech

Interne EU-Mail enthüllt: Wie Brüssel die Kontrolle über öffentliche Meinung organisierte

Ein internes Schreiben aus dem Oktober 2020 wirft ein beunruhigendes Licht auf das Verhältnis zwischen der European Commission und den größten Tech-Konzernen der Welt. Die E-Mail stammt aus dem Kabinett der damaligen EU-Vizepräsidentin Věra Jourová und richtet sich direkt an Plattformen wie Google, Facebook, Twitter, Microsoft und ByteDance.

Der Inhalt ist eindeutig: Die EU bittet die Konzerne um vertrauliche Zuarbeit zur Bekämpfung sogenannter „Desinformation“ rund um Covid-Impfungen und Tests – ausdrücklich außerhalb der Öffentlichkeit. Gefordert werden Daten zu Narrativen, Nutzerreaktionen, Trends und Prognosen, um einen „gezielten Arbeitsplan“ zu entwickeln. Die Informationen sollten nicht mit der Bevölkerung geteilt werden.

🇪🇺🇺🇸 2020 EU Email: Brussels Sweet-Talks Big Tech for Secret Anti-Vax Data While Asking for Free Official Promo Spots



In October 2020, a senior aide to Věra Jourová sent an urgent “kind request” to the top brass at Facebook, Twitter, Google, TikTok, and Microsoft, asking for… https://t.co/ZtrSJbEQz6 pic.twitter.com/3X8B20tmPg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 4, 2026

Besonders brisant ist eine Passage, in der die Plattformen gebeten werden, Änderungen ihrer Nutzungsbedingungen und Moderationspraktiken offenzulegen – explizit inklusive Promotion und Demotion von Inhalten, also algorithmischer Auf- oder Abwertung. Damit wird deutlich: Es ging nicht nur um Informationsaustausch, sondern um aktive Steuerung von Sichtbarkeit und Reichweite politischer Inhalte.

Die politische Dimension wird offen benannt. Die Absenderin versichert, sie handle mit Zustimmung der Vizepräsidentin und im Wissen des Kommissionspräsidenten. Es handelt sich also nicht um eine Einzelinitiative, sondern um exekutiv abgestimmte Politik auf EU-Ebene. Der gesetzte Zeitdruck unterstreicht den operativen Charakter: Die Plattformen sollten binnen weniger Tage liefern.

Was dieses Dokument offenlegt, ist der Umbau der digitalen Öffentlichkeit: Staatliche Stellen definieren Problemnarrative, private Konzerne setzen diese über Algorithmen durch – ohne demokratische Debatte, ohne Transparenz, ohne rechtliche Kontrolle. Die Grenze zwischen Regulierung und Meinungslenkung verschwimmt.

Die Mail bestätigt, was lange bestritten wurde: Die EU agierte während der Pandemie nicht nur als Informationsgeber, sondern als Koordinator eines informellen Zensur- und Kontrollnetzwerks, das tief in die Kommunikationsinfrastruktur der Bürger eingriff. Nicht durch Gesetze – sondern durch Hinterzimmerabsprachen mit Plattformmonopolisten.

Damit stellt sich eine grundlegende Frage: Wer kontrolliert die öffentliche Meinung in Europa – gewählte Parlamente oder exekutive Netzwerke aus Politik und Big Tech?

Das Dokument liefert darauf eine verstörend klare Antwort,