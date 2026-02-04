Doug Casey über Venezuela, Öl und Amerikas Versuch, China aus seinem Hinterhof zu drängen

Doug Casey

International Man: Präsident Trump rechtfertigte die Operation und die Gefangennahme von Nicolas Maduro mit der Begründung, es gehe um Drogenhandel und illegale Migration.

Was ist das wahre Ziel der US-Beteiligung in Venezuela?

Doug Casey:

Die Lügen, die die US-Regierung über Venezuela verbreitet hat, sind beschämend. Das Ausmaß des Drogenhandels in und aus Venezuela ist geringfügig. Aber die Tötung von mindestens 80 Menschen auf hoher See ohne Beweise für ein Fehlverhalten ist sehr ernst. Wir werden vielleicht nie die ganze Wahrheit erfahren, aber Drogen haben wenig oder gar nichts damit zu tun.

Es könnten Venezuelas Ölressourcen sein. Beachten Sie, dass ich „Ressourcen“ gesagt habe, nicht „Reserven“. Das sind klar definierte technische Begriffe im Bergbau- und Ölgeschäft. Eine „Ressource“ bedeutet lediglich, dass ein Mineral existiert. Das ist etwas völlig anderes als eine „Reserve“, also eine Ressource, die zu bestehenden Preisen mit vorhandener Technologie wirtschaftlich gefördert werden kann.

Die 300 Milliarden Barrel Öl, die in der Presse immer wieder erwähnt werden, sind praktisch aus dem Nichts entstanden, nachdem der Ölpreis 2008 kurzzeitig 140 Dollar pro Barrel erreicht hatte. Die Venezolaner erhöhten ihre Reserven willkürlich auf 300 Milliarden Barrel – aus politischen Gründen, nicht aus geologischen. Und seitdem hat jeder diese Zahl sklavisch und dumm wiederholt. Was wir sicher wissen, ist, dass unter den sozialistischen Regimen von Chávez und Maduro die Ölproduktion von 3 Millionen Barrel pro Tag auf unter 1 Million Barrel pro Tag gefallen ist. Das liegt daran, dass die meisten kompetenten Ölexperten das Land in den letzten 30 Jahren verlassen haben, alte Anlagen kaum gewartet wurden und es keine neuen Investitionen gab. Das Regime hat den gesamten Cashflow genutzt, um an der Macht zu bleiben.

Die Reserven liegen derzeit wahrscheinlich bei etwa 30 Milliarden Barrel – also bei 10 % der angepriesenen Zahl. Paradoxerweise könnten die Ressourcen auf eine Billion gestiegen sein, da Technologie die Entdeckung und Förderung verbessert hat. Aber wer weiß das schon? Das ist reine Spekulation. Unterm Strich gibt es derzeit wenig wirtschaftlich nutzbares Öl in Venezuela. Und ihre eine Million Barrel pro Tag sind ein Rundungsfehler gegenüber der weltweiten Produktion von etwa 82 Millionen Barrel pro Tag.

Trump, wie er nun einmal ist, hat vielleicht einfach keine persönliche Beziehung zu Maduro und findet ihn lästig. Aber ich muss sagen, es war clever, Maduro einfach zu entführen und eine chaotische Invasion zu vermeiden. Maduro war ein schleimiger Krimineller, und gut, dass er weg ist. Die Kriminellen, die an der Macht geblieben sind, angeführt von der ehemaligen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, werden wahrscheinlich tun, was man ihnen sagt, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Und es dient als Beispiel für andere Regierungen – beugt euch The Donald, oder ihr könnt die Nächsten sein.

Natürlich ist das, was die USA mit Venezuela machen, nichts Neues in der Weltgeschichte und vergleichsweise harmlos. Schon zur Zeit des Peloponnesischen Krieges bestand Athen darauf, dass sich die Insel Melos dem Delischen Bund im Krieg gegen Sparta anschließt. Melos erklärte, neutral bleiben zu wollen. Athen stellte den Meliern ein Ultimatum, und die Melier kamen dem nicht nach. Daraufhin griff Athen – die ursprüngliche aufgeklärte „Stadt auf dem Hügel“ – an und tötete oder versklavte die gesamte Bevölkerung.

Thukydides sagte: „Die Starken tun, was sie wollen, und die Schwachen erleiden, was sie müssen.“ Das war in der gesamten Geschichte so, und es ist heute so. Trump weiß nichts über Geschichte, aber er hat die Straßeninstinkte eines Schlägers – und das kann funktionieren. Eine Zeit lang …

International Man:

Was halten Sie vom US-Interesse an Venezuelas Öl? Geht es um die Kontrolle eines strategischen Vermögenswertes oder darum, Rivalen wie China Einfluss zu verwehren?

Doug Casey:

Venezuela hat zwar viele Kohlenwasserstoffe, aber was nicht sehr bekannt ist: Ihr Öl ist sauer (es enthält viel schädlichen Schwefel) und schwer (es ist sehr viskos und geht in Richtung Teer). Das macht seine Förderung und Raffination besonders teuer.

Um venezolanisches Öl zu nutzen, insbesondere nach 30 Jahren ohne Investitionen und Misswirtschaft, wären Dutzende Milliarden nötig, um die veralteten Anlagen zu renovieren und zu modernisieren. Aber welches Unternehmen würde freiwillig eine solche Investition in einem notorisch instabilen Land tätigen, während es mit leichtem, süßem Öl direkt in den USA kaum Geld verdient?

Wie der Vorsitzende von Exxon Trump sagte – was Trump sehr verärgerte – ist Venezuela „nicht investierbar“, weil es so instabil ist. Niemand kann sagen, wann Stabilität nach Venezuela zurückkehren wird. Ich war im Laufe der Jahre drei- oder viermal dort und kann nur sagen, dass ich keinerlei Wunsch habe, nach einer „Krisen-Investitions“-Gelegenheit zu suchen. Das sage ich aus einem halben Dutzend Gründen, die wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen können.

Vielleicht will Trump Venezuela „führen“, weil er glaubt, eine höhere Produktion werde die Energiepreise niedrig halten. Vielleicht – in 20 oder 30 Jahren. Aber bis dahin wird die ganze Welt radikal anders aussehen. In der Zwischenzeit geht fast die gesamte venezolanische Produktion nach China. Eine Million Barrel pro Tag minderwertigen Öls von der anderen Seite der Welt ist für China nicht besonders wichtig, aber sie hätten sicher gern eine Rendite auf – oder die Rückzahlung von – den angeblich 80 Milliarden Dollar, die sie dort investiert haben.

Venezolanisches Öl ist für die USA oder amerikanische Ölkonzerne unwichtig. Und der venezolanische Drogenhandel ist eine Erfindung. Ich denke, Trump ist hauptsächlich einmarschiert, um allen zu zeigen: „Wer ist hier der Daddy?“ Ja, das ist es … Das hat für die USA in der Vergangenheit immer hervorragend funktioniert.

International Man:

Sehen Sie die US-Aktionen in Venezuela als Teil einer größeren Wende, um die Vorherrschaft über den amerikanischen Kontinent wieder zu behaupten und die westliche Hemisphäre in einer zunehmend multipolaren Welt als strategische Festung zu behandeln?

Doug Casey:

Es ist schon ironisch. Obwohl die USA nur 4 % der Weltbevölkerung ausmachen, ihre Fiatwährung scheitert, ihre Regierung bankrott ist und sie seit Jahrzehnten deindustrialisiert werden, glauben sie, nicht nur die Hemisphäre, sondern den gesamten Planeten kontrollieren zu können. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Trump darauf besteht, das Budget des Kriegsministeriums um 50 % auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen …

Aber was denken die Mittel- und Südamerikaner darüber, als Teil des US-Imperiums betrachtet und direkt kontrolliert zu werden? Ich glaube, sie würden lieber mit China zusammenarbeiten. China stellt absolut keine direkte militärische, wirtschaftliche oder kulturelle Bedrohung für Lateinamerika dar – die USA hingegen schon. Außerdem haben die Latinos es den USA immer übel genommen, dass diese bei zahlreichen Gelegenheiten die Marines oder die CIA geschickt haben, um sie zu schikanieren.

Sie lehnen es ab, Teil des größeren amerikanischen Imperiums zu sein, vor allem wenn ihnen der volle Zugang zu billigen chinesischen Waren verwehrt wird – was offensichtlich Teil dessen ist, was in Trumps zunehmend größenwahnsinnigem Kopf als 4D-Schach durchgeht. Auch wenn die USA Venezuela gern zu einem Teil ihres wackeligen Imperiums machen würden, bezweifle ich, dass die Venezolaner oder irgendein anderes lateinamerikanisches Land das genauso sehen.

Die Entführung Maduros, ebenso wie die ähnliche Invasion Panamas und die Entführung Noriegas 1989 oder Grenadas 1983, bringt sie dazu, China gegenüber den USA wohlgesonnener zu sein. Es gibt sehr wenig, was sie aus den USA kaufen können, das China nicht viel billiger und mit geringerem Risiko liefern kann.

International Man:

Wie viel von Washingtons Venezuela-Politik dreht sich tatsächlich um Chinas wachsenden wirtschaftlichen und politischen Einfluss in Lateinamerika, und glauben Sie, dass die USA spät oder verzweifelt auf diesen Wandel reagieren?

Doug Casey:

Ziemlich viel, tatsächlich. Die US-Regierung will China schaden – sowohl im eigenen Hinterhof durch ein Eingreifen in Taiwan als auch, indem sie China aus der westlichen Hemisphäre heraushält.

Ich fürchte, wir werden dabei scheitern, denn aus lateinamerikanischer Sicht ist China militärisch, wirtschaftlich und kulturell nicht bedrohlich. Es ist eine riesige Kapitalquelle und bietet sehr günstige Handelsbedingungen. Nichts davon gilt heute noch für die USA.

International Man:

Wenn es den USA gelingt, die Kontrolle über Venezuela und die Region insgesamt zu verschärfen, welche langfristigen Folgen hätte das wirtschaftlich und politisch – sowohl für die Amerikaner als auch für die lateinamerikanischen Staaten selbst?

Doug Casey:

Der Versuch, Lateinamerika unter der sogenannten Donroe-Doktrin in einen Schraubstock zu nehmen, ist eine schlechte Idee. Es wird die USA Milliarden kosten, „Lateinamerika zu verteidigen“, so wie die NATO – die nach dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 hätte aufgelöst werden müssen – die USA Hunderte Milliarden Dollar gekostet hat, um Europa zu „verteidigen“.

Die Lateinamerikaner werden es den USA übel nehmen, andere Länder fernhalten zu wollen – genauso wie die Amerikaner es den Briten übel nahmen, dass sie vor der Revolution andere Länder daran hinderten, mit den US-Kolonien Handel zu treiben. Das war eine der Hauptursachen der Amerikanischen Revolution.

Lateinamerikanische Regierungen zu zwingen oder zu bestechen, Washingtons Vorgaben zu erfüllen, wird die USA Dutzende Milliarden kosten, die sie nicht haben. Das ist besonders unklug zu einer Zeit, in der die roten und die blauen Lager in den USA am Rande von etwas stehen, das einem Bürgerkrieg ähnelt.

Der Versuch, Venezuela zu „führen“, ist aus jeder Perspektive eine schlechte Idee. Vor allem, während die US-Regierung gleichzeitig in einem halben Dutzend anderer Regionen der Welt ähnliche Abenteuer betreibt.

