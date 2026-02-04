Epstein-Akten: FBI-Quelle zeigt Verbindung zwischen Epstein, Dershowitz und geheimdienstlichen Strukturen her – Kushner-Brüder als ehemalige Schüler genannt

Indizien sprechen dafür, dass Epstein für einen Geheimdienst arbeitete

Was die Akten zeigen – und was sie über Geheimdienste, Erpressung und institutionelles Wegsehen verraten

Jeffrey Epstein war kein isolierter Sexualstraftäter, der im Schatten operierte. Die inzwischen veröffentlichten Akten, E-Mails, Zeugenaussagen und FBI-Berichte zeichnen ein anderes Bild: das eines international agierenden Netzwerks, eingebettet in Elitenkreise, abgesichert durch politische Kontakte – und bekannt bei US-Behörden.

Ein global operierendes System

Epsteins Aktivitäten beschränkten sich nicht auf Florida oder New York. Sie reichten von Privatinseln in der Karibik über Residenzen in Paris und New Mexico bis zu Kontakten und Reisen in Europa, dem Nahen Osten und Osteuropa. In Dokumenten und Zeugenaussagen tauchen wiederholt Hinweise auf Auslandsaufenthalte, internationale Finanzströme und jurisdiktionsübergreifende Strukturen auf – klassische Merkmale von Operationen, die auf Abschirmung und Rechtszersplitterung setzen.

Erpressung statt Einzeltat

Zentral ist die immer wieder beschriebene Erpressungslogik: Minderjährige, hochrangige Gäste, kompromittierende Situationen, Dokumentation. Diese Methode ist kein Zufall, sondern ein bekanntes Instrument zur Machtabsicherung. Mehrere veröffentlichte Texte, Aussagen und interne Hinweise deuten darauf hin, dass Epstein Zugänge sammelte – zu Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien – und diese Hebel strategisch nutzte.

Geheimdienstliche Nähe – als Vorwurf dokumentiert

Confirmed: Epstein trained as a spy under Israeli Prime Minister. The FBI knew the entire time. pic.twitter.com/AHD382P0ee — Israel Exposed (@xIsraelExposedx) February 4, 2026

Besonders brisant sind FBI-Berichte (FD-1023), in denen vertrauliche Quellen behaupten, Epstein habe als Geheimdienst-Asset fungiert und enge Kontakte zu US- und verbündeten Diensten, darunter israelische Akteure, unterhalten. Diese Angaben sind nicht verifiziert – entscheidend ist jedoch: Das FBI kannte diese Vorwürfe und dokumentierte sie. Sie galten intern als relevant genug, um festgehalten zu werden. Hier zu finden.

Zusätzlicher brisanter Aspekt: Kushner, Dershowitz und Geheimdienstvorwürfe

In den veröffentlichten FBI-Quellenberichten (FD-1023) wird zudem ein weiterer sensibler Zusammenhang erwähnt. Eine vertrauliche Quelle gibt an, dass Jared und Josh Kushner Schüler des Juraprofessors Alan Dershowitz gewesen seien. Dershowitz selbst wird in dem Bericht von der Quelle als „Mossad-kooptiert“ bezeichnet – eine schwere, nicht verifizierte Behauptung, die jedoch vom FBI dokumentiert wurde.

Die Quelle stellt damit einen direkten Zusammenhang zwischen Dershowitz, den Kushner-Brüdern und geheimdienstlichen Strukturen her und verknüpft diesen Kontext mit Jeffrey Epstein, den Dershowitz juristisch vertreten hatte.

💥🔯 Ehemaliger CIA-Offizier: „Jeffrey Epstein war ein Mossad-Spion“



Jeffrey Epstein war ein Mossad-„Zugangsagent“, kein einsamer Krimineller — eine schockierende neue Behauptung, die der ehemalige CIA-Offizier John Kiriakou während eines Interviews im Podcast „The Diary of a… pic.twitter.com/PtmF0BfMnn — Don (@Donuncutschweiz) February 2, 2026

Schutz nach oben

Der mildeste Ausdruck dieses Systems war der berüchtigte Nichtverfolgungsdeal von 2008. Trotz schwerer Vorwürfe, zahlreicher Opfer und klarer Indizien blieb Epstein jahrelang faktisch unbehelligt. Die Frage lautet nicht mehr, ob Behörden versagt haben – sondern warum. Die Akten legen nahe, dass politische Rücksichtnahmen, internationale Verflechtungen und institutionelle Interessen eine konsequente Strafverfolgung blockierten.

Technokratische Zukunftsphantasien

Hinzu kommen inzwischen publik gewordene E-Mails und Projektentwürfe, in denen Epstein über Biohacking, genetische Selektion und „Designerbabys“ sprach – inklusive Finanzierung, Geheimhaltung und Laboroptionen im Ausland. Auch hier fällt das Muster auf: Technik, Geld, Anonymität – und die Annahme, über gesellschaftlichen und ethischen Grenzen zu stehen.

Was bleibt

Die Gesamtschau der Veröffentlichungen zeigt: Epstein war Knotenpunkt, nicht Ausnahme. Seine Macht speiste sich aus globaler Mobilität, Erpressungspotenzial, politischer Nähe und institutionellem Wegsehen. Dass US-Behörden von zentralen Vorwürfen wussten, sie dokumentierten – und dennoch keine Konsequenzen folgten –, ist der eigentliche Skandal.

Es geht nicht nur um einen Täter. Es geht um ein System, das Missbrauch ermöglichte, schützte und international operierte – bis die Akten begannen, das Schweigen zu brechen.

