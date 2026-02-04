von Gerry Nolan

Drei Jahrzehnte lang bestand Washington darauf, dass innere Destabilisierung kein Akt des Krieges sei, wenn sie im Ausland angewendet werde. Man nannte es „Zivilgesellschaft“. Nun stellt man fest, dass Präzedenzfälle nicht um Erlaubnis bitten, um nach Hause zurückzukehren – und dieser Schock ist bereits auf den Straßen Minnesotas sichtbar.

Es geht hier nicht darum, dass Russland Unruhen in den Vereinigten Staaten orchestriert. Das tut es nicht. Dafür gibt es keine Beweise, und so zu tun, als sei es so, lenkt nur ab. Die unbequeme Wahrheit ist einfacher: Die Vereinigten Staaten stoßen im Inland auf die Folgen von Doktrinen, die sie über lange Zeit, im großen Maßstab und ohne Ausstiegsklausel gegen andere – vor allem gegen Russland – normalisiert haben. Das ist kein parteipolitisches Versagen. Es ist ein System, das sich selbst falsch liest.

In den 1990er-Jahren erlitt Russland einen Schock, den nur wenige moderne Gesellschaften unbeschadet überstanden hätten. Zwischen 1991 und 1998 schrumpfte das russische BIP um etwa 40–45 Prozent, die Industrieproduktion brach zusammen, und die Lebenserwartung von Männern fiel von rund 64 auf unter 58 Jahre. Zehnmillionen Menschen wurden in die Armut gestoßen. Strategische Staatsvermögen wurden zu Schleuderpreisen privatisiert, wodurch eine oligarchische Schicht entstand, die die Souveränität von innen aushöhlte. Parallel zu diesem wirtschaftlichen Trümmerfeld entstand ein dichtes Ökosystem westlich finanzierter NGOs, instrumentalisierter Medieninitiativen, juristischer Lobbygruppen, „Wahlbeobachter“ und Jugendbewegungen – offen finanziert über Strukturen wie die National Endowment for Democracy und USAID, deren kombinierte Budgets für „Demokratieförderung“ und Zivilgesellschaft bis Ende der 1990er-Jahre jährlich in die Milliarden gingen.

Nichts davon war verdeckt. Es wurde gefeiert. Hochrangige westliche Politiker sagten offen, dass diese Institutionen das täten, was Geheimdienste früher stillschweigend erledigt hätten. Die Logik war einfach: Innerer Druck war billiger und sauberer als Gewalt. Destabilisierung wurde als Reform umetikettiert, und die meisten Entscheidungsträger überzeugten sich selbst, dass dies das Ende der Geschichte sei.

Russland reagierte nicht sofort. Es wartete. Es beobachtete genau. Es machte sich Notizen.

Anfang der 2000er-Jahre – nach Serbien (2000), Georgien (2003), der Orangenen Revolution in der Ukraine (2004) und wiederholten Versuchen anderswo – zog Moskau eine Grenze. Ausländisch finanzierte politische NGOs wurden eingeschränkt oder ausgewiesen. Der Medienraum wurde konsolidiert. Externe Finanzierung innenpolitischer Aktivitäten wurde als Sicherheitsfrage behandelt, nicht als kultureller Austausch. Im Westen wurde dies als autoritäre Rückentwicklung verurteilt. Was weitgehend unbeachtet blieb: Russland reagierte nicht auf Rhetorik, sondern auf Präzedenzfälle, die sich oft genug wiederholt hatten, um nicht mehr zufällig zu wirken.

Dieser Präzedenzfall ist heute relevant.

Was die Vereinigten Staaten im Innern erleben, ist keine ausländische Subversion. Es ist doktrinärer Rückschlag – die Kehrseite ihrer eigenen tief fehlerhaften strategischen Annahmen. Die Brzezinski-Logik ging davon aus, dass innere Brüche etwas seien, das man zu Rivalen exportiert, insbesondere nach Russland, um sie schwach zu halten. Was nie ernsthaft durchdacht wurde, war, was geschieht, wenn ein System der Welt immer wieder beibringt, dass Legitimität bedingt ist, Autorität verhandelbar und innerer Druck ein legitimes politisches Instrument – und dann von einer dauerhaften Immunität im eigenen Land ausgeht. Die unausgesprochene Annahme war, dass Destabilisierung unbegrenzt externalisiert werden könne; der Fehler bestand darin zu glauben, das eigene System bleibe immun, sobald diese Werkzeuge normalisiert und legitimiert seien.

In der Realität funktionieren Systeme nicht so.

Wenn ein Hegemon lehrt, dass Legitimität durch NGOs untergraben werden kann, dass Narrative der Strafverfolgung grundsätzlich verdächtig sind, dass Straßendruck ein akzeptabler Hebel ist und dass Souveränität unter moralischer Rahmung nachgibt, sollte er nicht überrascht sein, wenn dieselben Mechanismen im Innern auftauchen. Es braucht keine äußere Hand. Es reichen Stress, systemische Fehlkalkulation, Hybris und Zeit.

Minnesota ist nicht bloß ein Signal; es ist der erste Fall, in dem föderale Gewalt, staatliche Autorität und massenhafte Straßenmobilisierung offen und wiederholt in einem einzigen operativen Raum kollidiert sind. In den vergangenen zwei Wochen (Januar 2026) wurden in Minneapolis zwei US-Bürger – Renée Good und Alex Pretti – in getrennten Vorfällen im Zusammenhang mit föderaler Einwanderungsdurchsetzung getötet. Die Details sind umstritten und werden noch jahrelang diskutiert werden. Unstrittig ist jedoch, was folgte und folgen wird: anhaltende Unruhen, offene Konfrontationen zwischen Bundesautorität und lokaler Führung sowie der Einsatz der Nationalgarde von Minnesota durch Gouverneur Tim Walz während einer föderalen Operation, die er öffentlich ablehnte. Sobald Gouverneure staatliche Kräfte im Schatten föderaler Durchsetzungsmaßnahmen einsetzen, geht es nicht mehr um Einwanderungspolitik. Es geht darum, wer tatsächlich die Kontrolle über Gewalt besitzt.

Die eigentliche Gefahr ist kein filmreifer Showdown zwischen Uniformen – auch wenn bei diesem Niveau an Entscheidungsfindung nichts ausgeschlossen ist. Die wirkliche Gefahr ist leiser und schlimmer: die Entstehung paralleler Legitimationsketten in Echtzeit. Staatliche Ermittlungen stellen föderale Narrative infrage. Gerichte hinken den Ereignissen am Boden hinterher. Medienökosysteme zerfallen, statt zu vermitteln. Die Menschen spüren es instinktiv – dieses brodelnde Unbehagen, wenn Ordnung technisch existiert, aber Kohärenz fehlt.

Das ist keine Farbrevolution im eigenen Land, sondern ein Systemversagen unter der Last von Präzedenzfällen.

Russlands Erfahrung ist hier relevant, nicht weil sie amerikanische Unruhen erklärt, sondern weil sie zeigt, wie Staaten reagieren, wenn innere politische Ökosysteme zu umkämpftem Terrain werden. Moskau kam zu dem Schluss, dass Souveränität präventiv durchgesetzt werden müsse. Washington ging davon aus, dass Legitimität sich immer selbst korrigiere, während es Legitimität im Ausland als etwas behandelte, das man unter Druck setzen kann. Diese Annahmen können nicht beide den Kontakt mit der Realität überstehen.

Was dies offenlegt, ist die Ironie im Zentrum der Geschichte: Washington verlangte von Russland, innere Destabilisierung als Preis der Modernität zu akzeptieren, und zeigte sich dann schockiert, als ähnliche Dynamiken unter dem eigenen Dach auftauchten.

Das ist kein Zusammenbruch im klassischen Sinne, aber es ist die Phase, die ihm historisch vorausgeht. Es sind Fehlkalkulationen auf Fehlkalkulationen – jede für sich überlebbar, in der Summe zersetzend. Und es geht weit über Parteien, Wahlen oder Persönlichkeiten hinaus. Systeme scheitern nicht, weil eine Fraktion gewinnt. Sie scheitern, weil die Regeln, die Autorität ordnen, schneller erodieren, als irgendjemand sie reparieren kann.

Hält diese Entwicklung an, wird sich die nächste Phase nicht als Krise ankündigen – sie wird bereits in Bewegung eintreten. Föderal-staatliche Konfrontationen sind keine Theorie mehr, sondern finden in Echtzeit statt. Einsätze der Nationalgarde in politischen Auseinandersetzungen sind keine Ausnahme mehr, sondern operative Realität. Seit 2020 kam es in über zwei Dutzend Bundesstaaten zu Nationalgarde-Einsätzen wegen innerer Unruhen – eine Häufigkeit ohne Beispiel in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Das öffentliche Vertrauen in föderale Institutionen liegt in mehreren Umfragen unter 30 Prozent, das Vertrauen in Kongress, Gerichte und föderale Strafverfolgung nahe historischen Tiefstständen. Straßenproteste sind in anhaltende Zusammenstöße übergegangen, und Gewalt ist nun auf allen Seiten präsent, während Legitimität von allen Seiten bestritten wird.

Untersuchungen überlappen sich ohne Auflösung. Gerichte hinken Ereignissen hinterher, die sie nicht mehr disziplinieren. Konkurrierende Narrative verhärten sich zu parallelen Ansprüchen rechtmäßiger Autorität, selektiv durchgesetzt nach Zuständigkeit, Zugehörigkeit und Moment. Das ist keine Normalisierung mehr – es ist Fragmentierung unter Druck. Die Geschichte zeigt, dass, sobald ein System dieses Stadium erreicht, Wiederherstellung nicht schrittweise erfolgt. Sie kommt erst nach einem Bruch – und zu weit höheren Kosten, als Prävention je erfordert hätte.

Imperien fallen selten, weil sie von jemandem ausmanövriert werden. Sie zerfallen, wenn die Werkzeuge, die sie im Ausland normalisiert haben – von juristischem Druck über Narrative-Kriegführung bis zur Erosion von Legitimität – nach Hause zurückkehren, ihrer moralischen Isolierung beraubt, im großen Maßstab wirksam und keiner einzigen Autorität mehr unterstellt.

Russland hat diesen Moment nicht orchestriert. Die Vereinigten Staaten haben ihn nicht beabsichtigt. Aber Absicht war noch nie das, was über Ergebnisse entscheidet.

Hüte dich vor den Präzedenzfällen, die du setzt. Denn Systeme erinnern sich daran, was sie zu tolerieren gelernt haben – und wenden es irgendwann zu Hause an.