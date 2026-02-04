Neun Behörden, ein Ausweis: Wie Regulierer das freie Internet abschaffen

Eine globale Koalition von Regulierungsbehörden verwandelt das offene Web still und leise in eine abgeschlossene Gemeinschaft, in der jeder Login mit einer Ausweiskontrolle beginnt.

Cam Wakefield

Bis du das hier liest, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass irgendwo – leise und mit viel bürokratischem Schulterklopfen – jemand versucht herauszufinden, wie alt du genau bist. Und nicht, weil er eine Überraschungsparty plant.

Nicht, weil du ihn darum gebeten hast. Sondern weil die neun Reiter der regulatorischen Apokalypse beschlossen haben, dass die Zukunft eines „sicheren“ Internets davon abhängt, dass jeder seinen Ausweis vorzeigt, als wolle er in einen besonders langweiligen Nachtclub hinein.

Das ist der Albtraum der „Altersverifikation“ (age assurance), ein Begriff so seelenlos-korporativ, dass man ihn förmlich in seine eigene PowerPoint seufzen hört.

Es ist ein weitläufiger, gallertartiger Klumpen aus biometrischer Schätzung, Dokumentenscans und KI-veredeltem Ratespiel, zusammengenäht zu einer großen globalen Initiative unter dem fröhlich klingenden Namen Global Online Safety Regulators Network, kurz GOSRN. Einprägsam.

Gegründet 2022 – vermutlich nachdem jemand bei Ofcom eine besonders öde Mittagspause hatte – zählt GOSRN inzwischen neun nationale Regulierungsbehörden, darunter das Vereinigte Königreich, Frankreich, Australien und die bekannte digitale Supermacht Fidschi, die sich zusammengetan haben, um ihre Regeln zur Feststellung zu vereinheitlichen, ob jemand zu jung ist, um „TikTok für Erwachsene“ zu sehen.

Derzeit wird die Gruppe von Irlands Coimisiún na Meán geleitet.

In diesem Monat veröffentlichte diese fröhliche Truppe von Regulierern ein „Positionspapier zur Altersverifikation und Online-Sicherheitsregulierung“.

Falls dieser Satz bei dir das Gefühl ausgelöst hat, die Zeit habe kurz aufgehört zu fließen: Du bist nicht allein. In diesem Dokumentenjuwel steckt ein Plan, gemeinsame Prinzipien zur Altersüberprüfung grenzüberschreitend durchzusetzen – einschließlich Unterstützung für biometrische Analysen, amtliche Ausweiskontrollen und den generellen Abbau von Anonymität im Namen des Kinderschutzes.

Aber keine Sorge: Es wird darauf bestanden, dass all das „präzise, zuverlässig, fair und nicht invasiv“ sein soll – was ungefähr so ist, als würde man sagen, man wünsche sich eine Kettensäge, die „sanft, exakt und flüsterleise“ ist.

Das Verkaufsargument ist natürlich: alles für die Kinder.

Doch hinter den Kulissen beginnt das verdächtig nach einer Überwachungsinfrastruktur auszusehen.

Die meisten dieser Werkzeuge stützen sich auf Gesichtserkennung, Drittanbieter für Identitätsnachweise und Datenbanken, die nicht nur dein Alter erraten, sondern dich auch speichern. Für immer.

In dem Moment, in dem du deinen Ausweis vorzeigst, um zu beweisen, dass du 18 bist, ist diese Information draußen – möglicherweise weitergegeben, möglicherweise gespeichert und sehr wahrscheinlich in ein Marketingprofil verwandelt.

Und sobald diese Maschinerie existiert, wird sie nicht bei Pornografie Halt machen. Das tut sie nie. Aufgabenausweitung ist das Einzige, was im Staat jemals wirklich effizient funktioniert. Wenn man deinen Ausweis prüfen kann, um Erwachsenen­inhalte zu blockieren, kann man ihn auch prüfen, um Inhalte zu blockieren, die man für „psychologisch schädlich“, „emotional belastend“ oder „finanziell riskant“ hält.

Nach GOSRNs eigenen Definitionen zählen zu diesen Kategorien Dinge, die deine soziale, emotionale oder sogar „psychologische“ Sicherheit beeinträchtigen könnten. Also im Grunde alles.

Ein Teil des Plans ist, all diese Systeme „interoperabel“ zu machen – was in Behördensprache schlicht heißt: „Du musst deine Seele nur einmal scannen lassen, und dann dürfen sie alle sie teilen.“ Ziel ist es, Unternehmen daran zu hindern, „Forum Shopping“ zu betreiben – also Länder zu wählen, die nicht darauf bestehen, bei jedem Login dein Gesicht zu scannen.

Stell dir vor, man hätte 1996 jemandem erzählt, das Internet werde eines Tages von einem globalen Sicherheitskomitee überwacht, das sicherstellt, dass du alt genug bist, um ein Kochvideo mit einem Schimpfwort anzusehen. Er hätte dir ins Gesicht gelacht – und dann eine .wav-Datei davon auf seine Geocities-Seite hochgeladen.

Aber hier sind wir.

Ofcom, die britische Regulierungsbehörde, ist voll dabei und zeigt bereits ihre neuen Muskeln. Im Rahmen des Online Safety Act hat sie 83 Untersuchungen eingeleitet und begonnen, Geldstrafen gegen Websites zu verhängen, die keine „hochwirksame Altersverifikation“ liefern. Das ist der Ausdruck. „Hochwirksam.“ Nicht „vernünftig“ oder „verhältnismäßig“. „Hochwirksam“ – im Sinne von industriestarker Bevormundung. Über das gesamte Internet sprühen, bis jeder unter 18 in einen algorithmischen Spielplatz eingepackt ist, der von einem Ausschuss entworfen wurde.

Das ist Teil dessen, was sie „Safety by Design“ nennen, tatsächlich aber ist es eine Regulierungsphilosophie, die alles im Internet vorgekaut, sterilisiert und algorithmisch genehmigt haben will.

Es ist ein stumpfes Instrument, geführt von Menschen, die glauben, das Web solle eine Mischung aus der Sesamstraße und LinkedIn sein. Das ist in Ordnung, wenn man das dynamischste Kommunikationswerkzeug aller Zeiten auf eine glorifizierte Werbebroschüre für Softdrink-Konzerne reduzieren möchte – aber weniger gut, wenn man an Dinge wie Privatsphäre, Meinungsfreiheit oder daran glaubt, nicht wie ein Krimineller behandelt zu werden.

Der alarmierendste Teil an all dem ist nicht die schlechte Technik oder der gönnerhafte Ton, sondern die schleichende Normalisierung digitaler Identitätsprüfungen als Eintrittspreis für das Online-Leben. Sobald dieses System gebaut ist, wird es schwer wieder abzubauen sein.

Man wird von dir erwarten, dass du beweist, wer du bist, wie alt du bist und was du sehen darfst. Jedes. Einzelne. Mal.

Anonymität? Die ist doch nur für Kriminelle und Sonderlinge, wusstest du das nicht? Echte Menschen melden sich mit ihren echten Namen an, verknüpft mit ihren echten Gesichtern, und benehmen sich wie brave kleine Nutzer im höflichen, sterilen Technostaat.

Und genau das ist der Plan. Alles eingewickelt in eine warme Decke aus Kinderschutz, beträufelt mit Besorgnis und serviert von einem Ausschuss, den niemand gewählt hat, der aber beschlossen hat, zu wissen, was für alle am besten ist.

GOSRN mag sagen, es fühle sich den Menschenrechten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. Aber seine Definition von „Online-Schaden“ ist so dehnbar, dass man damit Sarkasmus als Bedrohung der nationalen Sicherheit einstufen könnte.

Und sobald sich alle auf interoperable, identitätsbasierte Alterskontrollen geeinigt haben, werden wir nicht nur unsere Privatsphäre verloren haben. Wir werden sie freiwillig abgegeben haben – höflich lächelnd, weil man uns sagte, es sei für die Kinder.