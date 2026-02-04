Neue Videos am Mittwoch

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Ghislaine Maxwell sagt, 25 Epstein Komplizen haben geheime Vereinbarungen mit Opfern getroffen

Das Schweizer Fernsehen SRF lockt Gäste mit falschen Versprechen – Framing statt Journalismus?

Lawrow zerstört die billige Propaganda der EU und NATO

Die 48 Stunden, die alles verändert haben – Die Ära des Dollars ist VORBEI Trumps großer Neustart

Wenn Geld kein Eigentum mehr ist: Der digitale Euro erklärt | alphaTrio

Was die Medien Dir nicht erzählen – JD Vance (Really Graceful, 2024 – Deutsch)

Alex Pretti: Offizielle ICE-Version bricht zusammen

Rücknahme des „Verbrenner-Verbots“ ist ein Etikettenschwindel!

Dutzende neue mRNA-Impfstoffe sind in Vorbereitung!

2028 WENN DAS SYSTEM KIPPT?

Corona: Der blinde Fleck der Macht. Hans-Georg Maaßen im Film.

Shedding-Gefahr: Wird unser Immunsystem zu einem unkontrollierten Experiment?

Dr. Sabine C. Stebel enthüllt auf dem WHO-Symposium 2025 die Schattenseiten der modernen Wissenschaft

Was in den Medien fehlt: Der CIA-Putsch im Iran

Dein Leitfaden für die 5. Generation der Kriegsführung (Corbett Report 2023 – Deutsch)

„Ich vertrete die Rothschilds…“ (Really Graceful – Deutsch)

Das Imperium auf Beutezug: