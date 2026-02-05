Die Epstein-Akten: Noch mehr der vom Imperium „geschaffenen Realität“?

Ist diese programmierte Hexenjagd wirklich das, was Misstrauen gegenüber dem Establishment ausmacht?

Kit Knightly

Das Einzige, worüber derzeit alle sprechen wollen, sind die Epstein-Akten – die Millionen von Dokumenten und E-Mails, die von der US-Regierung über den ähm verstorbenen Jeffrey Epstein und seine zahlreichen hochrangigen Korrespondenzpartner veröffentlicht wurden.

Dass dies alles ist, worüber die Mainstream-Medien sprechen wollen, ist kaum überraschend – sie sind der Mund des Gehirns des Establishments. Dass es jedoch auch die alternativen Medien derart vollständig dominiert, finde ich etwas beunruhigend.

Haben wir wirklich überhaupt etwas gelernt?

Chomsky ist ein Bösewicht, weil er freundlich war, Finkelstein ein Held, weil er Epstein zum Teufel geschickt hat. Mandelson ist zurückgetreten. Schon wieder. Bill Gates hat sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen. Elon ist „zu autistisch“, um ein Pädophiler zu sein (und hat dabei versehentlich bestätigt, dass die E-Mails echt waren. Ups).

Wie immer vorhersehbar hat sich das Ganze zu einer Übung im Partei-Ergreifen entwickelt.

Die Leute durchsuchen die Dokumente nach ihren Favoriten und führen Buch. Starmer wird 33-mal erwähnt, Farage 41-mal, Putin über tausendmal.

Diese binäre Logik setzt sich auch in der Geopolitik fort.

Während die Mainstream-Kommentatoren behaupten, „Epstein war ein russischer Agent, der mit Putin zusammenarbeitete“, wollen diejenigen, die es besser wissen, über Maxwell, den Mossad und Israel sprechen.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Letzteres zumindest teilweise zutrifft, doch beides – so scheint es mir – tappt in die Falle, die Diskussionsbedingungen von oben vorgeben zu lassen.

Die Frage, zu der ich in meinem Kopf immer wieder zurückkehre, lautet: „Warum sollten wir akzeptieren, dass irgendetwas in diesen E-Mails überhaupt von Bedeutung ist?“

Alles, was wir hier haben, ist das, was das US-Justizministerium uns geben will. Geprüft, geschwärzt oder sogar erfunden.

Wir sollten davon ausgehen, dass es bestenfalls irrelevant und schlimmstenfalls vollständig irreführend ist. Propaganda – genau wie alles andere, was vom FBI über das Justizministerium bis zur New York Times weitergereicht wird. Eine Geschichte mit einem Zweck.

Und dennoch herrscht eine fiebrige, quasi-hexenjagdartige Atmosphäre, die sich am besten an den empörten Reaktionen auf Aussagen wie diese zeigt:

…was nichts anderes als wahr ist. Allein ein paar Mal in Millionen von Seiten an Dokumenten erwähnt zu werden – von denen die überwältigende Mehrheit offenbar unerbittlich banal ist – ist kein Hinweis auf ein Verbrechen.

Ich würde sogar argumentieren, dass dieser Tweet eine konditionierte Reaktion testete. Jahrelang wird die Hexenjagd-Meute aufgehetzt, und dann sagt man: „Leute, nur weil die Ernte eures Nachbarn die Dürre überstanden hat, macht ihn das noch nicht zu einer Hexe.“

Und wenn die Leute dann unvermeidlich zurückschreien: „Doch, das tut es! Verbrennt die Hexe!“, lächeln sie zufrieden über einen gut erledigten Job.

Ich habe über das berühmte Zitat von Karl Rove nachgedacht:

„Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, erschaffen wir unsere eigene Realität. Und während ihr diese Realität studiert – so sorgfältig ihr wollt –, werden wir erneut handeln und weitere neue Realitäten erschaffen, die ihr dann ebenfalls studieren könnt, und so wird sich alles fügen.“

Wenn überhaupt, dann habe ich die Reaktion auf die Epstein-Veröffentlichung als beinahe entmutigend empfunden, weil sie zeigt, wie anfällig wir dafür sind, dass das Imperium unsere Realität erschafft – und lächelnd zusieht, während wir sie studieren.