Illegale Biolabore in Las Vegas und Kalifornien mit Verbindungen zu chinesischem Staatsbürger mit mutmaßlichen Militär-Zivil-Fusions-Verbindungen

Sam Cooper vom The Bureau,

Bundes- und lokale Behörden untersuchen mutmaßlich illegale biologische Labore in Las Vegas und im kalifornischen Central Valley, die mit einem chinesischen Staatsbürger in Verbindung stehen, dem von Kongressermittlern Beziehungen zu einem Militär-Zivil-Fusionsunternehmen der Volksrepublik China (VR China) vorgeworfen werden. Dieser Mann betrieb zuvor über ein Jahrzehnt hinweg eine systematische Technologie-Diebstahlsoperation aus British Columbia, wie kanadische Gerichte feststellten, bevor er mit einem Betrugsurteil in Höhe von 330 Millionen Dollar gegen ihn nach Süden floh.

Das FBI und das Las Vegas Metropolitan Police Department vollstreckten am Wochenende Durchsuchungsbefehle an zwei Wohnsitzen, die mit Jiabei „Jesse“ Zhu in Verbindung stehen – einem 62-jährigen chinesischen Staatsbürger, der bereits unter bundesstaatlicher Anklage steht, weil er ein illegales Biolabor in Reedley, Kalifornien, betrieben haben soll. Dieses Labor enthielt gekennzeichnete Proben von mindestens 20 infektiösen Erregern, darunter HIV, Tuberkulose und das, was der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas als „die tödlichste bekannte Form von Malaria“ bezeichnete.

Der Sheriff von Las Vegas, Kevin McMahill, bestätigte am Montag, dass Ermittler über 1.000 Proben biologischen Materials sichergestellt hätten, die „im Erscheinungsbild übereinstimmen“ mit den Gegenständen, die in der kalifornischen Einrichtung gefunden wurden.

„Das darf nicht weiter passieren“, sagte der Kongressabgeordnete Kevin Kiley nach der Razzia in Las Vegas und forderte umgehend Anhörungen zu einem parteiübergreifenden Gesetzentwurf, den er gemeinsam mit den Abgeordneten Costa und David Valadao eingebracht hatte. „Das illegale Biolabor, das gerade in Las Vegas ausgehoben wurde, wurde von derselben LLC und denselben chinesischen Staatsbürgern betrieben wie dasjenige, das in Reedley entdeckt wurde.“

Im Fall Reedley entdeckten Ermittler fast 1.000 bio-engineerte Labormäuse, infektiöse Erreger wie E. coli, Malaria, verschiedene Chemikalien, medizinischen Abfall, Blut, Gewebe-, Serum- und Körperflüssigkeitsproben sowie illegale Schwangerschaftstests, wie Kongressabgeordneter Jim Costa unter Verweis auf die Überprüfung des Sonderausschusses erklärte.

Grundbuchunterlagen zeigen, dass sowohl das Lagerhaus in Reedley als auch die Häuser in Las Vegas derselben Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehören, deren leitende Personen Zhu und sein Geschäftspartner Zhaoyan Wang sind. Beide sind chinesische Staatsbürger und sollen im April 2026 vor einem Bundesgericht wegen der Verteilung von Hunderttausenden falsch gekennzeichneter COVID-19- und anderer Testkits vor Gericht stehen.

Die Untersuchung des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas stellt Zhu als einen aus Kanada stammenden chinesischen Staatsbürger dar, der „mit staatlich verbundenen Unternehmen der VR China assoziiert“ sei und direkte Verbindungen zu staatlichen Betrieben sowie Militär-Zivil-Fusionsnetzwerken habe.

Fotos aus der Überprüfung zeigen Gefriertruhen, die mit zahlreichen kleinen Fläschchen und Probenbehältern gefüllt sind, die laut Bildunterschriften Blut und andere Flüssigkeiten enthalten. Zudem sind versiegelte Beutel mit offenbar abgekürzten Drogenbezeichnungen beschriftet (zum Beispiel „MDMA“, „Coca“ und „Met“), was darauf hindeutet, dass die Gefriertruhen sowohl zur Lagerung biologischer Materialien als auch mutmaßlich drogenbezogener Gegenstände genutzt wurden.

Der Bericht stellt fest, dass Zhu Anfang der 2000er-Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Henan Pioneer Aide Biological Engineering Company Limited tätig war – eines staatlich kontrollierten Unternehmens der VR China, dessen Eigentümerstruktur der Ausschuss nachzeichnete. Diese Struktur zeige eine Verflechtung mit staatlich verbundenen Finanzierungskanälen über die China Development Bank und ihre angeschlossenen Fonds, den National Council for Social Security Fund sowie die State-owned Assets Supervision and Administration Commission.

Der Bericht weist ausdrücklich auf militärische Bezüge hin und merkt an, dass wirtschaftlich Berechtigte über Durchleitungs-Joint-Ventures operierten, darunter die Henan Investment Group Company Limited, die der Ausschuss als „in die Militär-Zivil-Fusion involviert“ beschreibt.

Der Sonderausschuss dokumentierte, dass Zhus Arbeit im Bereich der Rindergenetik mit strategischen Prioritäten der VR China verknüpft war.

Wie Zhu in Dokumenten erklärte, die aus dem Reedley-Biolabor stammen, „versucht das Unternehmen, die Gelegenheit zu nutzen, eine operative Plattform für das rasche Wachstum der chinesischen Milchindustrie zu entwickeln und damit den Wunsch des [VR-chinesischen] Premierministers [und Mitglieds des Politbüros der KPCh] Wen Jiabao zu erfüllen, ‚jedem Chinesen, insbesondere Kindern, täglich ausreichend Milch bereitzustellen‘.“

Zu jener Zeit stand China vor einer akuten Milchkrise.

Lange bevor Bundesermittler im Dezember 2022 in Reedley Tausende von Fläschchen entdeckten, hatte sich Zhu in British Columbia als Architekt einer weitreichenden transnationalen Operation etabliert, die von Technologien zur Geschlechtsselektion bei Rindern bis hin zur genetischen Produktion – oder betrügerischen Darstellung einer solchen – von begehrten Wagyu-Rindern reichte, die für die Erzeugung von Kobe-Rindfleisch berühmt sind. Kanadische Gerichte dokumentierten dabei systematischen Betrug, der sich von Peking bis Québec erstreckte.

Gerichtsaussagen belegten, dass Zhu – operierend von Vancouver aus, während er zugleich die direkte Kontrolle über ein in Peking ansässiges Biotechnologieunternehmen behielt – ein Netzwerk über vier Länder hinweg aufbaute. Dieses umfasste genetische Manipulation von Rinderembryonen, das Reverse-Engineering amerikanischer proprietärer Technologie, die Fälschung von Produktionsunterlagen sowie die Führung dessen, was ein Zeuge als „zwei Buchhaltungen“ beschrieb – eine zur Vorlage beim amerikanischen Lizenzgeber, eine andere zur Abbildung der tatsächlichen Vorgänge.

Als alleiniger Anteilseigner und Direktor der in Vancouver ansässigen International Newtech Development Incorporated seit 1994 betrieb Zhu laut Gerichtsprotokoll mindestens neun Unternehmen: vier kanadische Firmen, fünf chinesische Gesellschaften, Holdinggesellschaften auf den Cayman Islands sowie US-Tochtergesellschaften. Zu diesen US-Tochtergesellschaften gehörte IND Lifetech (California) Inc., gegründet 2007 und betrieben von Fresno aus – derselben kalifornischen Stadt, in der Bundesbehörden fünfzehn Jahre später sein illegales Biolabor entdeckten.

Im operativen Zentrum stand die Beijing IND Embryontech Co. Ltd., ein Unternehmen, das Zhu in einer eidesstattlichen Erklärung vom März 2008 selbst als von ihm geleitet bezeichnete und bestätigte, er sei „der Chef“ der Pekinger Einheit. Die Gerichtsakten belegen, dass Zhu eine direkte unternehmerische Präsenz und Kontrolle in der Hauptstadt der Volksrepublik China aufrechterhielt, während er gleichzeitig die kanadische Staatsbürgerschaft besaß und in British Columbia lebte.

Das Urteil des Gerichts von British Columbia aus dem Jahr 2012 bestätigte die Klagen von XY LLC, einem in Colorado ansässigen Biotechnologieunternehmen, wonach JingJing Genetics und damit verbundene, von Zhu kontrollierte Gesellschaften das Unternehmen systematisch täuschten und Produktionszahlen massiv unterberichteten, um XY um erhebliche Lizenzgebühren für proprietäre Technologie zur Geschlechtsselektion bei Rindern zu bringen. Der leitende Ingenieur Kevin Xu, der von 2006 bis 2014 für die IND-Gruppe sowohl in Kanada als auch in China arbeitete, sagte aus, dass Zhu ihn direkt angewiesen habe, bestimmte proprietäre Komponenten von XY zu kopieren und beschädigte Düsentips bereits ab 2008 an chinesische Hersteller zu schicken – mit der Anweisung, diese nachzubauen und zu replizieren.

Am 1. Januar 2008 – als sich die Rechtsstreitigkeiten zuspitzten – wurden alle JingJing-Anteile an Zhus Schwager und einen Freund verkauft, beides Einwohner Chinas, in einer Transaktion, die das Gericht als Versuch wertete, Haftung zu umgehen. In Québec sagte die Finanzmanagerin Selen Zhou aus, dass das Embryoproduktionslabor mit der Herstellung von Wagyu-Rinderembryonen begonnen habe, während ein Laborarzt erklärte, er sei über diesen Wechsel nie informiert worden und habe weiterhin Exportzertifikate für Holstein-Embryonen unterzeichnet. Das Gericht stellte fest, dass das Labor tatsächlich weiterhin Holstein-IVF-Embryonen unter Nutzung der von XY lizenzierten Technologie produzierte, nicht Wagyu, wie es in gefälschten Produktionsunterlagen angegeben war.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass dieses Muster koordinierter Täuschung, des Reverse-Engineerings proprietärer Technologie, der Fälschung von Produktionsunterlagen, der Verschleierung von Vermögenswerten durch Scheingeschäfte und der unternehmerischen Manöver über mehrere Rechtsordnungen hinweg das darstellte, was der Richter als „Betrug epischen Ausmaßes“ bezeichnete. Das daraus resultierende Urteil über 330 Millionen kanadische Dollar spiegelte die systematische Abzweigung von Technologie aus Nordamerika zu chinesischen Fertigungspartnern unter Zhus zentraler Leitung wider. Anschließend floh Zhu in die Vereinigten Staaten.

Nach Angaben amerikanischer Gesetzgeber erhielt die Reedley-Einrichtung Millionenbeträge in unerklärlichen Überweisungen von chinesischen Banken, während das angebliche Geschäft – der Verkauf medizinischer Testkits – vollständig daraus bestand, gefälschte Kits aus China zu importieren und weiterzuverkaufen.

„Während der angebliche Zweck des Labors der Verkauf von Testkits war, bestand die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens darin, gefälschte Kits aus China zu kaufen und in den Vereinigten Staaten weiterzuverkaufen“, erklärte Kiley.

Die Reaktion der CDC löste scharfe Kritik im Kongress aus. Die Behörde weigerte sich zunächst, Anrufe von lokalen Beamten entgegenzunehmen, und lehnte es ab, Proben mit unbekanntem Inhalt zu testen. „Anfangs weigerte sich die CDC zu ermitteln und legte sogar auf, als lokale Beamte um Hilfe baten“, berichtete Kiley. „Nachdem Rep. Costa eingeschaltet wurde, führte die CDC eine Inspektion durch und fand ‚mindestens 20 potenziell infektiöse Erreger, darunter HIV, Tuberkulose und die tödlichste bekannte Form von Malaria‘. Dennoch unternahm die CDC keine Tests an irgendeiner Probe, selbst nicht an solchen mit unbekanntem Inhalt.“

Der Kongressabgeordnete Kevin Kiley (R-CA) führte die erschütternde Geschichte des illegalen Biolabors weiter aus:

Das illegale Biolabor, das gerade in Las Vegas ausgehoben wurde, wurde von derselben LLC und denselben chinesischen Staatsbürgern betrieben wie dasjenige, das in Reedley, Kalifornien, entdeckt wurde. Hier ist, was wir über das Reedley-Labor aus einem höchst verstörenden Bericht wissen, den ich beim Sonderausschuss zur Kommunistischen Partei Chinas angefordert habe.

Es wurde von einem internationalen Flüchtigen aus China namens Jiabei „Jesse“ Zhu betrieben. Nachdem er verschiedene staatsnahe Unternehmen in China geführt hatte, zog er nach Kanada, wo er Dutzende Firmen gründete, um „wertvolles amerikanisches geistiges Eigentum zu stehlen und unrechtmäßig“ nach China zu transferieren. Der Oberste Gerichtshof von British Columbia stellte fest, dass er „Betrug epischen Ausmaßes“ begangen habe, was zu einem Urteil über 330 Millionen Dollar führte. Danach floh er in die USA, nahm den Alias David He an und gründete mehrere weitere Unternehmen, darunter jenes hinter dem Biolabor. Er wurde 2023 angeklagt und befindet sich seither in Haft, seine Partner und andere Beteiligte jedoch nicht.

Das Reedley-Labor wurde im Dezember 2022 entdeckt, als eine Bauaufsichtsbeamtin auf ein verdächtiges Lagerhaus stieß. Darin fand sie zahlreiche chinesische Staatsbürger „in weißen Laborkitteln, mit Brillen, Masken und Latexhandschuhen“ sowie „Tausende Fläschchen biologischer Substanzen“ und 1.000 Mäuse. Später wurde bekannt, dass es sich dabei um „transgene“ Mäuse handelte, die „genetisch so verändert wurden, dass sie das COVID-19-Virus aufnehmen und übertragen“. Eine weitere Inspektion ergab „Blut-, Gewebe- und andere Körperflüssigkeitsproben sowie Seren“ sowie Tausende Fläschchen mit „mutmaßlichem biologischem Material“. Einige der Fläschchen waren mit den Namen infektiöser Erreger beschriftet, andere mit einem „Code“, der nie entschlüsselt wurde.

Zunächst weigerte sich die CDC zu ermitteln und legte sogar auf, als lokale Beamte um Hilfe baten. Nachdem Rep. Costa eingeschaltet wurde, führte die CDC eine Inspektion durch und fand „mindestens 20 potenziell infektiöse Erreger, darunter HIV, Tuberkulose und die tödlichste bekannte Form von Malaria“. Dennoch testete die CDC keine einzige Probe, selbst nicht solche mit unbekanntem Inhalt, was es „unmöglich machte, dass der Sonderausschuss die potenziellen Risiken, die diese Einrichtung für die Gemeinschaft darstellte, vollständig bewerten konnte“. Der Bericht des Sonderausschusses bezeichnet dies als „rätselhaft“. Später entdeckten lokale Beamte einen Kühlschrank im Labor mit der Aufschrift „Ebola“.

Während der angebliche Zweck des Labors der Verkauf von Testkits war, bestand die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens darin, gefälschte Kits aus China zu kaufen und in den Vereinigten Staaten weiterzuverkaufen. Damit gab es „keinen erkennbaren legitimen (oder auch nur gewinnorientierten kriminellen) Beweggrund für den Betrieb der illegalen Einrichtung“. Gleichzeitig erhielt Jesse Zhu, der Betreiber, „unerklärliche Zahlungen per Überweisung“ von chinesischen Banken.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass „niemand weiß, ob es weitere unbekannte Biolabore gibt, da kein Überwachungssystem existiert“. Nun wissen wir, dass es mindestens ein weiteres gab – aber wir wissen immer noch nicht, wie viele es insgesamt sind. Deshalb ist es entscheidend, dass der Kongress meinen parteiübergreifenden Gesetzentwurf verabschiedet, den ich gemeinsam mit Rep. Costa und Rep. Valadao eingebracht habe, um diese Labore aufzuspüren und alle zu schließen.