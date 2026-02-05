„Sie propagiert Völkermord“ – Musk attackiert linksextreme Politikerin, die offen zum Bevölkerungsaustausch aufruft und fordert, 500.000 Illegale einzubürgern

„Sie propagiert Völkermord. Völlig verachtenswert“, schrieb Elon Musk auf X

Irene Montero, eine Politikerin der linksextremen, einwanderungsfreundlichen Podemos-Partei, argumentiert, dass die Sánchez-Regierung nach der Gewährung einer Amnestie für 500.000 illegale Einwanderer diese nun zu spanischen Staatsbürgern machen und das Gesetz ändern sollte, damit sie an Wahlen teilnehmen können. Sie fordert ausdrücklich, die „Faschisten und Rassisten durch Einwanderer zu ersetzen“. Dafür sieht sie sich nun mit heftiger Kritik aus einem breiten Spektrum konfrontiert, darunter Elon Musk sowie zahlreiche europäische Politiker.

„Ich hoffe auf die Ersetzung, ich hoffe, wir können dieses Land von Faschisten und Rassisten mit Einwanderern säubern. Unabhängig von ihrer Hautfarbe, ob Chinesen, Schwarze oder Braune“, sagte Montero, wie die Tageszeitung El Mundo zitierte. In ihrer Rede griff sie rechte Parteien, darunter Vox und dessen Vorsitzenden Santiago Abascal, scharf an und bezeichnete deren Rhetorik als „rassistisch“ und „migrationsfeindlich“.

Der Anführer der spanischen Linksextremen macht aus einer Verschwörungstheorie im Grunde Tatsache. „Ich hoffe auf die Verdrängungstheorie, ich hoffe, wir können dieses Land von Faschisten und Rassisten mit Einwanderern befreien. Ganz gleich, welche Hautfarbe sie haben, ob chinesisch, schwarz oder braun.“

The leader of the Spanish far-left basically turns conspiracy theory into fact.



"I hope for replacement theory, I hope we can sweep this country of fascists and racists with immigrants. Whatever their skin color, whether Chinese, Black, or Brown." — Remix News & Views (@RMXnews) January 31, 2026

Montero sprach am Samstag bei einer Kundgebung in Saragossa, die im Vorfeld der Regionalwahlen in Aragón am 8. Februar organisiert wurde.

Die Entscheidung der sozialistischen Regierung Spaniens, den Aufenthalt von 500.000 illegalen Einwanderern im Land zu legalisieren, hat eine Welle der Empörung ausgelöst.

Nicht nur viele Spanier reagierten wütend auf ihre Aussagen, auch international sorgten sie für Aufmerksamkeit – unter anderem bei Elon Musk, der erklärte: „Sie propagiert Völkermord. Völlig verachtenswert.“

Diese Frau, die den Austausch der Weißen fordert, ist mit einem weißen Mann verheiratet und hat drei weiße Kinder. Dieser Verrat, nicht nur am eigenen Volk, sondern auch an den eigenen Kindern, kann nur als extreme Pathologie oder pure Bosheit – oder beides – bezeichnet werden.

This woman, who is calling for the replacement of White people, is married to a White man and has three White children.



This level of betrayal not just of your own people, but your own children, can only be qualified as extreme pathology or pure evil —or both. — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 1, 2026

Auch polnische Politiker äußerten sich zu ihren Aussagen.

„Das ist genau das Ziel der Linken und der Liberalen, die die EU regieren. Deshalb haben sie den Migrationspakt durchgedrückt. So viele neue Bürger wie möglich, importiert von außerhalb Europas – das ist ihre Hoffnung auf zusätzliche Stimmen bei Wahlen und den Erhalt der Macht“, kommentierte der PiS-Abgeordnete Paweł Jabłoński laut der polnischen Zeitung Do Rzeczy.

„Podemos ist euer Verbündeter in Europa, die Razem-Partei, Adrian Zandberg? Unterstützt ihr ebenfalls die Umsetzung der ‚Theorie des großen Austauschs‘?“, fragte der PiS-Abgeordnete Kacper Płażyński.

„Spanien sofort aus dem Schengen-Raum ausschließen!“, forderte Piotr Czak Żukowski von der Nationalbewegung. „Die Verleihung der Staatsbürgerschaft an Horden illegaler Einwanderer aus Afrika ist eine Bedrohung für ganz Europa“, betonte der Aktivist der Konföderation.