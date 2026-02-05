Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bezüglich der Epstein-Akten nichts unternommen wird.

Ich möchte Ihnen klarmachen, dass in Bezug auf den Inhalt der Epstein-Akten nichts unternommen wird.

Nichts.

Die in den Dokumenten genannten Personen werden keine Konsequenzen zu befürchten haben. Die für die Ihnen bekannt gewordenen Missstände verantwortlichen Institutionen werden ihre Vorgehensweise nicht ändern. Ihre Regierung wird an ihrer Politik und ihrem Verhalten absolut nichts ändern.

Es wird nichts ändern, wenn Sie die andere Partei wählen. Es wird nichts ändern, wenn Sie neue Politiker wählen. Es wird nichts ändern, wenn Sie Briefe an Ihre Senatoren und Abgeordneten schreiben. Es wird nichts ändern, wenn Sie vor Regierungsgebäuden protestieren.

Es werden keine sinnvollen Gesetze verabschiedet. Es wird keine Strafverfolgungen von nennenswerter Bedeutung geben.

Glaubst du mir nicht? Dann schau einfach zu und pass gut auf.

Die Machtstruktur, die die Epstein-Missbräuche ermöglicht hat, wird nichts gegen diese Missbrauchsfälle unternehmen. Das Einzige, was sich möglicherweise ändern könnte, ist, dass sich einige Menschen gegen diese Machtstruktur radikalisieren.

Das ist der einzige wirkliche Nutzen, den diese von der Öffentlichkeit seit Jahren geforderten Veröffentlichungen der Epstein-Akten bringen könnten: Dass einigen mehr Menschen bewusst wird, wie unheimlich und bösartig die Verantwortlichen in ihrer Gesellschaft tatsächlich sind.

Wie unheimlich und bösartig der Kapitalismus und das westliche Imperium sind. Wie unheimlich und bösartig Israel und der Zionismus sind. Dass die Gesellschaft sich vielleicht etwas bewusster wird, dass wir in einer Dystopie leben, die die Schlimmsten unter uns in Führungspositionen und Machtpositionen erhebt.

Das ist alles. Das ist die einzige positive Veränderung, die aus all dem entstehen könnte. Unsere Herrscher werden nichts tun, um die Missstände zu beheben, aber das Volk könnte etwas eher bereit und willens sein, unsere Herrscher zu stürzen.

Nur so können Gesundheit und Menschheit hier die Oberhand gewinnen. Indem wir uns Schritt für Schritt der Realität stellen und erkennen, dass alles im Argen liegt, weil wir in einem verkommenen System leben, das verkommene Menschen an die Macht bringt. Und wir werden keine gesunde Welt haben, solange wir dieses verkommene System nicht abschaffen, das diese verkommenen Menschen an die Macht gebracht hat.

Die Veröffentlichung der Epstein-Fälle wird den Missbrauch des Systems nicht ändern. Aber sie könnte die Menschen dazu bewegen, dieses System zu zerschlagen.