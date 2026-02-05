Indien zeigt den Weg: Digitale Lebensmittelgutscheine per CBDC als Blaupause für die Zukunft

„Digitale Essensmarken“ per Zentralbankgeld: Indien startet Pilotprojekt für programmierbare Lebensmittelhilfe

Larry Fink sagt, Indien führe die Welt bei Tokenisierung und digitalen IDs an – und die USA müssten aufholen.

The WinePress

Indien, das kürzlich zum bevölkerungsreichsten Land der Welt wurde (1,48 Milliarden), hat ein neues monatliches Programm eingeführt, bei dem Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) direkt in die digitalen ID-Wallets der Bürger – Aadhaar – eingezahlt wird: monatliche Gutschein-Token, die als „digitale Lebensmittelwährung“ bezeichnet werden.

Das Konzept wurde erstmals im November vergangenen Jahres von der westindischen Bundesstaatsregierung Gujarat vorgeschlagen. Es skizzierte „ein Modell, das darauf abzielt, das öffentliche Verteilungssystem (PDS) bargeldloser und transparenter zu machen“, wie The Indian Express berichtete.

Die Regierung würde digitale Rupien oder sogenannte „digitale Lebensmittelgutscheine“ an die Empfänger ausgeben.

Biswambhar Basu, Generalsekretär der All India Fair Price Shop Dealers’ Federation (AIFPS), sagte damals:

„Diese digitalen Gutscheine werden es den Begünstigten ermöglichen, Rationen in jedem FPS zu kaufen, und sie sind ein notwendiger Schritt, um das System in ein bargeldloses oder direktes Leistungsübertragungsmodell umzuwandeln.“

Das Pilotprogramm soll nun laut einem neuen Bericht der Times of India noch in diesem Monat beginnen.

Die TOI berichtete vergangene Woche:

Die Regierung wird nächsten Monat ein Pilotprojekt für die Zentralbank-Digitalwährung (CBDC) oder „digitale Lebensmittelwährung“ im Rahmen des kostenlosen Rationsprogramms für eine begrenzte Zahl von Begünstigten in Chandigarh, Puducherry und drei Distrikten in Gujarat einführen. Dabei erhalten die Begünstigten monatliche digitale Lebensmittelgutscheine direkt in ein von der Reserve Bank of India (RBI) freigeschaltetes digitales Wallet auf ihren Mobiltelefonen und können die ihnen zustehenden kostenlosen Lebensmittelkörner aus Rationsläden erhalten, indem sie einfach den QR-Code des Ladenbesitzers scannen, um die Gutscheine einzulösen.

Ziel dieser Initiative ist es, mehr Transparenz zu schaffen, Leckagen im weltweit größten kostenlosen Ernährungssicherungsprogramm zu schließen und Rationskarteninhaber von der Mühe der biometrischen Authentifizierung zu entlasten. Personen, die mit dem Plan vertraut sind, sagten, dies werde als Proof of Concept (POC) für die „digitale Lebensmittelwährung“ in drei Regionen durchgeführt und im kleinen Maßstab erfolgen, um Machbarkeit, Funktionalität und praktisches Potenzial der Initiative zu demonstrieren.

Die Regierung wird zudem einen Zeitrahmen für die Nutzung der digitalen Gutscheine festlegen, um eine Ansammlung zu vermeiden. Anfang dieses Monats wurde in Ahmedabad ein Soft-Launch mit 25 Begünstigten durchgeführt. Ein Beamter der Landesregierung sagte, seitdem seien rund 2.000 Transaktionen erfolgreich abgeschlossen worden. Der Pilot, der nächsten Monat ausgerollt wird, wird Anand, Sabarmati und Dahod abdecken.

In Chandigarh und Puducherry hatte das Zentrum 2015 das Direct Benefit Transfer (DBT)-System für Lebensmittelkörner eingeführt, das die physische Verteilung von Lebensmitteln durch direkte Bargeldüberweisungen auf die Bankkonten der Begünstigten ersetzte. Beamte sagten, die digitale Lebensmittelwährung werde sicherstellen, dass die Begünstigten die Subvention ausschließlich für den Kauf von Lebensmittelkörnern und für keinen anderen Zweck verwenden.

Da es in diesen beiden Unionsterritorien keine Verteilung von Lebensmittelkörnern gibt, existieren dort keine Rationsläden. Beamte erklärten, die Behörden prüften, wie bestimmte Verkaufsstellen identifiziert werden könnten, um die Verteilung kostenloser Lebensmittelkörner durch Annahme der digitalen Währung zu ermöglichen. Sie fügten hinzu, dass die kostenlosen Lebensmittelkörner, die über diese Verkaufsstellen oder Rationsläden verteilt werden, von der Food Corporation of India (FCI) oder staatlichen Stellen geliefert würden.

Beamte sagten, es würden auch Optionen geprüft, damit Begünstigte, die noch einfache oder Feature-Telefone nutzen und daher das E-Wallet nicht verwenden können, dennoch die digitale Lebensmittelwährung nutzen können.

Indien ist eine führende Nation im Bereich digitale Identität und Tokenisierung – so sehr, dass BlackRock-CEO und WEF-Co-Chair Larry Fink kürzlich Indien und Brasilien dafür lobte, die neue digitale Wirtschaft anzuführen, und erklärte, Länder wie die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder seien im Rückstand. Er argumentierte, dass die Tokenisierung von allem und die Platzierung dieser Vermögenswerte auf einer universellen Blockchain Korruption beenden würde.

„Ich denke, die Bewegung hin zur Tokenisierung, zur Dezimalisierung, ist notwendig.

Es ist ironisch, dass wir zwei Schwellenländer sehen, die die Welt bei der Tokenisierung und Digitalisierung ihrer Währungen anführen: Brasilien und Indien. Ich denke, wir müssen uns rasant in diese Richtung bewegen.

Wir würden Gebühren senken. Wir würden mehr Demokratisierung erreichen, indem wir Gebühren weiter reduzieren, wenn wir alle Investitionen auf einer tokenisierten Plattform hätten, die von einem tokenisierten Geldmarktfonds zu Aktien und Anleihen und wieder zurück wechseln könnte.

Wir hätten eine gemeinsame Blockchain. Wir könnten Korruption reduzieren. Ich würde also argumentieren, dass wir zwar möglicherweise mehr Abhängigkeiten von einer Blockchain hätten, über die man diskutieren kann, aber dass Aktivitäten dennoch wahrscheinlich effizienter verarbeitet und sicherer wären als je zuvor.“

Fink ist bekanntlich ein prominenter Befürworter der Tokenisierung aller Vermögenswerte, wie The WinePress bereits mehrfach dokumentiert hat.

Andere Länder haben CBDC-basierte Sozial- und Lebensmittelprogramme eingeführt.

Im Jahr 2022 führte Iran inmitten politischer Unruhen, Aufständen und Lieferkettenengpässen „digitale Gutscheine ein, die den Zugang zu einer begrenzten Menge Brot zu subventionierten Preisen ermöglichen, während der Rest zu Marktpreisen erhältlich ist“, berichtete damals die Financial Times.

Indien, ein Gründungsmitglied des stetig wachsenden BRICS-Blocks, ist in diesem Jahr Gastgeber seiner Treffen und Gipfel. Das Land plant laut einem Bericht von The Economic Times weiterhin, seine CBDC-Ambitionen voranzutreiben.

„Indien wird nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen mittels Zentralbank-Digitalwährungen unter den BRICS-Nationen vorantreiben. Diese Initiative wird ein zentrales Agenda-Thema während Indiens Präsidentschaft in diesem Jahr sein. Der Schritt zielt darauf ab, Effizienz und Erleichterung internationaler Transaktionen zu verbessern. Die Reserve Bank of India ist bestrebt, die CBDC-Nutzung für den globalen Handel zu fördern. Dies folgt auf frühere Diskussionen über die Interoperabilität von Zahlungssystemen.“

Indiens digitales ID-System ist so effektiv darin, zu wissen, wer jeder ist, dass es Kommentare gab, wonach das Land vielleicht nicht alles tokenisieren müsse, weil Regierung und RBI dank des ID-Systems bereits wüssten, was die Menschen tun.

Dies wurde während der IMF-World-Bank-Woche, veranstaltet vom Atlantic Council, in einer Sitzung mit dem Titel „Wie die Tokenisierung von Geld das internationale Währungssystem beeinflussen wird“ offengelegt.

Siddharth Tiwari von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) erklärte, warum digitale IDs im Kontext von CBDCs, Tokenisierung, Stablecoins und bargeldlosen Zahlungen so entscheidend seien:

„Ich denke, was in Indien passiert ist, ist, dass das Web genutzt wurde, um das Zahlungssystem zu digitalisieren – nicht zu tokenisieren –, zu digitalisieren. Es ist ein ziemlich elegantes System. Es ist rund um die Uhr geöffnet. Es ist unverzüglich. Es ist kostenlos. Es ist Big-Tech- und Fintech-freundlich, im Gegensatz zu China, wo es einen Wettbewerb zwischen Alipay, WeChat Pay und der PBC gibt.

Und es wird in Fiatgeld innerhalb des regulatorischen Systems abgewickelt. Und es ist das erste Beispiel dafür, dass große Fintech-Unternehmen wie Google Pay, Apple Pay und WhatsApp Pay innerhalb des regulatorischen Systems abrechnen. Und sie sind sehr zufrieden damit.

[…] Es ist also weniger eine Frage von Entwicklungs- oder Industrieländern. Es ist die Frage, ob man eine Historie finanzieller Transaktionen hat. Kann man Sicherheiten stellen?

Und diese Probleme waren in Indien über einen Zeitraum von zehn Jahren dieselben. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Gebildeten und Ungebildeten, Stadt und Land, Beschäftigten und Arbeitslosen – der Zugang zum Finanzsystem sank auf einstellige Prozentwerte, der größte Rückgang in der Geschichte der letzten vielleicht 100 Jahre. Und das ist massiv.

Heute kann ich einfach mein Telefon herausnehmen, es ist interoperabel, ich kann dir etwas überweisen und du erhältst es in unter einer Sekunde. Singapur hat dasselbe. Ich glaube, der Gouverneur hier sagte, dass sie auf der Einzelhandelsebene nicht tokenisieren wollen, weil Kleinanleger nicht zwischen tokenisierten Einlagen und dem, was sie haben, wechseln werden.“

Hung Tran vom Atlantic Council ergänzte Tiwaris Ausführungen und betonte, dass die digitale ID entscheidend für das Funktionieren dieses Systems sei, insbesondere wenn eine Wirtschaft auf Einzelhandelsebene tokenisieren wolle. Tran sagte:

„Meinem Verständnis nach ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass dieses UPI-System in Indien funktioniert, die digitale Identität, die als öffentliches Gut für Indien implementiert wurde und eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordert. Damit hat jetzt jeder eine Art digitale ID.

Banken fühlen sich wohl dabei, solche Transaktionen durchzuführen, weil sie wissen, dass dies tatsächlich ihr Kunde ist und dass dies tatsächlich der Zahlungsempfänger ist, an den dieser Kunde Geld senden möchte. Ohne dieses digitale ID-System ist es schwer vorstellbar, dass so etwas funktioniert. Und diese digitale ID ist etwas, das sich wahrscheinlich nicht leicht auf andere Länder übertragen lässt, wegen unterschiedlicher Kulturen und sozialer Wahrnehmungen – die Menschen könnten das nicht mögen. Es hat also höhere Anforderungen.“

Tran sagte später, dass Identitäten – wir selbst – in 15 Jahren tokenisiert werden.

„Die BIS arbeitet an etwas, das man ein einheitliches Ledger nennt. Wenn man 10 Prozent und 90 Prozent hat, warum nicht alles tokenisieren? Also öffentliches Geld tokenisieren, CBDC, Bankeinlagen tokenisieren, den Aktienmarkt tokenisieren, um als Sicherheit zu dienen, mit der man Kredit aufnehmen kann. Und sobald es tokenisiert ist, wird es extrem effizient.

Und – sehen Sie – ich habe keinen Zweifel, dass Sie und ich in 15 Jahren tokenisiert werden.“ AUTORENKOMMENTAR

In den amerikanischen Medien, ob groß oder klein, wird man darüber nichts hören oder sehen, doch was sich im Ausland abspielt, legt den Bauplan für den Rest der Welt.

Was in Indien geschieht, ist eine weitere ernste Erinnerung an die Gefahren von CBDCs, Tokenisierung und digitalen IDs. Da Token, CBDCs und Stablecoins programmierbar sind, können die zugrunde liegenden Smart Contracts Ablaufdaten sowie Bedingungen enthalten. Das bedeutet, dass das sogenannte „Geld“ – oder in diesem Fall „Gutscheine“ – innerhalb eines festgelegten Zeitraums verwendet werden müssen, sonst verfallen sie, und dass sie so programmiert sind, dass sie nur für bestimmte Artikel und Transaktionen verwendet werden können. Nutze es oder verliere es. Dies ist einer der vielen Gründe, warum dieses System so gefährlich ist.

Erinnern wir uns an die drastischen Aussagen des ehemaligen BIS-Chefs Augustin Carstens, der am 19. Oktober 2020 sagte:

„Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der entscheidende Unterschied bei der CBDC ist, dass die Zentralbank absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die die Nutzung dieses Ausdrucks einer Zentralbankverbindlichkeit bestimmen, und dass wir auch die Technologie haben werden, diese durchzusetzen.“

Carstens’ schockierende Aussage war eine Abkehr von dem, was er ursprünglich über CBDCs gesagt hatte, als er im März 2019 deren Notwendigkeit herunterspielte, dann aber etwa vier Monate später eine Kehrtwende vollzog und erklärte, CBDCs seien notwendig. Wie zuvor erläutert, müssen Geld, Vermögenswerte und Rohstoffe tokenisiert werden, damit CBDCs für die breite Öffentlichkeit voll funktionsfähig sind.

Die Zentralbank besitzt deine Identität, sie weiß, was du tust und wie du ausgibst, und sie kann dann bestimmen, wie diese genehmigten Token verwendet werden. Was Trump tat – und andere Länder ihm folgend – war die Einführung von Stablecoins, „digitalen Dollars“, als Köder-und-Wechsel, doch sie sind weiterhin CBDCs, nur privatisiert, die mit dem Finanzministerium und letztlich der Federal Reserve verbunden sind, während Unternehmen und Banken die Macht erhalten, zu beeinflussen, wie die Token ausgegeben und verteilt werden.

Verse 22,7: Der Reiche herrscht über den Armen, und der Schuldner ist Knecht des Gläubigers.

Letztlich führt dies zur endgültigen Lösung: