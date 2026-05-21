Der Einkauf wird zur Datenfalle: KI analysiert im Geschäft Einkommen, Verhalten und Schmerzgrenze jedes Kunden

Auch Lebensmittelgeschäfte werden jetzt zum Überwachungszentrum

Von Martin Armstrong

Die Menschen glauben immer noch, Inflation bedeute einfach steigende Kosten oder Lieferengpässe. Was sie jedoch nicht verstehen, ist, dass wir in eine völlig neue Phase eintreten, in der Preise selbst individualisiert werden. Zwei Menschen, die nebeneinander im selben Supermarktgang stehen, werden irgendwann unterschiedliche Preise für exakt denselben Artikel zahlen – nicht wegen Knappheit, sondern weil das System weiß, dass man den einen stärker auspressen kann als den anderen.

Das ist keine Science-Fiction mehr. Supermarktketten führen zunehmend digitale Regaletiketten ein und ersetzen traditionelle Papierpreisschilder durch elektronische Anzeigen, die direkt mit zentralisierten Preissystemen verbunden sind. Diese Etiketten können Preise sofort ändern – nicht über Nacht, nicht wöchentlich, sondern in Echtzeit. Ein Bericht zeigte, dass Geschäfte im Ausland die Preise bereits bis zu 100-mal pro Tag ändern. Genau dorthin entwickelt sich das Ganze.

Die meisten Menschen, die durch diese Geschäfte laufen, bemerken die Kameras nicht, die in den Gängen, über den Kassen oder direkt an den Displays angebracht sind. Sie gehen davon aus, dass sie zur Diebstahlprävention dienen. In Wirklichkeit werden diese Systeme zu Verhaltensüberwachungsnetzwerken ausgebaut, die beobachten sollen, wie lange man ein Produkt ansieht, in welchen Gängen man sich aufhält, wie schnell man Entscheidungen trifft, welche Marken man regelmäßig kauft und zunehmend auch, wer man individuell ist.

Supermärkte bauen bereits umfangreiche Verbraucherprofile auf, indem sie Kaufhistorien, Surfverhalten, Online-Suchen und Daten von Drittanbietern nutzen, um alles Mögliche abzuleiten – vom wirtschaftlichen Status über Gesundheitszustände bis hin zur Familienstruktur. Geschäfte können Kunden als „nicht preissensibel“ einstufen oder Menschen anhand ihres Lebensstils und Kaufverhaltens identifizieren. Denken Sie sorgfältig darüber nach, was das bedeutet, sobald künstliche Intelligenz mit dynamischen Preissystemen verbunden wird.

Wenn das System weiß, dass Sie 250.000 Dollar im Jahr verdienen, ein Luxusauto fahren, teure Bio-Produkte kaufen und routinemäßig einkaufen, ohne auf Preise zu achten – warum sollte es Ihnen denselben Preis anbieten wie jemandem, der von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck lebt? Der gesamte Zweck von Überwachungspreisen besteht darin, den maximalen Betrag zu bestimmen, den SIE persönlich bereit sind zu zahlen.

Das unterscheidet sich nicht von dem, was Fluggesellschaften bereits online tun. Suchen Sie wiederholt nach einem Flug, steigt plötzlich der Preis. Durchsuchen Sie Hotels aus einer wohlhabenden Postleitzahl heraus, erhöhen sich die Tarife. Nutzen Sie ein MacBook, leiten Buchungsseiten Sie möglicherweise zu teureren Optionen weiter. EPIC hob sogar Fälle hervor, in denen Target Berichten zufolge in seiner App höhere Preise anzeigte, je näher sich ein Verbraucher am Geschäft befand. Übertragen Sie dasselbe Modell nun direkt in den Supermarkt – diesmal jedoch mit dem Geschäft selbst, das Sie in Echtzeit überwacht.

Die digitalen Regaletiketten sind der Mechanismus, der dies möglich macht, denn sobald Preise elektronisch werden, sind sie nicht mehr festgelegt. Sie werden fließend, personalisiert und in Echtzeit anpassbar. Supermarktketten bestehen heute darauf, dass sie keine Gesichtserkennung für Preisentscheidungen einsetzen, aber Regierungen und Konzerne leugnen immer, wohin sich ein System entwickelt, bis die Infrastruktur bereits installiert ist. Warum überall Kameras installieren, wenn man nur ein statisches Preisschild benötigt?

Die Antwort lautet: weil das langfristige Ziel individualisierte Preise ist, die direkt mit Verhaltensprofilen verknüpft sind. Sie wollen Ihre Ausgabengewohnheiten kennen, Ihre Routinen, Ihr Einkommensniveau, Ihre Kundenkarten, Ihre Einkaufshistorie und letztlich Ihre biometrische Identität selbst. Sobald diese Systeme miteinander verschmelzen, wird Ihr Gesicht praktisch zu Ihrem Barcode. Sie werden aus jedem einzelnen Verbraucher so viel wie möglich herauspressen. Das ist kein Kapitalismus mehr, sondern eine räuberische Praxis.

Die Menschen verstehen den Wert von Daten nicht, weil sie sich immer noch als Kunden betrachten. In Wirklichkeit sind sie selbst zur Ware geworden.

Die Ironie besteht darin, dass die Verbraucher einen Großteil dieser Überwachung selbst ermöglicht haben. Sie meldeten sich für Kundenkarten an, um fünfzig Cent bei Cornflakes zu sparen. Sie luden Apps für Rabattcoupons herunter. Sie erlaubten, dass Standortdaten, Kaufhistorien und Zahlungssysteme zu einem einzigen Verhaltensprofil verschmolzen, weil es damals bequem erschien. Jetzt werden diese Daten gegen sie monetarisiert.

Darauf läuft das alles letztlich hinaus. Die Reichen werden stillschweigend mehr bezahlen, weil das System weiß, dass sie es können. Die Mittelschicht wird algorithmisch ausgepresst. Menschen unter finanziellem Druck könnten vorübergehende Rabatte erhalten, die darauf abzielen, den Konsum zu maximieren und gleichzeitig Abhängigkeit zu erhalten. Jeder wird gezwungen sein, den Höchstpreis zu zahlen – basierend darauf, was „Höchstpreis“ individuell für ihn bedeutet. Preisgestaltung selbst wird zu psychologischer Manipulation, gesteuert von Machine-Learning-Modellen, die menschliches Verhalten ständig testen.

Je mehr das System über Sie weiß, desto präziser kann es den maximalen Betrag berechnen, den es aus Ihnen herausholen kann, ohne den Verkauf zu verlieren. Deshalb hört die Datensammlung niemals auf.

Die Menschen glauben, diese Systeme würden aus Bequemlichkeit aufgebaut. In Wirklichkeit werden sie aufgebaut, weil Informationen zum wertvollsten Gut der Weltwirtschaft geworden sind. Sobald Unternehmen Sie besser kennen als Sie sich selbst, spiegeln Preise nicht mehr Angebot und Nachfrage wider. Sie spiegeln Ihre persönliche Schmerzgrenze wider.

Die Öffentlichkeit wird erst vollständig verstehen, was geschehen ist, an dem Tag, an dem zwei Menschen ihre Kassenbons vergleichen und feststellen, dass die Maschine entschieden hat, einer von ihnen müsse mehr bezahlen – einfach weil der Algorithmus bestimmt hat, dass er es sich leisten kann.