Ein neuer Artikel auf Naked Capitalism zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Eskalation im Ukrainekrieg. Unter dem Titel „Armed Madhouse – Ukraine Drone Escalation Peril“ beschreibt die Analyse eine Entwicklung, die immer gefährlicher wird: Der Westen scheint zu glauben, Russland schrittweise immer härter angreifen zu können, ohne eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Moskau auszulösen.

Doch genau diese Annahme könnte sich als fataler Irrtum erweisen.

Was derzeit geschieht, ist weit mehr als ein regionaler Krieg. Es entsteht eine völlig neue Form permanenter Eskalation — billig, dezentralisiert, technologisch vernetzt und kaum noch kontrollierbar.

Die Ukraine setzt inzwischen massenhaft Langstrecken-Drohnen gegen Ziele tief im russischen Hinterland ein. Raffinerien, Militäranlagen, Energieinfrastruktur und strategische Einrichtungen geraten immer häufiger unter Beschuss. Hinter den Kulissen ist dabei längst klar: Ohne westliche Satellitendaten, Zielaufklärung, Software, Kommunikationstechnologie und NATO-Unterstützung wären viele dieser Operationen kaum möglich.

Damit verschwimmt die Grenze zwischen indirekter Hilfe und direkter Kriegsbeteiligung zunehmend.

Und genau das macht die Lage explosiv.

Die NATO scheint davon auszugehen, dass Drohnenangriffe eine Art „kontrollierbare Eskalation“ darstellen — kleine Nadelstiche, die Russland schwächen sollen, ohne eine massive Antwort zu provozieren. Doch aus Sicht Moskaus entsteht längst ein anderes Bild: ein schleichender Krieg des gesamten westlichen Bündnisses gegen Russland.

Besonders gefährlich ist die Illusion technologischer Distanz. Drohnen senken die politische Hemmschwelle für Angriffe massiv. Politiker können immer aggressiver agieren, ohne eigene Soldaten zu verlieren. Genau dadurch wird Eskalation plötzlich politisch einfacher.

Doch die Realität ist brutaler:

Für Russland spielt es am Ende kaum eine Rolle, ob eine Rakete, eine Drohne oder ein Satellitensystem genutzt wird — entscheidend ist, wer den Angriff ermöglicht.

Und je häufiger russisches Kernterritorium getroffen wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit einer asymmetrischen oder direkten Antwort.

Die jüngsten Warnungen des russischen Geheimdienstes SVR an NATO-Staaten wie Lettland zeigen bereits, wie ernst Moskau die Lage inzwischen nimmt. Russland signalisiert immer offener, dass NATO-Territorium nicht automatisch tabu bleibt, falls dort Angriffe gegen Russland vorbereitet oder unterstützt werden.

Damit bewegt sich Europa gefährlich nahe an einem historischen Kipppunkt.

Denn moderne Drohnenkriege verändern die gesamte Logik globaler Abschreckung.

Früher waren direkte Angriffe auf Großmächte selten, teuer und hochriskant. Heute können relativ günstige Drohnen:

Flughäfen lahmlegen

Ölraffinerien beschädigen

Stromnetze destabilisieren

Kommunikationszentren treffen

zivile Infrastruktur stören

Die Verteidigung dagegen kostet Milliarden.

Der Westen scheint dennoch weiter auf Eskalation zu setzen:

immer größere Reichweiten

immer aggressivere Operationen

immer tiefere Angriffe

immer engere NATO-Verflechtung

Gleichzeitig wird der Öffentlichkeit weiterhin vermittelt, man könne all dies kontrollieren.

Doch genau darin liegt womöglich die größte Gefahr unserer Zeit.

Nicht ein geplanter Weltkrieg bedroht die Welt — sondern eine Kette scheinbar kleiner Eskalationsschritte, bei denen jede Seite glaubt, noch die Kontrolle zu besitzen.

Währenddessen rückt die direkte Konfrontation zwischen Atommächten Stück für Stück näher.

Die eigentliche Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob die Lage eskaliert.

Sondern ob überhaupt noch jemand in Washington, Brüssel oder Moskau in der Lage ist, die Eskalationsspirale rechtzeitig zu stoppen.