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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Oberst Macgregors erschreckende Warnung: Trump wird verheerende Gewalt gegen den Iran anwenden

John Mearsheimer: Auf dem Weg zum totalen Krieg mit Russland und Iran

Seyed M. Marandi: Warum Diplomatie den nächsten Krieg im Nahen Osten nicht verhindern kann

Oberst Macgregor: „Die USA bereiten eine Invasion Kubas vor“, genau wie damals in Venezuela

Das verbotene Interview mit einem pensionierten Oberst, das überall gelöscht wurde (Video Advice)

PLÖTZLICH UND (LEIDER NICHT MEHR) UNERWARTET

DIGITAL ID: „Jedes System beginnt unter dem Deckmantel von ‚Komfort‘ oder ‚Sicherheit‘“

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Geheimdienste hinter dem Drehbuch deiner Lieblingsserien

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Terrence Howard hat gerade das gesamte System bloßgestellt (Video Advice – Deutsch)

Europa am Abgrund: Warum der Kontinent den Anschluss verliert | Markus Krall

Ex-Freimaurer: Besessene Politiker, dämonische Rituale, Geheimgesellsch. & Okkultismus | T. Carlson

Eilt: Ebola in Deutschland! DAS IST KEIN ZUFALL! WHO, Gates, Pharma und Lauterbach! Hanta nur Probelauf

Larry Johnson: Riesige Pilzwolke über israelischem Rüstungsunternehmen

Hantavirus wird NICHTS – aber das nächste Skript läuft bereits!

Warum die BRICS gerade jetzt gefährlich werden // GEGENPOL

Ewiger Notstand? | Prof. Homburg

Wie lange bestimmst du noch über dein Geld?