Eltern explodieren vor Wut über den Plan einer Schule, ihre Kinder dauerhaft zu filmen, um KI zu trainieren

„Ich bin zutiefst beunruhigt über die Vorstellung, dass das Abbild meines Kindes in unbekannten KI-Tools verwendet wird und wie dies missbraucht werden könnte.“

Von Frank Landymore

Eine geplante Studie der University of Washington hätte Vorschullehrer dazu verpflichtet, Kameras zu tragen, um Aufnahmen aus der Ich-Perspektive von allem im Klassenzimmer zu machen – einschließlich der kleinen Kinder, die sie unterrichteten – und dieses Material anschließend zum Training von KI-Modellen zu verwenden. Wenn Eltern damit nicht einverstanden gewesen wären, hätten sie aktiv widersprechen müssen. Das bedeutete: Sofern die Forscher kein formelles Nein erhielten, wären die Kinder automatisch Teil des Experiments geworden.

„Mit Ihrer Erlaubnis kann die Hauptlehrkraft Ihres Kindes eine kleine, am Lehrer getragene Kamera tragen, die ungefähr die Ich-Perspektive der Lehrkraft erfasst, und/oder wir können eine fest installierte Videokamera im Klassenzimmer platzieren“, heißt es in einem Dokument, das Eltern ausgehändigt wurde und das 404 Media in einer neuen investigativen Recherche erhalten hat. „Diese Videos erfassen lediglich die normalen Interaktionen zwischen Lehrern und Kindern während regulärer Unterrichtsaktivitäten.“

Die Eltern taten jedoch weit mehr, als nur auszusteigen. Sie revoltierten – und der Widerstand war so heftig, dass die University of Washington das gesamte Experiment laut 404 Media vollständig absagte.

Die Dokumente, die Eltern ausgehändigt wurden, verwendeten teilweise nebulöse Formulierungen und ließen zentrale Fragen offen. Dort hieß es, das Material solle genutzt werden, um „KI-Modelle zur Bewertung der Qualität von Interaktionen im Klassenzimmer zu entwickeln und zu evaluieren“, und dass die „Videodaten mithilfe cloudbasierter KI-Dienste verarbeitet werden könnten“. Doch es wurde nicht erklärt, welche KI-Modelle oder welche KI-Unternehmen beteiligt wären.

Zahlreiche heikle Fragen standen im Raum. Was passiert mit den Kindern von Eltern, die keine Zustimmung erteilen? Würden nur deren Gesichter im Material unkenntlich gemacht? Wie sollte das realistisch funktionieren? Die Dokumente erklärten lediglich, dass Forscher Gesichter und Namen „wann immer möglich“ zensieren würden – was jedoch bedeutete, dass die Kinder trotzdem gefilmt worden wären.

Diese Unsicherheiten alarmierten die Eltern massiv.

„Ich bin beunruhigt über die Vorstellung, dass das Abbild meines Kindes in unbekannten KI-Tools verwendet wird und wie dies missbraucht werden könnte“, sagte ein Elternteil, das anonym bleiben wollte, gegenüber 404 Media.

„Besonders besorgt war ich darüber, ob Familien überhaupt eine informierte Zustimmung geben konnten“, fügte sie hinzu. „Selbst als englische Muttersprachlerin hinterließ die vage Sprache des Informationsblatts bei mir eine Flut offener Fragen. Viele Familien an unserer Schule sind Migranten und keine englischen Muttersprachler, aber die Formulare wurden nicht in ihren jeweiligen Muttersprachen bereitgestellt.“

Auch Bildungsexperten äußerten erhebliche Bedenken hinsichtlich der Formulierungen in den Unterlagen.

„Mit wem könnten die Daten geteilt werden? Wie lange werden sie gespeichert? Wer finanziert die Forschung? Das sind Fragen, auf die ich Antworten haben wollte – und diese Antworten könnten existieren“, sagte Faith Boninger, Co-Direktorin des National Education Policy Center, gegenüber 404 Media.

Die University of Washington erklärte schließlich, man lege das Projekt nach dem Widerstand der Eltern auf Eis.

„Angesichts der ersten Reaktionen von Eltern haben wir die Studie beendet und suchen an keinem Standort mehr nach Teilnehmern“, erklärte ein Sprecher gegenüber 404 Media und ergänzte, es sei „nicht ungewöhnlich, eine Studie in frühen Phasen zu beenden, wenn Rückmeldungen von Partnern aus der Gemeinschaft eingehen.“

Die abgesagte Studie markiert die neueste Entwicklungsstufe beim Vormarsch von KI im Bildungswesen. Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Microsoft investieren Millionenbeträge in Lehrerverbände und bieten Schulungen zur Nutzung ihrer KI-Tools an. Universitäten arbeiten mit KI-Unternehmen zusammen, um Studenten kostenlosen Zugang zu KI-Systemen zu geben – was im Grunde einer offiziellen Absegnung der Tatsache gleichkommt, dass Studenten bereits heute von KI abhängig sind, um Aufsätze zu schreiben und Aufgaben zu erledigen – oder anders gesagt: zu schummeln.

Und mit diesem massiven Vorstoß, KI in die Klassenzimmer zu bringen, entsteht offenbar auch ein wachsender Bedarf an Daten, um spezialisierte Modelle zu trainieren.

Dass die Studie gestoppt wurde, zeigt zugleich, wie stark Eltern mittlerweile die wachsende Gegenbewegung gegen KI antreiben. So wurde beispielsweise auch eine geplante KI-gesteuerte Highschool in New York City abgesagt, nachdem Eltern vergangenen Monat vor dem Rathaus protestiert hatten.