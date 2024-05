Der Elefant im Raum ist offensichtlich: „Wir sind der Kohlenstoff, den sie reduzieren wollen!“

“Der Elefant im Raum ist offensichtlich: Es geht darum, die Bevölkerung zu reduzieren. Ich meine, ich kann es sehen, wir sind der Kohlenstoff, den sie reduzieren wollen. Und sie werden es tun… Es ist erschreckend, dass sie so bereit sind, das durchzuziehen”.

In diesem Auszug aus einem kürzlich geführten FreeNZ-Interview beschreibt Barry Young, ein ethischer Datenbankadministrator und Whistleblower – bekannt als die Person, die aufdeckte, dass die neuseeländische Gesundheitsbehörde über Daten verfügt, die zeigen, dass COVID-Injektionen mit einer alarmierenden Zahl von Todesfällen in Verbindung stehen – dem unabhängigen Mitglied des britischen Parlaments Andrew Bridgen und der Vorsitzenden der neuseeländischen Loyal Party Liz Gunn den Plan zur “Bevölkerungsreduzierung”, der jetzt von den globalistischen Eliten ausgeführt wird.

"The elephant in the room here, it's obvious: it's population reduction. I mean, I can see it, we are the carbon that they want to reduce. And they will do it…it's terrifying that they are so prepared to go through with all of this."



