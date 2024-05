Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass blindes Vertrauen in die Wissenschaft nicht immer der beste Weg in die Zukunft ist.

Der 217 Jahre alte Wissenschaftsverlag Wiley soll mehr als 11.000 Arbeiten “begutachtet” haben, die sich als Fälschungen herausstellten, ohne dass dies je bemerkt wurde. Die Arbeiten seien als “nackte Kauderwelsch-Sandwiches” bezeichnet worden, schrieb die australische Bloggerin Jo Nova vergangene Woche in ihrem Blog.

“Es ist nicht nur Betrug, es ist eine Industrie”, schrieb sie. “Wer hätte gedacht, dass akademische Zeitschriften eine 30-Milliarden-Dollar-Industrie sind?”

Laut Novas Beitrag nutzen professionelle Betrugsdienste KI, um scheinbar “originale” akademische Arbeiten zu verfassen, indem sie Wörter vertauschen. So werden unter anderem Begriffe wie “Brustkrebs” in “Busrisiko” und ein “naiver Bayes”-Klassifikator in “leichtgläubiger Bayes” umgewandelt.

In einem Beitrag wurde eine Ameisenkolonie bizarrerweise als “unterirdischer Krabbelstaat” bezeichnet.

Der Missbrauch der Terminologie erstreckt sich auch auf das maschinelle Lernen, wo ein “Random Forest” humorvoll mit “unregelmäßigem Hinterland” oder “zufälligem Waldgebiet” übersetzt wird.

Nova schreibt, dass diese Papiere schockierenderweise einem Peer-Review unterzogen werden, ohne dass eine strenge menschliche Kontrolle stattfindet, sodass ungeheuerliche Fehler wie die Umwandlung von “lokaler Durchschnittsenergie” in “normale territoriale Vitalität” durchgehen.

Der Verlag Wiley hat zugegeben, dass 19 seiner Zeitschriften durch betrügerische Aktivitäten so stark gefährdet sind, dass sie eingestellt werden müssen. Als Reaktion darauf entwickelt die Branche KI-Tools, um diese Fälschungen zu erkennen – eine notwendige, aber entmutigende Entwicklung. Nova schreibt:

Die Fäulnis bei Wiley begann vor Jahrzehnten, aber sie wurde aufgedeckt, als Wiley 298 Millionen Dollar für einen ägyptischen Verlag namens Hindawi ausgab. Wir könnten sagen, dass wir hoffen, dass keine Babys durch gefälschte Papiere verletzt wurden, aber wir wissen, dass schlechte Wissenschaft bereits Menschen getötet hat. Was wir brauchen, sind nicht von Experten geprüfte Papiere, sondern eine echte Debatte von Angesicht zu Angesicht. Nur wenn die Besten auf beiden Seiten Fragen beantworten müssen, und zwar auf der Grundlage von Daten, werden wir echte Wissenschaft haben:

Im März teilte das Unternehmen der NYSE mit, dass seine Forschungseinnahmen um 9 Millionen US-Dollar (13,5 Millionen Euro) eingebrochen seien, nachdem es gezwungen war, die Veröffentlichung sogenannter “Special Issue”-Zeitschriften des Hindawi-Verlags, den es 2021 für 298 Millionen US-Dollar (450 Millionen Euro) erworben hatte, auszusetzen.

In der Erklärung heißt es, dass das Hindawi-Programm, das etwa 250 Zeitschriften umfasst, “vorübergehend ausgesetzt wurde, weil einige Sonderausgaben kompromittierte Artikel enthalten”.

Bei vielen der verdächtigen Arbeiten soll es sich um seriöse medizinische Studien gehandelt haben, darunter Untersuchungen zur Medikamentenresistenz bei Neugeborenen mit Lungenentzündung und zum Wert von MRT-Scans bei der Diagnose von Lebererkrankungen im Frühstadium. Zu den betroffenen Zeitschriften gehörten Disease Markers, BioMed Research International und Computational Intelligence and Neuroscience.

Das Problem wird immer drängender. Die jüngste Explosion der künstlichen Intelligenz verschärft die Situation. Ein Forscher des University College London stellte kürzlich fest, dass mehr als ein Prozent aller im vergangenen Jahr veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel, also etwa 60 000 Arbeiten, wahrscheinlich von einem Computer geschrieben wurden.

In einigen Bereichen sieht es sogar noch schlimmer aus. Fast jeder fünfte Informatikartikel, der in den vergangenen vier Jahren veröffentlicht wurde, könnte nicht von einem Menschen verfasst worden sein.

In Australien berichtete ABC über dieses Thema, das die Besorgnis über das schwindende Vertrauen der Öffentlichkeit in die Universitäten widerspiegelt, die zunehmend als Unternehmen und nicht als Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden. Diese Wahrnehmung wird durch Vorfälle genährt, in denen Universitäten, getrieben von finanziellen Anreizen, akademischen Betrug ignorieren.

Der Kern der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist zersetzt, was durch Einrichtungen wie die ABC Science Unit noch verstärkt wird, die zweifelhafte Forschungsergebnisse nicht untersucht, sondern sie häufig schützt.

Diese anhaltende Verschlechterung erfordert eine Verlagerung von der traditionellen Peer-Review zu rigorosen Live-Debatten, bei denen die Rechenschaftspflicht dadurch gewährleistet wird, dass die Teilnehmer ihre Argumente in Echtzeit vorbringen.

Im Dezember 2023 berichtete Nature, dass im Jahr 2023 mehr als 10.000 Arbeiten zurückgezogen wurden – ein neuer Rekord.

Den vollständigen Blogbeitrag von Nova finden Sie hier.