Der erste Mann der Welt, der die experimentelle Covid-Impfung erhielt, ist tot: Er stirbt mit 81 Jahren an einem Schlaganfall nach langer Krankheit

William Shakespeare, der erste Mann der Welt, der eine zugelassene Covid-Impfung erhielt, ist im Alter von 81 Jahren nach einem Schlaganfall im Krankenhaus gestorben.

Bill, wie er genannt wurde, machte am sogenannten V-Day am 8. Dezember weltweit Schlagzeilen, als er die Impfung von Pfizer/BioNTech im Universitätskrankenhaus Coventry erhielt.

Der frühere Rolls-Royce-Mitarbeiter und Gemeinderat verstarb am vergangenen Donnerstag an einem Schlaganfall, wie der University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust mitteilte, nachdem er im selben Krankenhaus, in dem er die berühmte Impfung erhalten hatte, eine Weile krank war. Er hinterlässt seine Frau Joy, ihre zwei erwachsenen Söhne und vier Enkelkinder.

Joy, 53, würdigte ihren Mann: „Bill war so dankbar für die Möglichkeit, einer der ersten Menschen auf der Welt zu sein, die den Impfstoff erhalten haben. Es war etwas, worauf er sehr stolz war – er liebte es, die Berichterstattung in den Medien zu sehen und den positiven Unterschied, den er im Leben so vieler Menschen bewirken konnte.

Er sprach oft mit Leuten darüber und ermutigte jeden, sich impfen zu lassen, wann immer er konnte.

Sie fügte hinzu: „Bill hatte die wunderbarste Pflege im Krankenhaus. Absolut wunderbar. Das gesamte Personal war so fürsorglich, mitfühlend und respektvoll und wir könnten nicht dankbarer sein. Sie sind eine absolute Ehre für ihren Beruf und den NHS.

Bill, der in Coventry geboren wurde, war über 30 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats von Allesley und mehr als zwei Jahrzehnte lang Gouverneur an der Coundon Court Secondary School. Er war auch an der Pflanzung von Hunderten von Bäumen in Coundon Wedge, Allesley und der Schaffung von Coundon Wood beteiligt.

Er half bei der lokalen Spendensammlung für den Kauf von Elkin Wood, das heute von The Woodland Trust verwaltet wird.

Bill liebte es, Menschen zu treffen und ihnen auf jede erdenkliche Weise zu helfen“, sagte Joy. Vor allem war er ein wundervoller Ehemann, Vater und Großvater, der von den Enkelkindern den Spitznamen Pop Pops erhielt. Er hat bei jedem, der ihn kannte, einen großen Eindruck hinterlassen und wird sehr vermisst werden.

Er war ein Langzeitpatient auf der Gebrechlichkeitsstation des Krankenhauses in Coventry. Er war ein stationärer Patient auf der Station, als er im Dezember seinen Impfstoff erhielt, den er als „wunderbar“ beschrieb.

Ein Bild von Herrn Shakespeare, der die Impfung erhielt, während er ein Paar Weihnachtspantoffeln und seinen Krankenhauskittel trug, machte weltweit Schlagzeilen.

Herr Shakespeare war die zweite Person, die einen zugelassenen Impfstoff erhielt, nachdem Margaret Keenan, 91, ihren kurz zuvor im selben Krankenhaus erhalten hatte.