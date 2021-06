Der erste physische Geldautomat für Goldbarren steht jetzt in der Tschechischen Republik

Und heute berichtet Peter Spina von GoldSeek.com, dass der erste physische Geldautomat für Goldbarren in der Tschechischen Republik im Zentrum von Prag eröffnet wurde, wobei das Unternehmen in naher Zukunft weitere hinzufügen möchte.

Der Geldautomat wurde am Haupteingang installiert, neben den anderen Geldautomaten.

Als ich heute Morgen in den tschechischen Nachrichten von der Enthüllung des goldenen Geldautomaten hörte, hatte ich einen extrem seltenen Anfall von Aufregung, um in ein Einkaufszentrum zu gehen und ihn auszuprobieren, und wie von der Firma Gold.Plus bestätigt wurde, war ich ihr erster Kunde.

Der Automat bietet drei Optionen an, aber nur zwei waren auf Lager. Ein 1-Gramm-Goldbarren, ein 10-Gramm-Argor-Heraeus-Goldbarren und ein 1-Troy-Unzen-Barren.

Der Automat akzeptiert nur Bargeld, Euro oder tschechische Kronen und Sie müssen Ihren Kauf nicht mit einem Ausweis oder der Registrierung einer Telefonnummer registrieren. Es gibt jedoch ein Limit für den anonymen Kauf. 250’000 CZK oder 10’000 Euro. Ähnlich wie die Gesetze in den USA (10.000 $).

Feed it Euros or Czech Krowns and out pops real money! pic.twitter.com/B2yggz6sqI — Peter ⚒ Spina (@goldseek) June 9, 2021

Die Preise waren sehr konkurrenzfähig zu den 10-Gramm-Goldbarren in anderen großen Prager Goldgeschäften (10 Gramm für 14’300 CZK oder 563 Euro).

Der Kauf war schnell und einfach. Man wählt den gewünschten Goldbarren aus, füttert dann den Automaten mit Geldscheinen und drückt auf „Kaufen“.

Die tschechische Firma Gold.Plus bietet die ersten physischen Gold-Geldautomaten in der Tschechischen Republik an und einen der einzigen, die diesem Autor außerhalb von Dubai und Singapur bekannt sind (ein physischer Gold-Geldautomat wurde 2010 in Berlin eingeführt, war aber nach 3 Jahren ein Fehlschlag).

Ich habe heute Nachmittag mit einem der Vertreter des Unternehmens gesprochen, um mehr über das Angebot des Unternehmens zu erfahren.

Gold.Plus bietet sowohl digitales Gold als auch physische Goldprodukte an. Benutzer können eine „Goldkonto“-Mobiltelefonanwendung für Android und iPhones herunterladen. Sie ermöglicht es den Nutzern, Gold digital zu kaufen und zu halten, während sie gleichzeitig ihr digitales in physisches Gold umwandeln können

Die Preise des Unternehmens waren extrem wettbewerbsfähig, fast 9 % billiger für einen ähnlichen 10-Gramm-Goldbarren, der von den wichtigsten Goldhandelsgeschäften in Prag angeboten wurde (14’300 CZK für 10 Gramm am Geldautomaten gegenüber 15’600 CZK im lokalen Geschäft).

Die Vereinfachung des Kaufs und die Erweiterung des Zugangs zu physischen Goldprodukten zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine Herausforderung, der sich die Branche stellen muss. Mein erster Eindruck ist, dass Gold.Plus daran arbeitet, dieses Problem zu lösen, indem es digitale und physische Goldprodukte anbietet.

Das Unternehmen arbeitet daran, in naher Zukunft 1-Gramm-Goldbarren herauszugeben, was meine ultimative Schwäche sein wird, da ich nun einen motivierenden Grund haben werde, einkaufen zu gehen – ich werde mich dabei ertappen, wie ich häufig ins Einkaufszentrum gehe, um etwas echtes Geld zu kaufen!