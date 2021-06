Außenminister Sergej Lawrow auf dem Internationalen Forum der Primakow-Lesungen über die Entwicklungsphase der neuen „Weltordnung“

Äußerungen von Außenminister Sergej Lawrow und Antworten auf Fragen der Medien auf dem Internationalen Forum der Primakow-Lesungen, per Videokonferenz, Moskau, 9. Juni 2021

Herr Dynkin,

meine Damen und Herren!

Freunde,

ich bin dankbar für die Einladung, erneut auf dem Primakov Readings International Forum zu sprechen. Es ist einer der angesehensten internationalen Treffpunkte für einen engagierten fachlichen Dialog, wenn auch wahrscheinlich der jüngste. Ich möchte der Leitung des Instituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen (IMEMO) dafür danken, dass sie die Idee dieses Forums vorgeschlagen hat und für die lobenswerte Organisation der diesjährigen Veranstaltung inmitten der COVID-19-Beschränkungen.

Ich möchte alle Teilnehmer des Forums begrüßen, die die russische und internationale Gemeinschaft von Experten und politischen Analysten repräsentieren. Ein Dialog über alle Aspekte der gegenwärtigen internationalen Ordnung ist in dieser Phase besonders wichtig.

Diese Lektüre ist untrennbar mit dem intellektuellen Erbe von Jewgeni Primakow, einem herausragenden Staatsmann, verbunden. Während seiner Amtszeit als Außenminister Russlands wurden die Prinzipien der heutigen russischen Außenpolitik formuliert. Diese Prinzipien sind Unabhängigkeit, Pragmatismus, ein multivektoraler Ansatz, Respekt vor dem Völkerrecht und Offenheit für die Zusammenarbeit mit jedem, der bereit ist, auf der Basis von Gleichheit und gegenseitigem Respekt zu interagieren. Diese Prinzipien wurden in das Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation aufgenommen, das im Jahr 2000 nach der Wahl Wladimir Putins zum Präsidenten Russlands verabschiedet und später modifiziert wurde. Der aktuelle Wortlaut des Konzepts wurde 2016 verabschiedet. Aber die erwähnten Prinzipien, die Akademiker Primakow formuliert hat, sind bis heute gültig.

Der große Vorteil Russlands ist, dass diese Prinzipien es uns ermöglichen, die Berechenbarkeit und Nachhaltigkeit unserer Außenpolitik zu gewährleisten. Das ist gerade jetzt wichtig, da sich die Weltordnung in einer äußerst widersprüchlichen Entwicklungsphase befindet, die durch zunehmende Turbulenzen gekennzeichnet ist. Aber wie ein chinesisches Sprichwort sagt, bieten solche Phasen auch enorme Chancen, die wir nutzen müssen, um die Zusammenarbeit im Interesse aller Nationen zu stärken. Wir können sehen, dass positive Trends an Dynamik gewinnen. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allem die Stärkung der neuen Zentren des wirtschaftlichen und politischen Einflusses und die Förderung der Demokratie in den zwischenstaatlichen Beziehungen im Allgemeinen erwähnen. Übrigens hat Jewgeni Primakow diesen Prozess bereits Mitte der 1990er Jahre in seinem Konzept einer multipolaren Welt vorausgesagt.

Russland wird sich energisch für die Fortsetzung der friedlichen Bewegung hin zu einer polyzentrischen Welt einsetzen, die auf der kollektiven Führung der Bemühungen zur Lösung globaler Probleme durch die führenden Staaten beruht. Aber wir sind auch Realisten und können daher den hartnäckigen, ich würde sogar sagen aggressiven Unwillen unserer westlichen Kollegen, diese objektive Realität zu akzeptieren, nicht außer Acht lassen. Wir können das Streben des kollektiven Westens nicht außer Acht lassen, sich um jeden Preis eine privilegierte internationale Position zu sichern. Die Ergebnisse der kommenden G7-, NATO- und US-EU-Gipfel werden ein Gradmesser für die derzeitige Mentalität in den führenden westlichen Ländern sein.

Nicht nur Russland, sondern auch viele andere sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass die Vertreter des Westens nicht zu einem ehrlichen, faktenbasierten Dialog bereit sind, sondern lieber im Sinne von „höchstwahrscheinlich“ handeln. Es gibt viele Beispiele für diese Vorgehensweise. Dies wird mit Sicherheit das Vertrauen in die Idee des Dialogs als Methode zur Beilegung von Differenzen untergraben und die Fähigkeiten der Diplomatie als entscheidendes außenpolitisches Instrument aushöhlen.

Noch irrationaler und perspektivloser erscheint der Eifer, mit dem unsere westlichen Kollegen begonnen haben, das berüchtigte Konzept der „regelbasierten Weltordnung“ zu propagieren. Regeln werden immer gebraucht. Lassen Sie mich daran erinnern, dass auch die UN-Charta ein Regelwerk ist, aber diese Regeln wurden von allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft allgemein akzeptiert und koordiniert, und sie werden von niemandem in Frage gestellt. Das nennt man Völkerrecht. Die UN-Charta ist der Hauptteil des Völkerrechts und seine Grundlage. Während sie dem Begriff „Völkerrecht“ ausweichen und stattdessen den Ausdruck „regelbasierte Weltordnung“ verwenden, haben unsere westlichen Kollegen etwas ganz anderes im Sinn: Sie wollen bestimmte westlich geprägte Konzepte und Ansätze entwickeln, um sie später als Ideal des Multilateralismus und der ultimativen Wahrheit hinzustellen. Das geschieht in Bereichen wie Chemiewaffen, Journalismus, Cybersicherheit und humanitäres Völkerrecht. Es gibt universelle Organisationen, die sich mit all diesen Themen befassen, aber unsere Kollegen, vor allem in der EU sowie in den Vereinigten Staaten, sind begierig darauf, ihr eigenes Konzept in jedem dieser Bereiche zu fördern. Wenn man sie fragt, warum dies nicht bei der Spitzenorganisation des Multilateralismus, der UNO, geschieht, geben sie keine klare Antwort. Wir verstehen, dass es natürlich schwieriger ist, einige ihrer Initiativen voranzutreiben und Vereinbarungen in einem universellen Format zu erreichen, in dem es nicht nur die „fügsamen“ Mitglieder des westlichen Clubs gibt, sondern auch Russland, China, Indien, Brasilien und afrikanische Länder. Wir werden sehen, wie sich dieses Konzept der „regelbasierten Weltordnung“ in den Ergebnissen der bereits angekündigten Veranstaltungen widerspiegeln wird, einschließlich des sogenannten Gipfels für Demokratie, der von US-Präsident Joe Biden angekündigt wurde, oder in den Initiativen im Bereich des Multilateralismus, die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und einer Reihe anderer führender Politiker angekündigt wurden.

Ich bin überzeugt, dass wir die unbestreitbare Tatsache nicht ignorieren können, dass die gegenwärtige Weltordnung eine Summe von Vereinbarungen zwischen den Ländern ist, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Russland wird denjenigen widersprechen, die das Ergebnis dieses Krieges in Zweifel ziehen wollen. Wir können und werden nicht denen in die Hände spielen, die den natürlichen Lauf der Geschichte umkehren wollen. Wir haben übrigens keine Supermacht-Ambitionen, egal wie sehr einige Leute versuchen, sich selbst und alle anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Wir haben auch nicht den messianischen Eifer, mit dem unsere westlichen Kollegen versuchen, ihre axiologische „demokratisierende“ Agenda auf den Rest der Welt zu übertragen. Es ist uns schon lange klar, dass das Aufzwingen von Entwicklungsmodellen von außen nichts bringt. Schauen Sie sich den Nahen Osten, Nordafrika, Libyen, Jemen und Afghanistan an.

Eine Besonderheit der aktuellen Situation ist, dass die Coronavirus-Pandemie die Ereignisse stark beschleunigt hat, indem sie dazu beiträgt, bestehende Probleme zu lösen und gleichzeitig neue zu schaffen. Ich beziehe mich auf den weltweiten wirtschaftlichen Niedergang, zerstörte Industrie- und Vertriebsketten, wachsenden Isolationismus und geopolitischen Opportunismus. Diese gemeinsame Not erinnert uns durch wachsende Probleme auch an die nie dagewesene Verbindung zwischen allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft. Niemand kann sie in einem sicheren Hafen überstehen. Das ist wohl eine der wichtigsten Lehren, die wir aus den Geschehnissen ziehen müssen.

Russland fordert, wie ich bereits erwähnt habe, die Zusammenarbeit mit allen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung und einem Interessenausgleich. Wir sind uns des Wertes eines jeden internationalen Partners bewusst, sowohl in bilateralen Beziehungen als auch im multilateralen Format. Wir schätzen unsere Freundschaft mit jedem, der dieses Gefühl erwidert und bereit ist, nach ehrlichen Vereinbarungen zu suchen, ohne Ultimaten und einseitige Forderungen.

Die Themen, die wir bereit sind zu diskutieren, umfassen fast alle wichtigen Lebensbereiche: Sicherheit, Handel, Umweltschutz, Klimawandel, digitale Transformation, künstliche Intelligenz und vieles mehr.

Russland wirbt für seine Ideen in Eurasien. Die Prinzipien, die ich erwähnt habe, liegen der Arbeitsweise der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zugrunde. Diese Verbände basieren ausschließlich auf dem Prinzip der freiwilligen Teilnahme, der Gleichheit und des Gemeinwohls. In ihnen gibt es keine „Chefs“ und „Untergebenen“. Diese Organisationen haben kreative Ziele und sind gegen niemanden gerichtet, und sie erheben auch nicht den Anspruch, ihre engen Werte in der ganzen Welt zu verbreiten und zu verlangen, dass sich ausnahmslos alle Staaten ihnen unterwerfen, wie es einige andere Integrationsstrukturen tun.

Zu unseren unbedingten Prioritäten gehört die Stärkung unserer umfassenden Interaktion mit China. In diesem Jahr werden wir den 20. Jahrestag des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und China feiern. Ein weiteres ähnliches Ziel ist die Förderung unserer privilegierten strategischen Partnerschaft mit Indien. So ist es in den Dokumenten definiert, die auf höchster Ebene verabschiedet wurden. Wir bauen unsere Zusammenarbeit mit den ASEAN-Staaten und anderen asiatisch-pazifischen Ländern aus. Wir tun dies im Rahmen der Vereinigungsphilosophie, die die Grundlage für die Initiative von Präsident Wladimir Putin der Großen Eurasischen Partnerschaft bildet. Sie steht absolut allen Ländern unseres gemeinsamen eurasischen Kontinents offen, und die Mitgliedschaft in dieser Vereinigung wird die komparativen Vorteile aller eurasischen Länder in dieser hart umkämpften Welt dramatisch erhöhen, unter der Voraussetzung, dass sie ihre natürlichen, gottgegebenen Vorteile gut nutzen und nicht versuchen werden, neue Trennlinien auf unserem Kontinent zu schaffen oder die bestehenden zu vertiefen.

Sowohl China als auch Indien unterstützen im Prinzip das Konzept der Greater Eurasian Partnership, das ich bereits erwähnt habe. Seine Vorzüge wurden im Rahmen der SCO hoch eingeschätzt. Wir erörtern es mit den ASEAN-Staaten. Wir sind auch offen für Gespräche mit der EU als unserem natürlichen Nachbarn auf diesem riesigen Kontinent.

Ich glaube, dass Foren wie die Primakow-Lesungen ideale Orte sind, um alle damit verbundenen Ideen zu diskutieren. Es kann durchaus alternative Ansätze geben, aber wir möchten, dass unsere Diskussionen im Interesse aller Länder dieser riesigen Region auf die Zukunft ausgerichtet sind.

Russland wird weiterhin aktiv die Beilegung internationaler Konflikte unterstützen. Wir arbeiten in Syrien und helfen dem Volk von Berg-Karabach, ein friedliches Leben wiederherzustellen, nachdem wir das Blutvergießen dort beendet haben. Wir beteiligen uns energisch an den internationalen Bemühungen um eine Beilegung in Afghanistan, Libyen, rund um den Iran, auf der koreanischen Halbinsel und in vielen anderen Krisenherden.

Ich erwähne dies nicht, um die Aufmerksamkeit auf unsere Leistungen zu lenken. Wir haben keinen Minderwertigkeitskomplex (genauso wenig wie wir einen Überlegenheitskomplex in der Weltpolitik haben), sondern wir sind immer bereit, denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Dies ist unsere historische Mission, die in den Jahrhunderten unserer alten Geschichte verwurzelt ist. Deshalb werden wir weiterhin in diesem Sinne arbeiten, auch an den Problemen, die auf den ersten Blick unlösbar erscheinen, wie z.B. eine Einigung im Nahen Osten. Wir versuchen aktiv, die Arbeit des Quartetts der internationalen Vermittler wiederherzustellen und das Konzept der Gewährleistung der kollektiven Sicherheit in der Region des Persischen Golfs zu fördern. Wir sind bereit, so bald wie möglich ein Treffen der israelischen und palästinensischen Führer in Moskau zu veranstalten. Jetzt gilt es, die Ergebnisse der innenpolitischen Prozesse in Israel abzuwarten. Es ist sehr bedauerlich, dass unseren wiederholten Mahnungen über viele Jahre hinweg keine Beachtung geschenkt wurde, dass das Konzept der Normalisierung der israelisch-arabischen Beziehungen nicht auf Kosten des palästinensischen Problems verwirklicht werden kann. Ich glaube, dass dies ein sehr ernstes Problem ist, das sich nur noch weiter verschärfen wird.

Wir arbeiten aktiv daran, die Regeln für ein verantwortungsvolles Verhalten im Informationsraum jetzt im multilateralen Format der UN zu koordinieren. Wir fördern die Zusammenarbeit im Kampf gegen das Coronavirus. Ich möchte betonen, dass wir entgegen den Behauptungen des Westens stets an pragmatischen, für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen mit allen Parteien interessiert sind, einschließlich des Westens, seien es die Vereinigten Staaten, ihre NATO-Verbündeten oder die EU. Wir setzen uns für ein Paket von Initiativen ein, um den völligen Zusammenbruch der Vereinbarungen und der Verständigung in den Bereichen Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung zu verhindern, nachdem die Amerikaner viele Verträge zerstört haben, zum Beispiel START-3. Wir haben ein freiwilliges Moratorium für die Stationierung der davon erfassten Raketen zumindest in Europa vorgeschlagen. Trotz unserer Vorschläge zur Verifizierung des Moratoriums vermeidet der Westen weiterhin jede ehrliche Diskussion. In ähnlicher Weise redet uns die NATO seit über zwei Jahren buchstäblich das Ohr ab, als Reaktion auf unsere sehr konkreten Vorschläge, die darauf abzielen, die Spannungen und die militärische Bedrohung entlang der gesamten Kontaktlinie zwischen Russland und der NATO zu verringern.

Wir sind bereit, mit jedem Partner zusammenzuarbeiten, aber es wird kein einseitiges Spiel geben. Weder Sanktionen noch Ultimaten werden irgendjemandem helfen, mit uns zu reden und Vereinbarungen zu treffen.

Abschließend möchte ich diese Worte von Jewgeni Primakow zitieren: „Ein starkes Russland sollte nicht als Bedrohung für die Stabilität der Welt gesehen werden. Nur die Trägheit des Denkens kann den Schluss auf eine von Russland ausgehende Bedrohung nahelegen…“

Russland wird niemals seine Grundwerte aufgeben und seinen geistigen Quellen und seiner stabilisierenden Rolle in der Weltpolitik treu bleiben. Deshalb werden wir weiterhin alles für die entschlossene, nicht konfrontative Förderung unserer nationalen Interessen und die Entwicklung der Zusammenarbeit mit so vielen Ländern wie möglich tun.

Ich möchte nur einen Gedanken betonen: Interpretieren Sie unsere Bereitschaft zum Dialog mit keinem Partner als Schwäche. Der russische Präsident Wladimir Putin betonte kürzlich in seiner Antwort auf westliche Ultimaten, dass wir die roten Linien in den Beziehungen zu unseren westlichen Partnern selbst bestimmen und in erster Linie unsere Ansichten über die Weltordnung, über die Entwicklung der internationalen Beziehungen in voller Übereinstimmung mit den in der UN-Charta festgelegten Prinzipien und nicht mit irgendwelchen Vereinbarungen zwischen einem engen Kreis von Parteien aufrechterhalten werden.

Fortsetzung folgt…