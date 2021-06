Israelische Streitkräfte greifen Syrien an, während Netanjahu darum kämpft im Amt zu bleiben

Die politische Situation Israels erweist sich für Premierminister Benjamin Netanjahu als ziemlich prekär.

Infolgedessen kämpft er, um zu beweisen, dass er an der Spitze benötigt wird, da Tel Avivs Feinde angeblich gedeihen werden, wenn Netanyahu nicht da ist.

Am späten Abend des 8. Juni schlugen die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) verschiedene Ziele in Süd- und Zentralsyrien an. Nach Angaben syrischer Medien gelang es den Luftabwehrsystemen, einige israelische Raketen abzuschießen, die aus Richtung Libanon abgefeuert wurden.

Nicht alle Raketen wurden abgeschossen und einige verursachten Schäden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte behauptete, dass heftige Explosionen in Damaskus und in der Umgebung der Stadt zu spüren waren, gefolgt von israelischen Angriffen auf militärische Stellungen der Syrischen Arabischen Armee (SAA). Sie behauptete auch, dass 10 Pro-Regierungskämpfer bei den Angriffen getötet wurden.

Luftangriffe fanden auch im Süden der Provinz Homs und in der Grenzzone zwischen Homs und Tartus statt.

Dies ist der erste Angriff, der Israel seit fast einem Monat zugeschrieben wird, und er fällt mit Netanjahus Kampf um den Verbleib im Amt zusammen. Es gibt keine offizielle Bestätigung von der IDF über die Durchführung des Angriffs.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Behauptungen Israels bricht die „gemäßigte Opposition“ im Großraum Idlib auch häufig das Waffenstillstandsregime und beschießt die nahe gelegenen Siedlungen.

Militante in der Region beschossen mehrere Dörfer in der nahegelegenen Provinz Hama, in den Dörfern Jubas und Dadikh, und Ackerland wurde beschädigt. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Am 7. Juni feuerten Militante 6 Raketen auf das Dorf Jurin in der nordwestlichen Provinz Hama ab und verursachten Schäden an Wohnhäusern und Privateigentum.

Auch in Nordsyrien hält der Dauerzustand des Chaos zwischen den kurdischen Gruppen und den von der Türkei unterstützten Fraktionen an.

Die kurdischen Befreiungskräfte von Afrin meldeten, dass sie eine erfolgreiche Operation gegen die türkischen Streitkräfte und Pro-Ankara-Kämpfer durchgeführt haben.

Zwischen dem 1. und 4. Juni tötete die kurdische Gruppe Berichten zufolge 13 türkische Soldaten und 2 pro-türkische Fraktionsmitglieder. Zwei Fahrzeuge wurden zerstört.

Ankara bestätigte, einen einzelnen Soldaten im Nordwesten Syriens verloren zu haben.

Am 8. Juni explodierte eine Autobombe im nordsyrischen Afrin und verursachte erhebliche Schäden an nahe gelegenen Gebäuden. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Dennoch ist die Gewalt in Nordsyrien die Norm. Die kurdischen Gruppen und die von der Türkei unterstützten Fraktionen führen ständig Operationen gegeneinander durch. Auch Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen sind keine Seltenheit, bei denen häufig Zivilisten verletzt und manchmal auch getötet werden.

Die Reaktivierung von Luftabwehrsystemen durch die Syrische arabische Armee in Nordsyrien könnte bedeuten, dass ein Lösungsversuch für die Misere eher früher als später kommt.