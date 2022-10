Der erwartete Finanzcrash ist endlich da

Wenn zwei erfahrene Wirtschafts- und Finanzanalysten, die beide die Derivatekrise von 2008 richtig vorausgesagt haben, erneut vor einem bevorstehenden Crash warnen, sollte man besser aufhorchen.

Heute schreibt Yves Smith von Naked Capitalism über die nun unvermeidliche Finanzkrise:

Seit Monaten bin ich zuversichtlich, dass Europa eine Finanzkrise und eine Depression erleiden wird, d. h. eine realwirtschaftliche Katastrophe, die von einem Börsencrash begleitet wird. Sie würde vielleicht nicht so schwerwiegend und lang anhaltend sein wie 1929, aber das Ausmaß würde bedeuten, dass es weder eine schnelle Erholung im Jahr 1987 noch eine Derivatekrise im Jahr 2008 geben würde, die sich auf das Herz des Bankensystems konzentriert. Auch wenn es so aussah, als ob das Finanzsystem dem Tod nahe wäre, so erleichterten dieselben Faktoren, die die Krise in vielerlei Hinsicht verschärften, den Behörden die Identifizierung und Stützung der wichtigsten Institutionen, die unter der Wasserlinie getroffen wurden. Im Folgenden werden wir die sich rapide beschleunigende Krise der Realwirtschaft erörtern, die durch die Straffung der Zentralbank als so ziemlich einzige Verteidigungslinie gegen die Inflation verschärft wird, die fast ausschließlich das Ergebnis eines Angebotsschocks an mehreren Fronten ist.1 Es erübrigt sich zu sagen, dass die Anhebung der Zinssätze durch die Fed (die Bernanke 2014 als notwendig erachtete, um die überbordenden Vermögenspreise zu zähmen, dann aber die Nerven verlor) nichts dazu beiträgt, mehr Chips aus China zu bekommen oder Covid-geschädigte Mitarbeiter auf magische Weise zu heilen, damit sie wieder zur Arbeit erscheinen können. Aber sie wird allen möglichen Spekulanten und Finanzunternehmen, die sich bei ihren Zinspositionen verschätzt haben, einen Schlag versetzen.

Und es war auch klar, dass die USA in den Strudel hineingezogen werden würden, vielleicht nicht ganz so weit, aber Ansteckung, Abhängigkeiten in der Lieferkette und die Bedeutung Europas als Kunde würden dafür sorgen, dass auch die USA leiden würden.

Die zweite Warnung stammt von „Dr. Doom“ Nouriel Roubini:

Es gibt Anzeichen dafür, dass sich eine Schuldenkrise abzeichnet und die Wirtschaft auf eine harte Landung zusteuert, so Nouriel Roubini.

Roubini sagte eine tiefe Rezession und einen Einbruch des Aktienmarktes um 40 % bis Ende des Jahres voraus.

Er hat davor gewarnt, dass eine ganze Reihe von Schocks verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werden.

Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Schuldenkrise bereits Gestalt angenommen hat, und eine harte Landung der Wirtschaft vor Ende des Jahres ist nun das Basisszenario, so der führende Wirtschaftswissenschaftler Nouriel Roubini.

Roubini, der wegen seiner pessimistischen Ansichten über die Märkte und die Wirtschaft den Spitznamen „Dr. Doom“ erhalten hat, warnt seit etwa einem Jahr vor einer drohenden Schulden- und Inflationskrise. Zuvor sagte er voraus, dass sie bis Ende 2022 zu einer Frankenstein-artigen Rezession führen würde, die die schlimmsten Aspekte der Stagflation der 1970er-Jahre und der Finanzkrise von 2008 in sich vereinen würde.

Und die Anzeichen dieses finanziellen Zusammenbruchs zeichnen sich endlich ab, so Roubini, der in einem Gastbeitrag für Project Syndicate am Montag eine harte Landung als Basisszenario bezeichnete.

„Die Anzeichen für eine Anspannung der Schuldenmärkte häufen sich … die Krise ist da“, sagte Roubini und bezog sich dabei auf die jüngsten Maßnahmen der Zentralbanken zur Eindämmung der Marktvolatilität.

Roubini’s Project Syndicate Schlagzeile ist die Botschaft: Die stagflationäre Schuldenkrise ist da.

Sein Argument, das ich hervorgehoben habe, ist dem von Yves sehr ähnlich:

NEW YORK – Seit einem Jahr behaupte ich, dass der Anstieg der Inflation anhaltend sein wird, dass zu seinen Ursachen nicht nur eine schlechte Politik, sondern auch negative Angebotsschocks gehören und dass der Versuch der Zentralbanken, ihn zu bekämpfen, zu einer harten wirtschaftlichen Landung führen wird. Wenn die Rezession kommt, so habe ich gewarnt, wird sie schwer und langwierig sein, mit weitverbreiteten finanziellen Notlagen und Schuldenkrisen. Ungeachtet ihrer aggressiven Äußerungen könnten die in der Schuldenfalle gefangenen Zentralbanker immer noch klein beigeben und sich mit einer über dem Ziel liegenden Inflation zufrieden geben. Jedes Portfolio aus risikoreichen Aktien und weniger risikoreichen festverzinslichen Anleihen wird aufgrund der höheren Inflation und der Inflationserwartungen bei den Anleihen Geld verlieren.

…

Jeder erkennt nun an, dass diese anhaltenden negativen Angebotsschocks zur Inflation beigetragen haben, und die Europäische Zentralbank, die Bank of England und die US-Notenbank haben begonnen anzuerkennen, dass eine sanfte Landung äußerst schwierig sein wird. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell spricht inzwischen von einer „sanften Landung“ mit zumindest „einigen Schmerzen“. Unterdessen wird das Szenario einer harten Landung zum Konsens unter Marktanalysten, Wirtschaftswissenschaftlern und Investoren. Eine weiche Landung ist unter den Bedingungen stagflationärer negativer Angebotsschocks viel schwieriger zu erreichen als bei einer Überhitzung der Wirtschaft aufgrund übermäßiger Nachfrage.

Die Zentralbanken haben die Ursache für die derzeit hohen Inflationsraten falsch diagnostiziert. Sie wurden nicht nur durch zu viele Anreize seitens der Regierungen und der Zentralbanken verursacht, sondern zu einem großen Teil auch durch den Mangel an Rohstoffen, der auf die Pandemie und die „westlichen“ Sanktionen nach dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Mit der Erhöhung der Zinssätze haben die Zentralbanken den falschen Feind bekämpft. Sie haben alles noch schlimmer gemacht:

Befinden wir uns bereits in einer Rezession? Noch nicht, aber die USA meldeten in der ersten Jahreshälfte ein negatives Wachstum, und die meisten vorausschauenden Indikatoren für die Wirtschaftstätigkeit in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften deuten auf eine starke Verlangsamung hin, die sich mit der Straffung der Geldpolitik noch verstärken wird. Eine harte Landung bis zum Jahresende sollte als Basisszenario angesehen werden. Viele andere Analysten stimmen dem zwar zu, scheinen aber der Meinung zu sein, dass die kommende Rezession kurz und oberflächlich sein wird, während ich vor einem solchen relativen Optimismus gewarnt und auf die Gefahr einer schweren und langwierigen stagflationären Schuldenkrise hingewiesen habe. Und nun hat die jüngste Notlage auf den Finanzmärkten – einschließlich der Anleihe- und Kreditmärkte – meine Ansicht bekräftigt, dass die Bemühungen der Zentralbanken, die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen finanziellen Absturz verursachen werden.

Ferner gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Große Moderation einer Großen Stagflation gewichen ist, die durch Instabilität und ein Zusammentreffen von negativen Angebotsschocks in Zeitlupe gekennzeichnet sein wird. Zusätzlich zu den oben erwähnten Störungen könnten diese Schocks die Alterung der Gesellschaft in vielen wichtigen Volkswirtschaften (ein Problem, das durch Einwanderungsbeschränkungen noch verschärft wird), die chinesisch-amerikanische Entkopplung, eine „geopolitische Depression“ und den Zusammenbruch des Multilateralismus, neue Varianten von COVID-19 und neue Ausbrüche wie die Affenpocken, die zunehmend schädlichen Folgen des Klimawandels, die Cyberkriegsführung und eine Steuerpolitik zur Erhöhung der Löhne und der Macht der Arbeitnehmer umfassen. Die Aktien in den USA und weltweit haben selbst eine leichte und kurze harte Landung noch nicht vollständig eingepreist. In einer leichten Rezession werden die Aktien um etwa 30 % fallen, in einer schweren stagflationären Schuldenkrise, die ich für die Weltwirtschaft vorausgesagt habe, um 40 % oder mehr. Die Anzeichen für eine Anspannung der Schuldenmärkte mehren sich: Die Renditenaufschläge für Staatsanleihen und langfristige Anleihen steigen, und die Renditenaufschläge für Hochzinsanleihen nehmen stark zu; die Märkte für Leveraged Loans und Collateralized Loan Obligations brechen zusammen; hochverschuldete Unternehmen, Schattenbanken, Haushalte, Regierungen und Länder geraten in eine Schuldenkrise. Die Krise ist da.

Es gibt wenig, was man tun kann, um sich vor den Folgen dieser Krise zu schützen. Versuchen Sie, auf der sicheren Seite zu bleiben. Machen Sie so wenig Schulden wie möglich. Wenn Sie Schulden haben, ist es wahrscheinlich viel besser, sie zu einem festen Zinssatz zu haben. Setzen Sie nicht auf den Wert von Vermögenswerten, die Sie vielleicht haben.

Dieser Sturm wird rau und die Folgen werden schwerwiegend sein.