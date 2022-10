Liberale Partnerschaft mit dem WEF in Höhe von 105 Millionen Dollar offengelegt

Die konservative Abgeordnete und zweimalige Anwärterin auf die Präsidentschaft, Leslyn Lewis, deckte das Eingeständnis in einer von Verkehrsminister Omar Alghabra unterzeichneten Anfrage auf.

In der Antwort gab Transport Canada zu, dass der WEF einer von mehreren Partnern für das Projekt „Known Traveler Digital Identity“ (KTDI) der Bundesregierung ist, das über fünf Jahre 105,3 Millionen Dollar kosten wird.

„Es ist keine Verschwörungstheorie mehr – es ist eine vertragliche Tatsache“, schrieb Lewis auf Twitter.

