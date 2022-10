Die Invasoren

Todd Hayen

Erinnert sich noch jemand an die Quinn-Martin-Fernsehserie The Invaders mit Roy Thinnes als David Vincent in der Hauptrolle? Vincent ist in der Serie ein Architekt, der zufällig auf ein UFO stößt, das Außerirdische an Bord hat, die den Planeten übernehmen wollen.

Die Außerirdischen sahen aus wie gewöhnliche Menschen (was das Budget schont), hatten aber ein paar Eigenheiten, die so subtil waren, dass sie nicht so leicht entdeckt werden konnten. Zu diesen Besonderheiten gehörten ein seltsam deformierter kleiner Finger, ein Herz ohne Puls und Blut, das nicht verblutet (was angesichts des fehlenden Pulses wohl auch verständlich ist).

Während der 41 Episoden umfassenden Serie (1967-1968) wandert Vincent durch das Land, um nach diesen herzlosen Kreaturen zu suchen, und versucht, andere davon zu überzeugen, wenn er welche entdeckt hat. Natürlich tut er genau das in jeder Folge und hat es schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass die deformierten, pingeligen Außerirdischen auf der Erde sind, um Unheil anzurichten.

Er erlebt alle möglichen Abenteuer mit diesen Eindringlingen, verliebt sich sogar in eine von ihnen (vielleicht auch in mehrere), einige werden zu Freunden, bevor sie entdeckt werden, und einige werden auf ihrem Weg getötet – und verschwinden praktischerweise in einer roten Rauchwolke, so dass keine Spuren zurückbleiben, die die einst lebende, groteske Kreatur entlarven könnten (es sind tatsächlich Außerirdische, die nur vortäuschen, wie Menschen auszusehen – unter dem Deckmantel menschlicher Haut ist das nicht schön anzusehen).

Der Teil dieser Geschichte, der für diesen Artikel von Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass diese Außerirdischen wie alle anderen aussahen, aber einige unterschiedliche Merkmale aufwiesen – nicht nur physisch, sondern auch psychologisch und verhaltensmäßig. Sie waren Außerirdische, fremd, anders, nicht vertrauenswürdig und unmenschlich. Aber in jeder Hinsicht sahen sie, zumindest aus der Ferne, genauso aus wie Onkel Joe und Tante Phoebe.

Verstehst du immer noch nicht die Verbindung?

Wir leben jetzt unter Eindringlingen.

Aber der Clou ist, dass es sich nicht um Außerirdische handelt, sondern um menschliche Wesen. Die Schafe in unserer Mitte kommen NICHT aus dem Weltraum (auch wenn ihre DNA vielleicht so verschlüsselt ist, dass sie es auch sein könnte). Aber irgendetwas ist anders an ihnen, etwas, das nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, aber es ist da.

Das ist genau das, was in unseren Köpfen herumschwirrt, dieses Gefühl, das wir einfach nicht benennen können. Aber es ist da – eine Person, die an einem schönen sonnigen Tag mit einer Papiermaske die Straße entlanggeht, eine einsame Person in einem Auto mit einer ähnlichen Gesichtsverkleidung und Dutzende von Highschool-Schülern, die den Campus zum Mittagessen verlassen – viele von ihnen tragen Masken. Das ist einfach nicht richtig; es stellt eine kognitive Dissonanz dar.

Bei den Masken scheint es sich um den deformierten kleinen Finger aus The Invaders zu handeln – ein ziemlich offensichtliches körperliches Merkmal, das man deutlich sehen kann, wenn man es vor Augen hat. Normalerweise gehen wir nicht nah genug heran, um den Herzschlag zu überprüfen, und natürlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen diesem Merkmal aus der Fernsehserie und unseren eigenen geimpften Schafstypen.

Aber es gibt in der Tat andere Dinge, die wir feststellen können, wenn sich die richtige Umgebung bietet – ein ungewöhnliches Gefühl der Angst in Bezug auf alles, was mit Covid zu tun hat, eine nachgiebige Loyalität gegenüber jeder Art von staatlicher Autorität, ein völliges Vertrauen in das, was diese Autorität als das Beste für sie beschließt, eine irrationale Freude an der Befolgung von Vorschriften, Impfungen und Manipulationen nach dem Motto: „Ich tue das, um Teil meiner Gemeinschaft zu sein und Befehle zum Wohle der Gemeinschaft zu befolgen“ – und das alles mit wenig kritischem Denken oder Überlegungen.

„Na und?“, könnte man sagen. „Das ist doch ihre Sache, oder?“ Bis zu einem gewissen Grad ja, aber wir haben auch Normen für die „menschliche Gemeinschaft“. Normalerweise stimmen die Normen der „staatlichen Gemeinschaft“ mit denen der „menschlichen Gemeinschaft“ überein, aber es scheint, dass wir uns immer weiter von dieser Annahme entfernen.

Eine menschliche Gemeinschaft hat Normen für das Verhalten in der Öffentlichkeit, für sexuelles Verhalten in der Öffentlichkeit, für mutwillige Schädigung anderer und für eine intuitive „richtige Art“ zu denken. Ich weiß, dass es gefährlich ist, so etwas zu sagen, wenn man unsere derzeitige Einstellung zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration bedenkt, aber denken Sie einmal darüber nach.

Die meisten Dinge, die Menschen im Privaten tun, haben nur geringe Auswirkungen auf unser tägliches Leben, also lassen wir es dabei bewenden, aber wenn eine bestimmte Art des Denkens und Verhaltens in der Öffentlichkeit als gefährlich für uns selbst und andere erkannt wird, sehen wir plötzlich, wie sich das tatsächlich auf unsere „menschlichen Gemeinschaftsstandards“ auswirken kann, und wir werden ziemlich besorgt darüber.

Denken Sie an eine öffentliche Nazi-Demonstration oder eine Menschenmenge, die KKK-Tücher, Kapuzen und andere Insignien trägt. Sie scheinen eine Bedrohung darzustellen (vielleicht sind sie es, vielleicht aber auch nicht direkt), und als Gemeinschaft werden wir, gelinde gesagt, besorgt. Wir halten uns nicht für bigott, wenn wir von einer Menge hakenkreuztragender Gänsefüßler oder vermummter KKK-Mitglieder belästigt werden.

Sind maskierte Personen, die auf einem öffentlichen Bürgersteig spazieren gehen, dasselbe wie spazierende Nazis? Natürlich nicht, aber sie können dieselben Gefühle der Bedrohung, der Unsicherheit und des Misstrauens hervorrufen – als ein Potenzial, unsere Welt zu zerstören, so wie es David Vincents Eindringlinge mit ihm getan haben.

Eine Person, die bereit ist, eine Maske zu tragen, während sie in der Öffentlichkeit Fahrrad fährt, wird zu einer Gefahr, zumindest potenziell, weil etwas an ihrer Fähigkeit, klar zu denken, verdächtig ist, und wenn es genug von diesen Typen gibt, schrillen bei uns die Alarmglocken.

„Gefahr, Gefahr, Will Robinson, das hier sind Eindringlinge“ – Eindringlinge in einer Gemeinschaft, die wir für sicher hielten. Es mutet seltsam an, wenn man geimpfte Menschen genauso bewertet wie uns ungeimpfte Menschen – dass sie gefährlich sind, so wie wir als gefährlich galten. Aber es gibt deutliche Unterschiede: Zum einen sind die Ungeimpften nicht gefährlich und waren es auch nie.

Der andere ist, dass ich nicht dafür eintrete, dass die Geimpften anders behandelt werden als wir alle. Ich weise lediglich darauf hin, dass das, was ich hier erkläre, der Grund sein könnte, wenn wir uns in ihrer Nähe seltsam fühlen, als seien sie gefährlich. Und wir müssen uns bemühen, uns diesen Grund bewusst zu machen, damit wir nicht anfangen, dumme Dinge zu tun, wie z. B. den Mann anzuspucken, der mit einer Maske die Straße entlanggeht.

Was uns ziemlich objektiv vor Augen geführt wird, ist die Tatsache, dass den meisten Menschen um uns herum nicht wirklich zu trauen ist. Man kann ihnen nicht vertrauen, wenn es darum geht, Menschen in ein Amt zu wählen, die richtige Führer sind, Führer in einem Land mit einer Verfassung, von der wir alle jahrhundertelang dachten, dass sie ziemlich gut repräsentiert, was wir als menschliche Gemeinschaft für gerecht und richtig hielten.

Wir können ihnen nicht vertrauen, dass sie mit unseren Kindern „das Richtige tun“, weil sie eine „verzerrte“ Denkweise haben, die „einfach nicht passt“ (siehe die jüngsten Nachrichten über einige Lehrer in Ontario).

Ist das alles auf die Impfung zurückzuführen? Natürlich nicht, aber ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass die Massen, die sich impfen lassen und diesem Mainstream-Narrativ folgen, der „Form“ des Denkens folgen, die ich hier beschreibe. Und ja, das gilt nicht für alle, und jedes Gefühl, das wir dabei haben, ist größtenteils (nicht vollständig) in unserem eigenen Kopf entstanden – genau wie Profilierung und Bigotterie.

Es ist also etwas, das wir unbedingt in den Griff bekommen müssen.

Diese Menschen haben in der Tat die Macht, unser Leben radikal negativ zu verändern (z. B. uns alle in die Sklaverei zu führen?), aber wir müssen uns der objektiven und rationalen Realität all dessen bewusst bleiben und dürfen nicht zulassen, dass Traurigkeit, Verwirrung, Abscheu oder sogar Hass und Wut die Kontrolle übernehmen.

Ich schlage keineswegs vor, dass wir unsere Mitmenschen, ob geimpft oder nicht, als „Eindringlinge“ behandeln – sie waren im Wesentlichen schon IMMER so, wie sie heute sind; wir haben es nur nicht bemerkt. Früher gab es keine verformten kleinen Finger, um sie zu erkennen, heute schon.

Es ist schwer zu sagen, was man dagegen tun soll, aber es ist trotzdem sehr beunruhigend. In meiner eigenen Arbeit als Psychotherapeutin besteht eines der zentralen Anliegen darin, das Unbewusste ins Bewusstsein zu bringen. Dies ist ein typisches Beispiel dafür.

Wenn wir durch das Tragen von Masken oder was auch immer wir erleben, das einen „Eindringling“ identifiziert, zutiefst beunruhigt sind, uns aber der wahren Gründe für unsere Beunruhigung bewusst werden, wird es helfen, die ganze Geschichte ans Licht kommen zu lassen – diese Menschen sind im Grunde nicht anders als sie es immer waren, und ihnen zu vergeben und sie für das zu lieben, was sie sind, nämlich Mitmenschen, aber gleichzeitig eine Kultur anzustreben, die diese Art von verzerrtem Denken nicht für die kommenden Generationen schafft.