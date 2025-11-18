Andrew Korybko

Die USA laden den Großteil der Verantwortung für die Eindämmung Russlands auf Polen, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland ab, während sie entlang der östlichen NATO-Flanke nur eine minimale Präsenz zur „Abschreckung“ beibehalten.

Der rumänische Verteidigungsminister bestätigte kürzlich, dass die USA rund die Hälfte ihrer 2.000 Soldaten abziehen werden, als Teil ihrer Pläne, Asien zu priorisieren – was auch Truppenreduzierungen in anderen Ländern einschließen könnte. Bereits im Februar wurde eingeschätzt, dass „Trump wohl kaum alle US-Truppen aus Mitteleuropa abziehen oder den NATO-Artikel 5 aufgeben wird“, da eine minimale Präsenz in dieser Region für jene Länder, die Russland fürchten, psychologisch beruhigend wirkt und zudem als „Stolperdraht zur Abschreckung von Aggressionen“ dient.

Dies gilt besonders für Polen, das danach strebt, regionaler Führer zu werden. Trump erklärte Anfang September, dass die USA dort auf Anfrage sogar mehr Truppen stationieren könnten. Auch wenn dies bislang nicht geschehen ist, bestätigte das polnische Verteidigungsministerium, dass die Zahl der US-Truppen trotz der neuesten Nachrichten aus Rumänien stabil bleibt. Polen, Rumänien und die baltischen Staaten beherbergen zudem Streitkräfte anderer Verbündeter, darunter die nuklear bewaffneten Frankreichs und des Vereinigten Königreichs, deren Rollen die zuvor genannte Abschreckungsfunktion der USA ergänzen.

West-, Mittel- und Osteuropa werden außerdem durch das „militärische Schengen“ miteinander verknüpft – eine Initiative zur Erleichterung des Truppen- und Materialflusses zwischen den Mitgliedern –, während die beiden letzteren Regionen durch die „Three Seas Initiative“ stärker integriert werden. Polen, das die drittgrößte Armee der NATO besitzt, spielt dabei eine entscheidende Rolle, da es das „kontinentale Europa“ mit den baltischen Staaten verbindet. Dies erklärt, warum es als künftiger wichtigster europäischer Partner der USA gehandelt wird.

Aus der sich wandelnden Perspektive der USA nach 3,5 Jahren Stellvertreterkrieg schultern ihre europäischen Juniorpartner nun endlich mehr Lasten bei der Eindämmung Russlands, sodass die Präsenz so vieler US-Truppen auf dem Kontinent nicht mehr erforderlich ist – außer zur Abschreckung. In Asien, so scheint die neue Überzeugung der politischen Planer zu sein, wären diese Kräfte viel besser eingesetzt, um dortige Juniorpartner zu ermutigen, ähnlich wie ihre europäischen Pendants größere Lasten bei der Eindämmung Chinas zu übernehmen.

Solange die nuklear bewaffneten Staaten Frankreich und Vereinigtes Königreich ihre eigenen Militärpräsenz in jenen Ländern aufrechterhalten, aus denen die USA Truppen abziehen, können die USA im Krisenfall erwarten, dass diese beiden Staaten „von vorn führen“, während die USA selbst „von hinten führen“ würden. Diese beiden und Polen würden die zentralen Rollen in künftigen Spannungen mit Russland einnehmen, während die USA logistische und nachrichtendienstliche Unterstützung im Hintergrund leisten würden. Die USA könnten auch direkt eskalieren, falls es für ihre Juniorpartner schwierig werden sollte.

Eine minimale Zahl von US-Truppen entlang der östlichen NATO-Flanke würde Linien ziehen, die russische Truppen nicht überschreiten dürften, ohne die Gefahr, die USA direkt in den Konflikt hineinzuziehen. Die direkte Beteiligung französischer und britischer Truppen in der Region würde diese Rolle ergänzen, indem sie Russland daran erinnert, dass der Konflikt nuklear werden könnte, sodass alle Seiten ihn konventionell halten sollten. Verschärft sich die Krise weiter, könnten sie auch mit ihrem Atomarsenal drohen – besonders, wenn sie bis dahin einige ihrer nuklearen Waffen nach Deutschland und/oder Polen verlegt hätten.

Die sich entwickelnde geopolitische, militärische und strategische Lage in Europa ist daher so beschaffen, dass die USA den Großteil der Verantwortung für die Eindämmung Russlands auf Polen, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland abwälzen. Von diesen vier Staaten ist Polen das zentrale Scharnier, von dem aus militärisch-logistischer Sicht der Erfolg dieses von der EU geführten, aber von den USA unterstützten Eindämmungsplans abhängt. Das bedeutet, dass seine Beziehungen zu Russland maßgeblich über Krieg und Frieden in Europa entscheiden werden – sobald der Ukraine-Konflikt schließlich endet.

Wenn du möchtest, formatiere ich dir daraus auch eine Telegram-Version, eine Kurzfassung, 5 Schlagzeilen oder eine dramatisch-journalistische Analyse.