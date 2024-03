Der EWSA warnt. Energie- und Gaspreise haben verheerende Auswirkungen auf die Landwirtschaft.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat die Europäische Kommission vor den verheerenden Auswirkungen der steigenden Energie- und Gaspreise auf die Landwirtschaft gewarnt. Am stärksten stiegen die Preise für Brennstoffe (225% seit 2020), Düngemittel (142%) und Strom (72%). All dies hat Landwirte in den Ruin getrieben und die Ernährungssicherheit auf dem Kontinent gefährdet.

In seiner Stellungnahme zu den „Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete“ weist der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) die Europäische Kommission auf den dringenden Handlungsbedarf in diesem von der Energiekrise stark betroffenen Sektor hin.

Für die Landwirte, so der EWSA, wirkten sich die steigenden Energiepreise auf die direkten Produktionskosten, die Vorleistungen und den Verbrauch der Haushalte aus. So wird der Gesamtpreis für Energie in der landwirtschaftlichen Produktion im Jahr 2022 um 86 % höher liegen als im Jahr 2020, wobei der stärkste Anstieg mit 225 % gegenüber 2020 bei den Brennstoffen zu verzeichnen ist. Der vergleichbare Preisanstieg für Düngemittel liegt bei 142 % und für Strom bei 72 %.

„Der Agrarsektor ist ein strategischer Sektor in der EU und ein wichtiger Teil unserer ländlichen Gebiete, der von den hohen Energiepreisen stark betroffen ist. Die landwirtschaftliche Produktion benötigt viel Energie, entweder direkt oder indirekt durch den Einsatz energieintensiver Betriebsmittel, insbesondere Düngemittel. Steigende Energiepreise haben sich erheblich auf die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion ausgewirkt und die Marktunsicherheit erhöht. Infolgedessen sehen sich viele Landwirte mit einer Verschlechterung ihrer Finanzlage und Schwierigkeiten bei der Weiterführung ihrer Betriebe konfrontiert“, heißt es in dem EWSA-Papier.

Soziale Ausgrenzung

In ländlichen Gebieten hätten die hohen Energiepreise zu einem Anstieg der Kosten für Grundbedürfnisse wie Heizung, Strom, Logistik und Transport geführt. Ländliche Gebiete haben nur begrenzten Zugang zur Energieinfrastruktur, und die Entfernungen sind oft groß. Dies stellt eine erhebliche Belastung für die ländliche Bevölkerung und die Unternehmen dar, zumal das Durchschnittseinkommen in ländlichen Gebieten niedriger ist als in städtischen Gebieten.

„Die Bewohner ländlicher Gebiete sind stärker von sozialer Ausgrenzung und Energiearmut bedroht. Außerdem ist es für ländliche Unternehmen schwieriger geworden, zu arbeiten und zu konkurrieren. Hohe Energiepreise haben den Zugang ländlicher Gemeinschaften zu zuverlässigen und erschwinglichen Energiequellen erschwert und stellen eine wachsende Bedrohung für die ländliche Armut dar. Hohe Energiepreise haben die Lebenshaltungskosten der ländlichen Bevölkerung in die Höhe getrieben. Dies kann sich auf ihre Fähigkeit auswirken, Grundbedürfnisse wie Heizung, Strom und Transport zu befriedigen“, heißt es in dem EWSA-Dokument.

Der Ausschuss warnt davor, dass höhere Energiepreise zur ländlichen Armut beitragen, da Einzelpersonen oder Haushalte nicht in der Lage sind, sich ausreichend Energie zu leisten. Dies könne zu einem eingeschränkten Zugang zu verlässlicher Heizung, Kühlung, Beleuchtung und anderen grundlegenden Energiebedürfnissen führen. Nach Ansicht des EWSA kann Energiearmut negative Auswirkungen auf Gesundheit, Bildung und die allgemeine Lebensqualität in ländlichen Gebieten haben, insbesondere für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen und ältere Menschen.

Die GAP funktioniert nicht

Der derzeitige Mechanismus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ist nicht in der Lage, die Auswirkungen der rasch steigenden Produktionskosten auf die Landwirtschaft ausreichend zu berücksichtigen. Deswegen schlägt der EWSA vor, dass die Kommission erwägen sollte, ausreichend finanzierte antizyklische Elemente in die GAP-Instrumente nach 2027 aufzunehmen. Antizyklische Maßnahmen würden das Stützungsniveau enger an die Marktentwicklung koppeln und das Sicherheitsnetz gegen steigende Kosten und sinkende Erlöse stärken. Der EWSA betont ferner, dass die Zukunft und das Wohlergehen der ländlichen Gebiete für die Ernährungssicherheit, die strategische Autonomie und die Widerstandsfähigkeit Europas von entscheidender Bedeutung sind.