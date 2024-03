Neue klinische Studie in Thailand zeigt: Frühe Behandlung mit zwei Medikamenten beseitigt das Risiko einer COVID-Krankenhauseinweisung zu 100%.

Steve Kirsch

Fluvoxamin in Kombination mit einem anderen Medikament war in dieser multizentrischen Studie in Thailand zu 100 % erfolgreich bei der Verhinderung von Krankenhauseinweisungen wegen COVID. Diejenigen, die die Standardbehandlung erhielten: 37,5% mussten ins Krankenhaus!

100%ige Verhinderung von Krankenhausaufenthalten mit einer 2-Medikamenten-Kombination. 37,5 % Hospitalisierungsrate bei den mit der Standardbehandlung Behandelten.

Zusammenfassung

Eine neue thailändische Studie, die kürzlich in der medizinischen Fachliteratur veröffentlicht wurde und an der 995 Personen teilnahmen, hat gezeigt, dass eine Behandlung mit Fluvoxamin und mindestens einem weiteren Medikament zu 100 % erfolgreich ist, wenn es darum geht, Krankenhauseinweisungen wegen COVID zu verhindern. Von den Personen, die die Standardbehandlung erhielten, mussten 37,5 % ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Anfang 2021 legten wir der FDA in unserem EUA-Antrag Beweise für die Wirksamkeit von Fluvoxamin aus mehreren Studien vor, aber die FDA war überzeugt, dass der Nutzen die Risiken nicht aufwog, und lehnte unseren EUA-Antrag ab.

Diese Entscheidung war nicht nachvollziehbar, da die wissenschaftliche Beweislage zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutiger hätte sein können.

Nun, da diese neuen Studienergebnisse veröffentlicht wurden, werden FDA, CDC und NIH diese Daten weiterhin ignorieren, so wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Sie werden weiterhin den unsicheren und unwirksamen COVID-Impfstoff als einzige empfohlene Behandlung für COVID empfehlen.

Ich sage voraus, dass die CDC, die FDA, die NIH, die WHO und die Gates Foundation niemals die Ärzte informieren oder eine dieser hochwirksamen und sicheren Kombinationspräparate für die Frühbehandlung empfehlen werden; es spielt einfach keine Rolle, wie stark die Beweise sind.

Was zeigt die Studie

Von 1900 rekrutierten Teilnehmern beendeten 995 die Studie. Bei keinem der mit Fluvoxamin plus Bromhexin (0%), Fluvoxamin plus Cyproheptadin (0%) oder Niclosamid plus Bromhexin (0%) behandelten Teilnehmer trat nach 9, 14 oder 28 Tagen eine klinische Verschlechterung auf.

Bei neun Teilnehmern (5,6%) in der Fluvoxamin-Gruppe verschlechterte sich der klinische Zustand bis Tag 28, sodass sie Sauerstoff mit niedrigem Flow benötigten.

Im Gegensatz dazu verschlechterte sich der klinische Zustand bei den meisten Teilnehmern der Standardtherapie nach 9, 14 und 28 Tagen. Am 9. Tag wurden 32,7% (110) der Patienten in der Standardbehandlungsgruppe ins Krankenhaus eingeliefert, ohne zusätzlichen Sauerstoff zu benötigen, aber unter kontinuierlicher medizinischer Betreuung. Bis zum 28. Tag stieg dieser Anteil auf 37,5% (21).

Ferner benötigten 20,8% (70) der Patienten in der Standardbehandlungsgruppe bis zum 9. Tag Sauerstoff mit niedrigem Flow und 12,5% (16) bis zum 28. Tag nicht-invasive oder mechanische Beatmung. Alle behandelten Gruppen unterschieden sich an den Tagen 9, 14 und 28 signifikant von der Standardbehandlungsgruppe (p < 0,0001).

Auch am Tag 28 waren die drei Behandlungen mit zwei Medikamenten der Behandlung mit Fluvoxamin [allein] signifikant überlegen (p < 0,0001).

Todesfälle traten in keiner der Studiengruppen auf. Im Vergleich zur Standardbehandlung hatten die mit den Kombinationspräparaten behandelten Teilnehmer bereits am dritten Behandlungstag eine signifikant niedrigere Viruslast (p < 0. 0001), verringerte Konzentrationen der Serumzytokine Interleukin-6 (IL-6), Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-α) und Interleukin-1 beta (IL-1β) bereits am fünften Behandlungstag und von Interleukin-8 (IL-8) am siebten Behandlungstag (p < 0,0001) sowie eine geringere Inzidenz von postakuten COVID-19-Folgeschäden (PASC) (p < 0,0001).

23 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse traten in der Standardbehandlungsgruppe auf, während in der Fluvoxamingruppe nur 1 schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis berichtet wurde und in den anderen Gruppen keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse auftraten.

Zusammenfassung

Im Gegensatz zu den COVID-Impfstoffen sind die in dieser Studie verwendeten frühen Behandlungen sicher und wirksam.

Die Wirksamkeit multimodaler Behandlungen ist seit Anfang der 2020er-Jahre bekannt. George Fareed und Brian Tyson zum Beispiel haben über 10.000 COVID-Patienten mit multimodalen Therapien behandelt und hatten nur selten Krankenhausaufenthalte (und auch dann nur, wenn die Behandlung verzögert wurde). Die CDC und die FDA haben jedes einzelne dieser Beispiele aus der Praxis ignoriert.

Es ist klar, dass, egal, wie überzeugend die Beweise für die Behandlung mit mehreren Medikamenten sind, diese niemals zum Standard der medizinischen Versorgung werden, weil keine Gesundheitsbehörde der Welt jemals zugeben wird, dass sie sich geirrt hat.

Die Mainstream-Medien, die medizinische Gemeinschaft, die FDA, die CDC, die NIH, die WHO, GAVI und die Gates Foundation sollten die Menschen über dieses neue Ergebnis informieren, das mit vielen früheren Studien übereinstimmt. Aber sie alle schweigen. Der Schutz Ihrer Gesundheit steht nicht im Einklang mit ihrem Auftrag.

Sie alle werden weiterhin die Zensur, Einschüchterung und Unterdrückung von Menschen unterstützen, die behaupten, dass eine frühzeitige Behandlung von COVID funktioniert. Wir werden niemals eine öffentliche Debatte über diese Themen haben, weil sie alle korrupt sind und das wissen sie.