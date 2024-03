Audioaufnahme als Beweis, dass Corona schon Jahre im Voraus in Planung war

Die ehemalige Pharma-Managerin Sasha Latypova hat neue Beweise dafür, dass bereits Jahre vor der Pandemie an Impfstoffen und anderen Behandlungsmethoden gearbeitet wurde. Dabei handelt es sich um eine Tonaufnahme eines Treffens, bei dem AstraZeneca-Chef Pascal Soriot und AstraZeneca-Vizepräsident Mark Esser zu hören sind.

Bei dem Treffen, das Ende 2020 stattfand, diskutierten sie unter anderem über die Zulassung der Behandlung mit monoklonalen Antikörpern in den USA.

Esser machte während des Treffens eine bemerkenswerte Aussage. Er sagte, dass AstraZeneca 2017 mit dem US-Verteidigungsministerium begonnen habe, sich auf eine Pandemie vorzubereiten.

„Der Ton stammt aus einem internen Treffen bei AstraZeneca … Vizepräsident Mark Esser sagt, wir hätten 2017 begonnen, mit dem Pandemic Preparedness Program des Verteidigungsministeriums zusammenzuarbeiten. Er erwähnt auch, dass das Verteidigungsministerium … mit einem Vorschlag an sie herangetreten sei“, dass sie mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiten würden, um Impfstoffe und Therapeutika innerhalb von 60 Tagen zu entwickeln, nachdem das Verteidigungsministerium ein pathogenes Virus identifiziert hat, das eine globale Pandemie auslösen könnte“.

