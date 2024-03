Kanadas „Open Banking“ ebnet den Weg für ein nationales Sozialkreditsystem

Martin Armstrong

„Eine lange versprochene Revolution im Bankwesen ist auf dem Weg nach Kanada, aber Sie werden es vielleicht nicht merken, wenn sie kommt“, lautete die düstere Überschrift eines kürzlich in der Canadian Press erschienenen Artikels.

Die Veränderung, an der gearbeitet wird, nennt sich „Open Banking“, und die kanadische Bundesregierung hat versprochen, im nächsten Monat ein Rahmengesetz zu verabschieden, um das System in Kanada einzuführen.

Beim Open Banking gewähren Banken Dritten Zugang und Kontrolle über die persönlichen und finanziellen Daten ihrer Kunden.

Einer der größten Wachstumsbereiche ist die Kreditwürdigkeitsprüfung, berichtet The Canadian Press. „Im Rahmen von Open Banking könnten Kreditgeber direkt auf die Bankdaten einer Person zugreifen, um nicht nur die Kreditwürdigkeit zu prüfen. Verbraucher könnten dies auch nutzen, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern, indem sie unter anderem ihre Miete pünktlich zahlen.

Der Artikel in der Canadian Press zitiert Helen Child, Mitbegründerin von Open Banking Excellence („OBE“), einem Forum für alle, die in diesem System arbeiten, um das offene Bankwesen zu fördern.

OBE wirbt für sich selbst mit den Worten: „Wir sind mehr als eine PR-Agentur, wir sind Ihre Gemeinschaft“. Mit „Ihre“ sind nicht wir gemeint, sondern potenzielle Partner. Wer sind diese Partner?

„Seit mehr als drei Jahren haben wir die Open-Banking-Profile einiger der größten Namen der Branche gestärkt“, rühmt sich OBE. Auf seiner LinkedIn-Seite heißt es, man sei „die weltweit größte und engagierteste Community von Open-Banking- und Open-Finance-Pionieren. Von Fintechs und Banken bis zu Regulatoren und Bigtechs [sic] kommt unsere Community zusammen, um zu lernen, Geschichten zu teilen, Debatten anzustoßen und zusammenzuarbeiten.“

In einem Interview im Juli 2020 gab Mitgründerin Child zu, dass Open Banking Excellence von der Covid-Pandemie in Großbritannien profitiert und Expansionspläne hat: „Wir planen, in den asiatisch-pazifischen Raum zu expandieren. Großbritannien hat die Blaupause für Open Banking geschaffen. Wir können unsere Lehren, Talente und Erfahrungen mit dem Rest der Welt teilen, und der Start von OBE in anderen Teilen der Welt ermöglicht uns dies“, sagte sie.

Natürlich werden Befürworter von Open Banking wie Child, die ein persönliches Interesse daran haben, behaupten, dass Open Banking unserer Bequemlichkeit dient. Aber stimmt das?

Wie Investopedia feststellt, birgt Open Banking ernsthafte Risiken für die finanzielle Privatsphäre und die Sicherheit der Verbraucherfinanzen. Die kanadische Presse hat es versäumt, die Öffentlichkeit über diese Risiken zu informieren. Glücklicherweise haben uns unabhängige Medien in Form von Armstong Economics darauf aufmerksam gemacht.

Childs Open Banking Excellence ist in 40 Ländern im Einsatz, warnt Armstrong Economics. Open Banking ebnet den Weg für soziale Kreditsysteme.

Kanada will Social Scores in das Bankwesen einführen

Das kanadische Bankensystem soll durch einen offenen Bankenrahmen grundlegend verändert werden. Die Befürworter sehen darin eine Möglichkeit für Banken, Informationen leicht auszutauschen und auf die Daten der Nutzer zuzugreifen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Gelegenheit, den sozialen Status mit dem Bankwesen zu verschmelzen und der Regierung die vollständige Kontrolle über unsere Finanzen zu geben.

Die Organisation Open Banking Excellence, ein Partner der Weltbank[1] mit Sitz im Vereinigten Königreich, behauptet, dass sie alle relevanten Bedürfnisse einer Bank an einem Ort vereinen wird. Die Organisation, die bereits in 40 Ländern vertreten ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, „außergewöhnliche Plattformen und Inhalte zu schaffen, die den Wissensaustausch, neue Denkweisen und Partnerschaften innerhalb der Branche fördern und so die Einführung von Open Finance und Daten für eine bessere finanzielle Inklusion weltweit vorantreiben“.

„Es geht darum, eine gerechtere, integrativere und offenere Gesellschaft zu schaffen“, sagt Helen Child, Gründerin von Open Banking Excellence. Offene Gesellschaft, das kommt mir bekannt vor. Warum benötigt das Bankwesen Inklusivität und Fairness, wenn es doch um Zahlen geht? „Es treibt die finanzielle Inklusion voran“, fügt sie hinzu, „es demokratisiert Daten.“

Daten. Sie werden mehr wert sein als Gold, wenn wir uns auf eine bargeldlose Gesellschaft zubewegen. Es gibt keinen einfacheren Weg, die Massen zu kontrollieren, als ihren Zugang zu Geld und ihre Fähigkeit zu kontrollieren, zu kaufen, zu handeln und sich frei zu bewegen.

Die kanadische Presse enthüllte das wahre Motiv: „Einer der größten Wachstumsbereiche ist die Kreditwürdigkeitsprüfung. Mit Open Banking könnten Kreditgeber direkt auf die Bankdaten einer Person zugreifen, um nicht nur die Kreditwürdigkeit zu prüfen. Verbraucher können damit auch ihre Bonität verbessern, indem sie zum Beispiel nachweisen, dass sie ihre Miete zuverlässig zahlen“.

Wenn man über die Kreditwürdigkeit hinausschaut, kann man feststellen, ob eine Person aufgrund ihrer persönlichen Überzeugungen für die Teilnahme an der globalen Wirtschaft geeignet ist. Schauen Sie sich an, was mit Nigel Farage passiert ist. Er hat nie ein Verbrechen begangen oder etwas getan, was das rechtfertigen würde, was viele als das „Farage-Fiasko“ bezeichnet haben. Nigel wurde plötzlich von Coutts von seinem Bankkonto ausgeschlossen und hatte keinen Zugang mehr zu seinen Giro- und Sparkonten. Seine Kreditkarten wurden gesperrt. Er konnte ohne Vorankündigung nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Faraged stellte Nachforschungen an und fand heraus, dass es unzählige Menschen gibt, die denselben finanziellen Angriff durch Banken im Auftrag der Regierung erlebt haben.

Das ist ein weitverbreitetes Phänomen. Wir haben es oft bei Covid-Sperren erlebt, bei denen Nutzer keinen Zugang zu Orten hatten, wenn ihre digitalen Covid-Pässe nicht funktionierten. Als die Banken in China in eine Liquiditätskrise gerieten, verweigerte die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) den Einlegern einfach den Zugang zu ihrem Geld und versperrte ihnen den physischen Zugang zu ihren Banken. Der Regierung gelang es, einen Ansturm auf die Banken zu verhindern. Wir haben gesehen, wie einige Prominente wegen unpopulärer Meinungsäußerungen aus dem System ausgeschlossen wurden, ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren oder einer strafrechtlichen Verfolgung gekommen wäre.

Kanada ist eine von vielen Nationen, die hoffen, inoffizielle soziale Bewertungen zur Kontrolle der Massen einsetzen zu können. All diese Maßnahmen schaffen die Voraussetzungen dafür, wie digitale Zentralbankwährungen („CBDCs“) funktionieren werden, ein kollektives Netzwerk, das die persönlichen Daten und Konten aller Menschen enthält. Die Regierungen haben bereits damit begonnen, Einzelpersonen aus dem Bankwesen zu entfernen, und diese Schritte werden es immer vereinfachen, die Massen zu zwingen, sich zu unterwerfen und die Kontrolle an die allmächtige Regierung abzugeben.

[1] Anmerkung aus dem Exposé:

Armstrong Economics weist darauf hin, dass OBE ein Partner der Weltbank ist. Wir konnten auf der Website von OBE keinen Hinweis darauf finden, nicht zuletzt, weil OBE keine Suchfunktion auf seiner Website hat. Allerdings ist uns etwas Merkwürdiges aufgefallen: Bei der Suche nach einem Hinweis wurde unter anderem das folgende Internet-Suchergebnis angezeigt:

Internet-Suchergebnisse für Open Banking Excellence, abgerufen am 18. März 2024

Folgt man dem von der Suchmaschine angegebenen Link, so findet sich auf der OBE-Webseite, die für eine Umfrage zum „Open Finance Index“ wirbt, kein einziger Hinweis auf die Weltbank, geschweige denn auf einen Partner. Ein Blick auf eine im Jahr 2022 archivierte Kopie der Webseite in der Wayback Machine zeigt nichts anderes. Auf der Webseite des Open Finance Index heißt es: