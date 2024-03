Long Covid: Ein weiterer erfolgreicher Betrug

Seit mehr als 18 Monaten erklärt Dr. Vernon Coleman, warum „Long Covid“ nicht existiert und warum sie diese falsche Krankheit erfunden haben.

Er sieht sich gezwungen, zu wiederholen, was er bereits gesagt hat, da die Medien wieder einmal den „Langweiler“ hervorholen.

Vergangene Woche berichtete Neuroscience News, dass SARS-CoV-2 im Blut und Gewebe einiger Patienten bis zu zwei Jahre nach der Infektion persistieren kann, was „neue Einblicke in das Phänomen der langen Überlebenszeit“ biete.

Die BBC berichtete, dass fast 70 Beschäftigte des Gesundheitswesens, die an einer lang anhaltenden CoV-Infektion erkrankt sind, den High Court angerufen haben, um den NHS und andere Arbeitgeber auf Entschädigung zu verklagen.

ITV berichtete, dass derzeit etwa 160.000 Menschen in Wales mit einer chronischen Erkrankung leben und Forschungsarbeiten zur Finanzierung von Versuchen zur Behandlung der langen Meningitis erforderlich sind. In dem Artikel kommt eine Person mit LCP zu Wort, die sagt: „Ich denke, wir könnten mehr tun, sei es durch die Regierung oder durch Pharmaunternehmen, die sich engagieren. Ähnlich wie zu Beginn der Pandemie, als es darum ging, einen Impfstoff zu entwickeln, könnten sie mehr tun, um Forschung und klinische Studien durchzuführen.

Die Zeitung The Guardian brachte eine politische Wendung und berichtete über die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie, nachdem das Drama um Covidien abgeklungen war. Die Zeitung fragte: „Leiden wir an einem politischen Langzeit-Covid?

Der Independent erklärte damit, warum Menschen nach übermäßigem Alkoholkonsum einen Kater bekommen. „Eine neue Studie ergab, dass Menschen, die an Long-Covid leiden, nach dem Konsum von Alkohol möglicherweise schlimmere Nebenwirkungen haben“, heißt es in dem Artikel.

Sogar der Weather Channel hat einen Bericht über die Ursachen von lang anhaltendem Husten veröffentlicht und behauptet, es gebe einen Zusammenhang mit der Unfähigkeit, den Eisengehalt im Blut zu regulieren.

Dr. Vernon Coleman

Es ist jetzt über eineinhalb Jahre her, dass ich zum ersten Mal erklärt habe, warum „Long Covid“ nicht existiert, sondern von den Verschwörern als „Krankheit“ propagiert wird, vor der man sich fürchten muss.

Heute ist „Long Covid“, wie vorhergesagt, eine der Hauptursachen für die globale Rezession, die die Welt verwüstet. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir der Welt immer wieder die Wahrheit über diese imaginäre Krankheit erzählen – und wie sie benutzt wird, wie sie zur Traumkrankheit der Drückeberger wurde und warum sie das Weihnachtsgeschenk des Hypochonders ist, das immer wieder auftaucht.

Mein letzter Artikel über Long Covid wurde im Oktober 2022 veröffentlicht, aber da die Mainstream-Medien jetzt wieder für Long Covid werben (und vorgeben, als wäre es eine schreckliche Krankheit), denke ich, dass es sich lohnt, zu wiederholen, was ich damals gesagt habe.

Die größte und bedeutendste Studie über Long Covid mit 26.000 Teilnehmern kam zu dem Schluss, dass Long Covid hauptsächlich ein psychologisches Problem ist.

In Amerika sind 12 Millionen Menschen mit dieser imaginären Störung arbeitslos. In Großbritannien sind zwei Millionen Menschen, die an Long Covid leiden, krankgeschrieben und somit arbeitsunfähig.

Die Wahrheit ist, dass Menschen, die ein Jahr lang bei vollem Lohn nicht gearbeitet haben, nicht mehr an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen.

Die Beweise zeigen, dass Long Covid eine Kombination aus Hypochondrie und Simulantentum ist.

Es hat nie eine globale Covid-Pandemie gegeben, aber jetzt haben wir eine globale Long Covid-Pandemie.

Warum haben sie also diese falsche Krankheit erfunden – „Long Covid“?

Erstens haben die Regierungen den Anstieg der Zahl der angeblich an Covid Erkrankten begrüßt, weil dies dazu beiträgt, dass die Menschen Angst vor der umbenannten Grippe haben – und die giftigen Impfstoffe akzeptieren, die in unehrlicher Weise als Schutz vor der Grippe angepriesen werden.

Zweitens wissen die Regierungen, dass, wenn ein großer Teil der Arbeitskräfte zu Hause bleibt, die Unterbrechung und die Kosten der Wirtschaft schweren Schaden zufügen.

Drittens, und das ist entscheidend, ist die falsche long-Covid-Krankheit eine ausgezeichnete Tarnung für die Verletzungen, die durch die Covid-19-Impfungen verursacht werden. Eine Liste der häufigsten Nebenwirkungen der Covid-19-Impfung ist zufällig identisch mit den häufigsten Symptomen von „Long Covid“.

Viertens hält „Long Covid“ das NHS-Personal zu Hause und lässt die NHS-Wartelisten weiter in die Höhe schnellen – all dies ist Teil des vorsätzlichen Plans, das Gesundheitssystem zu zerstören.

Fünftens wären die Arbeitslosenzahlen viel höher, wenn die Menschen nicht wegen angeblich langwieriger Covid-Krankheiten krankgeschrieben würden. Und das wäre eine weitere Blamage für die angeschlagenen Regierungen.

Sechstens: Die Menschen, die mit Long Covid krankgeschrieben sind, werden von ihren Regierungen bezahlt. Das ist der Beginn des universellen Grundeinkommens – ein entscheidender Teil der Großen Transformation, die jetzt in Wales und Irland erprobt wird.

Natürlich wird jeder, der es wagt, sich mit den Beweisen auseinanderzusetzen – und den Mythos vom langen Covid infrage zu stellen – als Verschwörungstheoretiker abgetan und mit einem Redeverbot belegt.

Wie üblich gibt es keine Debatte in den Mainstream-Medien, wo Journalisten Angst vor der Wahrheit haben und sich die Augen zuhalten, wenn eine Tatsache ihre tägliche Täuschung bedroht.