Beratungsgigant profitiert von Wahlkampfspenden für Biden und Trump

Lee Fang

Unabhängig davon, wer im Wahljahr 2024 als Sieger hervorgeht, wird diese Beratergruppe von den 12 Milliarden Dollar an politischen Ausgaben profitieren.

Amerikanische Wahlen sind berüchtigt dafür, dass außergewöhnlich viel Geld in die Politik fließt. Doch selbst für eine Branche, die für ihre zynischen Auftragskiller bekannt ist, hat Mark Penn das Söldnergeschäft der Wahlkampfberatung auf eine neue Ebene gehoben.

„Wenn überhaupt, kann man sicher sein, dass es eine Schlacht auf höchstem Niveau sein wird“, sagte Penn Anfang des Jahres in einer Rede vor Investoren. Je näher die Wahl rückt, desto mehr Geld geben die Kandidaten aus, um eine zunehmend gespaltene Wählerschaft zu überzeugen.

„Diese allerletzte Stimme entscheidet über das Schicksal der Nation“, so Penn. „Ich denke, alles deutet darauf hin, dass dies der stärkste politische Zyklus sein wird.

Die meisten Wählerinnen und Wähler dürften von der Aussicht auf ständige Negativwerbung und eine Flut von Spendenaufrufen per E-Mail und SMS wenig begeistert sein. Für die Stagwell Group, das von Penn vor fast einem Jahrzehnt gegründete Marketing- und Werbekonglomerat, sind der Groll über die Präsidentschaftswahlen und die rasant steigenden politischen Ausgaben nur positiv.

Das Unternehmen ist bereit, von beiden Seiten der Wahl zu profitieren.

SKDKnickerbocker, eine Tochtergesellschaft der Stagwell Group, ist eines der bekanntesten Unternehmen der Demokratischen Partei im Land und kann sich einer Kundenliste rühmen, die Super PACs und verschiedene demokratisch orientierte Interessengruppen umfasst. Das „D“ in SKD steht für Anita Dunn, Mitbegründerin der Firma und Chefstrategin von Joe Bidens Wahlkampf 2020. Es wird erwartet, dass Dunn auch bei Bidens Wiederwahl eine führende Rolle spielen wird. Ihre Firma kündigte kürzlich an, dass sie in diesem Jahr Latino-Wähler für die Kampagne von Biden und anderen Demokraten mobilisieren werde.

Die Stagwell Group kontrolliert auch mehrere GOP-Unternehmen, die derzeit als Berater für republikanische und konservative Gruppen im Präsidentschaftswahlkampf tätig sind. TMA Direct, ein von der Stagwell Group unterstütztes Daten- und Analyseunternehmen, wird vom Republican National Committee und von PACs, die Donald Trump unterstützen, unterstützt und finanziert. Target Victory, ein weiteres Kampagnenunternehmen der Stagwell Group, verwaltet die Online-Fundraising-Bemühungen für eine Reihe von Republikanern im Kongress, einschließlich eines Großteils der republikanischen Führung im Repräsentantenhaus.

Targeted Victory und TMA Direct haben jedoch für Interessengruppen gearbeitet, die Ron DeSantis und Nikki Haley unterstützen, Beziehungen, die ihre Fähigkeit, dieses Jahr direkt für die Trump-Kampagne oder Trump-freundliche Super PACs zu arbeiten, beeinträchtigen könnten.

Stagwell und SKD Knickerbocker reagierten nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar. Targeted Victory lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Stagwell Group zählt auch mehrere Marketing- und Werbetechnologieunternehmen auf, die ebenfalls bereit sind, sich einen Teil der für den Zyklus 2024 erwarteten 12 Milliarden Dollar an politischen Ausgaben zu sichern.

Penn, Chefstratege von Hillary Clintons Wahlkampagne 2008 und ehemaliger Chief Strategy Officer von Microsoft, verwies kürzlich in einem Gespräch mit Investmentbankern im San Francisco Palace Hotel auf die strategische Fähigkeit seines Unternehmens, von beiden Seiten der Parteigrenzen zu profitieren.

„Wir sind auf vielfältige Weise auf dem politischen Markt aktiv“, sagte Penn laut einer Aufzeichnung seiner Rede. Er verwies auf sein Portfolio an Unternehmen, die „Kampagnen führen“ und politisches Fundraising betreiben. „Wir erwarten, dass dies das größte politische Jahr in der Geschichte sein wird, und wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um in diesen Bereichen gute Dienste zu leisten.

Das private Treffen wurde von Morgan Stanley im Rahmen einer jährlichen Konferenz für börsennotierte Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Technologie und Medien organisiert.

Penn erklärte den versammelten Investoren, dass die Einnahmen einem saisonalen Muster folgten, wobei die Wahlzyklen das Wachstum ankurbelten. Während 2020 ein sehr starkes Jahr“ gewesen sei, rechne er für den aktuellen Präsidentschaftszyklus mit einem Wachstum von zwanzig Prozent im Vergleich zum letzten. Sein Unternehmen gehe davon aus, dass 2024 bis zu 12 Milliarden Dollar für politische Werbung ausgegeben würden, davon bis zu 3 Milliarden Dollar für den Präsidentschaftswahlkampf.

Im Gespräch mit den Investoren bemerkte Penn, dass Stagwells politische Arbeit „eine Menge öffentlicher Angelegenheiten“ nach sich ziehe, die „außerhalb der Wahlkampfsaison“ lägen – eine Anspielung auf die Arbeit seines Unternehmens, das Firmenkunden durch politische Kontroversen begleitet.

Die Wahlkampfberater von Penn sind auch als Unternehmensberater tätig. Stagwell vermarktet derzeit ein überparteiliches Reputationsmanagement für Firmenkunden, das führende republikanische und demokratische Wahlkampfberater anbieten, um Geschäftsinteressen bei der Steuerung des politischen Prozesses zu unterstützen.

Diese Arbeit, bei der viel auf dem Spiel steht, läuft parallel zur Wahlkampfberatung. SKDKnickerbocker berät Berichten zufolge die Social-Media-Plattform TikTok, die unter dem Druck von Gesetzgebern steht, die China zwingen wollen, seine Eigentumsrechte an dem Unternehmen aufzugeben.

Vor nicht allzu langer Zeit stand Stagwell auf der anderen Seite der Debatte. Im Jahr 2022 enthüllten durchgesickerte E-Mails, dass Facebook, der größte Konkurrent von TikTok in den USA, Targeted Victory angeheuert hatte, um eine Anti-TikTok-Kampagne zu organisieren. Targeted Victory half dabei, einen Leserbrief in einer Zeitung zu platzieren, in dem gewarnt wurde, dass „viele Menschen sogar vermuten, dass China absichtlich Verhaltensdaten über unsere Kinder sammelt“.

In vielerlei Hinsicht sind Wahlkampfberater die am meisten geschätzten Unternehmensberater. Wenn ein Kandidat gewählt wird, sind diejenigen, die die Hauptverantwortung für den Erfolg der Kampagne tragen, am besten in der Lage, die Politik zu gestalten und Interessengruppen zu beraten, die nach politischem Einfluss streben. SKDKnickberbocker hat eng mit Pfizer, American Airlines und AT&T zusammengearbeitet – Unternehmen, die stark auf den Einfluss der Regierung angewiesen sind.

Nach der erfolgreichen Unterstützung der Wahl Bidens im Jahr 2020 erhielten mindestens neun SKDKnickerbocker-Mitarbeiter, darunter Dunn, hochrangige Positionen in der Biden-Administration, wobei sie sich manchmal mit Themen befassten, die sich mit ihren früheren Unternehmenskunden überschnitten.

Aber auch als eigenständiges Unternehmen ist Stagwells Wahlkampfberatung lukrativ.

Aufzeichnungen der Federal Election Commission zeigen, dass Kampagnen seit der letzten Präsidentschaftswahl mindestens 423.657.649 Dollar an Targeted Victory gezahlt haben. SKDKnickerbocker sammelte etwa 117.154.986 Dollar. Stagwell erwarb 2022 eine Mehrheitsbeteiligung an TMA Direct. Seitdem hat das Unternehmen mehr als 3,5 Millionen Dollar an Wahlkampfkostenerstattung für Bundeswahlen erhalten.

In vielen Fällen, so zeigen die Aufzeichnungen, haben Beratungsfirmen aus Penn auf beiden Seiten des Wahlkampfes kassiert. SKDKnickerbocker produzierte die digitale Werbung für den Kongressabgeordneten Tom Suozzi, den Kandidaten der Demokraten, der im vergangenen Monat bei den Sonderwahlen antrat, um den Sitz zu besetzen, der nach der Amtsenthebung von George Santos frei geworden war. Das NRCC, die republikanische Wahlkampfgruppe im Repräsentantenhaus, die Mazi Pilip, Suozzis GOP-Gegenkandidaten bei der Wahl unterstützt, beauftragte Targeted Victory.

Stagwell hat nicht nur von der Präsidentschaftskampagne profitiert, sondern auch von brisanten Themen. Targeted Victory hat in der Vergangenheit eng mit der National Rifle Association zusammengearbeitet, während SKDKnickerbocker Gabby Giffords, eine nationale Persönlichkeit, die sich für Waffenkontrolle einsetzt, beraten hat.

Bei einem Treffen mit Investoren im Palace Hotel Anfang des Monats sagte Penn, er hoffe, nicht nur von den US-Wahlen in diesem Jahr zu profitieren, sondern auch von den Wahlen in Indien, Großbritannien und anderen Ländern.

Stagwell wurde mit einer Investition des ehemaligen Microsoft-Chefs Steve Ballmer gegründet und wird heute mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewertet und an der Nasdaq-Börse gehandelt.

Obwohl das Konglomerat einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen mit traditionellen Werbe- und Marketingagenturen erwirtschaftet, unterscheidet es sich von anderen Unternehmenskommunikationsfirmen durch sein lukratives Engagement in Politik und Interessenvertretung.

„Das Lustige ist, dass ich früher, als ich in der Politik tätig war, immer frustriert war“, sinniert Penn während des Investoren-Chats. „Ich würde sagen, die geben wirklich mehr für die Vermarktung eines Hamburgers aus als wir für unsere Politik.

„Jetzt kann ich sagen, dass sie mehr für Politik als für Hamburger ausgeben“, bemerkte er. „Ich glaube, wir sind gut investiert.“