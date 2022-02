Der Fall von Kanada und die Gefahr in den USA

Von Dr. Naomi Wolf

Die Welt hat mit Schmerz beobachtet, wie Bilder von Polizeigewalt aus Ottawa und von einem Versuch der kanadischen Tyrannei (dass ich diese Worte jemals schreiben würde!) um die Welt gingen.

Wie immer hasse ich es, Kassandra zu sein, aber das Schachbrett, das vor uns liegt, ist nur allzu deutlich. Am 12. Februar 2022 warnte ich während eines Auftritts in Steve Bannons WarRoom, dass wir uns jetzt alle auf eine Zeit einstellen müssen, in der die Mächte, die unseren Planeten versklaven und unsere menschliche Spezies unterwerfen wollen, Szenen des Chaos in der Zivilgesellschaft und schockierende Gewalt gegen Demonstranten senden werden.

Ich habe auch vorausgesagt, dass es zu Lebensmittelengpässen und anderen wirtschaftlichen Schäden kommen würde, die den protestierenden Truckern angelastet werden würden, und ich habe auch davor gewarnt, dass die Menschen ihre Bankunterlagen und alle Unterlagen über liquide Mittel ausdrucken sollten, da es zu Cyberangriffen auf Finanzinstitute und zum Einfrieren von Konten kommen würde. All das geschah natürlich in der darauf folgenden Woche.

Kürzlich erhielt ich in den sozialen Medien eine freundliche Nachricht, in der ich mich für meine Bulletins über die nahe Zukunft bedankte, da sie, wie der Verfasser erklärte, den Menschen halfen, den Schock und die Orientierungslosigkeit zu überwinden. Ich habe oft darüber gesprochen, wie Tyrannen sich auf genau diese Effekte des Schocks und der Desorientierung verlassen, um die Zielbevölkerung „weichzuklopfen“, also werde ich Sie alle weiterhin vor der nahen Zukunft warnen, so unangenehm diese Aufgabe auch sein mag.

In diesem Essay möchte ich also vor allem den Kanadiern erklären, was das Kriegsrecht wirklich ist und wie gefährlich es ist, da viele führende Politiker dort, vor allem die Parlamentarier, in dem verräterischen „Kater“-Zustand zu sein scheinen, dass sie immer noch in der alten Welt leben, die mit der Ausrufung des Notstands durch Justin Trudeau unterging. Ich möchte auch davor warnen, was historisch gesehen in diesem Moment des Niedergangs einer ehemals demokratischen Nation geschieht und was der Mord an der kanadischen Demokratie – zumindest vorläufig – für den Rest der Welt bedeutet.

Die Parlamentarier in Kanada scheinen nicht zu verstehen, dass ihr ehemaliger Kollege Justin Trudeau jetzt nicht nur die Trucker verhaften kann, deren rechtmäßiger Protest für illegal erklärt wurde, sondern auch die Parlamentarier selbst. Dies ist leider der nächste Schritt in dieser Art von Drama, historisch gesehen. Es ist ein außerordentlich gefährliches Zeichen, dass das Parlament nicht tagt. Als das australische Parlament suspendiert wurde, waren seine Befugnisse bei seiner Wiedereinberufung drastisch beschnitten worden. Tyrannen versuchen, die Einberufung von Parlamenten als „fakultativ“ zu normalisieren oder die normalen parlamentarischen Prozesse lange genug auszusetzen, um die Beratungsbefugnisse einer gesetzgebenden Körperschaft auszuhöhlen und sicherzustellen, dass ein Parlament (oder auch ein Kongress), wenn es wieder zusammentritt, lediglich eine zeremonielle Versammlung ist.

Die Parlamentarier in Kanada scheinen auch nicht zu verstehen, dass der Begriff „Diktator“ nicht mehr rhetorisch ist. Ein Abgeordneter wurde zum Schweigen gebracht, als er diese Bezeichnung rief, aber Tatsache ist, dass es sich hierbei nicht um eine Beleidigung handelt. Justin Trudeau ist jetzt per Definition ein Diktator.

In diesem Stadium der Geschichte kann man nicht ohne Verhaftungen zu einem früheren Zustand der zivilen Gesellschaftsordnung zurückkehren, auch wenn dies hoffentlich ohne Bürgerkrieg möglich ist. Wenn ein Möchtegern-Diktator diesen Punkt der Aussetzung des demokratischen Prozesses erreicht hat und diese Stufe der Machtergreifung anstrebt, kommt es in der Regel zu Verhaftungen von Oppositionsführern aufgrund erfundener Anschuldigungen. Auch Gewerkschaftsführer, freimütige Mitglieder des Klerus sowie unabhängige Journalisten und Redakteure werden jetzt verhaftet.

Hüten Sie sich vor dem Wort „Aufwiegelung“; die nächste Stufe ist ein Erlass, der Kritik an Trudeaus Vorgehen als Verbrechen oder als Gewaltakt darstellt.

Auch in diesem Stadium der Geschichte geht es um die Identität der Sicherheitskräfte. Wer sind diese beängstigenden, mit Gasmasken maskierten, uniformierten und extrem gewalttätigen Männer, die in den Straßen von Ottawa als Polizei auftreten? Und wer sind die maskierten, schwarz uniformierten, extrem gewalttätigen Männer, die vor einer Woche in Paris auf die Demonstranten einschlugen?

Es ist nicht leicht, Polizei und Militär dazu zu bringen, Gewalt gegen ihre eigenen Leute, ihre eigenen Nachbarn und Gemeindemitglieder anzuwenden. Eine echte Gefahr beim Sturz einer Demokratie (wie in der vergangenen Woche in Kanada geschehen) ist der Einsatz von Milizen, die nicht dem Volk, sondern dem neuen Diktator verantwortlich sind. Dies geschah in Italien, als Mussolini die Kontrolle anstrebte, in Deutschland, als die Nationalsozialisten die Macht anstrebten, und so weiter. Denken Sie daran, dass es auf der ganzen Welt Söldnerarmeen gibt, wie die von Xe, ehemals Blackwater, die man mieten kann [https://www.xecompany.us/]; denken Sie daran, dass die südliche Grenze der Vereinigten Staaten weit offen ist und viele Beobachter von einem massiven Zustrom junger Erwachsener im militärischen Alter berichtet haben, die allein reisen [https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/us-agents-encounter-single-adults-crossing-border-77661358]. Mit einer offenen Grenze in Nordamerika kann eine Söldnerarmee nicht nur nach Kanada strömen, wenn dies von Grenzschützern unter der Leitung eines Möchtegern-Diktators erlaubt wird; sie kann auch in strategische Punkte in den Vereinigten Staaten einströmen.

Parlamentarier und Provinzchefs in Kanada sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass diese gewalttätigen Einheiten in den Straßen von Ottawa gegen sie selbst sowie gegen andere unglückliche Bürger, die versuchen, von ihrer Charta der Rechte und Freiheiten Gebrauch zu machen, eingesetzt werden können. Die kanadische Charta der Rechte und Freiheiten garantiert natürlich die Rede- und Meinungsfreiheit, den friedlichen Protest und die Versammlungsfreiheit. [https://lop.parl.ca/about/parliament/education/ourcountryourparliament/html_booklet/canadian-charter-rights-and-freedoms-e.html] Die Charta der Rechte und Freiheiten garantiert den Kanadiern auch das Recht auf eine Demokratie an sich. Kanadier, und zwar alle Kanadier, können ihn gemäß der Charta verklagen, weil er ihre Demokratie unrechtmäßig ausgesetzt hat.

Es geht auch um eine strafrechtliche Anklage. Justin Trudeau könnte sich eines Aktes des Hochverrats schuldig machen, der im kanadischen Recht als Vorbereitung eines Krieges gegen Kanada definiert wird, was ich persönlich in den Livestreams aus Ottawa sehe; und Hochverrat wird im kanadischen Recht auch auf andere Weise definiert, unter anderem wie folgt: „(a) Gewaltanwendung mit dem Ziel, die Regierung Kanadas oder einer Provinz zu stürzen“;

„Hochverrat“

46 (1) Jeder begeht Hochverrat, der in Kanada,

(a) Ihre Majestät tötet oder zu töten versucht oder ihr eine auf den Tod oder die Zerstörung gerichtete Körperverletzung zufügt, sie verstümmelt oder verwundet oder sie einsperrt oder fesselt;

(b) einen Krieg gegen Kanada anzettelt oder eine vorbereitende Handlung dazu vornimmt; oder

(c) einem Feind, der sich im Krieg mit Kanada befindet, oder Streitkräften, gegen die die kanadischen Streitkräfte in Feindseligkeiten verwickelt sind, hilft, unabhängig davon, ob zwischen Kanada und dem Land, dessen Streitkräfte sie sind, ein Kriegszustand herrscht oder nicht.

Randbemerkung:Hochverrat

(2) Jeder macht sich des Verrats schuldig, der in Kanada,

(a) Zwang oder Gewalt anwendet, um die Regierung Kanadas oder einer Provinz zu stürzen;

(b) ohne rechtmäßige Befugnis einem Vertreter eines anderen Staates als Kanada militärische oder wissenschaftliche Informationen oder Skizzen, Pläne, Modelle, Gegenstände, Notizen oder Dokumente militärischen oder wissenschaftlichen Charakters mitteilt oder zur Verfügung stellt, von denen er weiß oder wissen müsste, dass sie von diesem Staat für einen der Sicherheit oder Verteidigung Kanadas abträglichen Zweck verwendet werden können;

(c) sich mit einer Person verschwört, um Hochverrat zu begehen oder etwas in Absatz (a) Genanntes zu tun;

(d) die Absicht hat, etwas zu tun, was Hochverrat ist oder unter Buchstabe a) genannt ist, und diese Absicht durch eine offenkundige Handlung zum Ausdruck bringt, oder

(e) sich mit einer Person verschwört, um etwas in Absatz (b) Genanntes zu tun, oder die Absicht hat, etwas in Absatz (b) Genanntes zu tun, und diese Absicht durch eine offenkundige Handlung zum Ausdruck bringt.

Ich muss mit aufrichtigem Bedauern feststellen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt in der Geschichte heißt: „Verhaften oder verhaftet werden“. Ich spreche mich nicht dafür aus, sondern beschreibe lediglich ein durchgängiges Muster in der Geschichte.

An diesem Punkt einer Machtergreifung verhaften entweder Parlamentarier und patriotische Militärs friedlich einen außer Kontrolle geratenen Führer, der versucht hat, eine Demokratie zu stürzen, oder sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Geschichte zeigt, dass ihre eigene Verhaftung nahe bevorstehen könnte.

Ich stelle auch fest, dass wir südlich der kanadischen Grenze alles andere als sicher sind. Es ist besorgniserregend, dass unser eigener Präsident sich nicht gegen Justin Trudeaus militaristische Machtübernahme oder gegen seine Gewalt gegen friedliche Demonstranten ausgesprochen hat, die ihre gesetzlich geschützte Rede- und Versammlungsfreiheit nutzen. Noch beunruhigender ist, dass die Regierung Biden versucht, unseren eigenen Ausnahmezustand zu verlängern. [https://www.business-standard.com/article/current-affairs/biden-extends-state-of-emergency-in-us-amid-ongoing-covid-19-pandemic-122021900344_1.html]

Der COVID-19-Notstand in den USA wurde vor fast zwei Jahren, zu Beginn der Pandemie, ausgerufen; jetzt, da das Virus „endemisch“ ist, wurde der Notstand entgegen aller Wissenschaft und Vernunft verlängert.

Diese Situation – dass die Vereinigten Staaten unter Notstandsgesetzen operieren – ist die größte unterbelichtete Geschichte des Jahrhunderts bis heute. Notstandsrecht bedeutet, dass Präsident Biden Befugnisse hat, die er nach dem Nicht-Notstandsrecht nicht hat; insbesondere die bereits achtmal verlängerten COVID-19-Notstandsgesetze geben dem Gesundheitsministerium Befugnisse, die es vorher nicht hatte. Präsident Biden erklärte vor einem Jahr die:

„Fortsetzung des nationalen Notstands, erklärt durch Proc. Nr. 9994

Notice of President of the United States, vom 24. Februar 2021, 86 F.R. 11599, vorgesehen:

[…] Aus diesem Grund muss der am 13. März 2020 ausgerufene und am 1. März 2020 beginnende nationale Notstand über den 1. März 2021 hinaus in Kraft bleiben. Daher setze ich gemäß Abschnitt 202(d) des National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)) den in der Proklamation 9994 erklärten nationalen Notstand bezüglich der COVID-19-Pandemie fort.

Diese Bekanntmachung wird im Federal Register veröffentlicht und an den Kongress weitergeleitet“.

Und die aktuelle Erklärung von Präsident Biden von letzter Woche, dass das Notstandsgesetz verlängert werden muss, bezieht sich auf ein Gesetz, das unbefristet ist.

Diese Erklärung, die den Kongress umgeht, führt dazu, dass dem HHS weiterhin Milliarden von Dollar zugewiesen werden, die in Wirklichkeit in die Wahlkreise fließen, um einen massiven wirtschaftlichen Anreiz für die Beteiligten zu schaffen, das Drama der Pandemie, einschließlich der erzwungenen Maskierung, des Drucks auf Impfpässe, der Möglichkeit einer erneuten Schließung von Geschäften und all des Elends der letzten zwei Jahre, für immer fortzusetzen. [https://www.nbcnews.com/health/health-news/biden-administration-extends-public-health-emergency-covid-19-rcna12291]. Der Ausnahmezustand ermöglicht es dem Präsidenten auch, das nächste Notstandsgesetz zu aktualisieren, mit der Art von Aussetzung demokratischer Prozesse, die wir weiter nördlich gesehen haben.

Wir befinden uns in den USA in einer äußerst prekären Situation, was die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit angeht.

Entschuldigen Sie diese düstere Meldung, aber so sieht die Welt nun einmal aus. Was in Ottawa und Paris geschieht, ist dem, was in den Vereinigten Staaten gegen uns unternommen wird, zwei bis drei Wochen voraus.

Die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Washington versuchte, eine Verordnung zu erlassen, um ein Internierungslager für diejenigen zu schaffen, die einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt sind; heftiger Druck der Bürger, auch von Lesern meiner Website DailyClout.io, stoppte diese Maßnahme.

Dann versuchte der Staat New York unter dem Notstandsgesetz, die gleiche Art von Verordnung zu erlassen. Sie werden nicht aufhören, auf uns zuzukommen.

Die Gesundheitsämter sind genau das, wozu sie ermächtigt sind – Gesundheitsämter, unter dem COVID-19 Emergency Powers Act. Sie sind unser trojanisches Pferd. Wenn wir hier in den USA in die Knie gezwungen werden sollen, wird dies über diese wohlklingenden Behörden und die Hauptbehörde HHS geschehen.

Hüten Sie sich davor, dass sich der Schwerpunkt jetzt auf die „geistige Gesundheit“ verlagert, da die Ermächtigung der Gesundheitsämter mit Festnahmebefugnissen, mit dem Schwerpunkt der Überwachung der geistigen Gesundheit, bedeutet, dass Ihr und mein abweichender Kommentar dazu führen kann, dass wir in naher Zukunft in die Fänge dieser übermäßig ermächtigten und jetzt gesetzlosen Einrichtungen geraten.

In jeder Richtung hat das WEF seine Alumni und Redner in nationalen Führungsrollen eingesetzt, oder, wie in Boston, an der Spitze der lokalen Führung; in jeder Richtung lassen sie die totalitäre Peitsche über „Gesundheit“ oder in Kanada über den „Notfall“ des rechtmäßigen friedlichen Protests knallen.

Nur die massenhafte Verweigerung des Volkes, die Führung der Opposition im Kampf gegen die Tyrannen und hoffentlich auch das schnell erlernte Wissen des Volkes über seine eigene Verfassung, seine eigene Charta der Rechte und seine eigenen Gesetzgebungsverfahren können uns alle retten.

Das Bild des großen Konflikts in den 60er Jahren war eine junge Frau, die ein Gänseblümchen in einen Gewehrlauf steckt. Das Bild unseres großen Konflikts ist das einer Gruppe von Truckern, die im Schnee knien und beten, umringt von nicht identifizierbaren, stehenden Schlägern.

Wir waren schon einmal hier. Gott sei uns gnädig; und was uns Männer und Frauen betrifft, mögen wir uns nur rechtzeitig daran erinnern, dass wir freie Menschen sind.