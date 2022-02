Pockenimpfstoff: Ein Mythos?

Wenn wir es wagen, Zweifel an der Wirksamkeit von Impfstoffen zu äußern oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit zu äußern, werden wir scharf zurückgewiesen und an die Pocken erinnert, die ein solider Beweis für die Wirksamkeit von Impfungen bei der Bekämpfung von Krankheiten sind.

Über Generationen hinweg wurden wir darauf konditioniert zu glauben, dass die Pocken ein hochansteckendes, wahlloses und tödliches Virus sind, dass sie weltweit viele Millionen Menschen getötet haben und dass wir nur durch die Entwicklung von Impfungen vor ihrem grausamen Verderben bewahrt wurden. Bei näherer Betrachtung wird diese populäre Darstellung jedoch durch die Fakten und die historische Berichterstattung widerlegt. Was gemeinhin als feststehende Geschichte angenommen wird, ist möglicherweise das Ergebnis moderner medizinischer Propaganda.

Es gibt eine andere Geschichte: dass die Impfstoffe die Pocken nicht ausgerottet, sondern das Problem sogar verschlimmert haben. Wie bei vielen anderen Krankheiten waren die Fälle bereits rückläufig, als die Impfungen eingeführt wurden, begannen dann aber mit der Einführung der Massenimpfungen wieder anzusteigen. Die Pocken hatten ihren Höhepunkt in den 1700er Jahren, obwohl sie oft mit anderen Krankheiten mit ähnlichen Symptomen verwechselt und vermengt wurden, darunter Windpocken, Masern, Gürtelrose, Scharlach und sekundäre Syphilis.

In der heutigen Zeit ist sie zu einer Art Märchenkrankheit geworden, doch in früheren Zeiten galt sie als tödliche, alltägliche Plage, der man nur mit Glück entgehen konnte. Da sie als unangenehmer Teil des Lebens akzeptiert wurde, haben sich manche absichtlich infiziert, um die Krankheit hinter sich zu bringen oder um die Intensität der Symptome zu verringern. Diese Übertragung einer biologischen Probe von Arm zu Arm“ (oder durch die Nase) wurde als Variolation bezeichnet. Dabei wurde Material aus einer infizierten Pustel in die Nase geblasen oder in die Haut des Empfängers gestochen. Es war ein riskantes Verfahren, denn es bestand immer die Gefahr, sich mit einer anderen Infektion oder Krankheit anzustecken, was auch zum Tod führen konnte.

Im Jahr 1796 begann der „Goldjunge der Geschichte“, Edward Jenner, der oft als „Vater der Immunologie“ bezeichnet wird, mit Experimenten an Kühen, nachdem er gehört hatte, dass ein örtlicher Landwirt offenbar eine Pockenimmunität erlangt hatte, indem er sich mit Kuhpocken-Sekret impfen ließ. Jenner stellte die Hypothese auf, dass Kühe als Spender für das Impfverfahren sicherer seien, da sie nicht die gleichen übertragbaren Krankheiten wie Menschen in sich tragen. Schnell begann er mit der Erprobung der Methode.

Der achtjährige James Phipps war einer der ersten, die von Jenner geimpft wurden; bis zu seinem Tod im Alter von 20 Jahren war er über 20 Mal geimpft worden. Jenner testete den Impfstoff auch an seinem eigenen Sohn, der verkrüppelt wurde und mit 21 Jahren starb. Beide Männer starben an Tuberkulose, was einige Forscher auf den Pockenimpfstoff zurückführen (Eleanor McBean, The Poisoned Needle).

Obwohl er ein eifriger Schüler des angesehenen Chirurgen John Hunter war, legte Jenner keine Prüfungen ab und erwarb erst nach zwanzigjähriger Praxis einen medizinischen Abschluss für 15 Pfund von der Universität St. Andrews. Seine Gegner hielten ihn für eitel, launisch, verschlagen und gierig – einen „selbstverblendeten Quacksalber“, der wichtige Informationen ausließ und seine eigenen Erkenntnisse anprangerte, um sie dann zu bekräftigen, wenn es ihm passte. Dennoch gelang es ihm, die einflussreichen Eliten von seinen Überzeugungen zu überzeugen, und er erhielt vom Parlament einen Zuschuss von 30 000 Pfund (in heutigem Geld etwa 3 Millionen Pfund), um seine Arbeit fortzusetzen.

Mit dem Impfgesetz von 1853 wurde die Impfung aller Säuglinge unter drei Monaten in England zur Pflicht. Davor lag die zweijährige Sterblichkeitsrate bei 2.000, während sie achtzehn Jahre später, während der Pandemie von 1871, 44.800 erreicht hatte. Es wird geschätzt, dass 90 % der Erkrankten geimpft waren.

Der Widerstand gegen die Impfung wurde immer stärker, da sich die Situation eher verschlechterte als verbesserte. Leicester war ein wichtiges Zentrum des Aktivismus, denn im ganzen Land bildeten sich Anti-Impf-Ligen und -Gesellschaften. Prominente Aktivisten und lokale Wächter verteidigten die Rechte der Bürger, und die Gemeinden schlossen sich zusammen, um die Tyrannei der Regierung zu bekämpfen. Es fanden regelmäßig Proteste statt, und engagierte Teams erstellten und verteilten Broschüren und Flugblätter mit Titeln wie:Vaccination: Ihre Irrtümer und Übel, Impfung: ein Fluch, und Schrecken der Impfung.

Zahlreiche Menschen im ganzen Land befürchteten, dass der Impfstoff unsicher und unbewiesen sei. Eltern wurden zu Geldstrafen verurteilt und ins Gefängnis geworfen, weil sie sich weigerten, ihre Kinder impfen zu lassen, aber ihr Engagement für die Sache wankte nicht. Dank des erbitterten, hartnäckigen und aktiven Widerstands verabschiedete das Parlament schließlich 1898 ein Gesetz, das die Strafen aufhob und den Eltern die Wahl ließ, ob sie ihre Kinder impfen lassen wollten.

Alfred Russell Wallace, ein Naturforscher und Biologe, zeichnete die europäischen Todesfälle durch Pocken und den Impfstoff auf und berichtete, dass:

Der Impfstoff hat die Anfälligkeit für die Krankheit tatsächlich erhöht. Die Schlussfolgerung ist in jedem Fall dieselbe: dass die Impfung eine gigantische Täuschung ist; dass sie niemals ein einziges Leben gerettet hat; sondern dass sie die Ursache für so viele Krankheiten, so viele Todesfälle, so viel völlig unnötiges und unverdientes Leiden war, dass sie von der kommenden Generation zu den größten Irrtümern eines unwissenden und voreingenommenen Zeitalters gezählt werden wird und ihre strafrechtliche Durchsetzung der schmutzigste Schandfleck auf der allgemein segensreichen Entwicklung der Gesetzgebung in unserem Jahrhundert.

Das eigentliche Problem bei den Pocken waren Schmutz und mangelnde Hygiene. Sir Edwin Chadwick, ein Sozialreformer, bereiste die bevölkerungsreichen Arbeiterviertel Englands und verfasste 1842 den Sanitärbericht, der die Stadtverwaltungen dazu verpflichtete, bessere Einrichtungen zu schaffen. Er sagte:

Pocken, Typhus und andere Fieber treten in Gebieten auf, in denen schlechte Luft, stagnierende Fäulnis, schlechte Hausentwässerung, Abwasserkanäle, mit Exkrementen durchtränkte Plätze, schmutzige Straßen, unreines Wasser und Überbevölkerung vorherrschen, und die vollständige Beseitigung dieser Bedingungen ist die wirksamste Vorbeugung gegen Krankheiten.

Der Bau der Londoner Kanalisation, mit dem 1766 begonnen wurde, war Mitte der 1860er Jahre abgeschlossen, und mit der Einführung des Public Health Act im Jahr 1875, der detaillierte Pläne für eine effektivere Entwässerung, die Beseitigung von Abfällen und Müll sowie die regelmäßige Wartung der Kanalisation enthielt, verbesserten sich Hygiene und Gesundheit im ganzen Land weiter.

Der Naturhygieniker und Arzt Dr. Russell T. Trall hielt die Pocken für „im Wesentlichen … keine gefährliche Krankheit“, und Joel Uritsky, Direktor des Nationalen Immunisierungsprogramms und der Abteilung für Pockenbekämpfung und -planung bei der CDC, erklärte erst kürzlich: „Pocken werden nur langsam übertragen und sind nicht hoch ansteckend.“

H. Valentine Knaggs, ein Arzt und Naturheilkundler, behauptete etwas radikal, dass die Pocken eine segensreiche Krankheit seien: eine heilende Krise. Er sagte:

Der Körper entledigt sich der Giftstoffe. Medizinische Eingriffe stören diesen Prozess. Die Pocken sind ein Ausbruch von Karbunkeln, die überall im Körper gleichzeitig auftreten. In einer natürlichen Welt wären diejenigen, die überlebt haben, gesund, voller Vitalität und hätten eine große Immunität gegen zukünftige Krankheiten.

In ihrem gleichnamigen Aufsatz über Pocken schreibt Dr. Vivian Virginia Vetrano:

Hätte man zu Beginn der Pocken auf hygienische Sorgfalt geachtet … wären keine Komplikationen aufgetreten, und es hätte nur selten eine echte Pustel gegeben.

Damals wurden die Patienten im Bett gehalten, in warmen Räumen, mit schmutzigen Decken und geschlossenen Fenstern. Die Ärzte legten Gaze auf, die mit ätzendem Quecksilberchlorid oder Karbolsäure getränkt war, und verbanden die Verbände fest; die weißen Blutkörperchen wurden zerstört, der Eiter konnte nicht entweichen, die Toxizität nahm zu, und ein zweites Fieber folgte unweigerlich.

Es scheint, dass der medizinische Eingriff die Krankheit nicht auslöschte, sondern eher verschlimmerte. Ein Arzt bemerkte zu dieser Zeit:

„So wie es für alle Welt offensichtlich ist, wie tödlich die Pocken für viele Menschen jeden Alters sind, so ist es für mich nach allen Beobachtungen, die ich machen kann, klar, dass sie die sicherste und leichteste aller Krankheiten ist, wenn kein Unheil angerichtet wird, weder von Ärzten noch von Krankenschwestern.“

Wie so oft wirft ein tieferer Blick in die Geschichte wichtige Fragen auf, die viele heutige Annahmen über Medizin und Wissenschaft infrage stellen können.