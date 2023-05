Der Film „Making A Killing“ zeigt die tödlichen Folgen der COVID-Protokolle in Krankenhäusern

Als ich anfing, diesen Film zu drehen, wusste ich nicht, dass das Protokoll mit Bundesgeldern finanziert wurde. Jetzt weiß ich es“, sagte Patty Myers, deren Mann nach einer Behandlung mit dem COVID-Protokoll im Krankenhaus starb.

(Brownstone Institute) – Als die Bundesregierung Patty Myers 9.000 Dollar für die Beerdigung ihres Mannes überwies, wurde sie wütend. „Ich wollte keinen Penny annehmen. Es kam mir wie Schweigegeld vor, als ob sie mich dafür bezahlen würden, dass ich verschweige, wie mein Mann im Krankenhaus gestorben ist.

In einem Anfall von Inspiration beschloss Patty, das Geld der Regierung zu nehmen und es für einen Dokumentarfilm zu verwenden. Über einen befreundeten Kirchenvertreter auf Facebook fand sie einen Regisseur und drehte den Film „Making A Killing„, der das COVID-Krankenhausprotokoll aufdeckt, das ihrer Meinung nach ihren Mann und Tausende andere Amerikaner getötet hat.

„Als ich anfing, diesen Film zu drehen, wusste ich nicht, dass das Protokoll mit Bundesmitteln finanziert wurde. Jetzt weiß ich es“, sagte mir Patty. Die Bundesgelder waren gigantisch und überschwemmten die Krankenhäuser mit Geld, das zu rekordverdächtigen Gewinnen führte. Aus einem neuen Bericht von Open The Books geht hervor, dass die 20 größten gemeinnützigen Krankenhäuser in Amerika im Zeitraum von 2018 bis 2021 mehr als 23 Milliarden Dollar an Bundesgeldern erhalten haben, und „ihr kumuliertes Nettovermögen stieg von 200,6 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 324,3 Milliarden Dollar im Jahr 2021.“ Und, eine wunderbare Entwicklung für die Top-Manager der Krankenhäuser, diese üppigen Steuergelder ermöglichten es vielen von ihnen, 10 Millionen Dollar oder mehr pro Jahr zu verdienen.

Doch wie Patty herausfand, hatte all das süße Bundesgeld einen Haken: Es gab Anreize für bestimmte medizinische Behandlungen für COVID, die zufällig tödlich waren. Wenn das Krankenhaus Sie mit einer COVID-Diagnose einlieferte – großartig, sie bekamen mehr Geld! Wenn sie Sie mit Remdesivir „behandelten“, einem Medikament, das nachweislich tödlich ist – fantastisch, sie bekamen einen 20-prozentigen Bonus auf die gesamte Rechnung! Wenn das Krankenhaus Sie mit mechanischer Beatmung gequält hat, die eine sekundäre bakterielle Lungenentzündung verursachte – hurra, sie bekamen eine noch höhere Auszahlung! Und wenn das Krankenhaus wirklich Glück hatte und Sie an COVID starben (auch wenn Sie nicht direkt an COVID starben), dann war das ein wahrer Geldsegen.

„Das Krankenhaus stellte über 500.000 Dollar für Tonys Behandlung in Rechnung, und sie konnten nicht einmal jemanden finden, der ihm Wasser gab“, sagte Patty. Mir fällt auf, dass Patty nicht lange über Tony sprechen kann, ohne in Schluchzen auszubrechen. „Er war mein bester Freund. Er war mein Partner. Wir haben alles zusammen gemacht.“

Und was sie zusammen gemacht haben, war nicht nur schwierig, sondern auch inspirierend. Nachdem sie erfahren hatten, dass ihr Sohn an Autismus leidet, gründeten Patty und Tony gemeinsam zwei gemeinnützige Organisationen, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen in der Region Orlando zu helfen.

Patty ist jetzt Geschäftsführerin der Pathways for Life Academy, einer privaten Mittel- und Oberschule, die sie und Tony gegründet haben und die Kinder mit besonderen Bedürfnissen auf ein unabhängiges Leben und Lernen vorbereitet. Außerdem ist sie Direktorin von Building Pathways, das Kurse und Sommercamps anbietet, um diesen Kindern praktische Fähigkeiten zu vermitteln.

„Tony rief mich aus dem Krankenhaus an und sagte, dass wir uns die ganze Zeit freiwillig für Menschen mit Behinderungen einsetzen. Und jetzt sitze ich hier im Krankenhaus und versuche, für mich selbst einzutreten, und niemand hört mir zu. Ich habe die Medien, den Gouverneur und jeden, der mir einfällt, angerufen, aber niemand hat reagiert.

Tragischerweise wurde Tony in das Sterbeprotokoll des Krankenhauses aufgenommen, das in vorhersehbaren Phasen von Remdesivir bis zur Beatmung ging, während er von seiner Familie isoliert war und ihm Wasser, Eis oder Essen verweigert wurde. Patty erzählt seine Geschichte in Making a Killing auf ergreifend direkte Art und Weise und stellt fest, dass das medizinische Personal seine Beatmungsbehandlungen willkürlich abbrach.

Patty gelang ein ungewöhnlicher Erfolg: Sie überredete das Personal, Tony Ivermectin zu verabreichen, wodurch sich sein Zustand dramatisch verbesserte. Doch ihr Erfolg war nur von kurzer Dauer: Das Personal weigerte sich daraufhin, das Mittel weiter zu verabreichen, da es nicht von der FDA zugelassen war. Tony Myers starb am 9. September 2021, fast vier Wochen nach seiner Einlieferung ins Orlando Health Hospital. Er war 55 Jahre alt.

In Making A Killing kommt auch Dayna Stevens zu Wort, die über den brutalen Tod ihrer Mutter berichtet. Rebecca Stevens las die Epoch Times, so dass sie informiert genug war, um sowohl Remdesivir als auch Beatmung abzulehnen. Aber das hat sie nicht gerettet. Ihre normalen Medikamente wurden ihr vorenthalten, und Remdesivir wurde ihr ohne ihr Wissen verabreicht.

„Die Verachtung, die sie meiner Mutter entgegenbrachten, als sie erfuhren, dass sie nicht geimpft war, war unglaublich“, erzählt Dayna. „Sie haben sie verspottet und lächerlich gemacht. Die Krankenschwestern sagten ihr, dass Patienten, die nicht geimpft sind, keinen Sauerstoff bekommen sollten. Es ist fast so, als hätten sie die Grausamkeit normalisiert. Sie wollten sie mir nicht überlassen, also habe ich die Polizei gerufen.

Alle Bemühungen Daynas scheiterten. Sie musste mit ansehen, wie das medizinische Personal des Advent Health Hospital in Altamonte Springs, Florida, ihrer Mutter den Sauerstoff wegnahm und sie zu Tode sedierte. Rebecca Stevens war 59 Jahre alt und eine Großmutter von fünf Kindern.

Das intensive Leiden von Patty und Dayna durchdringt den Bildschirm und lässt die Zuschauer fassungslos zurück. Wann hat sich Amerika in einen Ort verwandelt, an dem Patienten keine Rechte haben und das Leben erbärmlich billig ist? Wie konnten sich Krankenhäuser von Häusern der Heilung in Kammern des Grauens verwandeln? Wo ist „Do No Harm“ geblieben?

Niemand weiß, wie viele Menschen aufgrund der tödlichen Krankenhausprotokolle gestorben sind. Ich habe Schätzungen gehört, die von Hunderttausenden bis zu über einer Million reichen. Senator Ron Johnson verurteilt in Making a Killing die „starren, von oben verordneten Protokolle“, die diese Katastrophe verursacht haben. „Die Patienten haben ihre ganze Freiheit verloren, als sie ins Krankenhaus kamen“, sagte er.

Und Robert Hall, ein Senator aus Texas, sagte zu Patty: „Die Krankenhäuser verweigerten frühzeitige Behandlungen, sie behandelten die Patienten falsch und zu spät. Und sie erhielten enorme finanzielle Anreize für einen langen Krankenhausaufenthalt.“

Die Medien haben es geschafft, die Stimmen der Hinterbliebenen zu unterdrücken, ihre Geschichten zu unterdrücken und die Morde zu ignorieren. Bis jetzt konnten die verzweifelten Familienmitglieder ihre Geschichten nur Aktivistenorganisationen wie American Frontline Nurses, FormerFedsGroup Freedom Foundation und Protocol Kills erzählen. Aber ihre Stimmen könnten endlich durchbrechen, jetzt, da sie die juristische Arena betreten haben.

Vierzehn hinterbliebene Familien in Kalifornien haben Klage gegen drei Krankenhäuser wegen „widerrechtlicher Tötung“ eingereicht und behaupten, dass ihre Angehörigen durch das Protokoll ermordet wurden. Und die Familie von Grace Schara, einem 19-jährigen Mädchen mit Down-Syndrom, das zu Tode sediert wurde, während ihre Familie über FaceTime zusah, verklagt ein Krankenhaus in Wisconsin, „um den Weg für Tausende anderer Opferfamilien zu ebnen, ähnliche Klagen einzureichen.“

Was Patty Myers betrifft, so arbeitet sie hart an der Fertigstellung von „Making a Killing 2„. „Nachdem der Film herauskam, haben sich so viele Krankenschwestern bei mir gemeldet und darum gebeten, ihre Geschichte zu erzählen. Sie wollen erzählen, was sie erlebt haben und wie sie schikaniert wurden, um zu schweigen. Und wir verfolgen die Geldspur der Krankenhausprotokolle, um zu sehen, wie das alles funktioniert hat. Wir graben tief.“

Ich fragte Patty, woher sie das Geld für den neuen Film hatte, nachdem sie die staatliche Beihilfe für die Beerdigung aufgebraucht hatte. „Ich war auf einer Reawaken-Veranstaltung mit einem Schild, auf dem stand: ‚Mein Mann wurde von den Krankenhausprotokollen getötet‘. Ein Mann sah es und kam weinend zu mir. Er gab mir das Geld.“

Als ich das letzte Mal mit Patty sprach, war sie in der Schule, die sie und Tony gegründet hatten, mit Wartungsarbeiten beschäftigt. „Unsere Kinder in den gemeinnützigen Einrichtungen vermissen ihn“, sagte sie mir. „Er war der Instandhalter und der Busfahrer. Ich vermisse ihn auch. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich alles selbst in Ordnung bringen kann.