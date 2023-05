Tut mir leid, das geht nicht mehr weg

Die Kinder sind in der Bildung zwei Jahre im Rückstand. Die Inflation wütet immer noch. Dank der Umkehrung der Fed-Politik verschwinden die Arbeitsplätze im Angestelltenbereich. Die Haushaltsfinanzen sind ein Wrack. Die medizinische Industrie befindet sich im Umbruch. Das Vertrauen in die Regierung war noch nie so gering wie heute.

Auch die großen Medien sind diskreditiert. Junge Menschen sterben in einem nie gekannten Ausmaß. Die Bevölkerung ist immer noch auf dem Weg aus den abgeriegelten Staaten in Länder, in denen dies weniger wahrscheinlich ist. Die Überwachung ist allgegenwärtig, ebenso wie die politische Verfolgung. Die öffentliche Gesundheit ist in einem katastrophalen Zustand, Drogenmissbrauch und Fettleibigkeit haben neue Rekordwerte erreicht.

All dies und noch viel mehr sind Folgen der Pandemiebekämpfung, die im März 2020 begann. Und doch sind wir jetzt, 38 Monate später, immer noch nicht ehrlich und wahrheitsgemäß über die Erfahrungen informiert. Beamte sind zurückgetreten, Politiker sind aus dem Amt gepurzelt, und Beamte auf Lebenszeit haben ihre Posten verlassen, aber sie führen nicht die große Katastrophe als Entschuldigung an. Es gibt immer einen anderen Grund.

Dies ist die Zeit des großen Schweigens. Wir haben es alle bemerkt. In den Presseberichten, in denen über all das berichtet wird, wird die Reaktion auf die Pandemie nicht genannt, geschweige denn, dass die verantwortlichen Personen genannt werden. Vielleicht gibt es dafür eine freudsche Erklärung: Dinge, die so offensichtlich schrecklich sind und noch nicht lange zurückliegen, sind zu schmerzhaft, um sie mental zu verarbeiten, also tun wir einfach so, als ob sie nicht passiert wären. Viele Machthaber mögen diese Lösung.

Jeder, der eine einflussreiche Position innehat, kennt die Regeln. Reden Sie nicht über die Abriegelungen. Redet nicht über die Maskenverpflichtungen. Reden Sie nicht über die Impfvorschriften, die sich als nutzlos und schädlich erwiesen und zu Millionen von beruflichen Umwälzungen geführt haben. Reden Sie nicht über die wirtschaftlichen Aspekte. Reden Sie nicht über Kollateralschäden. Wenn das Thema zur Sprache kommt, sagen Sie einfach: „Wir haben mit dem Wissen, das wir hatten, das Beste getan“, auch wenn das eine offensichtliche Lüge ist. Und vor allem: Suchen Sie nicht nach Gerechtigkeit.

Es gibt ein Dokument, das als „Warren-Kommission“ für den Covid gedacht ist und von den alten Gangstern, die für die Abriegelung eintraten, zusammengeschustert wurde. Es trägt den Titel Lessons from the Covid War: An Assessment. Die Autoren sind Leute wie Michael Callahan (Massachusetts General Hospital), Gary Edson (ehemaliger stellvertretender nationaler Sicherheitsberater), Richard Hatchett (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Marc Lipsitch (Harvard University), Carter Mecher (Veterans Affairs) und Rajeev Venkayya (früher Gates Foundation und jetzt Aerium Therapeutics).

Wenn Sie dieses Desaster mitverfolgt haben, kennen Sie zumindest einige der Namen. Jahre vor 2020 propagierten sie Abriegelungen als Lösung für Infektionskrankheiten. Einige von ihnen beanspruchen für sich, die Pandemieplanung erfunden zu haben. Die Jahre 2020-2022 waren ihr Experiment. Während dieses Experiments wurden sie zu Medienstars, die auf Konformität drängten und jeden als Desinformation und Fehlinformation verurteilten, der nicht ihrer Meinung war. Sie standen im Zentrum des Staatsstreichs, als dessen Urheber oder Verfechter sie die repräsentative Demokratie durch ein vom Verwaltungsstaat geführtes Quasi-Martialrecht ersetzten.

Der erste Satz des Berichts ist eine Beschwerde:

„Wir sollten den Grundstein für eine nationale Covid-Kommission legen. Die Covid-Krisengruppe wurde Anfang 2021 gegründet, ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Wir dachten, die US-Regierung würde bald eine Kommission zur Untersuchung der bisher größten globalen Krise des einundzwanzigsten Jahrhunderts einrichten oder unterstützen. Das hat sie nicht getan.“

Das ist richtig. Es gibt keine nationale Covid-Kommission. Wissen Sie warum? Weil sie damit niemals durchkommen würden, nicht mit Legionen von Experten und engagierten Bürgern, die eine Vertuschung nicht dulden würden.

Die öffentliche Wut ist zu groß. Die Gesetzgeber würden mit E-Mails, Anrufen und täglichen Bekundungen der Abscheu überflutet. Es wäre eine Katastrophe. Eine ehrliche Kommission würde Antworten verlangen, die die herrschende Klasse nicht zu geben bereit ist. Eine „offizielle Kommission“, die einen Haufen Unsinn vorträgt, wäre bei ihrer Ankunft tot.

Dies ist an sich schon ein großer Sieg und eine Anerkennung für die unermüdlichen Kritiker.

Stattdessen traf sich die „Covid Crisis Group“ mit finanzieller Unterstützung der Rockefeller- und Charles-Koch-Stiftung und stellte diesen Bericht auf die Beine. Obwohl er von der New York Times und der Washington Post als endgültig gefeiert wurde, hat er größtenteils keinerlei Wirkung gezeigt. Er ist weit davon entfernt, den Status einer kanonischen Bewertung zu erlangen. Es liest sich so, als ob sie unter Zeitdruck standen, die Nase voll hatten, viele Wörter abgetippt haben und dann Feierabend gemacht haben.

Natürlich ist es Schönfärberei.

Er beginnt mit einem Paukenschlag, um die Reaktion der US-Politik anzuprangern: „Unsere Institutionen waren nicht auf der Höhe der Zeit. Sie verfügten nicht über angemessene praktische Strategien oder Fähigkeiten, um zu verhindern, zu warnen, ihre Gemeinschaften zu verteidigen oder auf koordinierte Weise zurückzuschlagen, in den Vereinigten Staaten und weltweit.“

Es wurden Fehler gemacht, wie es heißt.

Natürlich geht es bei diesem Gezeter nicht darum, das zu kritisieren, was Richter Neil Gorsuch als „die größten Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte dieses Landes zu Friedenszeiten“ bezeichnet. Sie erwähnen sie fast gar nicht.

Stattdessen kommen sie zu dem Schluss, dass die USA mehr überwachen, früher abriegeln („Wir sind der Meinung, dass die US-Regierung am 28. Januar mit der Mobilisierung für einen möglichen Covid-Krieg hätte beginnen sollen“), mehr Mittel für diese und nicht für jene Behörde bereitstellen und die Reaktion zentralisieren sollen, damit sich Schurkenstaaten wie South Dakota und Florida beim nächsten Mal nicht zentralisierten autoritären Diktaten entziehen können.

Die Autoren schlagen eine Reihe von Lehren vor, die wohltuend unblutig und sorgfältig so formuliert sind, dass sie mehr oder weniger wahr sind, aber letztlich so aufgebaut sind, dass sie die schiere Radikalität und Zerstörungskraft dessen, was sie befürwortet und getan haben, herunterspielen. Die Lehren sind Klischees, wie z. B. dass wir „nicht nur Ziele, sondern Fahrpläne“ brauchen, und dass wir beim nächsten Mal mehr „Situationsbewusstsein“ brauchen.

Es gibt keine neuen Informationen in dem Buch, die ich finden konnte, es sei denn, es ist etwas darin versteckt, das mir entgangen ist. Es ist interessanter, was es nicht sagt. Einige Wörter, die nie im Text vorkommen: Schweden, Ivermectin, Beatmungsgeräte, Remdesivir und Myokarditis.

Vielleicht gibt Ihnen das einen Eindruck von dem Buch und seiner Aufgabe. Und was die Abriegelungen betrifft, so müssen die Leser Behauptungen ertragen wie „ganz Neuengland – Massachusetts, die Stadt Boston, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont und Maine – scheinen uns relativ gut zurechtgekommen zu sein, einschließlich ihrer Ad-hoc-Krisenmanagement-Einrichtungen.“

Also wirklich! Boston zerstörte Tausende von Kleinunternehmen und verhängte Impfpässe, schloss Kirchen, verfolgte Menschen, die Hauspartys veranstalteten, und verhängte Reisebeschränkungen. Es gibt einen Grund, warum die Autoren auf solche absurden Behauptungen nicht näher eingehen. Sie sind einfach unhaltbar.

Ein amüsanter Aspekt scheint mir ein Vorgeschmack auf das zu sein, was noch kommen wird. Sie werfen Anthony Fauci mit hochnäsigen Entlassungen vor den Bus: „Fauci war anfällig für einige Angriffe, weil er versuchte, die Presse und die Öffentlichkeit zu informieren und dabei über seine Kernkompetenz hinausging – und manchmal zeigte sich das.“

Oooo, brenn!

Dies ist sehr wahrscheinlich die Zukunft. Irgendwann wird man Fauci zum Sündenbock für das ganze Desaster machen. Ihm wird die Schuld für das Versagen der nationalen Sicherheitsbehörde zugewiesen werden, die ab dem 13. März 2020 zusammen mit ihren intellektuellen Cheerleadern die Verantwortung für die gesamte Regelsetzung übernommen hat. Die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens waren nur dazu da, sich zu schützen.

Sind Sie neugierig auf die politische Ausrichtung des Buches? Sie wird in dieser beiläufigen Aussage zusammengefasst: „Trump war eine Komorbidität“.

Oh, wie hochtrabend! Wie klug!

Vielleicht soll dieses Buch der Covid Crisis Group das letzte Wort sein. Das wird nie geschehen. Wir stehen erst am Anfang der Entwicklung. In dem Maße, wie die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Probleme zunehmen, wird es unmöglich werden, das unglaublich Offensichtliche zu ignorieren. Die Meister der Abschottung sind einflussreich und gut vernetzt, aber nicht einmal sie können ihre eigene Realität erfinden.

Autor

Jeffrey A. Tucker

Jeffrey A. Tucker ist Gründer und Präsident des Brownstone Institute. Er ist außerdem leitender Wirtschaftskolumnist der Epoch Times, Autor von 10 Büchern, darunter Liberty or Lockdown, und Tausenden von Artikeln in der wissenschaftlichen und populären Presse. Er hält zahlreiche Vorträge zu Themen der Wirtschaft, Technologie, Sozialphilosophie und Kultur.