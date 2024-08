Der Flügel unserer herrschenden Klasse, der versucht hat, Trump zu töten, arbeitet daran, Harris zu installieren und globale Destabilisierung zu verbreiten

Wie die Korean People’s Democracy Party letzten Monat feststellte, war das FBI höchstwahrscheinlich in das Komplott zur Ermordung von Trump verwickelt. Es ist das FBI, das von Christopher Wray geleitet wird – einem der Republikaner, die gegen Trump vorgegangen sind – und das eng mit dem Secret Service verbunden ist.

Der Anti-Trump-Flügel der GOP hatte ein Interesse daran, dass der Geheimdienst den Schützen nicht aufhalten konnte und dass der Schütze durch nachrichtendienstliche Manipulationen dazu gebracht wurde, die Tat zu begehen. Das liegt daran, dass die neokonservativen Eliten der alten Garde innerhalb der Republikanischen Partei es vorziehen, dass eine bessere Marionette als Trump gewählt wird. Diese Neocons und die anderen Akteure, die ihre außenpolitische Agenda teilen, sehen in Trump nicht das ideale Werkzeug, um diese zerstörerische Vision durchzusetzen; er hat während seiner Amtszeit viel Tod und Chaos verursacht, aber er war nicht so effektiv, wie sie es gerne gehabt hätten. Sie wollen eine Marionette, die leichter zu kontrollieren ist und mehr in das bestimmte globale Destabilisierungsmodell investiert, das ihnen vorschwebt.

Bei dem Versuch, Trump loszuwerden, ging es wahrscheinlich darum, Nikki Haley als Kandidatin zu installieren. Zu diesem Zeitpunkt schien dies ein solider Plan zu sein, um eine bessere Art von imperialistischer Marionette ins Amt zu bringen. Es sah immer noch so aus, als würde Biden nicht aussteigen, und damit war ein Sieg der Republikaner garantiert. Dann wären die Neocons in der Lage gewesen, einen Präsidenten zu installieren, der voll und ganz auf ihrer Linie liegt und der ihre Ziele in Bezug auf Krieg und Unterdrückung maximal vorantreiben könnte. Jetzt, nur einen Monat später, ist ihr Plan ins Gegenteil verkehrt. Die Juli-Phase des Gerangels und Streits unter den demokratischen Eliten, in der sie versuchten, herauszufinden, wer ihr Kandidat sein sollte, endete damit, dass Harris Biden ersetzte. Die neokonservativen Republikaner, die Trumps Untergang herbeisehnen, haben sich also standardmäßig für Harris entschieden, die ihre katastrophale globale Vision ebenso gut verkörpert wie Haley. Und diese Neokonservativen, die gleich nach Trumps Amtsantritt ein Bündnis mit der Demokratischen Partei eingegangen sind, könnten schon bald die Möglichkeit haben, die Demokraten weiter zu unterstützen. Da sie das FBI kontrollieren, werden sie in der Lage sein, hart durchzugreifen, wenn die Wahl 2024 eine neue Version des Aufstands vom 6. Januar hervorbringt.

Das ist die Natur der gegenwärtigen Ausrichtungen innerhalb unserer herrschenden Klasse: Der Elon-Musk-Flügel der Monopolisten steht hinter Trump, aber die Mehrheit des Großkapitals ist gegen ihn, einschließlich der Koalition aus Republikanern und Demokraten, die sich im letzten Jahrzehnt gebildet hat. Der größte Teil von Trumps Unterstützung innerhalb der Bourgeoisie und der Regierung kommt von den Kapitalisten der unteren Ebenen sowie von Teilen des Militärs, die den neokonservativen Drang zur hemmungslosen Kriegseskalation ablehnen.

Wenn Trump gewinnt, wird der Ersatzplan der neuen kalten Krieger darin bestehen, die reaktionären Teile von MAGA zu verstärken, indem die Kulturkriege, die zionistische antimuslimische Bigotterie und die Anti-China-Demagogie angeheizt werden. Dann wird der neokonservative Flügel daran arbeiten, das Weiße Haus von Trump dazu zu bewegen, den neuen kalten Krieg gegen Russland voranzutreiben, so wie es dieser Flügel beim letzten Mal, als er Präsident war, erfolgreich getan hat. Die Ereignisse des letzten Monats haben jedoch gezeigt, dass diese neokonservativen Eliten, oder zumindest ein bedeutender Teil von ihnen, nicht bereit sind, zu akzeptieren, dass diese Wahl nicht nach ihren Vorstellungen verläuft. Sie sind bereit, alles zu tun, um einen völlig neokonservativen Präsidenten zu wählen, selbst wenn sie unsere Gesellschaft in ein gewaltsames Chaos stürzen müssen. Das ist der Charakter des gefährlichsten Feindes, mit dem wir es im Moment zu tun haben: eine Reihe von Akteuren, die so verzweifelt den Dritten Weltkrieg vorantreiben wollen, dass sie bereit sind, die Vereinigten Staaten zu destabilisieren. So etwas wie ein Attentat auf den führenden Präsidentschaftskandidaten zu verüben und damit eine Explosion von Unruhen auszulösen.

Diese Teile des tiefen Staates haben eine so extreme Haltung eingenommen, dass selbst viele der anderen Anti-Trump-Akteure wahrscheinlich vorsichtig sind, was sie tun könnten. Die CIA – und die ihr nahestehenden demokratischen Eliten – waren wahrscheinlich nicht an dem Attentatsplan beteiligt, da sich die CIA und das FBI gegenseitig misstrauen. Das FBI hatte natürlich Pläne für die Bewältigung der sozialen Instabilität, die im Falle von Trumps Tod eingetreten wäre, aber es ist zweifelhaft, dass sich das gesamte Anti-Trump-Element mit einem solchen Ausmaß an Umwälzungen wohlfühlt. Der tiefe Staat wird nur so viel Unruhe schüren, wie er glaubt, kontrollieren zu können, und verschiedene Teile dieses Staates variieren darin, wie viel Chaos sie für akzeptabel halten. Die vorherrschende Strategie, zumindest für das nächste halbe Jahr, besteht darin, öffentliche Versammlungen zu organisieren, die von Provokateuren in die Illegalität gelenkt werden können. Die Bundesbehörden werden sowohl die Rechte als auch die Linke in diese Fallen locken, mit dem Ziel, die Kulturkriege zu eskalieren, die Unterdrückung zu rechtfertigen und die Bedingungen für neue Kriegseskalationen zu schaffen.

Worin sich alle Anti-Trump-Elemente des tiefen Staates einig sind, ist, dass es dringend notwendig ist, diese Eskalationen zu gewährleisten. Trumps Bilanz zeigt zwar, dass er leicht dazu gebracht werden kann, Russland zu provozieren, aber sie zeigt auch, dass er die Diplomatie mit der DVRK wieder aufnehmen wird. Das allein reicht schon aus, um die Manager des Imperiums zu verunsichern. Der andere Grund, warum sie Harris bevorzugen, ist, dass Trumps Modell der imperialen Aggression nicht gut genug ist; neben der Brutalität, die er während seiner Amtszeit zu bieten hatte, muss es auch eine gut durchdachte Strategie geben, um globales Chaos zu säen. Die Bewaffnung der Ukraine, die Ermordung Soleimanis und die Angriffe auf Syrien sind alles Dinge, über die der tiefe Staat froh ist, dass Trump es getan hat. Aber am Ende seiner Amtszeit war die Hegemonie der USA immer noch im Niedergang begriffen, und der Hillary-Clinton-Flügel der herrschenden Klasse hatte nicht die Fortschritte bei der Destabilisierung gesehen, die er sich gewünscht hätte. Natürlich wäre der Hegemon trotzdem weiter geschrumpft, aber die Imperialisten betrachten ein solches erweitertes Chaosprojekt als die beste Hoffnung, ihr zerfallendes System zu retten.

Der tiefe Staat zielt also darauf ab, Harris zu installieren, den Kandidaten, der die zerstörerische Operation, die Hillary Clinton repräsentierte, fortsetzen soll. Dieses Projekt unterscheidet sich von Trumps Modell der imperialistischen Kriege und sogar von dem Obamas insofern, als es konsequent darauf abzielt, die aggressivsten und hemmungslosesten Angriffe auf die globale Ordnung zu realisieren. Obama wurde von den Agenten des tiefen Staates, mit denen sich Clinton verbündet hat, dazu gedrängt, in Libyen einen Regimewechsel-Krieg zu führen; das zeigt sich daran, dass Obama inzwischen gesagt hat, er bereue die Libyen-Operation, während Clinton keine Reue zeigt. Clinton wollte eine Flugverbotszone in Syrien einrichten, was einen Krieg mit Russland unausweichlich machte; Trumps Syrien-Aggressionen waren milde im Vergleich zu dem, was Clinton getan hätte.

Jetzt versucht der Clinton-Flügel des tiefen Staates, Harris für die Eskalation in Ostasien und für eine neue Welle farbiger Revolutionen zu nutzen. In erster Linie wollen diese Kräfte eine neue Version des Arabischen Frühlings inszenieren, nur eben in den Ländern, in denen Washington jetzt am meisten einen Regimewechsel will. Die afrikanischen Länder, die sich vom Neokolonialismus befreit haben, die geopolitischen „Swing States“ wie Südafrika und Brasilien, die lateinamerikanischen antiimperialistischen Länder – all diese Orte sind das Ziel der Chaosmacher. Für diese Aufgabe, einen Großteil der globalen Zivilisation zu beenden, wollen sie keinen Opportunisten, der sich nur die meiste Zeit über beeinflussen lässt, wie Donald Trump. Sie wollen jemanden, der voll in den Regimewechsel-Apparat eingebunden ist. Und wenn sie schon bereit sind, die Vereinigten Staaten zu destabilisieren, um sicherzustellen, dass Harris gewinnt, dann stellen Sie sich vor, was sie dem Rest der Welt antun werden, wenn sie ihren Willen bekommen.

Wir müssen uns diesem Plan widersetzen, was nicht bedeutet, Trump zu unterstützen, sondern eine Massenbewegung aufzubauen, die das Monopolkapital bekämpfen kann. Wenn wir das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten des Antiimperialismus verschieben, dann wird der imperiale Staat noch mehr in die Enge getrieben, als er es ohnehin schon ist, und wir werden in der Lage sein, ihn zu stürzen.