Kontrolle statt Freiheit: Staatliche Überwachung durch digitales Geld in Thailand

Die Einführung einer digitalen Währung durch die thailändische Regierung wirft erhebliche Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die Freiheit und Autonomie der Bürger. Während digitale Währungen oft als Fortschritt in der Finanztechnologie gefeiert werden, bergen sie auch potenzielle Gefahren, die kritisch beleuchtet werden müssen.

Abhängigkeit der Bürger vom Staat

Ein zentrales Element dieses Experiments ist die Konditionierung der Bürger auf eine staatlich kontrollierte Form des Geldes. Die Empfänger der 10.000 Baht sind gezwungen, dieses Geld innerhalb eines bestimmten Radius auszugeben und innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens. Diese Einschränkungen könnten als Mittel zur wirtschaftlichen Ankurbelung interpretiert werden, sie tragen jedoch auch das Potenzial in sich, die individuelle Entscheidungsfreiheit erheblich einzuschränken. Bürger, die von staatlich kontrolliertem Geld abhängig sind, könnten ihre Autonomie verlieren, da sie gezwungen sind, das Geld nach den Vorgaben des Staates auszugeben.

Biometrische Überwachung

Die Verknüpfung von digitalem Geld mit biometrischen Daten stellt eine weitere problematische Entwicklung dar. Biometrische Daten, wie Fingerabdrücke oder Gesichtserkennung, sind höchst sensibel und unveränderbar. Die Einführung einer digitalen Geldbörse, die nur über biometrische Daten zugänglich ist, schafft eine neue Dimension der Überwachung. Der Staat erhält damit nicht nur die Kontrolle über das Geld, sondern auch über die persönlichen Daten der Bürger. Diese Zentralisierung von Informationen birgt die Gefahr von Missbrauch und Verlust der Privatsphäre.

Kontrolle der Unternehmen

Ein weiterer Aspekt dieses Systems ist die Kontrolle über die Unternehmen, die an der Kampagne teilnehmen. Nur steuerlich registrierte Unternehmen dürfen das digitale Geld akzeptieren. Auf den ersten Blick mag dies wie eine Maßnahme zur Stärkung des Steuerwesens und zur Bekämpfung von Schwarzarbeit erscheinen, doch auch hier liegt eine potenzielle Gefahr. Durch die Bindung des digitalen Geldes an steuerlich registrierte Unternehmen wird eine engmaschige Kontrolle dieser Unternehmen ermöglicht. Der Staat hat dadurch nicht nur Einblick in die Transaktionen der Bürger, sondern auch in die Geschäfte der Unternehmen, was zu einer umfassenden wirtschaftlichen Überwachung führen kann.

Elektronische Versklavung?

Der Begriff der „modernen Versklavung“ mag drastisch klingen, spiegelt jedoch die Bedenken wider, die mit einer solchen Kontrolle einhergehen. Das digitale Geld hat ein Verfallsdatum, und die Regierung bestimmt, welche Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden dürfen. Bürger, die sich nicht an diese Regeln halten oder deren Kaufverhalten als „unangemessen“ eingestuft wird, könnten de facto von wirtschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden. Gleichzeitig werden Unternehmen gezwungen, sich dem staatlichen Kontrollsystem zu unterwerfen, um am Markt teilnehmen zu können. Dies führt zu einer Situation, in der der Staat nicht nur die Wirtschaft lenkt, sondern auch die moralischen Entscheidungen der Bürger und die Geschäfte der Unternehmen.

Fazit

Die Einführung dieser digitalen Währung in Thailand könnte als gefährliches Experiment angesehen werden, das die Bürger in eine Abhängigkeit vom Staat führt und ihre Freiheit und Privatsphäre erheblich einschränkt. Ebenso ermöglicht es eine umfassende Kontrolle der Unternehmen durch den Staat. Es ist wichtig, diese Entwicklungen kritisch zu hinterfragen und sicherzustellen, dass technologische Innovationen nicht zur Kontrolle und Überwachung der Bürger und Unternehmen missbraucht werden. Stattdessen sollten sie darauf abzielen, die Freiheit und Autonomie jedes Einzelnen zu stärken.

