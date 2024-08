Die Frösche werden sich selbst kochen

Es gibt eine bekannte alte Fabel über einen Frosch, der lebendig gekocht wird. Sie besagt, dass ein Frosch, der in kochendes Wasser geworfen wird, herausspringt. Wird er aber in lauwarmes Wasser gelegt, fühlt er sich wohl. Wenn dann die Hitze langsam erhöht wird, erkennt er die Gefahr nicht mehr und wird zu Tode gekocht.

Politisch ausgedrückt bedeutet dies eine langsame Erhöhung, z.B. die langsame Erhöhung von Steuern oder die langsame Abschaffung von Freiheiten.

Aber es gibt noch einen anderen Weg, die Wähler eines Landes zum Kochen zu bringen: Man lässt sie freiwillig an ihrem eigenen Untergang mitwirken.

Diese Methode ist in vielen Ländern üblich, vorwiegend in den USA. Die Amerikaner wurden immer wieder dazu gebracht, um die Einschränkung ihrer Rechte nach dem zweiten Verfassungszusatz zu betteln.

Die Methode besteht darin, die Medien zu nutzen, um die grausame Ermordung unschuldiger Menschen durch den Einsatz von Schusswaffen ans Licht zu bringen.

In den vergangenen Jahren wurden diese Bemühungen durch regelmäßige sinnlose Massaker an Menschen, insbesondere an Kindern, an öffentlichen Orten wie Schulen und Kinos verstärkt.

Ob diese Vorfälle tatsächlich von der herrschenden Elite verursacht wurden oder nicht, ist zweitrangig. Was zählt, ist, dass ihre Verbreitung äußerst effektiv war, um die Medien mit der immer wiederkehrenden Frage zu füttern: “Wann wird die Regierung den Besitz von Waffen illegal machen, damit das Töten aufhört?”

Viele Menschen stehen solchen Vorschlägen misstrauisch gegenüber, aber zahllose andere schlucken schnell den Köder und fordern, dass die Regierung “etwas tut”.

Schließlich wird es für viele Bürger zu einer Frage des Stolzes – ein Abzeichen der Gerechtigkeit -, sich für die Opfer einzusetzen.

Durch diese Bemühungen hat die US-Verfassung stetig ihre Fähigkeit verloren, die Macht der Regierung zu begrenzen. Eine Vielzahl von Gesetzen, die neu definieren, was die Verfassung bedeutet, hat sie im Laufe der Zeit ausgehöhlt.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Befürworter dieses Prozesses überwiegend Liberale sind, was zu Gegenreaktionen der Konservativen führt, die sich vehement gegen jede Aushöhlung der Verfassung wehren.

Die Liberalen können ihre Überzeugungen durch Propagandasender im Fernsehen verstärken, die regelmäßig die Gefahren der Verfassung beschwören. Ebenso verfügen die Konservativen über ein Propagandanetzwerk, das sie in ihren Ansichten bestärkt.

Unabhängig davon, auf welcher Seite die Amerikaner in dieser Frage stehen, wäre es klug, die weitere Entwicklung dieses Streits im Auge zu behalten.

Wer die liberalen Nachrichtensender aufmerksam verfolgt, wird vielleicht bald verzweifelte Experten sehen, die sagen, dass die Schwächen der veralteten Verfassung behoben werden müssen. Sie muss aktualisiert werden, wenn sie den veränderten Bedürfnissen gerecht werden soll. Schließlich kann man den Gründervätern nicht vorwerfen, die Existenz von AK-47 nicht vorhergesehen zu haben. Sicherlich ist es Aufgabe der gegenwärtigen Regierung, die Mängel des alten, gut gemeinten Dokuments zu “korrigieren”.

Die Konservativen werden natürlich vorsichtiger sein, aber was wir sehen werden, ist, dass die Experten in ihren bevorzugten Netzwerken ihre Frustration darüber zum Ausdruck bringen, dass die Linke versucht, die traditionellen Werte zu untergraben, und sie später gestoppt werden muss, sonst wird das Land zerstört. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Gründerväter recht hatten – wenn die Verfassung und ihre Zusätze nicht ein für alle Mal klarstellen, was sie ausdrücken sollen, steht die amerikanische Freiheit auf dem Spiel.

Die Amerikaner lieben, wie die Bürger der meisten Länder, den Kampf zwischen Gut und Böse. Alle vier Jahre wird ein riesiger Zirkus mit drei Manegen inszeniert, in dem der politische Führer bestimmt wird und die beiden Sportmannschaften – Demokraten und Republikaner – alles geben, um auf dem Spielfeld zu gewinnen.

In den meisten Fällen ist keiner der Kandidaten vertrauenswürdig oder qualifiziert für das Amt, aber das ist nicht wichtig. Es geht nicht darum, einen klugen und fähigen Führer zu wählen, sondern darum, zu gewinnen.

Sobald die Bevölkerung auf beiden Seiten davon überzeugt ist, dass nur ein erbitterter Kampf “die Verfassung wiederherstellen” oder “die Verfassung modernisieren” kann, wird der Kampf stattfinden.

Gegenwärtig mag diese Möglichkeit als reine Spekulation erscheinen. Aber die Medienkampagne hat bisher nicht begonnen.

Momentan gibt es nur Medienkommentatoren, die die Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Situation beklagen.

Was wir benötigen, sind Experten, die voraussagen, dass, egal auf welcher Seite man in dieser Frage steht, die eigene Seite mit Sicherheit gewinnen wird.

Auf der liberalen Seite müssen die Sozialkrieger jeden Tag in den Medien erscheinen, mit der Forderung nach Veränderung und der Gewissheit, dass sie gewinnen werden, wenn der Kampf erst einmal begonnen hat. Auf der konservativen Seite müssen die Experten garantieren, dass der Kampf ein für alle Mal gewonnen ist, aber dass die Situation sofortige Aufmerksamkeit erfordert, sonst ist alles verloren.

Das Ergebnis wird nicht sofort eintreten, aber mit der Zeit werden die Amerikaner auf beiden Seiten des Zauns nicht nur vorschlagen, sondern auch fordern, dass die Angelegenheit geregelt wird.

Zu diesem Zeitpunkt könnte die Regierung ankündigen, dass eine Verfassungsprüfung durchgeführt wird. Es würde keine Rolle spielen, dass die meisten, die diese Forderung erheben, Experten in den Mediennetzwerken sind. Es würde dargestellt, dass “eine Mehrheit der Amerikaner fordert, dass die Überprüfung so schnell wie möglich stattfinden soll”.

Auch wenn die Propaganda zu diesem Zeitpunkt den Eindruck erweckt, dass sich die Revision auf einen Teil der Verfassung, wie den zweiten Zusatzartikel, konzentrieren wird, werden die Amerikaner bald feststellen, dass das gesamte Dokument zur Disposition steht. Unter den Bedingungen der Überprüfung können alle Facetten der Verfassung infrage gestellt werden.

Was wird das Ergebnis sein?

Jede Seite wird hoffen, dass ihre gewählten Vertreter als Helden hervorgehen, aber so funktioniert Politik nicht.

Die Wahrheit ist, dass gewählte Politiker der Öffentlichkeit nicht dienen, sondern sie beherrschen wollen. Ihre Vorschläge für Veränderungen werden immer darauf abzielen, sich selbst mehr Macht zu verschaffen.

Sowohl demokratische als auch republikanische Abgeordnete werden sich vehement für die Rechte der amerikanischen Bürger einsetzen. Am Ende wird jedoch ein “Kompromiss” stehen – ein Kompromiss, der die Rechte der Bürger beschneidet und der Regierung neue Befugnisse einräumt, mit denen sie die Wähler in Zukunft umgehen kann.

Wenn dies geschieht, wird sich die Öffentlichkeit selbst “kochen”. Sie wird von der Regierung verlangen, dass sie handelt, und wenn sich der Staub gelegt hat, wird jede Seite eine Art Sieg für sich beanspruchen, ohne zu begreifen, dass sie selbst zum Verlust ihrer Rechte beigetragen hat.

Es bleibt zu hoffen, dass die Amerikaner, wenn der Tag kommt, an dem eine Verfassungsänderung vorgeschlagen wird, den Köder nicht schlucken.