Alarmierende neue Enthüllungen in der Sendung von Tucker Carlson

Dr. Casey Means, eine in Stanford ausgebildete Chirurgin, und ihr Bruder Calley Means waren zu Gast in Tucker Carlsons neuestem Podcast, der am vergangenen Freitag ausgestrahlt wurde.

Die beiden Gesundheitsexperten sprachen offen über die Impfstoffindustrie, die Gefahren der Antibabypille, die Gefahren des Medikaments Ozempic und vieles mehr.

Dr. Casey Means zitierte eine Reihe alarmierender US-Gesundheitsstatistiken:

Die Autismusrate bei Kindern liegt landesweit bei 1 zu 36, vor nicht allzu langer Zeit lag sie noch bei 1 zu 1500.

In Kalifornien ist es noch schlimmer: Die Autismusrate liegt bei 1 zu 22.

74 % der amerikanischen Erwachsenen sind übergewichtig oder fettleibig.

Fast 50% der Kinder sind übergewichtig oder fettleibig.

50 % der amerikanischen Erwachsenen haben Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes, während in den 1950er Jahren nur 1 % der Amerikaner an dieser Krankheit litt.

30% der Teenager haben heute Prädiabetes.

Die Unfruchtbarkeit nimmt jedes Jahr um 1 % zu.

Die Spermienzahl nimmt jährlich um 1% ab.

40 % der 18-Jährigen haben eine psychische Diagnose.

Die Zahl der Krebserkrankungen bei jungen Erwachsenen ist um 79 % gestiegen.

“Die Menschen müssen verstehen, dass all diese Krankheiten durch genau die gleiche Sache verursacht werden: eine Stoffwechselstörung, die sich auf die Art und Weise bezieht, wie unser Körper auf zellulärer Ebene funktioniert, und die durch toxische Nahrungsmittel und eine toxische Umwelt verursacht wird.

Diese subtilen und heimtückischen Ursachen führen langsam und allmählich zu Krankheiten, die bereits im Fötus beginnen und die Patienten lebenslang zu ständigen Kunden der Pharmaindustrie und zu einer [Haupt-]Profitquelle [der Industrie] machen. Sie machen uns krank, aber sie töten uns nicht. Und dann werden wir ein Leben lang medikalisiert”.

Komplettes Video hier: