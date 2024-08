Vom Agrarismus zum Transhumanismus: Der lange Marsch in die Dystopie

Von Tyler Durden

Verfasst von Colin Todhunter über Off-Guardian.org,

„Eine totale Zerstörung der bisherigen Existenzformen ist im Gange: wie man auf die Welt kommt, das biologische Geschlecht, die Erziehung, die Beziehungen, die Familie, sogar die Ernährung, die bald synthetisch werden wird.“ Silvia Guerini, radikale Ökologin, in „Vom ‚neutralen‘ Körper zum posthumanen Cyborg: Eine Kritik der Geschlechterideologie“ (2023)

Wir erleben derzeit eine Beschleunigung der unternehmerischen Konsolidierung der gesamten globalen Agrar- und Lebensmittelkette.

Die großen Datenkonglomerate, darunter Amazon, Microsoft, Facebook und Google, haben sich den traditionellen Agrargiganten wie Corteva, Bayer, Cargill und Syngenta angeschlossen, um der Welt ihr Modell der Ernährung und Landwirtschaft aufzuzwingen.

Auch die Bill and Melinda Gates Foundation und große Finanzinstitute wie BlackRock und Vanguard sind daran beteiligt, sei es durch den Aufkauf riesiger Ackerflächen, die Förderung biosynthetischer (gefälschter) Lebensmittel und gentechnischer Verfahren oder ganz allgemein durch die Unterstützung und Finanzierung der Ziele der Mega-Agrar- und Lebensmittelkonzerne.

Die dahinter stehenden Milliardärsinteressen versuchen, ihren Techno-Solutionismus als eine Art humanitäres Unterfangen darzustellen: Rettung des Planeten mit „klimafreundlichen Lösungen“, „Hilfe für die Bauern“ oder „Ernährung der Welt“. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Neuverpackung und ein Greenwashing der Enteignungsstrategien des Imperialismus.

Es geht um den Übergang zu einer „Eine-Welt-Landwirtschaft“ unter der Kontrolle von Agritech und Datengiganten, die auf gentechnisch verändertem Saatgut, im Labor hergestellten Produkten, die Lebensmitteln ähneln, einer „Präzisions“- und „datengesteuerten“ Landwirtschaft und einer Landwirtschaft ohne Landwirte basieren soll, wobei die gesamte Lebensmittelkette, vom Feld (oder Labor) bis zum Einzelhandel, von monopolistischen E-Commerce-Plattformen gesteuert wird, die von Systemen und Algorithmen der künstlichen Intelligenz bestimmt werden.

Diejenigen, die diese Agenda vorantreiben, haben nicht nur eine Vision für die Landwirte, sondern auch für die Menschheit im Allgemeinen

Die Eliten mit ihrem militärisch-digitalen Finanzkomplex (Pentagon/Silicon Valley/Big Finance) wollen ihre Technologien nutzen, um die Welt neu zu gestalten und das Menschsein neu zu definieren. Sie betrachten die Menschen, ihre Kulturen und ihre Praktiken, wie die Natur selbst, als Problem und als mangelhaft.

Landwirte sollen verdrängt und durch Drohnen, Maschinen und Cloud-basiertes Computing ersetzt werden. Lebensmittel werden neu definiert, und die Menschen werden mit synthetischen, gentechnisch hergestellten Produkten gefüttert. Kulturen sollen ausgelöscht werden, und die Menschheit soll vollständig urbanisiert, unterwürfig und von der natürlichen Welt abgekoppelt werden.

Was es bedeutet, ein Mensch zu sein, soll radikal verändert werden. Aber was bedeutete es bisher, ein Mensch zu sein, oder zumindest vor der (relativ jungen) industriellen Revolution und der damit verbundenen Massenurbanisierung?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir über unsere Verbindung zur Natur sprechen und darüber, womit sich der größte Teil der Menschheit vor der Industrialisierung beschäftigt hat – mit dem Anbau von Nahrungsmitteln.

Viele der alten Rituale und Feste unserer Vorfahren basierten auf Geschichten, Mythen und Ritualen, die ihnen halfen, mit einigen der grundlegendsten Fragen der Existenz zurechtzukommen, vom Tod bis zur Wiedergeburt und Fruchtbarkeit. Diese kulturell verankerten Glaubensvorstellungen und Praktiken dienten der Heiligung ihrer praktischen Beziehung zur Natur und ihrer Rolle bei der Erhaltung des menschlichen Lebens.

Da die Landwirtschaft für das Überleben der Menschen von zentraler Bedeutung war, spielten das Pflanzen und Ernten von Feldfrüchten und andere saisonale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion eine zentrale Rolle in diesen Bräuchen.

Die Menschen feierten die Natur und das Leben, das sie hervorbrachte. Alte Glaubensvorstellungen und Rituale waren von Hoffnung und Erneuerung durchdrungen, und die Menschen hatten eine notwendige und unmittelbare Beziehung zu Sonne, Saatgut, Tieren, Wind, Feuer, Erde und Regen sowie zu den wechselnden Jahreszeiten, die das Leben nähren und hervorbringen. Unsere kulturellen und sozialen Beziehungen zur landwirtschaftlichen Produktion und den damit verbundenen Gottheiten hatten eine solide praktische Grundlage.

Das Leben der Menschen ist seit Tausenden von Jahren mit dem Pflanzen, Ernten, dem Saatgut, dem Boden und den Jahreszeiten verbunden

Silvia Guerini, deren Zitat diesen Artikel einleitet, verweist auf die Bedeutung tief verwurzelter Beziehungen und der Rituale, die diese bekräftigen. Sie sagt, dass eine Gemeinschaft durch Rituale sich selbst und ihren Platz in der Welt wiedererkennt. Sie schaffen den Geist einer verwurzelten Gemeinschaft, indem sie dazu beitragen, eine einzelne Existenz in einer Zeit, in einem Gebiet, in einer Gemeinschaft zu verwurzeln und bestehen zu lassen.

Professor Robert W. Nicholls erklärt, dass die Kulte von Woden und Thor auf weitaus älteren und besser verwurzelten Glaubensvorstellungen über Sonne und Erde, Getreide und Tiere und den Wechsel der Jahreszeiten zwischen Licht und Wärme im Sommer und Kälte und Dunkelheit im Winter aufbauten.

Die Beziehung der Menschheit zu Landwirtschaft und Nahrung und unsere Verbindungen zu Land, Natur und Gemeinschaft haben über Jahrtausende hinweg das Menschsein definiert

Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Die Umweltwissenschaftlerin Viva Kermani sagt, dass der Hinduismus die größte naturbezogene Religion der Welt ist, die:

„…das Göttliche in der Natur erkennt und sucht und alles als heilig anerkennt. Er betrachtet die Erde als unsere Mutter und tritt daher dafür ein, dass sie nicht ausgebeutet werden darf. Der Verlust dieses Verständnisses, dass die Erde unsere Mutter ist, oder vielmehr eine bewusste Ignoranz dessen, hat zum Missbrauch und zur Ausbeutung der Erde und ihrer Ressourcen geführt.“

Kermani weist darauf hin, dass alte Schriften die Menschen lehrten, dass die in Indien vorkommenden Tiere und Pflanzen heilig seien und daher alle Aspekte der Natur verehrt werden müssten. Sie fügt hinzu, dass dieses Verständnis von und diese Ehrfurcht vor der Umwelt allen indischen religiösen und spirituellen Systemen gemeinsam ist: Hinduismus, Buddhismus und Jainismus.

Laut Kermani haben die vedischen Gottheiten eine tiefe Symbolik und viele Ebenen der Existenz. Eine dieser Assoziationen ist die mit der Ökologie. Surya wird mit der Sonne assoziiert, der Quelle von Wärme und Licht, die alle Menschen ernährt; Indra wird mit Regen, Ernte und Überfluss in Verbindung gebracht; und Agni ist die Gottheit des Feuers und der Transformation und kontrolliert alle Veränderungen.

Sie weist darauf hin, dass der Vrikshayurveda, ein alter Sanskrit-Text über die Wissenschaft von Pflanzen und Bäumen, Einzelheiten über die Erhaltung des Bodens, die Anpflanzung, die Aussaat, die Behandlung, die Vermehrung, den Umgang mit Schädlingen und Krankheiten und vieles mehr enthält.

Wie Nicholls gibt auch Kermani einen Einblick in einige der tiefgreifenden kulturellen, philosophischen und praktischen Aspekte der Verbindung des Menschen mit der Natur und der Nahrungsmittelproduktion.

Diese Verbindung steht im Einklang mit dem Agrarismus, einer Philosophie, die auf genossenschaftlicher Arbeit und Gemeinschaft beruht und in krassem Gegensatz zu den Werten und Auswirkungen des städtischen Lebens, des Kapitalismus und der Technologie steht, die als nachteilig für Unabhängigkeit und Würde angesehen werden. Auch der Agrarismus betont eine spirituelle Dimension sowie den Wert der ländlichen Gesellschaft, der kleinen Bauernhöfe, des breiten Eigentums und der politischen Dezentralisierung.

Der prominente Verfechter des Agrarismus Wendell Berry sagt:

Die Revolution, die mit Maschinen und Chemikalien begann, setzt sich nun mit Automatisierung, Computern und Biotechnologie fort.”

Für Berry ist der Agrarismus keine sentimentale Sehnsucht nach einer vergangenen Zeit. Die koloniale Einstellung, im Inland, im Ausland und jetzt auch weltweit, hat sich fast von Anfang an gegen eine echte Agrarwirtschaft gewehrt – es hat nie eine vollständig nachhaltige, stabile, lokal angepasste, landbasierte Wirtschaft gegeben.

Berry liefert jedoch viele Beispiele für kleine (und größere) Bauernhöfe, die mit einem Drittel der Energie einen ähnlichen Ertrag wie die industrielle Landwirtschaft erzielen.

In seinem Gedicht „A Spiritual Journey“ schreibt Berry Folgendes:

“Und die Welt kann nicht durch eine Reise von Meilen entdeckt werden,

wie lang sie auch sein mag,

sondern nur durch eine spirituelle Reise,

eine Reise von einem Zoll,

sehr mühsam und demütig und freudig,

durch die wir den Boden unter unseren Füßen erreichen,

und lernen, zu Hause zu sein.“

Aber in der geplanten kalten, zentralisierten, technokratischen Dystopie soll die spirituelle Verbindung der Menschheit mit dem Land, der Nahrung und der landwirtschaftlichen Produktion auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden

Silvia Guerini sagt:

“Die Vergangenheit wird zu etwas, das ausgelöscht werden muss, um den Faden zu zerreißen, der uns an eine Geschichte, an eine Tradition, an eine Zugehörigkeit bindet, für den Übergang zu einer neuen, entwurzelten Menschheit, ohne Vergangenheit, ohne Erinnerung… eine neue, in ihrem Wesen entmenschlichte Menschheit, die völlig in den Händen der Manipulatoren der Realität und der Wahrheit liegt“.

Diese entmenschlichte, von der Vergangenheit losgelöste Menschheit ist Teil der umfassenderen Agenda des Transhumanismus. So wird nicht nur eine Welt ohne Bauern und ohne alles, was uns mit dem Boden verbunden hat, angestrebt, sondern laut Guerini auch eine Welt ohne Mütter.

Sie argumentiert, dass die Befürworter von Retortenbabys und Leihmutterschaft nun die Gentechnik und künstliche Gebärmütter im Visier haben, die Frauen aus dem Fortpflanzungsprozess ausschließen würden. Guerini sagt voraus, dass künstliche Gebärmütter irgendwann als Recht für alle, auch für Transgender, gefordert bzw. vermarktet werden könnten. Interessant ist, dass der Sprachgebrauch im Zusammenhang mit der Schwangerschaft bereits umstritten ist, da bei Aussagen wie „Personen, die schwanger werden können“ das Wort „Frauen“ weggelassen wird.

Natürlich sind die Grenzen zwischen Biotechnologie, Eugenik und Gentechnik seit langem fließend. Gentechnisch veränderte Nutzpflanzen, Gene Drives und Gene Editing sind heute Realität, aber das ultimative Ziel ist die Vermählung von künstlicher Intelligenz, Bionanotechnologie und Gentechnik, um den Transhuman der einen Welt zu schaffen.

Dies wird von mächtigen Interessen vorangetrieben, die laut Guerini einen Regenbogen, transgene Linke und LGBTQ+-Organisationen nutzen, um eine neue synthetische Identität zu fördern und neue Rechte einzufordern. Sie sagt, dies sei ein Angriff auf das Leben, auf die Natur, auf „das Geborene im Gegensatz zum Künstlichen“ und fügt hinzu, dass alle Verbindungen zur realen, natürlichen Welt gekappt werden müssten.

Es ist interessant, dass der britische Supermarktriese Sainsburys in seinem Bericht „Future of Food“ eine Zukunft feiert, in der wir mit Mikrochips ausgestattet sind und verfolgt werden, und in der neuronale Spitzen das Potenzial haben, alle unsere genetischen, gesundheitlichen und situativen Daten aufzuzeichnen, zu speichern und von Algorithmen zu analysieren, die genau herausfinden könnten, welche Lebensmittel (die per Drohne geliefert werden) wir brauchen, um uns zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben zu unterstützen. Das Ganze wird als „persönliche Optimierung“ verkauft.

Darüber hinaus ist es dem Bericht zufolge wahrscheinlich, dass wir wichtige Nährstoffe durch Implantate erhalten werden. Ein Teil dieser Nährstoffe wird in Form von im Labor gezüchteten Lebensmitteln und Insekten zugeführt werden

Eine neuronale Spitze ist ein ultradünnes Netz, das in den Schädel eingepflanzt werden kann und eine Ansammlung von Elektroden bildet, die die Gehirnfunktion überwachen können. Es schafft eine Schnittstelle zwischen dem Gehirn und der Maschine.

Sainsburys leistet gute Arbeit bei dem Versuch, eine dystopische Zukunft zu propagieren, in der die künstliche Intelligenz Ihren Job übernommen hat, aber dem Bericht zufolge haben Sie viel Zeit, die wunderbare, verzerrte Welt der „Lebensmittelkultur“ zu feiern, die vom Supermarkt und Ihren digitalen Vorgesetzten geschaffen wurde.

Technofeudalismus trifft auf Transhumanismus – natürlich alles zu Ihrem Vorteil

Aber nichts davon wird über Nacht geschehen. Und es bleibt abzuwarten, ob die Technologie die Erwartungen erfüllen wird. Die Befürworter dieser schönen neuen Welt haben sich vielleicht übernommen, werden aber die nächsten Jahrzehnte damit verbringen, ihre Vision voranzutreiben.

Aber Arroganz ist ihre Achillesferse

Noch ist Zeit, sich zu informieren, zu organisieren, Widerstand zu leisten und gegen diese Hybris zu agitieren, nicht zuletzt, indem wir die industriellen Lebensmittelgiganten und das System, das sie stützt, in Frage stellen und indem wir uns für basisdemokratische Lebensmittelbewegungen und lokale Ökonomien einsetzen, die die Ernährungssouveränität stärken.