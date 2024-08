Harris gegen Trump: Wer ist schlimmer für Gaza?

Die US-Präsidentschaftswahlen sind ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem Demokraten, dessen Chef den israelischen Völkermord bewaffnet hat, und einem Republikaner, der Israel unverhohlen unterstützt und weder Krieg noch Kriegsbudgets mag.

Während außenpolitische Fragen bei vergangenen US-Wahlen selten ein entscheidender Faktor waren, könnte der Krieg in Gaza das Gleichgewicht zugunsten eines Kandidaten verschieben, insbesondere in einem engen Rennen, in dem jede Stimme zählt. Die unerschütterliche Unterstützung Israels durch den selbsternannten Zionisten Joe Biden hat zu seiner sinkenden Popularität beigetragen und die Kluft zwischen dem progressiven und dem gemäßigten Flügel der Demokratischen Partei vergrößert.

Dies hat zum Verlust wichtiger Wählergruppen geführt, darunter junge Wähler, arabische und muslimische Gemeinschaften und viele Progressive. Hinzu kommt, dass viele jüngere und linksgerichtete jüdische Wähler „eine eindeutige Unterstützung Israels nicht mehr als Lackmustest ansehen“.

Die Demokratische Partei ist sich dieser Schwachstelle wohl bewusst, doch viele fragen sich, ob ihre Kandidatin Kamala Harris enttäuschte Wähler zurückgewinnen und einen neuen Ansatz für die Politik gegenüber dem Gazastreifen einbringen kann – und das zu diesem späten Zeitpunkt.

Was ist von Harris zu erwarten?

Die Medien haben Harris’ jüngste Äußerungen als mögliche Abkehr von Bidens entschiedener Pro-Israel-Haltung gewertet und sie als einfühlsamere Stimme innerhalb der Regierung dargestellt. Kürzlich erklärte sie, sie werde zum palästinensischen Leid „nicht schweigen“, was im Gegensatz zu Bidens Rhetorik steht.

Viele fortschrittliche und pro-palästinensische Befürworter fordern jedoch mehr als nur eine Änderung des Tons – diese Wähler werden eine substanzielle Abkehr von der bedingungslosen militärischen Unterstützung der USA für den Besatzungsstaat verlangen. Angesichts des Völkermords im Gazastreifen reichen symbolische Gesten wie Harris’ kürzliche Entscheidung, die Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress zu schwänzen, einfach nicht mehr aus, um diese Stimmen zu erhalten.

Dr. Eman Abdelhadi, Assistenzprofessor für vergleichende menschliche Entwicklung an der Universität von Chicago, weist gegenüber The Cradle darauf hin, dass Harris bisher keine politischen Verpflichtungen in Bezug auf Gaza eingegangen ist.

Mündlich hat sie ihr Bekenntnis zur Sicherheit Israels bekräftigt, und ein Wahlkampfsprecher sagte, dass sie ein Waffenembargo nicht in Betracht ziehen würde. Im Wesentlichen hat sich nur der Ton geändert, nicht die Politik … ihr Einfühlungsvermögen ist nicht genug.

Viele erinnern sich auch daran, wie Harris sich gegen die Stimmenthaltung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama bei einer UN-Resolution vom Dezember 2016 stellte, in der Israels illegale Siedlungen verurteilt wurden, und wie sie sich gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) stellte (obwohl sie die Anti-BDS-Gesetzgebung nicht formell unterstützte).

Trotz dieser Kritik rechnet George Bisharat, Juraprofessor am Hastings College of Law in San Francisco, nicht damit, dass Harris von Bidens Politik in Bezug auf den Gazastreifen wesentlich abweichen wird, es sei denn, sie gewinnt die Wahl.

Er hält es für unwahrscheinlich, dass sie Bidens Autorität bis zum Ende seiner Amtszeit untergraben wird. Da die Wahl mit Sicherheit hauchdünn ausfallen wird, glaubt Bisharat, dass Harris alles vermeiden wird, was ihre Siegchancen schmälern könnte. Er erzählt The Cradle:

Wahrscheinlich fürchtet sie die pro-israelische Unterstützung für [Donald] Trump, vor allem in Form von großen Spenden für seine Kampagne, mehr als dass sie einen Vorteil darin sieht, in Michigan und anderen Staaten durch eine deutliche Neuausrichtung der Politik Stimmen zu gewinnen.

Dementsprechend „wird die Harris-Walz-Kampagne außerordentlich viel Energie darauf verwenden, die Bedeutung des Themas bei den verschiedenen Gruppen zu überwachen, deren Unterstützung sie für den Wahlsieg benötigen, und deshalb wird Gaza für die meisten Demokraten kein Knackpunkt sein“, sagt Dr. Ranjit Singh, außerordentlicher Professor am Fachbereich Politikwissenschaft und Internationale Angelegenheiten der Universität Mary Washington.

Für die Amerikaner, die sich eine härtere Haltung von Harris gegenüber der israelischen Politik wünschen, wird die Herausforderung darin bestehen, das Thema so prominent wie möglich zu machen. Dr. Singh rechnet damit, dass pro-palästinensische Gruppen Wahlkampfveranstaltungen und sogar den Parteitag stören könnten, sagte er gegenüber The Cradle:

Zum jetzigen Zeitpunkt haben sie kaum einen Anreiz, dies nicht zu tun, und deshalb könnte es zu einem Chaos kommen, wenn die Harris-Kampagne in den kommenden Tagen nicht die Initiative ergreift.

Es ist eine vorausschauende Beobachtung: Tausende von Kriegsgegnern haben sich diese Woche auf dem Kongress in Chicago versammelt und fordern, dass Harris ein Verbot von US-Waffenlieferungen an Israel einführt – oder sie riskieren, ihre Stimmen zu verlieren.

Ich spreche

Bisher hat Harris argumentiert, dass eine solche Störung nur dazu beiträgt, Trump zu wählen. Diese Argumentation hat sie letzte Woche auf einer Kundgebung in Detroit erneut – wenn auch recht herablassend – vorgetragen. Ihre Logik ist nach Ansicht von Singh „unanfechtbar, aber es ist ein schwaches und wenig inspirierendes Argument“. Harris, deren Zeit rapide abläuft, muss ein positives, nicht ein negatives Argument vorbringen, um ihre Kampagne zu unterstützen.

Die Wahl des Gouverneurs von Minnesota, Tim Walz, anstelle des israelfreundlichen Hardliners und Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, zu ihrem Kandidaten könnte ein strategischer Schachzug sein, um desillusionierte Wähler zurückzugewinnen. Walz steht in starkem Kontrast zu Shapiro, der früher in der israelischen Armee gedient hat und starke antipalästinensische Ansichten vertritt.

Als farbige Frau, die in den USA Rassismus erlebt hat, könnte Harris’ Mitgefühl für die palästinensische Zivilbevölkerung auch ihr persönliches Verständnis von Ungerechtigkeit widerspiegeln. Bisharat ist der Ansicht, dass diese persönliche Verbindung in Verbindung mit ihrem ausgeprägten politischen Gespür darauf hindeutet, dass sie ein Gespür für die sich wandelnden Stimmungen in den USA hat, insbesondere bei jüngeren Wählern.

Sollte Harris gewinnen, „könnte sie es sich nicht leisten, die neue Generation zu ignorieren, die von der Unterstützung des Völkermords im Gazastreifen durch die Demokratische Partei angewidert ist“, so Bisharat gegenüber The Cradle.

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die meisten Demokraten ihr Wahlverhalten allein von der Gaza-Frage abhängig machen werden, muss Harris laut Singh auch plausible Vorschläge für die Beendigung des Krieges machen und zumindest andeuten, was kommen soll, wenn die Waffen schweigen – und sogar israelische Beamte zumindest minimal für ihre Taten zur Verantwortung ziehen.

Mächtige israelische Lobby

Im Gespräch mit The Cradle stellt Professor Joshua Landis, Leiter des Zentrums für Nahoststudien an der Universität von Oklahoma, fest, dass beide politischen Parteien beschlossen haben, dass die Unterstützung Israels und das „Geld, das israelfreundliche Amerikaner zu den Wahlen beisteuern, unverzichtbar ist“.

„Man kann von den Kandidaten nicht erwarten, dass sie Israel den Rücken kehren“, stellt Landis fest, eine Ansicht, die von Professor Jeffrey Sachs bekräftigt wird, der gegenüber The Cradle erklärt, dass ‚das amerikanische politische System immer noch in den Händen der Israel-Lobby ist‘.

Sachs argumentiert, dass „beide großen Parteien in den USA derzeit hinter Israels mörderischem Vorgehen stehen und sich daran mitschuldig machen – zumindest im Moment.“ Er warnt, dass diese unerschütterliche Unterstützung zu einer Katastrophe führt, nicht nur für die USA und Palästina, sondern auch für Israel selbst, da unkontrollierte Grausamkeit und Extremismus die israelische Gesellschaft und ihre „Legitimität“ zu zerreißen drohen.

Auch wenn Harris im Vergleich zu Biden einige Verbesserungen bieten mag, ist Dr. Joseph A. Kéchichian, Senior Fellow am King Faisal Center for Research and Islamic Studies in Riad, der Meinung, dass ihr Hauptaugenmerk auf der Wiederherstellung des weltweiten Ansehens der USA liegen sollte.

Er betont, dass nur noch eine Handvoll Länder mit Washington verbündet sind. Wenn den USA ihr angeschlagenes Image am Herzen liegt, müssen sie den Bedenken der internationalen Gemeinschaft „zuhören“.

Trump ist ein Joker

Harris bleibt in der Gaza-Frage zweideutig, um sich von Bidens zerstörerischer Politik zu distanzieren, während sie sich den Spielraum offen hält, nach den Wahlen im November sofort wieder zu ihr zurückzukehren.

Für einige Wähler mag diese unverbindliche Haltung zu den Rechten der Palästinenser einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus vorzuziehen sein. Der ehemalige US-Präsident hat wiederholt deutlich gemacht, dass er glaubt, Israel müsse „die Arbeit zu Ende bringen“ und „den Sieg erringen“.

Obwohl „Republikaner und Demokraten eine praktisch identische Politik gegenüber Israel verfolgen, ist Trump ein Joker“, so Abdelhadi, und seine Worte sollten ernst genommen werden.

Kéchichian erinnert daran, dass Trump während seiner ersten Amtszeit den Interessen Israels gut gedient hat: Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, belieferte Israel mit hochmodernen Waffen und entwickelte das Abraham-Abkommen, das Westasien weiter in die Achsen der Normalisierung und des Widerstands polarisierte.

Angesichts der Meinungsumfragen, die darauf hindeuten, dass die bevorstehenden Wahlen in wichtigen „Swing States“ wie Michigan, Arizona und Wisconsin entschieden werden, wäre es nicht überraschend, wenn Pro-Israel-Gruppen beträchtliche Ressourcen in die Sicherung eines Sieges von Trump stecken würden. Es besteht auch die Sorge, dass Trumps Rückkehr zu härteren Maßnahmen gegen Aktivisten führen könnte, einschließlich rechtlicher Anfechtungen und orchestrierter Angriffe in den sozialen Medien, die darauf abzielen, abweichende Stimmen auszugrenzen.

Bernd Kaussler, Professor für Politikwissenschaft an der James Madison University, glaubt, dass Trump zweifellos Netanjahu oder einem anderen Likud-Führer freie Hand lassen würde, was die Umsiedlung des Gazastreifens durch israelische Siedler und weitere Gräueltaten gegen Palästinenser ermöglichen könnte.

Trump ist jedoch auch der erste US-Präsident in einer Reihe von Präsidenten, der nicht nur keinen Krieg angezettelt hat, sondern – gegen den Willen des Washingtoner Sicherheitsestablishments – versucht hat, die US-Militärtruppen und -Stützpunkte aus Westasien abzuziehen.

Professor Bisharat gibt zu bedenken, dass Trump zwar Israels militärische Aktionen nicht stärker einschränken wird als Biden, aber er glaubt auch nicht, dass Trump mehr als Biden darauf erpicht ist, einen regionalen Krieg zu entfachen: „Aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlicher Logik könnte die Politik von Trump und Biden in einer ähnlichen Situation enden.“

Dies führt zu einem Dilemma für die Wähler in den Swing States, die nur ungern eine Demokratische Partei belohnen, die ihre Pro-Israel-Haltung – die sie als Pro-Völkermord und Pro-Apartheid ansehen – nicht geändert hat, die aber auch die Notwendigkeit erkennen, die Chancen für fundamentalere Veränderungen in der Zukunft zu wahren.