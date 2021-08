Der Führer von Kanada spricht zu seinen Bürgern als wären es kleine Kinder und hat eine Botschaft für Provinzen, die keine Impfpflicht einführen wollen

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat eine Milliarde Dollar an Steuergelder zur Verfügung gestellt, um die Provinzen bei der Finanzierung von Impfpässen zu unterstützen.

Wenn ich als Premierminister eine Impfpflicht für den Zutritt zu Restaurants, Fitnessstudios oder anderen nicht lebensnotwendigen Orten einführt und von Besuchern einen Nachweis verlangt, werden wir für die Entwicklung und Einführung dieses Programms aufkommen, sagte er Reportern während eines Wahlkampfbesuchs in Ontario.

„Eine Impfpflicht für nicht lebensnotwendige Geschäfte ist eine gute Idee und sorgt für die Sicherheit der Menschen, ermutigt die Menschen, das Richtige zu tun, hält unsere Geschäfte offen und hilft, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“, sagte der kanadische Premierminister.

Ein führender Wirtschaftswissenschaftler habe gewarnt, dass Provinzen, die keine Impfpflicht einführen, „weniger Arbeitsplätze schaffen und sich weniger schnell erholen“ als Provinzen, die eine Impfpflicht einführen.

Unverhohlene Bestechung

Die Reaktionen auf die Äußerungen von Premierminister Trudeau waren nicht überraschend. „Er redet, als würde er mit vierjährigen Kindern mit Lernschwierigkeiten sprechen“, sagt FVD-Frontmann Thierry Baudet.

„Sehen Sie sich das an. Unverhohlene Bestechung. Der Staat bezahlt alles, was für die Impfpasskontrolle in den Unternehmen notwendig ist“, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin Yvonne Simons.

Der Journalist Patrick Henningsen schreibt zu dem Video: „Eine Erklärung des Führers der kanadischen Nazi-Partei…“

Trudeau sagte, dass Premierminister Horgan aus British Columbia und Premierminister Legault aus Quebec bereits zugesagt hätten, eine Impfpflicht einzuführen. Er forderte Premierminister Ford aus Ontario auf, das Gleiche zu tun.

Auf seiner Wahlkampftour scheinen die Steuerzahler nicht sehr erfreut über ihren Führer zu sein.

Der Führer von Kanada kennt keine Grenzen mehr, wenn es um die Verabreichung von dem experimentellen Impfstoff geht, der seiner Meinung nach jedem Bürger gespritzt werden sollte.