Massive Proteste für Freiheit in London, Paris Rom, Berlin: „Sie machen einfach weiter und weiter“.. (Video)

Am Samstag versammelte sich eine riesige Menschenmenge in Berlin, um gegen die COVID-Maßnahmen der deutschen Regierung zu protestieren, darunter auch gegen die obligatorische Verwendung von Masken.

Mehrere Demonstrationen waren im Vorfeld verboten worden, was die Demonstranten jedoch nicht davon abhielt, sich an verschiedenen Orten zu versammeln und durch die Stadt zu ziehen. Große Teile des Regierungszentrums in der deutschen Hauptstadt wurden vorsorglich abgesperrt. Die Behörden hatten Tausende von Polizeibeamten im Einsatz.

Bilder aus Berlin:

Auch in London gingen die Menschen in großer Zahl auf die Straße, um für die Freiheit der Medizin zu demonstrieren:

OffGuardian war dabei und twitterte: „Sie machen einfach weiter und weiter.“

Thousands and thousands here in London. They just keep going and going. #covid #freedommarch pic.twitter.com/BNNG5FVxuQ — OffGuardian (@OffGuardian0) August 28, 2021

In Paris und vielen anderen französischen Städten fanden am Samstag Großdemonstrationen gegen Impfpässe und Impfpflicht statt:

NOW – Renewed large protests in Paris and many other cities in France against vaccine passports and mandatory vaccination.#Manif28aoutpic.twitter.com/72p3L629F0 — Disclose.tv (@disclosetv) August 28, 2021

Festnahmen und Rangeleien bei verbotenen Demonstrationen von Maßnahmen-Kritikern in Berlin

de.rt.com: Trotz eines verhängten Demonstrationsverbotes für regierungskritische Proteste waren am Samstag wieder mehrere Tausend Menschen in Berlin unterwegs, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Es kam zu Zusammenstößen und Dutzenden Festnahmen durch die Polizei.

Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am 28. August in Berlin trotz verhängter Verbote wieder gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert. Viele Tausend Menschen waren unterwegs. Die Polizei nahm mehrere Dutzend Demonstranten fest, darunter auch der Rechtsanwalt Ralf Ludwig. Über 50 Personen erteilte sie nach Feststellung der Personalien Platzverweise.

Das Regierungsviertel wurde weiträumig abgesperrt. Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Polizei hatte sich trotz der Demonstrationsverbote für Regierungskritiker auf größere Einsätze eingestellt. Rund 2.000 Kräfte standen nach Polizeiangaben am Samstag bereit – darunter auch Polizei aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Sachsen.

Polizei Kette beim Leipziger Platz in Berlin pic.twitter.com/Vx7wq4Bze3 — Pressbynick (@pressbynick) August 28, 2021

Schnell machten Bilder im Internet die Runde, die nach den Ereignissen vom 1. August Rangeleien und nach Meinung von Kritikern Polizeiangriffe auf friedliche Demonstranten zeigten. Die Twitter-Community kommentierte die Videos offenbar gewalttätiger Polizeibeamter teilweise schockiert, teilweise aber auch zustimmend. Der Satire-Kanal Dr. Lockdown Viehler kommentierte die Szenen mit dem von ihm bekannten Sarkasmus:

Andere auf Twitter verbreitete Videos sollen Übergriffe von Demonstranten auf Pressevertreter zeigen.