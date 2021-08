USA fördern den Einsatz von Gesichtserkennung

Laut GAO-Bericht planen US-Bundesbehörden den verstärkten Einsatz von Gesichtserkennung

Drei Viertel der US-Bundesbehörden, die für einen Bericht des Government Accountability Office (GAO) befragt wurden, setzen bereits Gesichtserkennung ein, und mehr als 40 Prozent planen, diese Technologie bis 2023 verstärkt einzusetzen. Mehrere Behörden nutzen kommerzielle Partner wie Clearview AI, die in der Regel mit kostenlosen Testversionen beginnen. Eine vollständige Liste der in dem Bericht erwähnten kommerziellen Partnerschaften finden Sie unten.

Jüngste Ankündigungen über vergebene und auszuschreibende Biometrie-Verträge bestätigen das Interesse der Behörden an einer verstärkten Nutzung solcher Technologien, und die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass bald Verträge mit Idemia, Veritone und Clearview AI abgeschlossen werden.

Die Nutzung reichte von der Strafverfolgung bis hin zur Entsperrung von Dienst-Smartphones durch Mitarbeiter. Achtzehn der 24 befragten Behörden setzten 2020 Gesichtserkennungstechnologie (FRT) ein, und das Verkehrsministerium, befasste sich im Rahmen von Forschungsarbeiten ebenfalls mit dieser Technologie. Die häufigste Anwendung war der digitale Zugang: 16 Behörden gaben an, dass die Technologie für den digitalen Zugang oder die Cybersicherheit eingesetzt wurde. 14 dieser Behörden erlaubten ihren Mitarbeitern, FRT zu verwenden, um ihre von der Behörde ausgegebenen Smartphones zu entsperren.

Sechs Behörden setzten FRT bei strafrechtlichen Ermittlungen oder zur Identifizierung von Opfern ein; fünf nutzten es zur Überwachung von Standorten von Personen, die auf Beobachtungslisten stehen. Zehn, einschließlich des Justizministeriums, nutzten FRT für Forschungs- und Entwicklungszwecke. Vier nutzten die Technologien für die nationale Sicherheit und Verteidigung und fünf für die physische Sicherheit, z. B. beim Zugang zu Gebäuden. Zwei Behörden testen die biometrische Verifizierung von Gesichtern, um sich bei bestimmten Webdiensten der Regierung anzumelden.

Dies ist der jüngste in einer Reihe von Berichten über den Einsatz biometrischer Technologien durch Bundesbehörden. Der vom Kongress in Auftrag gegebene 90-seitige Bericht „Facial Recognition Technology: Current and Planned Uses by Federal Agencies“ (Aktuelle und geplante Nutzung durch Bundesbehörden) – basiert auf einer Umfrage bei 24 Behörden, die Aufschluss darüber geben soll, wie diese Bundesbehörden die Gesichtserkennungstechnologie im Haushaltsjahr 2020 genutzt oder entwickelt haben und wie sie sie bis zum Ende des Haushaltsjahres (30. September) 2023 zu nutzen gedenken.

Zehn Behörden, darunter das Verteidigungs-, das Außen- und das Justizministerium, planen einen verstärkten Einsatz von FRT bis 2023, alle mit neuen FRT-Projekten sowie Evaluierungen und Upgrades.

Alle 24 befragten Behörden – darunter das Verteidigungsministerium, das Energieministerium, das Heimatschutzministerium, das Außenministerium und die Sozialversicherungsanstalt – beantworteten Fragen zu ihrer FRT-Forschung, zur Regulierung der Nutzung von FRT durch nicht-bundesstaatliche Stellen und zu ihren Plänen, von denen nur das Heimatschutzministerium angab, daran beteiligt zu sein.

Clearview AI, AnyVision, Vigilant – Möglichkeiten für den privaten Sektor

Die Mehrzahl der von Bundesbehörden genutzten Systeme ist Eigentum des Bundes, auch wenn sie von einem kommerziellen Partner entwickelt wurden. Der Bericht zeigt auch auf, wo Bundesbehörden auf kommerzielle Produkte zugreifen und welche Pläne für zukünftige Partnerschaften bestehen.

Vier Behörden gaben an, Clearview AI-Dienste für die Strafverfolgung im Inland zu nutzen: das Ministerium für Innere Sicherheit, das Justizministerium, das Gesundheitsministerium und das Innenministerium. Sie nutzten den Dienst, um Fotos mit der umstrittenen Clearview-Datenbank zu vergleichen, die mehr als drei Milliarden Bilder von Personen enthält, die aus Profilen in sozialen Medien stammen.

Das Gesundheitsministerium und das Innenministerium gaben selbst an, dass sie Clearview kostenlos getestet haben. Unterabteilungen wie der U.S. Fish and Wildlife Service wechselten jedoch von einer kostenlosen Testversion von Clearview AI im Mai 2020 zu einem Abonnement im darauf folgenden Monat.

Das DHS meldete, dass es einen begrenzten kostenlosen Zugang zu Vigilant Solutions hat.

Das HHS meldete, dass die National Institutes of Health Zuschüsse für die Erforschung von Eye Tracking als Instrument für die klinische Forschung vergeben haben, z. B. um festzustellen, wohin Kinder mit und ohne Autismus schauen, während sie Gesprächen in Videos folgen.

Zwei Behörden berichteten außerdem, dass sie planen, erstmals auf Clearview AI zuzugreifen, und das Verteidigungsministerium plant eine zusätzliche Nutzung von Clearview AI durch die U.S. Air Force. Es beabsichtigt, Gesichtsbilder mit mobilen biometrischen Geräten, einschließlich Handys, zu erfassen und mit der Clearview-Datenbank zu vergleichen. Die U.S. Park Police des Innenministeriums hat die Nutzung von Clearview im Juni 2020 eingestellt.

Der Secret Service hat nach einem Pilotversuch im April 2019 noch keine Entscheidung über den Kauf von Clearview-KI-Diensten getroffen.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Bereich der Gesichtserkennung

Das Handelsministerium gab im Jahr 2020 rund 500.000 US-Dollar für biometrische Forschung und Normungsarbeit am NIST aus, einschließlich des Face Recognition Vendor Test-Programms. Das Justizministerium gab 2020 1,56 Millionen Dollar für biometrische Forschung und Entwicklung aus, darunter die Zusammenarbeit mit dem NIST in Bezug auf die Qualität von Gesichtsbildern, das Benchmarking von Algorithmen und die Zusammenarbeit mit der West Virginia Research Corporation in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Hautton und Falschübereinstimmungsraten bei Gesichtserkennungsalgorithmen.

Eine „Gang Intelligence Application“ ist in der Entwicklung: Das DHS vergab einen Vertrag an die Staatsanwaltschaft von Lehigh County, Pennsylvania, um den zukünftigen Zugang der U.S. Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigation zur „Gang Intelligence Application“ zu verbessern. Das DHS gab an, im Haushaltsjahr 2020 etwa 200.000 Dollar für die Anwendung auszugeben.

Der U.S. Marshals Service plant die Entwicklung einer eigenen Software für die berührungslose Identitätsüberprüfung von Gefangenen, z. B. während des Transports und bei der Suche nach einer Übereinstimmung mit einer Gefangenenbuchung. Geplant ist eine mobile Anwendung, deren Einsatz sich jedoch verzögert hat, da gegen das Angebot Einspruch erhoben wurde. Bis 2022 nutzt das Federal Bureau of Prisons FRT für die Zugangskontrolle vor Ort.

Neue Verträge von Bundesbehörden kommen hinzu

Es gibt bereits eine Reihe von Beispielen für die Ausweitung der Nutzung biometrischer Daten durch Bundesbehörden. Die US-Armee arbeitet mit Identity Strategy Partners und Tascent zusammen, um dem Personal des Verteidigungsministeriums den Zugang zu Einrichtungen mittels Gesichtserkennung zu ermöglichen.

Clearview AI verkauft Berichten zufolge vergünstigte Abonnements an eine Abteilung für kriminalpolizeiliche Ermittlungen des US-Militärs. InCadence hat vor kurzem einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von 47 Millionen Dollar über die Bereitstellung mobiler biometrischer Daten für das Diplomatic Security Identity Assurance System (DSIAS) des US-Außenministeriums erhalten.

Einzelheiten über einen Iriserkennungsdienst, den das FBI betreibt, sind gerade bekannt geworden. Douglas Sprouse, ein Management- und Programmanalyst in der Abteilung für biometrische Dienste des FBI, hat auf dem Federal Identity Forum and Expo 2021 über die Fortschritte des Programms gesprochen, berichtet AFCEA.

Seit fast einem Jahr läuft die „Next Generation Identification“, wie der Dienst für Irisabdrücke genannt wird, in vollem Umfang und nimmt Irisbiometrie von vier Staaten entgegen, weitere bereiten sich auf die Teilnahme vor. Andere Redner berichteten über die Aufnahme von Handabdrücken in das NGI-System und den Rap-Back-Dienst, der staatliche und bundesstaatliche Behörden über Informationen zu Personen informiert, deren Fingerabdrücke übermittelt wurden. Das Nationale Handflächenabdrucksystem ist inzwischen auf mehr als 50 Millionen Bilder angewachsen, die mehr als 24 Millionen eindeutigen Identitäten entsprechen.

Es wird erwartet, dass das Verteidigungsministerium eine Ausschreibung für die nächste Phase seiner biometrischen Datenbank durchführen wird, die in die Cloud verlagert und mit neuen Funktionen ausgestattet werden soll, berichtet Defense Daily.

Die Ausschreibung für das Biometric Enabling Capability (BEC) Increment1 des Automated Biometric Identification System (ABIS) wird die Speicherung und den Abgleich von Gesichtsbildern, DNA, Fingerabdrücken, Iris, Handabdrücken, latenten Abdrücken, Stimme und multimodalen biometrischen Fusionsabgleichsfunktionen umfassen.

Das System wird derzeit von Leidos verwaltet und verwendet die Multi-Biometric Search Services Matching Engine von Idemia, berichtet Defense Daily, die Algorithmen zur Identifizierung von Finger- und Handabdrücken sowie zur Iris- und Gesichtserkennung umfasst.

In einem früheren Bericht des GAO wurde kürzlich festgestellt, dass einige Bundesbehörden den Einsatz biometrischer Daten für die Strafverfolgung nur unzureichend überwachen.

Nutzung kommerzieller Partner, gegenwärtig und geplant

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über den Einsatz kommerzieller Unternehmen bei Projekten von Bundesbehörden, die im GAO-Bericht behandelt werden. Die Liste „Geplant“ enthält die vorgeschlagenen Pläne mit kommerziellen Unternehmen zur Entwicklung von Lösungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023. Die Liste „In Use“ enthält die Projekte, die 2020 bereits mit kommerziellen Unternehmen durchgeführt wurden. FO“ kennzeichnet FRT-Projekte, die sich in Bundesbesitz befinden. CO“ bezeichnet Tools oder Datenbanken in kommerziellem Besitz, auf die Bundesbehörden zugreifen.